Une fusion entre O2 et Virgin Media est confirmée

Virgin Media et O2 devraient tenter de fusionner après avoir admis quils étaient en pourparlers pour créer une coentreprise entre les deux sociétés qui fourniraient des services de téléphonie et de télévision mobiles, fixes et par câble.

Telefonica a émis une mise en garde concernant le dernier accord, déclarant: "Le processus entamé entre les deux parties est en phase de négociation, sans aucune garantie, à ce stade, de termes précis ou de sa probabilité de succès".

O2 est le plus grand réseau mobile du Royaume-Uni, avec environ 34 millions de clients. Virgin Media compte plus de 5 millions de clients utilisant ses services.

Cependant, il serait surprenant que leffort soit passé devant les régulateurs - O2 a été la cible dune prise de contrôle de 10 milliards de livres sterling en 2015 par Three, propriété de Hutchison. Cette décision a été bloquée au motif quelle était anticoncurrentielle.

Il y a cependant une différence cette fois-ci - O2, propriété de Telefonica, pourrait faire valoir que les activités de télévision par câble et de téléphonie de Virgin sont complémentaires à loffre dO2 où il ne pouvait pas le faire avec Three, étant un rival direct dans lespace mobile.

Le géant espagnol Telefonica souhaite depuis longtemps transmettre O2; après laccord échoué de Three, il a même pensé à faire de O2 une entreprise publique en 2016, le Brexit semblant être la principale préoccupation.

Virgin Media ne possède aucun de son propre spectre de téléphones mobiles; à la place, il utilise actuellement le réseau de Vodafone pour fournir des services mobiles. Cela changerait, bien sûr, sil faisait équipe avec O2.

Un angle intéressant concerne linclusion dITV dans un accord potentiel. ITV est en difficulté - en raison de la baisse des revenus publicitaires due à la situation mondiale actuelle. Liberty Global est le plus grand actionnaire dITV (avec à peine 10% du capital) et détient également Virgin Media.

Liberty Global avait également parlé à Vodafone dans le passé dun rapprochement, mais les pourparlers nont pas progressé.