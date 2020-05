Les scooters électriques pourraient être légaux au Royaume-Uni dès juin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Grant Shapps, secrétaire aux transports, a annoncé que les plans dévaluation des scooters électriques au Royaume-Uni progresseront de lannée prochaine au mois prochain, tandis que le programme est également étendu des quatre futures régions de transport dorigine à toutes les régions du pays.

Cela pourrait conduire à la légalisation de programmes de location de scooters électriques tels que Bolt et Bird, tout en finançant également un boom de la possession de scooters électriques. Une mise à jour du ministère des Transports a déclaré que le changement dans lévaluation a «le potentiel de voir des véhicules de location sur les routes britanniques dès juin».

Lannonce a été faite lors de la réunion dinformation de Downing Street le 9 mai 2020, alors que le secrétaire aux Transports cherchait à apporter des modifications à la structure de transit britannique. Avec des routes plus calmes, lutilisation des transports publics à un niveau record et une augmentation du nombre de personnes profitant de la fermeture du coronavirus pour sortir, faire du vélo et marcher, le gouvernement tient à garder les gens verts, à lécart des voitures et à élargir les options de transport pour le retour éventuel travailler.

Les nouveaux plans pourraient voir les scooters électriques obtenir lapprobation quils attendaient, parallèlement aux efforts du gouvernement pour créer des routes plus sûres pour les cyclistes et les piétons. Les scooters électriques tombent actuellement dans une zone grise légale - ils ne sont pas légaux sur la route et ils ne le sont pas non plus sur les trottoirs, donc ne peuvent techniquement être utilisés que sur des terrains privés.

Le gouvernement a précédemment souligné que lévaluation des scooters électriques tiendrait probablement compte dun âge minimum dutilisation, des normes de sécurité pour les scooters électriques ainsi que des exigences dassurance pour leur utilisation, tout en examinant des éléments tels que les restrictions de stationnement pour les programmes de location. Toutes ces mesures proviennent de lexpérience des scooters électriques dans dautres pays, où les accidents et le déversement de scooters sur les trottoirs ont été un problème pour les autorités.

Compte tenu de la situation actuelle, la révolution du scooter électrique est susceptible dêtre alimentée par la propriété privée, car de nombreux utilisateurs potentiels ne voudront probablement pas utiliser quelque chose de commun, pour des raisons dhygiène.

"Les West Midlands sont fiers de montrer la voie à suivre en matière de développement futur des transports, et je suis heureux que le gouvernement nous fasse à nouveau confiance avec ce nouveau et innovant essai de scooters électriques ... Nous utiliserons également cet essai pour les défis actuels en matière de transport que la pandémie de coronavirus nous a présentés et explorer comment les scooters électroniques pourraient être utilisés pour les résoudre », a déclaré Andy Street, maire des West Midlands.

Le bouleversement des options de voyage au Royaume-Uni verra également un coup de pouce pour la marche et le vélo - avec une stratégie dinvestissement mise à jour qui sera présentée à lété 2020 - et 10 millions de livres sterling supplémentaires pour 7200 points de recharge pour voitures électriques.