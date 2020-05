Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LElgato Stream Deck est lune de ces technologies dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin - mais commencez à en utiliser une et vous vous demanderez comment vous avez vécu sans. Nous avons initialement écrit à ce sujet dans le cadre de notre tour dhorizon des meilleurs morceaux de kit dont un streamer pourrait avoir besoin .

Voici nos utilisations préférées de Stream Deck - et pas seulement pour les joueurs, mais pour les éditeurs vidéo et au-delà - pour montrer à quel point cet appareil peut être génial et polyvalent.

LElgato Stream Deck est essentiellement un petit panneau de commande avec 15 boutons physiques personnalisables. Pour les personnes qui diffusent leurs sessions de jeu, cest un outil pratique pour activer plusieurs contrôles - sans avoir à quitter un jeu pour jouer avec les boutons, les paramètres ou les commandes ailleurs.

Mais cest bien plus que cela parce que le Stream Deck peut être personnalisé avec toutes sortes de contrôles (en constante expansion) pour interagir avec toutes sortes de choses, rationaliser votre jeu ou rendre votre flux de travail plus efficace par dautres moyens.

La principale caractéristique de Stream Deck est daider les streamers - que ce soit sur YouTube, Twitch, Mixer ou sur la plateforme que vous utilisez. Il y a beaucoup à dire sur la flexibilité des commandes que cet appareil vous offre.

Parfois, cela inclut des commandes simples qui vous aident à rester professionnel. Cela peut être un bouton daccès facile qui désactive rapidement votre webcam ou coupe le son de votre microphone si vous avez besoin davaler de la nourriture ou de parler à un membre de la famille qui sest promené dans la pièce. Alternativement, vous pouvez définir un bouton muet et sourd pour Discord, afin que vous puissiez temporairement empêcher vos amis dêtre entendus et vous permettre de parler à votre public sans interruption.

Dautres commandes utiles incluent des boutons pour basculer entre les scènes - que vous passiez à des images en jeu, à un écran de pause "soyez de retour" ou à un écran sur lequel vous discutez directement avec les téléspectateurs. Toutes ces choses peuvent être faites dans votre logiciel de streaming, mais nécessiteraient généralement alt + tabulation dans Windows pour cliquer sur les boutons ou configurer des touches de raccourci pour chacun. Le Stream Deck rend ces actions beaucoup plus transparentes.

Le Stream Deck est particulièrement pratique pour un engagement rapide du public. Nous avons défini des boutons qui nous permettent denvoyer des messages préparés dans Twitch à tout moment dans le flux en une seule pression. Si vous trouvez, par exemple, que vous recevez régulièrement des questions sur un certain sujet, vous pouvez rédiger une réponse que vous pouvez ensuite simplement envoyer pour chatter en appuyant sur un bouton. Dans notre cas, nous avons une vidéo YouTube avec des trucs et astuces pour le jeu auquel nous jouons, lorsque les gens demandent des conseils sur la façon de jouer au jeu, nous pouvons appuyer sur ce bouton pour promouvoir la vidéo.

Dautres contrôles simples pour Twitch incluent la possibilité de couper rapidement un flux, de placer un marqueur de surbrillance pour une modification future, de lire une annonce, de supprimer le chat en cours ou de changer le mode de chat actuel en suiveur uniquement, en émote uniquement ou en chat lent. Ces commandes faciles daccès facilitent la gestion de votre flux sans tracas.

Le Stream Deck de taille standard comporte 15 boutons. Vous pouvez également obtenir une version mini à six boutons ou le massif Deck Deck XL à 32 boutons. Quel que soit celui que vous choisissez, vous pouvez ajouter encore plus de contrôles avec des dossiers.

Vous aurez remarqué que chaque photo de configuration de Stream Deck dans ce guide a une flèche haut / arrière sur le bouton en haut à gauche. Cest parce quElgato vous permet de créer des dossiers et de mettre des commandes dans cela aussi. Vous pouvez même créer des dossiers dans des dossiers.

Nous aimons regrouper les choses de manière logique. Dans notre dossier de commandes Twitch, par exemple, nous avons un sous-dossier plein de gifs. Ces gifs peuvent être cliqués pour safficher sur le flux via Streamlabs OBS. Vous pouvez même créer des dossiers gif pour des humeurs spécifiques et avoir toutes sortes de réactions pertinentes à ce qui se passe en direct avec seulement quelques pressions.

Une autre chose que nous aimons vraiment à propos de lElgato Stream Deck est la possibilité de contrôler des choses comme l éclairage domestique intelligent depuis linterface. Il est compatible avec Philips Hue et Nanoleaf , ainsi quavec les Key Lights dElgato, ce qui signifie que vous pouvez programmer la Stream Deck pour vous donner des commandes tactiles faciles de différentes lumières dans votre maison.

Nous lavons configuré pour contrôler les lumières Philips Hue que nous avions dans deux domaines, ainsi que des boutons pour régler la luminosité, passer dune scène à lautre et même lancer Philips Hue Light Sync . Avec les boutons multi-action, vous pouvez le configurer pour allumer différentes lumières dans différentes pièces, régler la luminosité et plus encore. Vous pouvez faire certaines de ces choses avec lapplication standard ou via un assistant vocal , mais souvent pas de manière aussi efficace et satisfaisante.

Nous utilisons également le Stream Deck pour le montage vidéo. Vous pouvez ajouter des commandes pour toutes sortes de choses, y compris le fractionnement des pistes vidéo, le découpage du début et de la fin des clips, lactivation du montage multi-caméras, la suppression des clips indésirables, la sauvegarde, etc. Tout cela peut remplacer les raccourcis clavier, ce qui signifie que vous pouvez utiliser le Stream Deck pour devenir plus efficace dans vos efforts de montage vidéo.

Multi Actions vous permet également de personnaliser une série dactions différentes en un seul clic. Vous pouvez, par exemple, avoir un bouton pour ouvrir votre logiciel de montage vidéo, lancer le dossier sur votre machine avec tous les fichiers vidéo, ouvrir un projet, ouvrir un logiciel audio, etc., en appuyant simplement sur un bouton. Ce nest pas spécifique au logiciel non plus, donc il y a beaucoup de possibilités.

En prenant toutes ces fonctionnalités dans leur ensemble, vous pouvez voir à quel point le Elgato Stream Deck est puissant et pourquoi il vaut la peine den acheter un - quelle que soit votre spécialité.