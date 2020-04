Pocket-lint a planté 1000 arbres: Bienvenue dans le mois de la durabilité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dans un récent sondage YouGov au Royaume-Uni, plus de gens ont dit quils étaient plus préoccupés par limpact du changement climatique sur lhumanité que le coronavirus.

Lenquête, qui a interrogé un peu plus de 3 500 personnes, a montré que 45% des personnes interrogées étaient daccord avec la question suivante: "Concernant limpact global sur lhumanité, êtes-vous plus préoccupé par limpact du coronavirus ou du changement climatique?" Pour le coronavirus, il était de 32%.

La façon dont nous traitons notre planète est devenue plus importante que jamais. Et bien que le coronavirus ait un impact énorme sur la façon dont nous vivons aujourdhui, ce ne sera pas toujours le cas.

Chez Pocket-lint, nous voulons voir la situation dans son ensemble, sur la façon dont notre impact sur lenvironnement et la planète changera nos vies de manière encore plus importante à lavenir.

Nous examinons le nombre de façons dont nous pouvons tous travailler pour un avenir plus durable. Nous allons plonger profondément dans le monde de la durabilité et comment nous pouvons tous apporter de petits changements dans nos vies pour mieux protéger la planète.

Nous avons prévu une gamme de contenus et de guides et offrirons des conseils et des orientations sur la façon dont nous pouvons tous apporter un changement. Nous avons également discuté avec certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde pour voir ce quelles font et voir comment nous pouvons les rendre pertinentes pour nous tous.

Mais il serait idiot dessayer de simplement montrer un futur possible sans faire de changement nous-mêmes.

Nous avons déjà fait beaucoup pour réduire notre empreinte carbone et cherchons des moyens de la réduire encore plus. Léquipe Pocket-lint travaille tous de la maison et en nayant pas de bureau centralisé, nous avons réduit des choses comme le trajet et limpact dun bureau sur lenvironnement.

Nous sommes allés encore plus loin.

Avec le soutien de Resideo , la nouvelle maison de Honeywell Home Products, qui est notre partenaire en matière de développement durable pour 2020, nous avons également commencé notre propre parcours de développement durable ici, à Pocket-lint .

Nous avons investi le double de ce dont nous avons besoin pour contrer notre utilisation estimée de carbone pour 2020 et avec laide de Forest Carbon, nous avons planté environ 1000 arbres à Lowther, Cumbria dans le cadre du Woodland Carbon Code .

Cela équivaut à environ 300 tonnes datténuation du carbone , et ce nest que le début, dans les prochains jours, nous annoncerons les détails des plans pour planter 3 000 arbres supplémentaires avec votre aide.

Ce ne sont pas seulement les grandes ou les petites entreprises qui peuvent faire la différence. Tout le monde peut faire quelque chose, par exemple les nouvelles technologies dans et autour de la maison, comme les thermostats intelligents, peuvent aider à réaliser des économies massives sur la consommation dénergie.

Selon des recherches, plus de 82% de lénergie de la maison au Royaume-Uni est destinée au chauffage et le fait davoir même la base de thermostats intelligents peut économiser 23%. Voilà une énorme différence.

Nous voulons travailler à trouver des moyens que nous pouvons tous avoir un impact aujourdhui, plutôt que de simplement le reporter à demain.

Alors, rejoignez-nous dans notre voyage pour voir comment tout cela est possible.

Alors que nous publions de plus en plus darticles, dinterviews, de reportages et de guides sur le sujet, nous les énumérerons ci-dessous pour servir de centre de développement durable à lavenir:

La durabilité expliquée:

Qui fait quoi:

Guides dachat de durabilité: