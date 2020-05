Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En ce qui concerne les domaines de la science-fiction et de la spéculation, nous avons un peu de fascination pour les yeux, vous lavez peut-être remarqué. Que ce soit le magasin déchange réfrigéré de Blade Runner, une liste interminable de vues des yeux de robots superposées de rouge comme The Terminator ou Robocop, ou en utilisant leur nature expressive comme une fenêtre lâme dans I, Robot ou AI, ils présentent constamment dans des films sur les robots et les cyborgs.

Eh bien, ne soyez pas trop à laise avec lidée que ces prothèses sont à des décennies ou des siècles - les scientifiques travaillent dur sur des yeux fabriqués qui pourraient même dépasser la capacité de la version humaine locale.

En fait, une publication dans la prestigieuse revue Nature cette semaine a rendu cela encore plus proche de la réalité, détaillant le travail dun professeur Zhiyong Fan, de lUniversité des sciences et technologies de Hong Kong, qui travaille depuis un certain temps sur les yeux bioniques.

Son nouveau document et celui de son équipe, intitulé avec élégance "Un œil biomimétique avec une rétine hémisphérique en nanofils de pérovskite", détaille un globe oculaire 3D entièrement artificiel quils ont construit, qui imite efficacement les actions de lœil humain.

Comme laffirme le résumé du document, il convient de se rappeler que lœil humain est incroyablement sophistiqué - comparez son champ de vision, sa résolution et sa détection des couleurs à lun des appareils photo les plus chers du monde et cela sera souligné.

Léquipe a utilisé un réseau dense de nanofils pour remplacer apparemment les photorécepteurs utilisés par la rétine de lœil humain, qui a été une pierre dachoppement pour dautres projets. Par conséquent, il est capable de détecter et de détecter des objets avec une grande précision - en fait, il a 30 photorécepteurs de plus que lœil humain, ce qui permet finalement un degré de perception potentiellement supérieur.

Cela ouvre potentiellement la voie à un grand nombre dapplications, la plupart dentre elles nimpliquant probablement pas de processus dobservation oculaire effrayants, mais également au développement continu dimplants cybernétiques. Cest un nouveau monde courageux, les amis.