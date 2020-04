Quelles grandes entreprises technologiques sont neutres en carbone et qui vise le zéro net ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Réduire les émissions de carbone et les compenser sera quelque chose dont nous entendrons beaucoup plus parler au cours des prochaines années. Avec des objectifs carbone maintenant en place pour de nombreux pays, comme l'objectif de 2050 du Royaume-Uni, nous sommes à quelques années d'un changement sismique dans la façon dont les entreprises traitent les émissions de carbone.

Depuis la révolution industrielle, les humains ont libéré plus de deux billions de tonnes métriques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre, dont plus des trois quarts sont du dioxyde de carbone émis depuis le milieu des années 1950. Cela représente plus de 50 milliards de tonnes métriques de gaz à effet de serre supplémentaires chaque année. Le problème doit être réglé.

Les principales entreprises technologiques comptent parmi les entreprises les plus en vue sur la planète et traiter la production de carbone n'est pas seulement une aspiration, mais une nécessité concurrentielle. Pourquoi ? Parce que d'autres entreprises qui utilisent des services comme Office 365, Google Apps (G Suite) ou Amazon AWS doivent également réduire leur empreinte carbone et veulent que leurs fournisseurs soient plus verts que verts.

Microsoft a montré la voie ici. Alors que l'ambition de beaucoup est d'atteindre le « zéro net » — en éliminant essentiellement autant de carbone chaque année qu'ils émettent — le monstre de Windows et Office a déclaré en janvier 2020 qu'il — et sa chaîne d'approvisionnement — serait négatif au carbone d'ici 2030.

Cela signifie non seulement annuler les émissions sur une base continue, mais aussi supprimer plus de carbone qu'il ne produit. D'ici 2050, Microsoft dit qu'elle va aller plus loin et « retirer de l'environnement tout le carbone émis par l'entreprise soit directement, soit par consommation électrique depuis sa création en 1975 ».

C' est un but.

Voici un expliquant comment Microsoft élabore ses émissions :

Dans le cadre de cet effort, Microsoft a créé un fonds d'innovation climatique destiné aux entreprises « développant des technologies de réduction, de capture et d'élimination du carbone ».

Amazon a une ambition de zéro carbone net d'ici 2040, soit 10 ans plus tard que Microsoft. Pour être juste, il est plus difficile pour Amazon d'y parvenir en raison de sa dépendance à l'égard de véhicules de livraison inefficaces qui, bien sûr, sont actuellement principalement propulsés par des combustibles fossiles - bien qu'il développe évidemment des alternatives comme vous pouvez le voir ici :

Amazon dit que ses expéditions seront nettes de zéro et qu'elle vise à atteindre 50 % de toutes les expéditions d'ici 2030.

Amazon dit qu'il s'engage à utiliser 100 % d'énergie renouvelable, bien qu'il n'y ait pas encore. La branche cloud d'Amazon, connue sous le nom d'AWS ou Amazon Web Services, dépassait 50 % d'utilisation d'énergie renouvelable en 2018.

Amazon vise principalement à générer elle-même ses besoins en énergie renouvelable. La société a été classée première aux États-Unis par la Solar Energy Industries Association (SEIA) pour les panneaux solaires sur site. Amazon affirme que ces coûts compensent 200 millions de kilomètres de livraisons de camions et en introduit davantage : il existe désormais 50 systèmes sur les toits des centres de distribution dans le monde, ce qui alimente environ 80 % des besoins pour chaque centre.

Elle investit également dans des parcs éoliens — l'entreprise compte plus de 70 produits actuels qui génèrent plus de 5,3 millions de MWh d'énergie par an. Le plus grand parc éolien est au Texas avec 100 autres turbines.

Amazon affirme également que ses datacenters AWS deviennent de plus en plus économes en énergie eux-mêmes et utilisent également moins d'eau potable pour le refroidissement, au lieu de passer à l'eau recyclée utilisant la technologie d'évaporation directe.

Apple affirme avoir réduit ses émissions de carbone provenant de ses activités de 64 % depuis 2011, même si la taille de l'entreprise a quadruplé. Cependant, il n'a pas encore de cible à long terme pour être net zéro ou similaire.

Apple poursuit principalement trois objectifs écologiques : 100 % de ses sites de vente au détail, de ses bureaux et de ses centres de données utilisent des énergies renouvelables. Il est « éliminé les produits chimiques nocifs tels que le mercure, les retardateurs de flamme bromés, le PVC, les phtalates et le béryllium des... produits » et, troisièmement, il pousse autant que possible la réutilisation et le recyclage des produits.

Apple dit qu'environ les deux tiers des appareils sont transmis aux nouveaux propriétaires, tandis que le reste est recyclé.

Apple lui-même a des robots de recyclage qui démontent les iPhones en composants. Les nouveaux produits sont également de plus en plus fabriqués à partir de matériaux recyclés ; les boîtiers en aluminium du MacBook Air et du Mac mini sont entièrement fabriqués à partir d'aluminium recyclé (ce qui réduit encore l'empreinte carbone de ces nouveaux produits).

Apple dit qu'elle utilise maintenant de l'étain recyclé à 100 % dans 11 nouveaux produits

Elle s'est également engagée à déplacer les fournisseurs vers les énergies renouvelables, affirmant qu'environ un tiers de l'électricité utilisée pour fabriquer les produits 2020 sera renouvelable (selon les chiffres de 2018). Les produits eux-mêmes sont environ 70 pour cent plus efficaces qu'ils ne l'étaient en 2008, ce qui n'est pas étonnant si l'on considère le passage à des appareils informatiques plus efficaces.

Google est le plus grand acheteur d'énergie renouvelable au monde et correspond à 100 pour cent de sa consommation d'électricité à l'achat d'énergie renouvelable (depuis 2017).

Elle affirme qu'elle s'efforce de rendre ses datacenters plus efficaces et qu'il s'agit là d'un objectif primordial des projets de développement durable de l'entreprise. Urs Hölzle, vice-président principal de l'infrastructure technique chez Google, déclare : « Alors que la quantité de calcul effectuée dans les datacenters a augmenté d'environ 550 pour cent entre 2010 et 2018, le montant de l'énergie consommée par les datacenters n'a augmenté que de 6 % au cours de la même période.

« Alors que les datacenters alimentent désormais plus d'applications pour un plus grand nombre de personnes que jamais auparavant, ils représentent encore environ 1 % de la consommation mondiale d'électricité, soit la même proportion qu'en 2010. »

Comme Amazon, Google se concentre également sur la production de sa propre énergie plutôt que d'avoir à tout acheter à l'avenir. En 2018, il a ouvert son premier site de datacenter avec une ferme solaire. Le site belge compte près de 10 700 panneaux produisant 2,9 gigawatt-heures d'énergie renouvelable chaque année.