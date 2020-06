Les meilleurs cuirassés et navires de guerre de tous les temps

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lhumanité se bat pour le contrôle des océans depuis le premier départ du bateau. Au fil des ans, de nombreux navires différents ont été lancés avec des armes plus grandes et meilleures. Certains dentre eux ont été dincroyables merveilles technologiques et de brillants bateaux de haute mer.

Nous avons résumé certains des meilleurs navires de tous les temps pour orner les océans. Des cuirassés hérissés de canons aux énormes porte-avions de lépoque moderne.

Le navire de la tortue coréenne était un type dembarcation utilisé quelque part au 16ème siècle. Ce type de navire de guerre tire son nom de la coque de protection qui le recouvre. Il est conçu pour être résistant et, à ce titre, il est souvent considéré comme le premier navire blindé au monde. Il arborait une tête en forme de dragon lance-flammes sur larc, des canons et un bureau renforcé pour se protéger des flèches, du feu et plus encore.

Le lecteur attentif remarquera également lautre point culminant de la conception de ce navire de guerre qui comprend des pointes de fer sur le pont, une conception destinée à empêcher les équipages dembarquement ennemis davoir facilement le contrôle du navire.

Malgré son âge, le HMS Victory pourrait être lun des navires de guerre les plus connus de tous les temps. Cétait le navire amiral de Lord Nelson à la bataille de Trafalgar, mais il a également participé à de nombreux autres combats, notamment les batailles dOuessant, la bataille du cap Spartel, le cap Saint-Vincent et le siège de Gibraltar.

Le HMS Victory arborait 104 canons, transportait environ 850 hommes et était capable dune vitesse de pointe de 11 nœuds. Il a mis les voiles pour la première fois en 1765 et a été déplacé en cale sèche en tant que pièce de musée en 1922. Il est toujours disponible à visiter également et est toujours en service, ce qui en fait le plus vieux navire du monde à être encore en service à plus de 241 ans. .

LUSS Vesuvius a été lancé pour la première fois en 1888 et était connu comme un croiseur à canon à dynamite - un navire qui pouvait lancer des obus explosifs de 550 livres sur des cibles jusquà un mile de distance. Le navire a utilisé de lair comprimé pour tirer ses obus, ce qui la rendu si silencieux quil a été étiqueté comme une arme terroriste parce que lennemi na pas pu entendre le rapport de larme avant de recevoir le feu entrant. Il pouvait également tirer à une vitesse assez élevée pour lépoque, avec 15 obus tirés en seulement 16 minutes 50 secondes lors dun essai en 1889.

La Constitution USS est un autre vaisseau ancien avec une histoire assez longue. Ce navire de la marine américaine serait le plus ancien du monde à être mis à flot. Il est juste derrière le HMS Victory qui est plus ancien mais en cale sèche, pas en mer.

LUSS Constitution a mis les voiles pour la première fois en 1797. Il sagit dune frégate de 44 canons capable datteindre une vitesse maximale de 13 nœuds tout en tenant 450 membres déquipage. Ce navire est également intéressant car il représente essentiellement lAmérique de toutes les manières possibles. Même son nom est inspiré de la loi suprême des États-Unis.

Ce navire a également combattu la Grande-Bretagne pendant la guerre de 1812, où il a vaincu cinq navires de guerre britanniques différents. Un autre point dintérêt est que ce navire a été construit à une époque où les navires devaient servir jusquà 15 ans, il est certainement beaucoup plus géré que cela.

Le Bismark, avec le Tirpitz, a le titre célèbre dêtre le plus grand cuirassé jamais construit par lAllemagne et techniquement le plus grand jamais construit par un pays européen.

Cétait un monstre de navire, armé de huit canons SK C / 34 de 38 cm, douze canons de 15 cm L / 55, seize canons de 10,5 cm L / 65 et seize canons de 3,7 cm L / 83 et douze canons antiaériens de 2 cm .

Il a été lancé pour la première fois en 1939, mais a été considéré comme une menace telle quil na pas duré longtemps. Le navire a été impliqué dans la bataille du détroit de Danemark où le HMS Hood a été coulé par le feu de ce navire et du Prinz Eugen. Les Britanniques ont ensuite poursuivi sans relâche le Bismark, lattaquant avec toutes sortes de navires, y compris des bombardiers torpilleurs biplan obsolètes .

Des milliers dobus ont été tirés sur le Bismark pour y mettre fin et il a finalement été si gravement endommagé que le premier officier Hans Oels a donné lordre de la saborder. Malgré lordre dabandonner le navire, lattaque et le sabordage entraînent de lourdes pertes en vies humaines. Sur 2 200 hommes à bord, seulement 114 ont survécu.

LUSS Missouri est un navire intéressant en raison de son histoire moderne. Ce nest certainement pas aussi vieux que les autres navires de cette liste, mais cela ne le rend pas moins important. Il a été lancé en 1944 et a combattu dans le théâtre du Pacifique contre les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Le navire a également eu lhonneur daccueillir la cérémonie qui a marqué la capitulation du Japon en août 1945.

La guerre était peut-être terminée, mais ce nétait pas la fin de la lutte pour lUSS Missouri alors que le navire se battait pendant la guerre de Corée et a même été réactivé dans les années 1980 avant de se battre plus tard dans la guerre du Golfe de 1990. . En 1998, le navire a finalement été retiré du service et envoyé à Pearl Harbor où il allait continuer à agir comme navire-musée.

Pas un navire de guerre en tant que tel, mais toute une classe de destroyers sont les prochains sur la liste. 32 de ces navires étrangement futuristes devaient être construits par lUS Navy.

Ce sont des cuirassés multi-rôles modernes avec des capacités de furtivité améliorées. La conception de ces navires de guerre comprend une section transversale à faible radar et une coque perçant les vagues. Ils sont conçus pour être rapides et invisibles aux radars ennemis. Les systèmes furtifs et la conception des destroyers de classe Zumwalt les rendent 50 fois plus difficiles à repérer que les destroyers standard.

Ils ont également une puissance de feu sérieuse qui comprend un système de canon avancé qui comprend un canon naval de 155 mm capable de tirer un projectile dattaque terrestre à longue portée (LRLAP) sur 80 milles marins. Il peut également tirer à la fois des missiles tactiques Tomahawk et une ordonnance anti-sous-marine à lancement vertical, ce qui le rend incroyablement polyvalent.

Le HMS Dreadnought orne notre liste car il est lun des navires les plus importants grâce à la révolution quil a apportée à la puissance navale. Ce navire a été lancé en 1906 et a frappé les eaux avec des progrès technologiques incroyables qui ont rendu de nombreux autres navires obsolètes. Une génération de navires de guerre a suivi avec des classes entières nommées daprès ce navire unique. Même les cuirassés qui lont précédé étaient alors connus sous le nom de «pré-dreadnoughts».

Le Dreadnought a été conçu pour être plus rapide et capable de tirer des obus lourds à une portée beaucoup plus longue. Il avait 10 gros canons de 30 cm, 27 canons de 12 pdr (7,6 cm) et cinq tubes lance-torpilles également. Ce fut le premier vaisseau capital à être propulsé par des turbines à vapeur, ce qui en fit le cuirassé le plus rapide du monde à lépoque, avec une vitesse maximale de 21 nœuds.

Malgré toutes les avancées, le HMS Dreadnought na pas vraiment engagé de nombreuses batailles importantes et était surtout connu pour le battage et le naufrage du sous-marin allemand SM U-29. Il a été mis hors service en 1919 et mis au rebut deux ans plus tard.

Il serait impoli de ne pas inclure le HMS Queen Elizabeth sur cette liste. Ce serait probablement une trahison en fait, car ce navire est nommé en hommage au navire du même nom qui était lun des principaux cuirassés de dreadnought de la Première Guerre mondiale. Ce navire a été nommé en lhonneur de la reine Elizabeth I, la Vierge Reine.

Le nouveau HMS Queen Elizabeth a été lancé en 2017 mais ne devrait pas entrer en service avant 2020. Il sagit dun porte-avions aux proportions épiques et du plus grand navire de guerre jamais construit pour la Royal Navy. Il est capable de transporter jusquà 60 avions et jusquà 1 600 employés de service. Il a une vitesse de pointe de 25 nœuds, peut parcourir 10 000 milles marins et possède une puissance de feu importante pour se protéger des attaques.

Le HMS Defender actuel est le huitième navire à porter ce nom. Il sagit dun destroyer de défense aérienne de classe Daring en service dans la Royal Navy. Il a été lancé en 2009 et a frappé les océans hérissés dune technologie qui comprend une multitude de radars de surveillance aérienne et de systèmes de suivi ainsi quune puissance de feu antiaérienne importante. Le HMS Defender est également nippy, capable de plus de 30 nœuds, mais est peut-être le plus intéressant pour son historique de service.

En 2016, le navire a aidé à saisir une tonne métrique de haschisch de haute qualité dans un boutre de pêche au sud dOman.Il a également escorté le RMS Queen Mary 2 à travers le golfe dOman cette année-là. En 2019, il a aidé à défendre les côtes britanniques de la frégate russe lamiral Gorshkov, qui était censé être armé dun appareil Filin 5P-42 - une arme conçue pour provoquer des étourdissements, des nausées et de la désorientation, ainsi que des hallucinations dans certains cas.

LUSNS Spearhead nest pas votre cuirassé traditionnel, mais il est certainement intéressant. Cest un grand vaisseau de transport rapide expéditionnaire de classe Spearhead qui est en service avec le Military Sealift Command de la marine américaine.

Il est capable dune vitesse de pointe de 43 noeuds, mais il est intéressant de noter quil ne peut contenir quun maximum de 41 membres déquipage. Il est construit avec une conception modulaire qui lui permet dêtre réaménagé avec toutes sortes déquipements et de fonctionner comme un métier de transport pour les troupes ou léquipement. En tant que tel, il joue un rôle important dans les opérations de lUS Navy et ne doit pas être rejeté comme inintéressant.

Le HMS Hood a été construit en 1916 et a coûté 6 025 000 £ à construire. Elle était un croiseur de guerre de classe Admiral et le navire de guerre le plus grand et le plus puissant du monde pendant près de 20 ans après sa première mise en service. Ce fait a valu au navire le surnom de "Le Mighty Hood" et il était considéré comme invincible par beaucoup à lépoque.

Cependant, le Hood est peut-être plus connu pour son naufrage. Le navire a participé à la bataille du détroit de Danemark, le tirant à la fois avec le Bismark et le Prinz Eugen. Ces deux navires ont concentré le feu sur le HMS Hood et moins de 10 minutes après le début de la bataille, il a été touché par un coup fatal du Bismark qui la conduit à couler. Tragiquement, seulement trois des 1418 membres déquipage à bord ont survécu et le naufrage du plus grand navire de Grande-Bretagne a été un coup dur pour la Royal Navy. Cest probablement la raison pour laquelle la Marine a poursuivi sans relâche le Bismark jusquà ce quil soit également coulé.

Le HMS Campbeltown est un autre navire de guerre le plus connu pour sa fin intéressante. Ce navire a été lancé pour la première fois par lUS Navy en 1919 sous le nom dUSS Buchanan, mais transféré plus tard à la Royal Navy pour soutenir leffort de guerre et renommé HMS Campbeltown. Il ne fallut pas longtemps avant que le destroyer soit essentiellement obsolète, mais il était toujours utile et mis à profit également.

En 1942, le Campbeltown a été chargé dexplosifs et sest lancé dans l opération Chariot - la mission de détruire la cale sèche Normandie fortement défendue à St Nazaire.

Il a été percuté dans le quai, alors que les commandos britanniques ont pris dassaut les installations afin de détruire les machines et autres structures. Seuls 228 des 611 hommes qui se sont lancés dans la mission ont réussi à rentrer en Grande-Bretagne, mais la mission elle-même a été un succès. Le HMS Campbeltown a explosé à midi le 28 mars 1942, rendant le quai inutilisable jusquen 1948. Cela signifiait que les grands navires de guerre allemands ne pouvaient pas y être réparés et étaient plutôt obligés de rentrer chez eux, à travers des eaux plus dangereuses afin dêtre réparés.

La mission serait lun des plus grands raids britanniques de tous les temps et verrait ses hommes et le navire entrer dans lhistoire.

Le cuirassé Yamato a été lancé en 1940 et était à lépoque le cuirassé le plus lourd et le plus puissant jamais créé. Il était armé de neuf canons principaux de 46 cm qui étaient les plus gros à être montés sur un cuirassé à lépoque. Ce navire de guerre massif a été conçu pour pouvoir contrer le nombre supérieur de la marine américaine avec une puissance de feu incroyablement dangereuse. Ces armes comprenaient des canons pouvant tirer des obus explosifs ou perforants jusquà 26 miles, ainsi que dautres canons plus petits et des armes antiaériennes.

Le Yamato a participé à plusieurs batailles et il a également subi pas mal de dégâts. Pendant la bataille de la mer de Sibuyan, par exemple, le Yamato a été frappé par deux bombes davions américains et a emporté 3 370 tonnes deau mais a survécu.

Lengin a été coulé en avril 1945 lorsque, au cours dune bataille, il a été touché par au moins 11 torpilles et six bombes sur une période de deux heures. Le cuirassé a coulé, emmenant avec lui la plupart des 3 332 hommes.

LUSS Midway était le plus grand navire au monde lors de son premier lancement en 1945. Cétait le premier navire de sa catégorie et nommé daprès la bataille de Midway. Le Midway a eu de nombreux déploiements au fil des ans, y compris des opérations de soutien au Vietnam et même des décennies plus tard dans lopération Desert Storm.

LUSS Midway a certainement une histoire intéressante qui sétend sur plusieurs décennies. Cétait également un test pour de nouvelles méthodes de guerre. En 1947, par exemple, le poste de pilotage a été utilisé pour tester le tir dune fusée V-2 allemande capturée - le tout premier lancement de fusée à partir dune plate-forme mobile.

Midway a été mis hors service en 1992 et est maintenant un navire-musée.

LUSS Enterprise de la Seconde Guerre mondiale était le septième navire de la marine américaine à porter ce nom. Il était intéressant à plusieurs égards, dont la chance davoir été en mer lors des attaques japonaises à Pearl Harbor en 1941. LUSS Enterprise était également le navire américain le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale et il a participé à des opérations plus importantes. actions contre le Japon que tout autre navire américain.

LEnterprise a été le premier navire américain à couler un navire de guerre ennemi pendant la guerre du Pacifique et elle a même aidé à couler trois porte-avions japonais et un croiseur pendant la bataille de Midway. Le navire est également connu pour cette photo dun crash de Grumman Hellcat atterrissant sur son pont denvol lors de lattaque de lîle de Makin.

Le Sea Shadow (IX-529) était un navire expérimental construit par Lockheed Martin. Ce navire a été conçu pour prendre la technologie furtive utilisée dans les jets furtifs de lentreprise et voir si elle pouvait être utilisée dans des applications sous-marines.

Cet engin expérimental offrait des angles et des lignes aigus et en colère qui semblaient le faire paraître plus petit sur le radar ennemi et moins visible. Lengin a été initialement conçu au début des années 1980, mais a été gardé secret jusquà plus dune décennie plus tard. Bien quil nait pas été utilisé dans la guerre comme la plupart des embarcations de cette liste, le design a influencé dautres futurs navires de guerre.