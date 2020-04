Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

S' il y a une chose que nous savons sur les PDG de la technologie, c'est qu'ils ont tendance à être riches. Ok, bien sûr, il y a probablement d'innombrables entreprises de technologie là-bas qui ne se portent pas si bien ou qui ne paient pas leurs meilleurs montants chaque année, mais les exceptions prouvent la règle pour la plupart.

Les noms les plus riches de la technologie ont de l'argent vraiment étonnant derrière eux, et nous mentirions si nous ne trouvions pas un peu étonnant de savoir à quel point les gens au sommet sont vraiment assis.

Nous avons donc compilé cette liste des 15 personnes les plus riches en technologie - essayez de ne pas être trop jaloux.

Si vous voulez devenir riche, commencer le détaillant en ligne le plus puissant au monde est une bonne façon de le faire. Jeff Bezos est assis sur 113 milliards de dollars, ce qui est une somme tellement impossible à calculer que nous ne pouvons vraiment pas penser à quelque chose qu'il n'achèterait pas. Cela dit, vous pouvez à peu près vous attendre à vous habituer à ce genre de nombre en lisant cette liste.

Amazon est fondamentalement impossible pour beaucoup de gens de vivre sans, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'argent dépensé pour ça, tout cela contribuant aux coffres de Jeff. Cette richesse a en fait pris un peu de succès au cours des deux dernières années à la suite de son divorce - plus tard.

Bill Gates est le nom qui vient à l'esprit pour beaucoup d'entre nous quand nous pensons aux personnes les plus riches du monde - indépendamment des détails exacts de cette liste à tout moment. Il est si riche, depuis si longtemps, qu'il est synonyme de richesse. En fait, il atteint 98 milliards de dollars à l'heure actuelle, ce qui représente une somme d'argent bien rangée, même si elle n'atteint pas 100 milliards de dollars.

C' est une ligne assez arbitraire à tracer de toute façon, donc on ne le tiendra pas contre Bill.

Il y a de fortes chances que celui de Larry Ellison soit le prénom sur cette liste que vous ne connaissez peut-être pas particulièrement. Il est le plus connu pour avoir fondé Oracle Corporation, une de ces entreprises qui est si grande qu'il est difficile de résumer ce qu'elle englobe.

Il suffit de dire que son succès a rendu Ellison incroyablement riche, sa richesse atteignant encore 59 milliards de dollars en ce moment.

Ah, oui, le Zuck. Nous l'aurions placé plus haut que le quatrième, si nous devinions, mais le quatrième est l'endroit où ses milliards Facebook l'attrapent, assis sur la petite affaire de 54 milliards de dollars. Il est un peu moins riche qu'il y a un an, mais quand vous avez autant d'argent dans le grenier, une petite fluctuation est à prévoir.

Pendant longtemps, le PDG de Microsoft, Steve Ballmer a diversifié sa richesse et a acheté toutes sortes de choses, y compris les Clippers LA, se livrant un peu à mesure qu'il s'éloigne des affaires actives. Cela n'a pas trop dépensé sa richesse - elle s'élève toujours à 52,7 milliards de dollars, ce qui démontre la nature durable des montagnes d'argent.

Il n'est peut-être plus PDG de Google, mais Larry Page n'a pas vraiment perdu sa vie après son temps avec le géant de la recherche. Son co-fondateur est le suivant sur cette liste, et il n'est pas surprenant que la fondation de Google vous atterrait dans cette entreprise, compte tenu de la domination durable du moteur de recherche et de ses diverses applications et services dans le monde moderne. Pour Page, cela s'élève à 50,9 milliards de dollars.

Brin ne sera probablement pas trop agité qu'il soit en dessous de Page dans le classement de la richesse, compte tenu de leur longue coopération et de leur partenariat. Il sonne avec 49,1 milliards de dollars de son propre chef, après avoir récemment quitté le poste de président d'Alphabet Inc. Tous deux lui et Page conservent une grande emporte sur la société qu'ils ont créée, cependant, avec leur statut de pionniers sur Internet également assuré.

Pour de nombreux lecteurs occidentaux, Alibaba est un nom qui ne se traduit pas nécessairement par une domination du commerce de détail, mais son empire de magasinage en ligne est tout simplement énorme, remet en question le statut d'Amazon en tant que boutique en ligne par défaut. Jack Ma l'a cofondée et a 38,8 milliards de dollars à faire appel.

L' empire du jeu en ligne de Tencent en Chine est difficile à surestimer, et Ma Huateng a fondé l'entreprise, tout en restant son président et PDG à ce jour. Il a 38,1 milliards de dollars à montrer pour cela, en plus d'une énorme influence sur la façon dont les gens utilisent leurs téléphones mobiles et consomment du divertissement.

divorce de Jeff Bezos peut être un véritable spinner d'argent - il a laissé Mackenzie Bezos avec la petite affaire de 36 milliards de dollars avec laquelle jouer, tous dérivés des mêmes entreprises technologiques qui ont enrichi Jeff. Elle s'est engagée à en donner d'énormes quantités, mais pour l'instant elle a le monde comme son huître.

Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte que les ordinateurs Dell ont été nommés en l'honneur du fondateur de l'entreprise, mais Michael Dell ne devrait pas être négligé - il a 22,9 milliards de dollars à réfléchir. L'entreprise réelle peut ne pas prospérer pour le moment, mais quand vous avez autant de moolah, il est peu probable que vous perdiez tout rapidement.

NetEase est un autre géant du jeu chinois, avec Ding à la barre, qui a vu sa richesse monter à 17 milliards de dollars, et il grimpe tout le temps. Il pourrait être un grand nom pour l'avenir de la richesse technologique.

Huang, président et chef de la direction de Pinduoduo, un site de commerce électronique en plein essor en Chine qui l'a déjà catapulté dans la stratosphère de la richesse. Il a maintenant 16,5 milliards de dollars derrière lui, et il n'a même pas 40 ans.

Quand Steve Jobs est décédé, Laurene Powell Jobs a hérité d'une fortune énorme, et elle a encore environ 16,4 milliards de dollars à faire appel, même après avoir fondé le Collectif Emerson déjà influent.

TikTok a explosé sur la scène au cours de l'année dernière, devenant la prochaine grande chose dans la vidéo sociale, et Yiming est en train de récolter les récompenses, avec sa fortune personnelle atteignant 16,2 milliards de dollars. C'est environ 16$pour chaque téléchargement de TikTok global, si vous vous demandiez.