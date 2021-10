17 images impressionnantes de la Station spatiale internationale

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Station spatiale internationale nest pas seulement lun des plus grands exploits dingénierie et de coopération intercontinentale de lhumanité, elle nous aide à observer notre planète dune manière qui ne serait pas possible sans son orbite constante.

Depuis que ses premiers habitants sont montés à bord de la station en novembre 2000, 230 personnes de 18 pays lont visitée. À tout moment, un équipage international de six personnes vit et travaille à bord tout en voyageant à une vitesse de cinq miles par seconde, en orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes.

Au cours des 19 dernières années, ces équipes, ainsi que les caméras installées sur la station, ont tout capturé, des traînées détoiles aux éclairs, des aurores brillantes et des points de repère non visibles depuis le sol. Voici une sélection des plus impressionnantes de ces images.

Voie lactée et éclairs sur le Pacifique

Cette photographie à objectif court des veilleuses de la Terre a été prise en août 2015 alors que la station survolait locéan Pacifique et lîle de Kiribati, au sud dHawaï.

Le motif détoiles sur la photo fait partie de notre galaxie de la Voie lactée, regardant vers son centre, et est montré à côté de nuages de poussière sombres et denses. Les couleurs qui encadrent la courbure de la Terre présentent un mélange de couches vertes, oranges et rouges de lueur dair. La lumière vive dans la partie inférieure droite de la photo est un éclair à lintérieur dune masse de nuages illuminés.

SpaceX Crew Dragon silhouetté sur lhorizon de la Terre

Plus tôt cette année, SpaceX a effectué son premier vol dessai Demo-1 du programme déquipage commercial de la NASA vers la Station spatiale internationale. Le 2 mars 2019, un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon transportant un mannequin de test – nommé Ripley daprès le personnage de Sigourney Weaver dans lAlien – a été transporté vers lISS.

Lengin sest amarré au module Harmony de la station un jour plus tard, livrant des fournitures et de léquipement avant de se désamarrer et datterrir sur Terre le 8 mars avec Ripley intact. Cette image montre lengin se découpant sur lhorizon de la Terre. Demo-1 ouvre la voie aux premiers vols habités, dont le lancement est prévu en novembre. SpaceX a essayé dimiter les conditions à bord à un point tel que Ripley a été équipé dune combinaison spatiale complète.

La Terre et lISS capturés dans un « selfie spatial »

Lors dune sortie dans lespace de six heures et demie en avril 2019, lastronaute canadien David Saint-Jacques a pris ce « selfie spatial » dans son casque, réussissant à capturer la courbure de la Terre ainsi quune partie de la Station spatiale internationale.

Limage se reflète sur une fine couche dor utilisée sur les casques des astronautes pour protéger les porteurs des rayons UV du soleil et des températures extrêmes. Au cours de cette sortie dans lespace, Saint-Jacques et lastronaute de la NASA Anne McClain ont réparé une partie du bras robotique construit au Canada, connu sous le nom de Canadarm2, et ont installé des câbles pour augmenter la puissance de la couverture des communications sans fil à bord de la station.

Des traînées détoiles capturées au-dessus de la Terre sur lISS

De novembre 2011 à juillet 2012, lingénieur de vol Don Pettit a pris des images incroyables de traînées détoiles alors quil vivait à bord de la Station spatiale internationale. Chacune de ses images de traînées détoiles consistait en des temps dexposition compris entre dix et 15 minutes, constitués de piles de prises de vue de 30 secondes.

En effet, 30 secondes était lexposition la plus longue possible des appareils photo numériques modernes à lépoque. Pettit prenait plusieurs clichés et utilisait un logiciel pour créer ces composites. Il est possible de capturer des traînées détoiles sur Terre, en laissant lobturateur de votre appareil photo ouvert pendant que la planète tourne, mais les astronautes sont exposés (excusez le jeu de mots) à des vues évoluant plus rapidement étant donné lorbite de 90 minutes de la station, les résultats sont donc plus frappants.

Sortie dans lespace au-dessus de la Nouvelle-Zélande

Sur fond de nuages au-dessus de certaines parties de la Nouvelle-Zélande, les astronautes Robert Curbeam Jr. (à gauche) et lastronaute de lAgence spatiale européenne Christer Fuglesang sont montrés en train de faire des ajustements à lextérieur de la Station spatiale internationale lors dune mission dactivité extravéhiculaire (EVA) en décembre 2006.

Au cours de cette sortie dans lespace, qui était la première des cinq sorties dans lespace de Fuglesang, le couple a remplacé une caméra vidéo sur les fermes de la station. La sortie dans lespace a duré six heures et demie.

Lumières des villes dEurope du Nord

Cette photo de nuit, prise alors que la Station spatiale internationale tournait à 258 milles au-dessus de la Manche, montre les lumières des villes du nord de lEurope.

Sur la photo dans le sens horaire de haut en bas à gauche, les lumières les plus brillantes sont celles de Londres, Amsterdam, La Haye, Rotterdam, Anvers et Bruxelles.

Scandinavie et aurores boréales la nuit

Une autre image saisissante, prise en avril 2015, montre le sud de la Scandinavie juste avant minuit sous une pleine lune, avec la courbure de la Terre illuminée par une aurore verte.

Les taches sombres en bas à droite sont la mer Baltique et les lumières dessinent le littoral de la voie maritime du Skagerrak et du Kattegat. Les plus gros faisceaux lumineux de cette voie maritime proviennent dOslo et de Copenhague.

Southern Lights capturés au-dessus du sud-ouest de lAustralie

Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale sont traités en moyenne à 16 levers et couchers de soleil toutes les 24 heures, ainsi quà des spectacles de lumière éblouissants provenant daurores provoquées lorsque les particules des tempêtes solaires interagissent avec le champ magnétique aux pôles Nord et Sud.

Différentes particules créent différentes couleurs, avec des affichages vert et rouge produisant de loxygène et des spectacles de lumière violette et bleue produisant de lazote. Sur cette image, des particules doxygène brillent dun vert vif alors que lISS orbite à 269 milles au-dessus de locéan Indien au sud-ouest de lAustralie. Cette exposition est connue sous le nom dAurora Australis, ou « Lumières du Sud » et a servi de toile de fond au navire déquipage russe Soyouz MS-12 et à la mission de ravitaillement Progress 72 en juin 2018.

Pleine lune sur Guam

Depuis la Terre, nous voyons toujours le même côté de la Lune en raison de sa rotation synchrone avec notre planète et notre vision de celle-ci - quant à savoir si nous la voyons comme une demi-lune ou une pleine lune - dépend de sa position en orbite. Sur cette image, les astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont capturé une image de la pleine lune alors que la station tournait à 254 milles au-dessus de locéan Pacifique au nord-est de Guam en juin 2019.

Le reflet du soleil rayonne au large de la mer de Célèbes

Une partie du panneau solaire de la Station spatiale internationale est montrée alors quelle sélève à 255 milles au-dessus de lIndonésie et capture le reflet du soleil rayonnant au large de la mer de Célèbes en Asie du Sud-Est.

Les panneaux solaires, connectés à la station par sa structure en treillis, transforment lénergie solaire en électricité via des milliers de cellules fabriquées à partir de morceaux de silicium purifiés. Lorsque la station est exposée au soleil, environ 60 % de lélectricité produite par les panneaux solaires est détournée pour recharger les batteries de la station. Ensuite, lorsque la station est à lombre, ces batteries fournissent suffisamment dénergie pour alimenter.

Le membre de la Terre la nuit étoilée

Le limbe de la Terre, nom donné à latmosphère car il crée un « halo » le long de la courbe de la planète, est visible sur cette image prise par un membre de léquipage de lExpédition 47 en mars 2016 par une nuit étoilée. Lun des panneaux solaires de la Station spatiale internationale est vu au premier plan alors que léquipage a volé à 258 milles au-dessus de locéan Indien entre lIndonésie et lAustralie.

Les couleurs du Grand Lac Salé de lUtah capturées par lISS

En plus de montrer à quoi ressemble la Terre de loin, la Station spatiale internationale a également révélé comment les caractéristiques géologiques les plus frappantes de notre planète apparaissent depuis lespace.

Par exemple, le Grand Lac Salé de lUtah est vu ici, capturé alors que la station tournait à 255 milles au-dessus du sud-ouest des États-Unis en juin 2019. Comme son nom lindique, le lac est fortement salé et les niveaux de concentration de sel dans différentes parties du lac donnent il ses couleurs distinctes. En particulier, la ligne qui sépare le nord du sud est le Lucin Cutoff, une série de tréteaux qui ont été construits comme raccourci ferroviaire au début du siècle avant dêtre fermés dans les années 1950 et remplacés par une chaussée de pierre et de terre. Ce pont-jetée empêche lécoulement de leau entre les deux côtés du lac et les seuls microbes qui peuvent survivre dans les niveaux de sel plus élevés du côté nord sont le rouge et le rose, ce qui donne la couleur vive de leau.

Eyeil du Sahara

Sur cette image, prise à une altitude de 255 milles alors que la Station spatiale internationale tournait au-dessus du nord-ouest de la Mauritanie, un membre de léquipage de lExpédition 59 a photographié la structure de Richat, également connue sous le nom dœil du Sahara ou dœil de lAfrique.

Ces anneaux, taillés dans le désert saharien, ne sont pas visibles depuis la Terre car ils sétendent sur 25 miles de diamètre. En fait, les scientifiques ne connaissaient pas lampleur de son existence jusquau début des missions spatiales dans les années 1960 et il y a encore un débat sur ce qui a causé la structure.

Delta du Nil en Égypte photographié sous la mission de réapprovisionnement SpaceX Dragon

Alors que la station spatiale survolait 260 milles au-dessus du delta du Nil en Égypte en août 2019, ses caméras externes ont capturé le vaisseau SpaceX Dragon amarré au module Harmony de la Station spatiale internationale dans le cadre de la mission de ravitaillement CRS-18.

Cette mission a livré plus de 5 000 livres déquipement scientifique et de recherche, des fournitures déquipage et du matériel de véhicule. Il a récupéré et renvoyé un certain nombre de systèmes dont on na plus besoin à bord, comme un moniteur de qualité de lair qui doit être remis à neuf.

Lever du soleil orbital

Les astronautes à bord de lISS voient de nombreux levers de soleil, mais celui-ci est très spécial car il montre la première fois que les rayons du soleil se reflètent sur le réseau solaire de déploiement de lISS.

Ce tableau est un nouvel ajout à la station. Cest un système conçu pour donner plus de puissance à la station avec des panneaux solaires conçus pour tirer le meilleur parti de la position de la station au-dessus de notre planète.

Les pyramides

Lastronaute Terry Virts a pris cette photo pendant son séjour à la station en 2015. Nous imaginons que vous navez jamais vu les pyramides dÉgypte sous cet angle auparavant.

Ce nest peut-être pas aussi clair que les autres photos de cette liste, mais essayez de vous rappeler à quelle distance cette photo a été prise.

Aquarelle dAustralie

Lastronaute de lAgence spatiale européenne Thomas Pesquet a pris cette brillante image de lAustralie depuis la Station spatiale internationale.

Lastronaute a commenté la beauté du paysage et les fractales, aquarelles et autres vues fantastiques du pays depuis tout là-haut.