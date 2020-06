Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le temps ne passe-t-il pas lorsque vous vous amusez? Les années 90 sont maintenant un souvenir lointain et merveilleusement flou.

Nous rassemblons certains des gadgets les plus intéressants et les plus emblématiques des années 90 pour que vous puissiez les apprécier à travers des lunettes roses.

Les tamagotchi étaient de petits jouets numériques créés par Bandai au milieu des années 1990. Ils ont rapidement décollé dans le monde entier. Un petit appareil simple qui a attiré lattention des masses. Tout ce que vous aviez à faire était de vous occuper de la créature numérique, de la nourrir, de la nourrir et de vous assurer quelle ne mourrait pas. Combien dentre nous étaient obsédés par ces jeux à lépoque?

Tamagotchi a également connu une brève résurgence en 2017 , bien que nous soupçonnions que cela était loin dêtre aussi excitant à lère du smartphone et des jeux en déplacement.

Il nétait peut-être pas aussi populaire que certains des autres gadgets de cette liste, mais le premier lecteur DVD portable pourrait avoir été une vision passionnante de lavenir.

La première a été fabriquée par Panasonic, mais dautres marques sortiront bientôt la leur. Bien sûr, ils étaient tout aussi encombrants que les lecteurs de CD portables, mais aussi un moyen pratique de regarder des films en déplacement. Maintenant, nous pouvons accéder à Netflix sur notre téléphone, à tout moment et nimporte où, ces appareils semblent certainement archaïques, mais ils étaient une merveille dans les années 90.

Plusieurs formats de lecteur de musique portable étaient populaires au cours des années 1990. Ceux-ci comprenaient des lecteurs de cassettes portables (notamment le "Walkman" de Sony), des lecteurs de CD portables (le "Discman" également populaire de Sony), des lecteurs Minidisc et des lecteurs MP3. Votre appareil de choix dépendait probablement de la taille de votre portefeuille ou du compte bancaire de vos parents, mais ils étaient tous géniaux à leur manière.

Nous avons à la fois des souvenirs affectueux et frustrants de chacun de ces joueurs, quil sagisse de se battre avec Walkmans pour sauver une bande mâchée ou dessayer désespérément de placer un lecteur de CD portable dans une poche de manteau.

En 1994, Apple a sorti ce qui était largement considéré comme le premier appareil photo numérique grand public. Le QuickTake nétait peut-être pas aussi connu que Kodak et dautres appareils photo numériques qui allaient le suivre, mais il était toujours important.

Il a produit des images numériques de 640 x 480, ce qui semble ridicule par rapport aux normes actuelles mais était certainement bon dans les années 90.

Le Yak Bak était une version moins chère et plus compacte du Talkboy qui était si populaire au début des années 1990 grâce à Home Alone.

Un tout petit appareil denregistrement portatif qui pouvait enregistrer six secondes de parole ou de son, qui pouvait ensuite être lu en appuyant sur un bouton. Ennuyeux? Oui. Amusement? Probablement. Les versions ultérieures pourraient même jouer le son en sens inverse également. Simple, mais suffisant pour divertir les jeunes.

Lhumble Talkboy était un lecteur de cassettes et un enregistreur qui a commencé sa vie comme accessoire pour les films Home Alone. Il était très populaire et faisait un cadeau de Noël classique. Tout le monde en voulait un et ils se sont révélés très difficiles à obtenir. Si vous nen possédiez pas, vous nétiez pas assez cool pour lécole.

Ok, donc techniquement, le GameBoy est sorti en 1989, mais il a connu une popularité croissante dans les années 1990 et cest probablement le gadget de jeu le plus emblématique de cette époque. Bien que ce ne soit pas le seul disponible bien sûr.

Peu de temps après larrivée du GameBoy, Sega a lancé une machine rivale qui était supérieure à presque tous les égards, à lexception de la durée de vie de la batterie. Si vous pensiez que le GameBoy avait lair un peu naff avec son écran noir et vert, alors le Game Gear était une merveille moderne. Ce nétait pas aussi populaire, mais cétait génial.

Le StarTAC était le successeur du MicroTAC, un téléphone à clapet qui avait été lancé en 1989. Le StarTAC nétait pas seulement le premier téléphone à clapet, mais aussi lun des plus petits téléphones de cette époque.

Il pourrait faire toutes sortes de choses, comme envoyer et recevoir des SMS et même vibrer aux appels entrants. Archaïque selon les normes modernes, mais incroyable à lépoque.

Le N64 tire son nom du processeur 64 bits quil a utilisé et a été la dernière console domestique de Nintendo à nécessiter des cartouches. Il a été un succès lors de son lancement, avec de nombreux clients se battant pour en mettre un sur la main et a été considéré comme la console la plus puissante de sa génération.

La plupart du succès de la Nintendo 64 provient de divers jeux impressionnants publiés sur le système, notamment Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time et Goldeneye 007. Quel joueur na pas de souvenirs impressionnants de cette console?

Une imprimante peut ne pas sembler si excitante, mais les imprimantes HP LaserJet étaient très populaires dans les bureaux et les écoles du pays dans les années 1990.

Rapides, astucieux et précis, ils étaient un chef-dœuvre dimpression et beaucoup plus performants que les imprimantes matricielles et matricielles plus anciennes et plus bruyantes qui les ont précédés.

Apple a sorti ce qui pourrait être considéré comme le tout premier PDA en 1993. Le MessagePad était la première série dassistants numériques personnels produits pour la plate-forme Newton dApple. On pensait quil était en avance sur son temps en termes de technologie et dautres ont essayé de le copier et de laméliorer dans les années qui ont suivi.

Apple a sorti leMate 300 comme un autre appareil PDA en 1997. Il avait un boîtier durable, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les salles de classe, et ses batteries rechargeables intégrées ont duré jusquà 28 heures sur une seule charge. Il na pas vraiment résisté à la concurrence mais était certainement une icône de lère PDA.

Le Sony Aibo (abréviation de Artifical Intelligent Robot) était un petit chien robotique intelligent sorti à la fin de la décennie. Cela a coûté une petite fortune, mais les gens ont adoré lidée de posséder un chien qui ne venait pas avec tous les tracas de mordre les gens ou de faire caca sur le tapis. L Aibo fonctionne toujours aujourdhui , ce qui prouve à quel point il est emblématique. Bien que nous nous attendions à ce que la version moderne soit beaucoup plus intelligente que son ancêtre.

Le Sega Dreamcast a été considéré par beaucoup comme en avance sur son temps. Cétait aussi, malheureusement, la dernière console que Sega ferait car elle a été retirée du marché par Sony et dautres. Le Dreamcast était toujours une icône de lépoque et une machine à sous craquante.

Au milieu des années 1990, nous avons appris que les boxers et les appareils de cuisine pouvaient être un mélange intéressant.

Lancien champion des poids lourds a sorti son propre grill qui est devenu une sensation mondiale. Le système dévacuation des graisses était simple, efficace et brillant. Nous avons juste aimé les utiliser pour des toasts au fromage.

En 1994, Microsoft a sorti lun des claviers les plus loufoques de lépoque. Le clavier dit Natural a été conçu pour être ergonomique et plus confortable à utiliser. Moins de risques de microtraumatismes répétés, de syndrome du canal carpien ou de problèmes de posture incorrecte.

Il a fallu un certain temps pour sy habituer, mais sest rapidement avéré populaire. Les nouvelles versions sont tout aussi bien pensées et apparaissent même sur nos meilleures listes de claviers .

Il nétait peut-être pas aussi emblématique ou mémorable que le Nokia 3310 qui est venu quelques années après, mais le Nokia 8110 était certainement un appareil emblématique. Sa popularité a sans aucun doute été renforcée par le premier film Matrix où il a fait une apparition cool dans la main de Keanu Reeves.

Une autre année, un autre téléphone Nokia classique. Le 5510 était peut-être un appareil volumineux par rapport aux smartphones minces et minces daujourdhui, mais il était bien pensé. Dautant plus quil a introduit le jeu classique Snake auprès des masses.

À lère moderne, les marques se battent pour voir qui peut créer les ordinateurs portables les plus fins, les plus légers et les plus puissants tout en bourrant les meilleurs écrans et, dans certains cas, même plusieurs écrans. Mais dans les années 1990, IBM créait des machines lourdes avec des claviers dépliants qui étaient destinées à vous rendre plus productif et efficace. Cette conception a permis au ThinkPad dêtre assez compact pour lépoque. Il avait certainement un design emblématique.

La PlayStation originale a été lancée en 1995 et a commencé une nouvelle ère de jeux sur console. Le PS One a essentiellement annoncé la mort de Sega tout en apportant de la joie aux masses.

Ok, donc pas techniquement un gadget ou un gadget, mais toujours quelque chose des années 1990 dune marque technologique. Ces formateurs Apple ont été conçus spécifiquement pour les employés dApple, ils nétaient pas particulièrement élégants, mais étaient intéressants.