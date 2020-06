La location de scooters électriques sera légalisée au Royaume-Uni alors que les procès commencent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En vertu de la législation actuelle, les scooters électriques sont illégaux sur les routes et les trottoirs du Royaume-Uni, ce qui signifie quils ne peuvent être conduits que sur des terrains privés. Tout est sur le point de changer, avec le ministère des Transports en raison des essais de mise en place de scooters électriques au Royaume-Uni.

Les essais de scooters électriques étaient prévus pour 2021, mais avec un élan pour explorer dautres modes de transport au-delà de la fourniture de transports publics traditionnels, les scooters électriques sont à lordre du jour, selon la BBC.

Le ministère des Transports devrait définir les conditions du démarrage des essais de trottinettes électriques au Royaume-Uni le 30 juin. Cela ne signifie pas que les scooters électriques deviendront légaux, mais que les programmes de location seront autorisés dans les phases dessai dans des conditions convenues.

Il est prévu que linterdiction restera en vigueur sur les scooters électriques privés, au moins pour le moment.

Les programmes de location de scooters seront probablement testés dans un certain nombre de villes du Royaume-Uni, avec des conditions strictes. Il est prévu quils ne seront autorisés que sur les routes et les pistes cyclables et quils seront limités à 15 mph.

On pense que le port du casque ne sera quune recommandation plutôt quune obligation.

Des entreprises comme Spin, Voi, Bird et Bolt devraient toutes offrir de tels services au Royaume-Uni, ayant offert des services dans un certain nombre de villes européennes et aux États-Unis.

Mais le procès devrait être assez rocailleux. Des programmes de location de vélos dans des villes comme Londres ont fait lobjet de vandalisme, ont vu des plaintes concernant le déversement de vélos sur les trottoirs à lextérieur des grandes gares et provoquant des embouteillages, tandis que les scooters électriques ont vu un certain nombre daccidents dans des villes européennes qui soulèveront des inquiétudes.

Il y a aussi la question de savoir si les gens seront heureux de toucher un véhicule commun dans le climat actuel, où les problèmes dhygiène sont susceptibles de conduire les gens à utiliser leur propre véhicule ou à marcher.

Le ministère des Transports na pas encore annoncé officiellement cette annonce, mais selon la BBC, les procès pourraient commencer dès samedi 4 juillet.