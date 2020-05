Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Tile est surtout connu pour ses trackers Bluetooth . Vous pouvez vous connecter à Tile et lutiliser pour garder une trace de vos biens - lexemple classique étant vos clés, par exemple.

Mais il y a beaucoup plus de choses avec Tile alors que la société cherche à élargir son offre, ce qui facilite le suivi de vos biens ou la recherche darticles que vous égarez.

Voici comment fonctionne Find with Tile et tout ce que vous devez savoir.

Tile est une entreprise proposant des trackers qui se connectent via Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE ou BLE), permettant au propriétaire dutiliser une application pour smartphone pour localiser ces trackers à la demande.

La société vend elle-même une gamme de trackers différents - Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim (et plusieurs modèles plus anciens) - ainsi que dautres appareils compatibles Bluetooth, par exemple des écouteurs.

Dans le cas des écouteurs, vous naurez pas besoin dun tracker Tile distinct pour cela, le système fonctionnera en utilisant le matériel Bluetooth natif de lappareil - qui est connu sous le nom de Find with Tile, tant que cette technologie est prise en charge.

Il y a 26 millions de tuiles (sur la base des chiffres de 2019), avec 6 millions de demandes de localisation chaque jour - et Tile rapporte quil détient plus de 90% du marché américain du tracker Bluetooth - cest donc un système assez vaste.

Comme nous venons de le mentionner ci-dessus, Find with Tile étend le système Tile au-delà de ses propres trackers. Il permet à dautres appareils Bluetooth dêtre inclus dans lécosystème Tile, ce qui signifie que vous pouvez trouver et localiser ces appareils comme vous le feriez pour un tracker Tile.

Par exemple, Bose prend en charge, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer les écouteurs SoundSport dans lapplication Tile et que vous pouvez utiliser lapplication pour trouver ces écouteurs. Le Sennheiser Momentum sans fil offre également la technologie. Il ny a rien à ajouter au matériel, il est entièrement basé sur un logiciel et utilise la puce Bluetooth et la batterie existantes du casque.

Le système Find with Tile est conçu pour relier beaucoup plus de choses, ce qui signifie que vous pouvez suivre toute une gamme darticles différents, avec plus de 20 partenariats déjà annoncés.

Lobjectif de Tile est de relier tous vos appareils afin que vous puissiez localiser facilement ce que vous perdez à la maison, le laisser au gymnase, dans un bus ou ailleurs.

Le système de localisation Tile utilise ce BLE pour se connecter aux appareils - tout ce dont il a besoin est Bluetooth et une certaine autonomie de la batterie. Lorsquun appareil est à portée, vous pouvez simplement ouvrir lapplication sur votre téléphone, appuyer sur la tuile et la trouver - la tuile joue alors une mélodie pour que vous puissiez la trouver.

Si vous êtes hors de portée, vous pouvez voir le dernier emplacement qui a été enregistré (qui est pris à partir de lemplacement de votre téléphone à ce moment-là), afin que vous puissiez revenir sur vos pas pour trouver cet article perdu.

Mais il y a aussi un jeu communautaire beaucoup plus important ici. Si vous nêtes plus dans cette zone, vous pouvez appuyer sur le bouton pour vous avertir lorsque votre appareil est trouvé et que le reste de la communauté Tile entre en jeu. Lorsque votre objet perdu est détecté par un autre utilisateur Tile, lemplacement vous est renvoyé.

Tout est anonyme, donc vous ne savez pas qui détecte votre article et ils ne savent pas quils ont détecté votre article, vous naurez quà retransmettre lemplacement à votre application afin que vous puissiez aller chercher vos biens manquants.

Cest en utilisant cette communauté plus large que Tile a un gros avantage - si vous vivez dans nimporte quel type de zone urbaine ou suburbaine, il y a probablement des milliers dutilisateurs de Tile autour de vous - il est donc plus facile de localiser les choses que vous pourriez perdre. Au fur et à mesure que la communauté se développera à travers plus de partenariats, la densité de la communauté Tile augmentera, augmentant à nouveau la probabilité que votre article manquant soit trouvé.

Le système fonctionne également en sens inverse - vous pouvez utiliser nimporte quelle vignette pour trouver votre téléphone en appuyant deux fois sur le bouton.

Il y a deux côtés à cette question. Tout dabord, Tile peut sexécuter sous forme logicielle lorsquil sait ce quest le matériel Bluetooth dans un appareil. Pour revenir à ces écouteurs Bose SoundSport, par exemple, il sagissait dune solution logicielle ajoutée lorsque les écouteurs étaient déjà en vente.

Mais Tile a également travaillé à la création de partenariats pour intégrer la fonctionnalité Tile aux fournisseurs de matériel Bluetooth. Ces entreprises comprennent:

Qualcomm

Dialog Semiconductor

Silicon Labs

Cyprès

Toshiba

Nordic Semiconductor

Ces entreprises sont parmi les plus grands fournisseurs Bluetooth sur le marché, ce qui signifie que si une entreprise fabrique un nouvel appareil - un tracker de fitness par exemple - elles peuvent choisir davoir lemplacement Tile comme une caractéristique de leurs écouteurs car il est pris en charge nativement par le Bluetooth Matériel. Nordic Semiconductor, par exemple, est utilisé par Garmin et Polar, et pourrait donc proposer Find with Tile dans les futurs appareils.

Certaines grandes marques travaillent déjà avec Tile, notamment:

Bose

Skull Candy

Samsonite

Herschel

Un moyen

KeySmart

Xfinity

Monstre

Nomade

Boosté

Certains produits de ces marques incluront la fonctionnalité Find with Tile, ce qui facilite la localisation de ces éléments à la maison ou en déplacement.

Cependant, la localisation de vos appareils ne sarrête pas avec votre téléphone. Tile a également des partenariats avec Google et Amazon, ce qui signifie que vous pouvez également utiliser Google Assistant ou Alexa pour trouver des appareils, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre voix. Vous pouvez également utiliser les raccourcis Siri .

Tile prendra également en charge Assistant Connect, qui est la fonctionnalité de Google qui permet une interaction sans utiliser le cloud Google. Dans ce cas, vous pourrez localiser une vignette à laide de votre Google Home ou Nest Hub et aucune information ne doit passer par le cloud - elle peut être point à point dans votre maison.

En utilisant Amazon Alexa, par exemple, vous devez activer la compétence Tile, connectez-vous à votre compte pour les lier - alors vous pouvez simplement dire "Alexa, demandez à Tile de trouver mes clés", il trouvera et sonnera lappareil sur votre clés.

Il y a aussi un plus grand jeu à domicile avec Tile. Comcast est à la fois un investisseur et un partenaire de Tile et oui, les décodeurs Comcast peuvent également être utilisés pour la fonctionnalité Tile, recherchant les objets perdus de votre téléviseur.

Pour le Royaume-Uni, depuis que Comcast a acheté Sky, il est probable que la même fonctionnalité sétendra aux décodeurs de Sky à lavenir. Non seulement cela pourrait aider à localiser quelque chose que vous avez perdu dans la maison, mais cela aide à étendre le réseau Tile à travers les sites nationaux pour élargir à nouveau le réseau de la communauté Tile.

La plupart des fonctions Tile sont à votre disposition sans rien payer de plus - elles sont couvertes par le coût dachat de lappareil en premier lieu. Mais il existe une offre dabonnement avec un niveau Premium, qui déverrouille certaines fonctionnalités supplémentaires.

Pour un coût annuel de 29,99 $ / £ (ou 2,99 $ / mois par mois), vous pouvez accéder à une gamme dautres fonctionnalités:

Partage illimité dappareils Tile avec des amis de la famille

Alerte intelligente pour vous informer si vous quittez la maison sans quelque chose que vous prenez normalement

Historique de localisation de 30 jours afin que vous puissiez voir où votre tuile a été

Remplacement gratuit de la batterie pour le Tile Pro ou Mate

Garantie de 3 ans sur vos carreaux

Service client premium

Apple a récemment annoncé la fusion de Find My Friends et Find My iPhone dans une nouvelle application Find My. Il y a des rumeurs selon lesquelles Apple serait intéressé à lancer son propre tag , similaire à Tile.

Le service Find My dApple utilise actuellement des services de localisation sur son iPhone, sa montre et dautres appareils pour vous aider à les localiser, ce que vous pouvez faire via iCloud ou sur votre iPhone ou iPad.

Bien quApple nait fait aucune annonce concernant un tracker, cela serait entièrement distinct du système de Tile. Potentiellement, cela servirait parfaitement les utilisateurs dApple (comme cest le cas pour le suivi diPad ou diPhone par exemple), mais sil serait un jour étendu à du matériel non Apple, nous ne le savons tout simplement pas.

