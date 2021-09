Un design amusant et frustrant échoue dans le monde entier

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La vie est pleine de dessins étranges et merveilleux. Nous avons vu beaucoup de bizarreries. Il ny a pas de fin doccasions où il est clair que la conception dun gadget, dun gadget ou dun objet du quotidien na clairement pas été réfléchie. Le résultat est une expérience frustrante que nous détestons tous.

Nous rassemblons quelques-uns des exemples les plus frustrants et hilarants de ces échecs pour vous émerveiller.

Sèche-cheveux chaud

Ce sèche-cheveux est si chaud quil fait fondre son propre boîtier. Cest une conception assez choquante là. Il est également assez risqué de lutiliser en espérant que le plastique fondu ne coule pas sur votre tête pendant que vous vous séchez les cheveux.

Signalétique salle de bain

Certains lieux publics aiment utiliser une signalisation avant-gardiste pour leurs salles de bain, mais bonne chance pour déterminer lequel dentre eux est le bon. Êtes-vous un lama ou un âne ?

Des conseils sur le sexe sans risque ?

Ces préservatifs ont été distribués sur le campus dune école pour aider à promouvoir les rapports sexuels protégés. Nous sommes assez sûrs que cest un mauvais conseil pour aller avec le sentiment cependant.

Barrière ou échelle de sécurité ?

Bien quelle puisse sembler assez robuste, cette barrière de sécurité ne sera pas particulièrement efficace pour empêcher les gens dentrer. Après tout, il a essentiellement des échelons pour vos mains et vos pieds si vous voulez le mettre à léchelle.

Fausse pub

Nous ne sommes pas sûrs que cette entreprise ait réfléchi à la publicité sur ces portes ou peut-être que si elle vend beaucoup de portes non coulissantes, peut-être devrait-elle envisager de changer de marque ? Cest aussi un message déroutant à envoyer aux visiteurs. Sagit-il de portes push-pull ou vont-elles glisser? Tout nest que plaisir et jeux jusquà ce que quelquun se blesse.

Mourir en toute sécurité

De bons conseils de sécurité routière solides ici. Mourir en toute sécurité ou ne pas conduire prudemment ? Nous aimons un bon design qui vous fait mal à la tête en essayant de déchiffrer ce que cela signifie.

Gras pour toujours

Quelle meilleure publicité pour votre salle de gym locale quun rappel douloureux que vous serez gros pour toujours, peu importe à quel point vous essayez. Allez en gras, voyez si vous pouvez perdre du poids. Nous vous défions.

Échec du braille

Cet hôtel a une numérotation en braille sur les plaques des chambres pour aider les malvoyants à déterminer où se trouve leur chambre, mais elle est enterrée parmi un tas dautres morceaux nobles sur une surface cahoteuse. Utile.

Baisser le volume

Baissez le volume de cet ordinateur portable et il aspire soudainement tout le bruit de la pièce. Envie dannulation du bruit ou de conception dicônes paresseuses ?

Piles et patience requises

Nest-il pas frustrant dacheter un gadget pour découvrir que les piles ne sont pas incluses ? Eh bien, que diriez-vous de cette conception qui va encore plus loin en nécessitant trois piles AAA - chacune avec son propre compartiment à dévisser.

Super publicité pour une école de design

Cette école de design a une annonce assez déroutante pour vous inciter à les rejoindre. « Vous nous saurons vous montrer comment concevoir un plomb ».

Parfaitement clair. Si vous aimez ce type de conception solide, nous vous recommandons de consulter ce subreddit .

Naviguez sur le net

Naviguez plus rapidement sur le net avec les deux molettes de la souris. Doublez les roues, doublez le plaisir de navigation. Si quoi que ce soit, cette souris pourrait être trop bonne. À moins que vous ne puissiez trouver un site Web à défilement infini.

La mode est hors de contrôle

On sait que les jeans déchirés sont de retour à la mode, mais cest assez ridicule. Ces "jeans" coûtent également 168 $. Rapport qualité prix total.

Brille dans lhorloge noire sans aiguilles ?

Il sagit dune horloge qui brille dans le noir, conçue pour afficher lheure même pendant la nuit lorsquil ny a pas assez de temps pour voir. Apparemment, le designer na pas pensé à faire briller les mains dans le noir également. On dit que même une horloge cassée a raison deux fois par jour, mais qui sait si celle-ci a raison ?

Risque détouffement/coup de couteau

Que diriez-vous dun joli badge danniversaire pour votre bien-aimé. Ils viennent davoir deux ans et aimeraient un bon badge pour les aider à célébrer. Oh non, attendez, ce badge ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Retour à la planche à dessin.

Administrateur Web de pointe

Cet utilisateur a constaté quil nétait pas en mesure de naviguer vers un site Web linguistique sur le système informatique de son école, car il était classé comme « éducatif ». Envie dessayer dapprendre à lécole ! Incroyable.

Accès handicapés

Bien que beaucoup de gens souligneraient probablement que pratiquement aucun train nest adapté aux fauteuils roulants, nous ne pouvons pas nous empêcher dadmirer léchec total de cette porte daccès pour handicapés. Cest une étape assez raide que les personnes en fauteuil roulant doivent franchir.

Une tasse qui pique les yeux

Il sagit dune coupe promotionnelle pour le dernier film Spiderman. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que le design na pas été pensé - essayez de prendre une gorgée et vous vous faites fourrer dans les yeux.

LAssistant Google frappe à nouveau

Google Assistant est toujours là avec des réponses utiles à vos questions, même urgentes. Un grand verre deau vous aidera certainement si vous avez du mal à respirer.

Pois à lenvers

Celui-ci appartient probablement à notre liste des pires Photoshoppings de tous les temps, mais cest un design spécial à coup sûr. Regardez de près et vous verrez que les petits pois sur cette assiette sont à lenvers.

Manuel interactif

Celui-ci est assez spécial - un manuel scolaire qui comprend des vidéos "interactives" et des hyperliens qui, bien sûr, ne font rien. Pourtant, le pauvre étudiant a dû payer 200 $ pour le livre. Bon apprentissage!

Lingettes de toilette destructrices de lenvironnement

Ce sont des lingettes de toilette jetables qui peuvent être déposées dans les toilettes de la même manière que le papier. Seules ces lingettes sont nocives pour la vie marine et nuisent à lenvironnement. Alors peut-être aimeriez-vous y réfléchir à deux fois ?

Plateau à œufs avec espace pour 11 œufs

Dans ce réfrigérateur, il y a un compartiment pratique pour stocker vos œufs. Il est livré avec un plateau parfait pour les insérer. Seulement, il est livré avec un crochet, il ny a de la place que pour 11 œufs. Nous suggérons que le réfrigérateur essaie de vous dire que vous voulez en cuisiner un.

Durée de vie du dongle

Les dongles dApple et la situation folle des câbles sont une blague courante sur le Web depuis un certain temps. Celui-ci est vraiment hors de contrôle cependant.

Gênant

Eh bien, cela va être gênant et inconfortable. Certaines conceptions de salle de bain sont très peu pratiques et celle-ci na certainement pas été bien pensée.

Escaliers insolites

Nous sommes à peu près certains que monter cet escalier vous prendrait votre vie en main. Encore plus si vous essayez de monter les escaliers après avoir bu quelques bières.

Pas dexcès de vitesse

Ce panneau de limitation de vitesse est si déroutant que nous suggérons quil est probablement plus facile et sûr de sen tenir à 25 mph toute la journée tous les jours. Sauf le week-end bien sûr.

LAssistant Google échoue

Parfois, Google Assistant nest tout simplement pas aussi utile quil pourrait lêtre. Nous sommes sûrs que le système apprend et saméliore constamment, mais quand un assistant personnel offre une aide inutile, à quoi cela sert-il ?

Jean femme

Une image de lintérieur dun jean pour femme vous donne une idée de létat des poches. Fâcheusement semé pour être petit plutôt que suffisamment grand pour être utile.

Boutons

Parfois, ce qui semble être un beau dessin en surface peut causer des problèmes. Ici, il sagit dun simple problème de codage couleur. La plupart des gens sattendraient à ce que le vert soit entré ou confirmé et que le rouge et le jaune soient des couleurs davertissement. Ici cependant, clair est vert pour aller. Cela signifie que si vous jetez un coup dœil, vous risquez de supprimer les chiffres ou les lettres que vous avez entrés.

Ne jamais

Les panneaux mal pensés sont lun de nos types déchecs de conception préférés. Celui-ci est particulièrement bon. En lisant de gauche à droite comme un occidental normal, il est écrit "Ne jamais boire et conduire. Conduisez haut."

Conseils terribles de lallée des vins au supermarché local.

Sol sale

Ces carreaux ont lair horriblement sales, mais en réalité, ils sont tachés pour ressembler à cela. Choix de design très étrange pour un établissement public où les gens les regarderont régulièrement avec dégoût.

Problèmes de confidentialité

Si vous aimez vous retirer dans la salle de bain pour plus dintimité, cette conception nest pas pour vous. Au moins, vous pouvez facilement voir si quelquun est là-dedans.

Escaliers poilus

Est-ce un cas descalier ou un cas de cheveux? Quoi quil en soit, nous ne laimons pas. Nous imaginons que ce serait horrible à garder propre et serait certainement intéressant sous les pieds nus.

Salle de bain étroite

Si vous êtes un peu claustrophobe, ce ne sont pas des toilettes pour vous. Cest certainement confortable cependant.

Le garage tombe en panne

Laffiche originale sur Reddit expliquait exactement ce qui se passait ici. Il sagit de "... un garage dascenseur en Australie qui a été inondé lors dune crue éclair et sest levé automatiquement pour des raisons de sécurité".

La voiture en dessous aurait pu être sauvée, mais celle du dessus ne létait pas du tout.

Gain de place

Un moyen intéressant et dangereux déconomiser de lespace. Nous imaginions que des vêtements propres finiraient régulièrement dans les toilettes pour commencer.