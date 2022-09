Ces artistes épiques d'Instagram donnent vie aux jouets.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il y a des artistes fantastiques sur Instagram et si vous aimez les jouets, les figurines et autres, alors vous allez être gâtés.

Nous avons parcouru les fils d'actualité d'Instagram afin de trouver des artistes compétents qui ont le don de donner vie au plastique.

Voici quelques-uns de nos comptes préférés à suivre et quand vous verrez ce qu'ils peuvent faire, nous sommes sûrs que vous appuirez aussi sur le bouton "suivre".

Hulk en action par Hot.kenobi

Hot.kenobi est un photographe japonais qui utilise des techniques de photographie astucieuses associées à ses jouets d'action préférés pour créer des histoires visuelles fantastiques.

Ses œuvres comprennent tout, des super-héros vivant la vie de tous les jours aux personnages de Marvel au cœur de l'action. Sur cette photo, Hulk est en pleine charge, soulevant de la terre alors qu'il s'élance au loin.

Batman vs Bean par hrjoe_photography

Edy Hardjo a un talent indéniable pour créer de superbes petites scènes avec ses figurines.

Nous paierions certainement pour voir ce film - imaginez la frustration de Batman face à Mr Bean.

Un kidnapping qui a mal tourné par actionfigurefotos

Si vous préférez quelque chose d'un peu plus rétro, alors actionfigurefotos pourrait être le compte qu'il vous faut. Cette page Instagram publie des images de figurines d'action des années 60 et 90, parfois sur la même photo.

Ici, le Joker et le Riddler sont en train de kidnapper Robin lorsque Robocop arrive pour sauver la journée.

Mash-up de figurines d'action par actionfigurefotos

Michael Knight a réussi à mettre la main sur l'hoverboard de Marty McFly et sur l'emblématique Sports Almanac. Nous nous demandons ce qu'il compte en faire, à part gagner de l'argent.

Il y a certainement beaucoup de variété dans les posts d'actionfigurefotos. Des personnages de toutes vos séries préférées et d'autres que vous n'avez jamais vus font une apparition.

Potter espiègle par Princedraco

Princedraco est un autre artiste de figurines très intéressant. Dans leurs œuvres, on voit souvent diverses figurines poser pour des photos de type portrait, mais il y a aussi parfois un peu d'action.

Cet exemple digne d'un gloussement montre Harry Potter en train de faire quelques bêtises, utilisant ses pouvoirs pour quelque chose de plus grivois que d'habitude.

Règle du Wyld Stallyns par actionfigurefotos

Bill et Ted sont récemment revenus sur le grand écran avec un reboot. Même si vous ne l'avez pas vu ou si vous ne l'avez pas aimé, vous ne pourrez qu'approuver cette vision nostalgique du couple.

Wolverine dans la fumée par Princedraco

Un Wolverine de style classique est vu traquant à travers la fumée. C'est un excellent exemple du travail de Princedraco et des brillantes images de style portrait qu'il prend.

Scorpio vs Subzero par Princedraco

Prince Draco crée de superbes images avec toutes sortes de modèles et beaucoup d'action aussi.

Les personnages de Mortal Kombat, Subzero et Scorpio, sont prêts à en découdre.

Gros plan sur un jouet par Chuck's Creations

Pour des photos d'action de personnages Lego en train de faire des bêtises, nous vous recommandons de suivre Chuck's Creations.

Ce compte poste régulièrement des images fantastiques, dont des classiques comme celle-ci qui semble montrer l'inception de Lego. Des photos de jouets prenant des photos de jouets.

Kermit et Woody à la plage par Chuck's Creations

En plus des Lego, Chuck's Creations semble avoir un faible pour les personnages de Toy Story et les muppets.

Le résultat de cette passion se traduit par d'impressionnants mash-ups comme cette image de Woody et Kermit passant une journée à la plage.

Woody aime Duff par Chuck's Creations

Une chose est sûre, Woody sait comment se détendre. D'abord en s'amusant avec Kermit à la plage, puis en se relaxant avec un bon café.

Où est mon argent, Bubb ? Par bio.mech.force

Ron (également connu sous le nom de bio.mech.force) est un photographe amateur de jouets et un constructeur de dioramas au talent amusant.

Il est un ajout inhabituel mais génial à cette liste car il poste généralement plusieurs images dans une collection qui raconte une mini histoire de chaos et de plaisir.

Freddie vs Bruce par bio.mech.force

En plus de raconter des histoires avec son art, bio.mech.force réunit souvent des personnages qu'on ne verrait jamais dans la même photo.

Dans ce cas, Freddie Mercury se bat avec Bruce Lee. Deux légendes ensemble.

Le Joker achète un Pepsi par bio.mech.force

Il semble que le Joker ne puisse même pas faire quelque chose d'aussi simple qu'acheter un Pepsi froid sans que Batman n'intervienne.

Hulk smash par Marty McCusker

Il semble que les visions de Hulk brisant des objets ou se mettant en colère soient populaires auprès de ces artistes poseurs de jouets.

Marty McCusker n'est pas un poney à un coup, ses œuvres comprennent une belle variété de figurines prises dans toutes sortes de lieux et faisant toutes sortes de choses.

Pooh apprend à tirer par public_enema

Papa Shango est un artiste Instagram qui a le talent de créer toutes sortes de scènes étranges et merveilleuses avec diverses figurines. Où d'autre verriez-vous l'ourson Pooh apprendre à tirer avec Deadpool ?

La Chose par cbp_figures

Lorsqu'il s'agit de super-héros plus grands que nature qui fracassent des objets, Hulk n'est pas le seul à avoir beaucoup de force derrière lui. La Chose est aussi assez méchante.

Cristopher(cbp_figures) est un artiste qui a le don de créer des scènes en mouvement à partir de photos, d'un peu d'assurance et de beaucoup de talent. Ses œuvres mettent souvent en scène des figurines et des jouets en train de s'affronter ou de se déchaîner dans une action passionnante pour le plus grand plaisir de tous.

He-man et Lion-O par By the Bulb

By the Bulb décrit son compte comme "Faire des jouets qui se battent. Principalement" et quels meilleurs jouets de combat que He-man et Lion-O de Thundercat ? Deux hommes costauds avec une seule chose en tête.

Selfie de super-héros par Hot.kenobi

Un autre brillant gros plan de super-héros réalisé par hot.kenobi montre les héros de l'action posant pour un selfie. Si c'était la réalité, nous sommes sûrs que cela ferait sensation sur Instagram et battrait des records.

La mésaventure de Spiderman par Hot.kenobi

Le nouveau Spiderman est un peu un bouffon. Ironman doit certainement supporter beaucoup de choses. Ce cliché montre une action malheureuse lors d'une collision entre les deux.

John Wick au repos par Casey Porter

Si vous êtes un fan de héros de bandes dessinées et de photographies impressionnantes, alors Articulated Comic Book Art est un autre compte Instagram à suivre. Ce compte poste toutes sortes d'images brillantes, y compris tout ce qui va de John Wick à Popeye.

Celle-ci voit John Wick se reposer, vraisemblablement au milieu ou à la suite d'une fusillade, dans un fauteuil confortable entouré de corps. C'est l'œuvre de Casey Porter(irishblood4800), qui poste des figurines à l'ambiance plus sombre.

Hadouken ! par Marty McCusker

Un autre des brillants postes d'Articulated Comic Book Art comprend des œuvres d'autres utilisateurs qui partagent et montrent leur travail.

Ici, Ryu de Street Fighter est sur le point de faire exploser son mouvement énergétique caractéristique. Hadouken ! Voici l'une des images de Marty McCusker, partagée via le compte Articulated Comic Book Art.

Skeletor nourrissant ses animaux de compagnie par Stephen Cort Smith

Même les génies du mal ont de vrais problèmes humains. Ce petit montage montre Skeletor en train de nourrir son félin de compagnie.

Stephen Cort Smith(hedreamcomparison_toys) publie de nombreuses images mettant en scène Skeletor, He-man et la bande. Si vous aimez les jouets des années 90, vous allez adorer ce compte.

Wolverine prêt à faire la fête par hrjoe_photography

Edy Hardjo, qui se fait appeler hrjoe_photography sur Instagram, utilise ses sérieux talents pour mettre des figurines dans toutes sortes de pickles.

Des poses astucieuses, quelques mini décors et un soupçon de Photoshop et il crée de merveilleuses visions avec une variété de figurines.

Pas de vie privée par hrjoe_photography

Il semble que même les super-héros n'ont pas d'intimité.

Ces types devraient savoir qu'il ne faut pas reluquer une femme. Nous ne sommes pas trop sûrs de la tête que fait Hulk en la regardant fixement.

Les Tortues Ninja donnent le coup d'envoi par By the Bulb

Une chose est sûre, si vous êtes un fan d'action, le récit de By the Bulb ne vous décevra pas. On y voit même les Tortues Ninja botter les fesses de toutes sortes de méchants.

Nathan Drake par Jim Dem

Uncharted est peut-être terminé, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons plus voir Nathan Drake en action.

Du moins, sous la forme d'une figurine, grâce à Jim Dem(supdmk) qui a réalisé de nombreuses photos de figurines impressionnantes, dont celle-ci de notre héros de jeu préféré.

Turtles vs Vader par plasticaction

Jax Navarro(plasticaction) utilise des jouets pour raconter des histoires de différentes manières, avec des croisements brillants, dont ce bijou avec les Tortues Ninja qui donnent une raclée à Dark Vador. Ils l'enregistrent aussi pour sauter dans le train en marche avec le défi du bouchon de bouteille.

Joker vs Batman par thatgeekbob

Thatgeekbob donne vie aux personnages de bandes dessinées de manière plus littérale grâce à l'inclusion de bulles d'action et de parole qui permettent de raconter ce qui se passe. Apparemment, tous les plans sont réels et il n'y a pas de trucage Photoshop non plus.

C'est surprenant ce qu'une simple phrase peut apporter à une image fixe.

Joker japes par Lucas Dg

Lecompte de Lucas Dg est tout sauf ennuyeux. Qu'il s'agisse de plans-séquences comme celui-ci ou de photos autonomes pleines d'action, cet artiste crée beaucoup d'intérêt avec ses personnages.

Le MandalAlien par Jason Michael

Jason Michael(jasonbmichael) a l'œil pour le spécial. Un artiste capable de créer des images brillantes qui attirent vraiment le regard.

Parfois simplement parce qu'il s'agit de cross-overs uniques, comme celui-ci où le Mandalorien et les face-huggers d'Alien se retrouvent dans le même monde.

I have you now par Chris "Checkers" Lynch

Les fans de Star Wars vont vraiment apprécier le travail de Chris "Checkers" Lynch. De nombreuses scènes d'action mettant en scène tous vos personnages préférés de Star Wars.

