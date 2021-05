Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lépisode 101 du podcast Pocket-lint est maintenant disponible en streaming et en téléchargement.

Cette semaine, nous discutons de la présence continue dAmazon sur le marché des tablettes et de ce que ses dernières tablettes Fire HD et Kids Pro ont à offrir. Léditeur associé Dan Grabham se joint à Rik Henderson pour passer en revue la nouvelle gamme et expliquer pourquoi ils offrent une concurrence valable, mais moins chère, aux iPad dApple.

Rik discute ensuite avec Ben Barraodo de Nvidia à propos de GeForce Now , des jeux sur le cloud en général, des cartes graphiques les plus récentes de la société et de tout problème de stock qui aurait pu survenir. Ils ont également une bonne idée de lavenir (proche) des jeux.

Et enfin, PDG et fondateur de Pocket-lint (et hôte de podcast habituel) Stuart nous donne ses réflexions sur l Apple AirTag après en avoir utilisé un pendant une semaine environ.

Découvrez ce quun psychologue dInternet a à dire sur le stress que nous rencontrons lorsque nous regardons des services de streaming et comment les surmonter.

Stuart sest entretenu avec le fondateur et PDG de Whoop, une entreprise qui fabrique un tracker de fitness qui vous encourage à rester sur le canapé.

Nous avons rencontré le PDG de Furhat Robotics, qui nous a tout expliqué sur les androïdes sociaux que lentreprise fabrique et comment ils pourraient aider à soigner les patients atteints de la maladie dAlzheimer ou de démence.

Stuart sest entretenu avec le directeur marketing principal dArlo au sujet de la sécurité connectée, de la façon dont elle change la façon dont nous surveillons nos maisons et de ce qui nous attend pour lavenir.

Stuart sest entretenu avec le directeur de la technologie chez EPOS, la marque audio haut de gamme née de Sennheiser. Ils ont discuté des futures tendances audio, y compris de la façon dont nous interagirons avec la musique et les assistants vocaux, ainsi que de lutilisation de laudio dans les soins de santé au cours de la prochaine décennie.

Stuart a rencontré le couple derrière le phénomène Talking Tom Cat qui a pris dassaut le monde il y a plus de dix ans. Cela a fait des créateurs lun des couples les plus riches dEurope. Comment ont-ils réussi à tirer un tel succès et que font-ils maintenant?

Nous avons discuté avec le directeur du développement numérique de la RSC à propos dune nouvelle performance live remplie de technologie inspirée par A Midsummer Nights Dream. Nous avons découvert son utilisation de la capture de mouvement et dautres innovations intéressantes.

Stuart sest entretenu avec le directeur national britannique de la société de recharge de véhicules électriques Ionity au sujet de lavenir de la recharge de nos voitures électriques en déplacement.

Nous avons discuté avec le responsable de la stratégie et de linnovation chez Schneider Electric de lavenir de lalimentation électrique de nos maisons.

Alors que le championnat de rugby des Six Nations 2021 commençait, Stuart a discuté avec lancien capitaine de rugby anglais Will Carling de la façon dont lutilisation de la technologie et des statistiques change la façon dont nous regardons et jouons le match.

Stuart sest entretenu avec le cofondateur de Square Off, une start-up technologique basée à Mumbai qui vise à connecter le monde grâce à ses jeux de société intelligents et évolués. Quel est lavenir des jeux physiques connectés, comme les échecs?

Stuart sentretient ensuite avec NeuTigers, une société dintelligence artificielle issue de lUniversité de Princeton qui travaille sur une application capable de détecter COVID-19 à laide de Edge AI et de données dérivées dun appareil portable.

Stuart a discuté avec LOréal avec le vice-président mondial de la société de lincubateur technologique de LOréal à propos de la technologie de la beauté personnalisée et de la manière dont la technologie changera notre approche du maquillage et de la beauté à lavenir.

Nous avons discuté avec Noveto Systems, une entreprise qui a créé une nouvelle technologie révolutionnaire - SoundBeaming. Il projette le son de lextérieur des oreilles dun utilisateur sans quil soit nécessaire de porter un appareil physique et sans déranger les personnes à proximité. Nous avons découvert comment cela fonctionne, quelles en sont les implications et comment les écouteurs pourraient bientôt devenir une chose du passé.

Stuart a rencontré Andersen EV, une entreprise qui fabrique des boîtiers de recharge intelligents pour votre voiture électrique. Il a découvert les efforts déployés pour rendre la recharge à domicile plus intelligente et plus conviviale.

Stuart a expliqué à Michael Leet de Dyson comment lentreprise a équipé neuf personnes dans huit villes du monde entier pour comprendre limpact de la pandémie mondiale sur lexposition individuelle à la pollution atmosphérique.

Stuart a discuté avec le directeur général dOverdrive pour en savoir plus sur la manière dont lentreprise livre des livres numériques aux bibliothèques du monde entier et sur lévolution des habitudes de lecture.

Nous avons parlé au photographe célèbre de son cours de photographie candide. Cela promet de donner aux gens les compétences nécessaires pour prendre une superbe photo dans nimporte quelle situation, à tout moment, il nous a donc également donné quelques conseils sur la photographie sur smartphone.

Stuart a discuté avec le directeur produit de Waze de lavenir de lapplication de navigation et de la façon dont des milliers de personnes éditent quotidiennement ses cartes peut améliorer lexpérience.

Rik sest entretenu avec le vice-président du mobile dActivision pour découvrir comment Call of Duty: Mobile est devenu un tel succès.

Nous avons discuté avec le développeur de jeux dapplications State of Play du dernier jeu de la société, South of the Circle, qui est exclusivement disponible sur Apple Arcade. Les fondateurs du studio ont expliqué les épreuves et les tribulations de la création du titre, et comment cela signifiait même de devoir aller en Antarctique dans le cadre du processus.

Stuart sest entretenu avec le responsable de la vie connectée de Samsung pour savoir comment Samsung prévoit daméliorer nos vies au-delà du contrôle des lumières intelligentes.

Rik a interviewé le directeur du développement de Dirt 5 chez Codemasters pour parler du nouveau jeu de la société et, plus précisément, de son fonctionnement sur PS5 et Xbox Series X / S.

Stuart sest entretenu avec le co-fondateur et responsable produit de Cha Challengeermode pour découvrir comment lentreprise desports de base travaille pour permettre aux joueurs de défier les autres plus facilement.

Nous avons discuté avec le fondateur dAntstream Arcade, un service de streaming de jeux rétro qui vous permettra de jouer à des jeux classiques, y compris ceux dont vous vous souvenez sur lAmiga et le Commodore 64, sur votre PC, Mac, console ou téléphone.

Stuart sest entretenu avec le directeur général du numérique chez Fender pour savoir comment les gens peuvent apprendre les instruments de musique en ligne.

Rik a eu une bonne conversation avec le COO de BT Sport au sujet de lexpansion de son application de streaming par la société avant la nouvelle saison de Premier League.

Stuart sest entretenu avec le directeur de laudiologie de GN Hearing, le principal fabricant daides auditives au monde, où il a découvert comment lentreprise développe sa technologie pour offrir un son meilleur et plus clair aux malentendants.

Nous avons rencontré le fondateur dAristocracy London, pour parler de la façon dont la marque de tailleur traditionnelle sest tournée vers la technologie pour sassurer que votre prochain costume vous va.

Stuart sest entretenu avec le leader de la catégorie Turbo chez Specialized au sujet de la gamme de vélos électriques de la société.

Nous avons discuté avec le co-fondateur et PDG de What3Words du système extraordinaire de lentreprise pour cartographier le monde.

Stuart parle au cofondateur de la société de technologie vocale AI Sonantic, Zeena Quershi, de la création dune IA vocale capable de pleurer

Stuart sest entretenu avec le fondateur de Flow, un traitement sans drogue pour la dépression comprenant un casque de stimulation cérébrale et un programme de thérapie par application sur la façon dont la nouvelle technologie peut aider les personnes souffrant de dépression.

Stuart sest entretenu avec le directeur technique et concepteur en chef de léquipe de lAmericas Cup Ineos sur la façon dont elle utilise les données pour aider à remporter une victoire dans le plus ancien événement sportif international au monde.

Stuart sest entretenu avec le fondateur de la start-up Exeger qui a expliqué comment son entreprise peut imprimer des cellules solaires sur des appareils - de cette façon, elles peuvent être alimentées par la lumière sans avoir besoin de panneaux solaires plus volumineux.

Stuart sest entretenu avec le patron britannique de Bolt alors que la Grande-Bretagne entrait dans la phase dessai des eScooters frappant les rues du pays.

Après lannonce de la sortie de Bose du marché de la réalité augmentée, il était approprié que Stuart interroge un membre du panel de vote des jeux BAFTA sur lavenir de la RA en général.

Nous avons interrogé lancien responsable de la visualisation de Microsoft qui a détaillé lavenir du travail à distance et de léducation dans un monde post-coronavirus.

Rik a interviewé le vice-président de la programmation chez Roku à propos de la chaîne gratuite Roku et de la façon dont le streaming a explosé pendant le verrouillage.

Le producteur de musique de renommée mondiale et leader de lexpérience sonore de Sonos a parlé avec Rik du Sonos Arc, des complexités du mixage de musique en Dolby Atmos et de la façon dont le meilleur équipement sonore devrait disparaître en arrière-plan.

Nous avons discuté avec le chef de produit de divertissement de Vicon de la façon dont le monde de la capture de mouvement change la façon dont les films et les jeux sont créés.

Stuart a parlé au producteur de musique, au remixeur et au chanteur / compositeur pour découvrir quelques-unes des astuces technologiques disponibles pour améliorer le son de la musique.

Stuart sest entretenu avec linventeur dune nouvelle lampe de bureau qui peut aider les dyslexiques à lire normalement pour la première fois.

Stuart sest entretenu avec lanthropologue, professeur distingué à lUniversité nationale australienne et vice-président dIntel sur la façon dont nous changeons la façon dont nous interagissons avec la technologie. Elle a également expliqué ce que signifie sortir du verrouillage et comment nous pourrions utiliser la recherche des contacts pour en faire une réalité.

Dans le cadre du mois de la durabilité de Pocket-lint, nous avons discuté avec Intel et Accenture de la manière dont ils travaillent avec la Sulubaaï Environmental Foundation pour surveiller les récifs coralliens à laide de lIA.

Stuart a rencontré le responsable de la durabilité internationale de Dell pour lui expliquer comment lentreprise aborde le respect de lenvironnement avec ses produits. Ils ont également parlé des projets de Dell pour lavenir et de la façon dont il change déjà la façon dont lentreprise construit et conçoit ses ordinateurs.

Poursuivant notre mois de développement durable, Stuart a discuté avec Resideo, la nouvelle maison pour les produits pour la maison Honeywell, sur la façon dont le chauffage intelligent peut vous faire économiser des forfaits, tout en aidant la planète en réduisant votre consommation dénergie.

Dans le cadre du mois de la durabilité de Pocket-lint, nous avons discuté avec le cofondateur de Forest Carbon de la façon dont nous pouvons tous planter beaucoup plus darbres pour compenser notre empreinte carbone et aider à sauver la planète.

Stuart a discuté avec le co-fondateur de la boutique de chocolat en ligne, Cocoarunners.com, sur la manière dont la découverte de nouveaux produits en ligne peut être facilitée et meilleure pour les consommateurs.

Nous avons rencontré le directeur des voitures connectées de Jaguar Land Rover au CES plus tôt cette année pour parler du nouveau Land Rover Defender pourquoi vous aurez besoin que votre voiture contienne non pas une mais deux cartes SIM.

Stuart sest entretenu avec le fondateur et PDG de Trustpilot de limportance des avis clients en ligne, de la manière dont son entreprise sassure que les avis sont réels et dobtenir quelques conseils pour repérer de faux avis plutôt que de vrais.

Rik a discuté avec lune des forces motrices de lun de nos jeux préférés de tous les temps, LittleBigPlanet, à propos de son dernier jeu: Dreams. Il a révélé pourquoi il sagissait de lun des projets PS4 les plus ambitieux de tous les temps et pourquoi il était idéal pour les jeunes et les moins jeunes.

Nous avons rencontré le responsable du marketing de Lego au Royaume-Uni et en Irlande, Marius Lang, pour parler des ensembles de réalité augmentée Hidden Side de la société, de lavenir de Lego et de lexistence dun Lego Movie 3.

Rik sest entretenu avec le directeur général de HTC Europe, Graham Wheeler, pour parler de lexpansion de la gamme de casques HTC Vive Cosmos, de la croissance de la réalité virtuelle en général et des projets futurs de lentreprise au cœur de celle-ci.

Stuart a discuté avec le célèbre orchestrateur et compositeur de films et de télévision, Jonathan Beard, qui a travaillé sur de nombreuses séries de premier ordre, notamment The Mandalorian, The Walking Dead et The Handmaids Tale. Il a beaucoup à dire sur la façon dont la technologie a changé le secteur de la musique cinématographique et télévisuelle.

Stuart a rencontré le duo derrière la société de suivi et de données sportives 3D en temps réel haute performance Sportable pour discuter de la manière dont la technologie de lentreprise contribue à améliorer le rugby et dautres sports, pour les joueurs, les entraîneurs et les fans.

Au CES plus tôt en janvier 2020, nous avons rencontré le responsable mondial de la planification des produits chez Panasonic TV pour parler des nouveaux téléviseurs de lentreprise, de limportance du mode Cinéaste et de la question de savoir si des services comme Netflix permettent vraiment aux gens de regarder la télé.

À la fin de lannée dernière, Stuart a organisé quelques discussions au coin du feu avec plusieurs conférenciers invités à Xerocon. Il a utilisé son accès en coulisses pour rattraper le co-fondateur et directeur général de Xero, Gary Turner, qui a expliqué comment lentreprise adopte une technologie comme lIA afin de faciliter la recherche de retards de paiement.

Lors de sa visite au CES à Las Vegas en janvier 2020, Stuart a rencontré le fondateur et PDG de GoPro qui a expliqué ce que lentreprise faisait et ce quelle nous réservait ensuite.

Nous avons rencontré le co-fondateur de LoveFilm pour discuter de son dernier rôle en tant que PDG de Pharmacy2U et de la façon dont les prescriptions et les soins de santé en ligne sont appelés à changer à lavenir grâce à Internet et à lIA.

Stuart sest entretenu avec le directeur général de la célèbre marque de haut-parleurs Linn, pour parler de tout ce qui concerne la musique et comment nos habitudes et nos goûts ont changé au fil des ans, passant dune expérience de musique analogique à une expérience numérique.

Nous avons discuté avec le directeur de la technologie de Vodafone au Royaume-Uni du déploiement continu de la 5G de la société et des raisons pour lesquelles cette génération de technologie de réseau est différente de la précédente.

Stuart a rencontré létudiant qui a non seulement remporté la partie britannique du prix James Dyson, mais également le prix global de 30000 £. Elle a parlé de son invention gagnante - un nouveau bioplastique fait de déchets de poisson organiques - et de ce que le fait de remporter cet honneur global signifiait pour elle.

Nous avons discuté avec le directeur du marketing produit de Bowers & Wilkins de limportance davoir de bons haut-parleurs et de la manière dont lentreprise a développé le système audio pour le téléviseur Philips OLED + 984.

Stuart a rencontré le cycliste de montagne professionnel Danny MacAskill, qui a expliqué le travail et la technologie nécessaires pour ses incroyables vidéos YouTube, ainsi que ses projets pour lavenir.

Stuart a rencontré le vice-président de la maison intelligente dAmazon pour parler de lavenir dAlexa et du travail en cours dans les coulisses pour résoudre les problèmes de confidentialité.

Nous avons discuté avec le groupe prometteur Bamily de lutilisation de la technologie dans la musique et de la raison pour laquelle la qualité numérique que vous écoutez na pas dimportance, tant que vous écoutez.

Lancienne star du rugby à XV dAngleterre et des Wasps a parlé à Stuart de la technologie du sport et de la manière dont elle peut être mieux utilisée pour lentraînement. Il ne sest pas retenu non plus.

Nous avons eu un aperçu des effets spéciaux hollywoodiens et des acteurs numériques de Franklin, lauréat dun Oscar, dans une excellente interview.

Dorogusker nous a donné son avis sur des magasins comme Amazon Go et sur la question de savoir si les clients seront un jour à laise avec les systèmes de «paiement invisible».

Léditeur Chris a parlé avec lancien tireur délite de SBS et Royal Marine, désormais personnalité de la télévision et auteur qui a révélé ce quil pense des dernières montres de sport Garmin et pourquoi ses amis ne linvitent pas à faire du paintball.

Nous nous sommes entretenus avec le co-fondateur de Zappar, Caspar Thykier, qui a révélé comment la réalité augmentée peut améliorer nos vies dans les années à venir.

Stuart sest entretenu avec la star de Red Dwarf, Robert Llewellyn, qui est un amateur de voitures électriques avoué, pour discuter des moyens déconomiser de lénergie et de réduire les factures de nos maisons intelligentes.

Nous avons discuté avec le responsable de laffichage visuel de Samsung du concept de Wall TV de lentreprise. De plus, il a révélé pourquoi les présentoirs changent la façon dont nous achetons, les événements sportifs et bien plus encore.

Fraîchement revenu de la Gamescom, Rik Henderson de Pocket-lint a rencontré Jordan Woodward, le concepteur de niveau principal de Rebellion, pour parler du nouveau jeu de la société Zombie Army 4: Dead War, des abonnements et des discussions plus larges sur les mises à niveau du jeu.

Stuart a interviewé Sir Bradley Wiggins, cinq fois médaillé dor olympique en cyclisme. Lancien vainqueur du Tour de France et de nombreuses autres courses parle du cyclisme, du lancement de sa nouvelle gamme de vélos pour enfants avec Halfords et de la façon dont il a utilisé la technologie pour sentraîner.

Rik Henderson, lexpert en jeu de Pocket-lint, sest envolé pour Los Angeles pour interviewer Anthony Nicholson, producteur senior chez Gearbox Software pour parler du dernier jeu de la société; Borderlands 3.

Stuart sest entretenu avec le Dr Alex Allan, directeur technique et co-fondateur de la start-up dIA Kortical, à propos de lIA et de la façon dont elle a le potentiel de changer fondamentalement notre façon de travailler et de jouer au cours de la prochaine décennie et au-delà.

Stuart a discuté avec le directeur technique de lhippodrome dAscot, George Vaughan, sur la façon dont le site adopte la technologie pour rester pertinent.

Stuart sest entretenu avec Rhys Morgan, directeur de la Royal Academy of Engineering, de la manière dont lAcadémie travaille pour impliquer davantage de personnes dans le métier.

Scott Harvey, rédacteur en chef de Global Dating Insights, nous a parlé de létat des rencontres en ligne et de la façon dont cela change les comportements romantiques traditionnels.

Stuart a rencontré Gareth Cousins, un mixeur sonore hollywoodien qui a travaillé sur dinnombrables films et émissions, notamment Gravity, Netflixs Our Planet, Baby Driver et Batman Begins.

Swupnil Sahai a tout expliqué sur son application intelligente Apple Watch, Swing, qui suit vos coups de tennis sur le court.

David Phelan, collaborateur de Pocket-lint, sest entretenu avec léquipe derrière la nouvelle conception de la nouvelle cabine Virgin Atlantic.

Lee Armstrong, directeur technique de Plane Finder, un site Web qui suit des milliers davions chaque jour alors quils volent dans nos cieux, a discuté de la WWDC et de la façon dont vous suivez les avions à travers le monde.

Stuart a interviewé le PDG de Twitter et de Square, Jack Dorsey, lors de la London Tech Week pour parler de lavenir du cash.

Stuart sest entretenu avec Jonathan Nicholson, directeur adjoint des communications à lAutorité de laviation civile pour parler de lavenir des drones.

Rik Henderson a interviewé Phil Tufnell à propos du cricket, de la technologie dans le sport et de la façon dont les petits clubs régionaux peuvent être rendus durables grâce à la technologie de lénergie solaire.

Stuart a rencontré le président de Qualcomm, Cristiano Amon, lors de lévénement de lancement dEE 5G pour expliquer pourquoi lui et la société pensent que la 5G est si importante.

David Phelan, collaborateur de Pocket-lint, a interviewé Julian Stanford, lhomme responsable du Dolby Cinema en Europe

Dans notre premier épisode, le chef de projet de Rolls-Royce, David Monks, sest entretenu avec Stuart dans lusine britannique de lentreprise dans la campagne du Sussex.

Écrit par Rik Henderson.