Nous devons planter plus d'arbres si le Royaume-Uni doit atteindre Net Zero d'ici 2050

Le cofondateur de Forest Carbon a dit que nous devons augmenter considérablement la quantité de terres disponibles pour planter des arbres si nous voulons répondre aux ambitions gouvernementales d'être Zéro net d'ici 2050.

« Nous devons tripler le taux de création de forêts au Royaume-Uni d'ici 2050 », explique Stephen Prior dans une interview pour le podcast Pocket-peluches. « Nous devons le tripler très rapidement pour atteindre le zéro net d'ici 2050. »

Forest Carbon, co-fondée par Prior en 2006, a planté plus de 9 millions d'arbres dans 172 nouvelles zones boisées au Royaume-Uni avec des partenaires tels que Microsoft, Foster + Partners, Nominet et Pocket-Lint.

« Quel que soit le rôle que nous pouvons jouer pour faire en sorte que cela se produise, je pense que c'est notre objectif. Jusqu'à présent, nous avons représenté environ 7 % de l'ensemble de la création de terres boisées au Royaume-Uni. Donc, nous sommes vraiment en train de frapper au-dessus de notre poids et plus nous pouvons le faire, mieux c'est. »

Alors que ces 9 millions d'arbres représentent environ quelques millions de tonnes de captage du carbone dans l'atmosphère, la plantation d'arbres présente de nombreux autres avantages, comme l'atténuation des inondations, par exemple Prior explique Pocket-peluches.

« Les avantages commencent à s'accumuler assez rapidement sur le site. Une fois que vous avez installé une clôture et que vous gardez le bétail hors d'une zone, vous obtenez la biodiversité qui commence à revenir assez rapidement. Certains de ces projets à l'avenir porteront sur le bois durable. Certains d'entre eux sont des projets forestiers communautaires avec des sentiers pédestres et des choses à travers eux, de sorte qu'ils font tous quelque chose de différent ou plus d'une chose. »

Forest Carbon plante ses arbres sur des terres qui font partie de la norme de carbone volontaire appeléeWoodland Carbon Code. L'initiative garantit que chaque arbre planté contribue à fournir des compensations de carbone réelles et supplémentaires. Elle garantit également qu'il n'y a pas de double comptage - une fois qu'une compensation est enregistrée à un acheteur, elle ne peut être réclamée par personne d'autre à l'avenir.

Et bien qu'il s'agit surtout de ramasser une pelle et de creuser un trou, Prior reconnaît que les choses deviennent de plus en plus techniques.

« Oui, ça devient de plus en plus technologique. Je veux dire qu'à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'endroits où nous plantons des arbres, il n'y a pas de remplacement pour les gens qui sortent sur un quad avec des pelles, parce que vous ne pouvez pas obtenir de machines sur le site, mais c'est possible. »

En Espagne, les efforts de reboisement sont intensifs à l'aide de drones qui arpentent d'abord une superficie de terre avant d'utiliser les drones pour débourrer 10 000 « graines intelligentes » qui contiennent des éléments tels que des engrais écologiques, des pesticides et même des polymères d'eau solide dans une boîte à disséminer. Selon la révolution CO2, l'entreprise derrière la technologie, il serait possible de planter 100 000 graines d'arbres en environ 5 heures.

Pour ce qui est de s'impliquer, il ne faut pas que les grandes entreprises qui compensent leur carbone selon Prior.

« Vous n'avez pas besoin d'être une grande entreprise. Si vous connaissez votre empreinte carbone, alors vous pouvez venir nous dire, « notre empreinte carbone est X pouvons-nous compenser cela ? »

C'est quelque chose de plus que nous faisons déjà selon le co-fondateur. Forest Carbon a créé le Carbon Club conçu pour les petites entreprises, les familles et les particuliers qui veulent compenser un événement ponctuel comme un vol ou faire quelque chose sur une base mensuelle plus régulière.

« Nous calculons que la famille moyenne utilise environ 20 tonnes par an, soit environ 17£par mois », explique M. Prior.

Mais comme l'explique Prior au début de notre entrevue, pour que le gouvernement atteigne ses objectifs de compensation du carbone, nous devons planter plus d'arbres, et que nous utilisions la technologie ou non, cela ne se produira que si nous mettons ces arbres dans le sol plus tôt que tard.