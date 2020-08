Les meilleurs gadgets des années 1980 qui ont défini une décennie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - À bien des égards, les années 1980 semblaient être une époque plus simple. Il ny avait pas de médias sociaux; pas de smartphones - en fait, il y avait peu de téléphones portables. Nous ne vivions pas nos vies en ligne et votre patron ne pouvait pas vous contacter à toute heure de la journée.

Pourtant, cela ne veut pas dire que cétait une ère analogique de lent progrès, loin de là. Les gadgets, consoles de jeux, montres et jouets électroniques dil y a près de quarante ans ont ouvert la voie à la technologie de pointe dont nous jouissons aujourdhui.

Nous avons beaucoup à remercier ces ingénieurs des années 80 et pour célébrer leurs réalisations, nous avons sélectionné les meilleurs gadgets des années 80 pour que vous vous sentiez tous nostalgiques.

Systme de divertissement Nintendo

Une autre importation japonaise emblématique des années 1980 était la Nintendo Entertainment System, ou NES.

Version remodelée de lordinateur familial de la société, ou Famicom, la NES 8 bits a été conçue à lorigine pour être une coentreprise entre Nintendo et Atari jusquà ce quun différend sur la licence signifie que Nintendo décide de faire cavalier seul. Il a aidé à sortir lindustrie du jeu de la crise de 1983 en offrant des contrôleurs plus faciles à utiliser, des graphismes standardisés et une plus grande variété de genres de jeux. Il a apporté des jeux darcade extrêmement populaires, dont Donkey Kong, sur les téléviseurs à domicile.

Sony Walkman

Avant que liPod ne tue efficacement toute une industrie, le Sony Walkman était le lecteur de cassettes portable original et incontournable.

Contrairement aux lecteurs de radio portables, le Walkman fabriqué au Japon permettait aux gens de choisir ce quils écoutaient via des écouteurs portables et de créer des listes de lecture sur bande, aux côtés des fréquences radio FM et AM. Comme avec Speak and Spell de Texas Instrument, le premier modèle est arrivé sur les tablettes à la fin des années 1970, mais il a pris de limportance au cours des deux décennies qui ont suivi. Il est devenu si omniprésent que le mot Walkman est même entré dans le dictionnaire anglais en 1986. Le modèle illustré est le WM-F77.

Jeu de Simon

Un autre classique des années 1980 qui est toujours vendu aujourdhui est le jeu Simon. Nommé daprès le jeu Simon Says, le principe du jouet est simple: les panneaux colorés sallument et vous devez répéter le motif et les tons quil crée.

Pourtant, malgré ce gameplay simple, cétait un grand exploit dingénierie au moment de sa sortie en 1978 et est devenu une icône de la culture pop dans les années 1980.

Parler et peler

Lun des premiers ordinateurs de poche et consoles de jeu au monde, le jeu éducatif Speak and Spell de Texas Instruments a été dévoilé lors des Consumer Electronic Shows de 1978.

Son affichage visuel était parmi les premiers du genre et il utilisait des cartouches interchangeables pour permettre aux enfants de jouer à différents jeux, visant à améliorer leur orthographe et leur vocabulaire. Il est devenu lun des jouets emblématiques des années 1980 jusquà la sortie de son modèle final en 1992, et son utilisation du premier microcontrôleur et synthétiseur vocal à puce unique a ouvert la voie à de nombreux gadgets que nous utilisons aujourdhui.

Ordinateur de poche pointu

Les années 1980 ont été la décennie du microprocesseur, dirigé par Sharp et sa gamme dordinateurs de poche. Ces gadgets ressemblaient à des calculatrices, mais fonctionnaient de la même manière que nous utilisons les claviers sur les PC et les ordinateurs portables modernes.

Sous un écran LCD à matrice de points à 24 chiffres se trouvait un clavier complet de style QWERTY que vous pouvez utiliser pour programmer le code BASIC. On disait que la batterie de lordinateur durait 200 heures et quelle était même livrée avec un connecteur qui vous permettait de connecter une imprimante ou un lecteur de bande.

Apple Macintosh 128K

Bien avant que Steve Jobs ne lance liPhone sur scène à Cupertino en 2007, son entreprise se spécialisait dans les ordinateurs personnels. Le premier était connu sous le nom dApple Macintosh. Il a ensuite été renommé Macintosh 128K pour le différencier de son successeur, le Macintosh 512K.

Sorti en grande fanfare en 1984, le réalisateur Alien Ridley Scott a créé la désormais tristement célèbre publicité pour lordinateur, diffusée pendant le Superbowl de cette année-là. Le Macintosh 128K tire son nom du fait quil fonctionnait sur 128K de RAM. Il avait un moniteur CRT de 9 pouces, un lecteur de disquette unilatéral et une poignée sur le dessus qui signifiait quil pouvait être déplacé dun endroit à lautre.

Spectre ZX

Les joueurs sur PC modernes doivent beaucoup au ZX Spectrum. Lorsque le système de divertissement de Nintendo et le système principal de Sega sont entrés dans les maisons, le spectre de 16 Ko (ou 48 Ko) offrait quelque chose dun peu différent.

En contradiction avec les manettes de jeu et les boutons des machines darcade et des consoles, chaque touche du clavier avait plusieurs fonctions et était utilisée pour jouer à des jeux ainsi que pour introduire la programmation au grand public. Vous pourriez même vous procurer un logiciel darchéologie dès 1982. Le succès de lordinateur a valu à son inventeur Clive Sinclair un titre de chevalier.

Motorola MicroTAC

En rupture avec les grosses «briques» qui lont précédé, le MicroTAC de Motorola a été le premier téléphone à clapet analogique vraiment compact. Lancé en 1989 et vendu au détail pour un montant stupéfiant de 3 000 $, soit environ 1 750 £, TAC représentait la couverture totale de la zone étant donné sa dépendance à légard de signaux analogiques de grande portée.

Au-dessus du clavier à 12 touches se trouvait un écran matriciel à 8 caractères. Il y avait deux boutons de volume sur le côté et, avec un embout buccal et une sonnerie intégrés, cette conception formerait la base de nombreux combinés qui ont suivi.

Banque de donnes Casio

Cela témoigne à quel point les montres Casio Databank sont devenues cool et emblématiques - elles sont toujours vendues dans divers modèles et designs aujourdhui.

Lun des modèles originaux de cette montre calculatrice, la version en or du DBC 610 (photo), a été lancé pour la première fois en 1985, puis réédité en raison de la demande populaire. Les conceptions de ces versions modernes ont à peine dévié de loriginal et disposent toujours dun clavier à membrane, avec des boutons physiques Mode et Adjust sur le côté.

Epson ET-10

Ordinateurs de poche. Consoles de jeux de poche. Les années 80 ont été la décennie de la technologie de poche. Le point de vue dEpson sur cette tendance était lET-10, ou Epson Elf, le premier téléviseur au monde doté dun écran couleur à cristaux liquides que vous pouviez emporter avec vous.

Sorti en août 1984, lécran 2 pouces de lET-10 était vraiment révolutionnaire et était assis à côté dun haut-parleur. Lensemble ressemblait à une radio portable, avec une antenne sur le dessus.

Polaroid Sun AF 660

Les appareils photo Polaroid ont connu une résurgence ces derniers temps, en partie grâce à la sortie dun modèle numérique daspect classique appelé One Step Plus. Pourtant, les designs originaux, tels que le Polaroid Autofocus Lightmixer 660 illustré, peuvent toujours être trouvés sur les sites denchères vendant pour des sommes décentes.

Faisant partie de la série Polaroid 600, lAutofocus 660 (également connu sous le nom dAF 660) avait un objectif de 116 mm et était le premier de la gamme à utiliser la technologie brevetée Sonar Autofocus de Polaroid. Ce système utilisait des capteurs pour déterminer à quelle distance un sujet se trouvait, à laide dimpulsions de sonar, pour obtenir une prise de vue autofocus précise.

Nintendo Game Boy

Fraîchement sorti du succès de sa console de divertissement Nintendo, le géant japonais a lancé une version portable de sa console 8 bits appelée Nintendo Game Boy en 1989. Il utilisait effectivement les mêmes commandes A et B et le pavé D que sur la NES, positionnés ci-dessous un écran LCD vert «soupe aux pois» de 4,7 x 4,3 x m. En utilisant des cartouches ROM également de conception similaire à celles utilisées sur le NES, ces jeux peuvent être insérés et retirés à larrière de lappareil.

La Game Boy fonctionnait avec quatre piles AA et était une console incroyablement robuste, ce qui en faisait un choix populaire parmi les enfants. La Game Boy et son successeur la Game Boy Color se sont vendues à plus de 118 millions dunités et ont engendré un certain nombre de modèles ultérieurs, à savoir la Game Boy Lite et la Game Boy Advance.

Lecteurs VHS

Quelle liste de gadgets des années 80 serait complète sans lhumble lecteur VHS? Pouvoir regarder des films à la maison, les parcourir et les sélectionner dans votre blockbuster local et les apprécier confortablement.

Enregistrer des émissions et des films directement à la télé, quelle merveille cétait. Ensuite, cassez les languettes de la bande pour empêcher vos proches deffacer vos enregistrements préférés. Ah, quelle époque classique.

Boombox

Dans les années 1980, les lecteurs de musique étaient plus gros, plus audacieux et beaucoup plus en face. Ces mastodontes alimentés par batterie étaient géniaux pour divertir les masses ou ennuyer Joe Public pendant que vous vous promeniez en explosant un de votre épaule.

Peu pratique, pas très portable mais certainement un gadget majestueux de lépoque.

Le lapper

Un gadget vraiment américain, mais connu dans le monde entier. Le Clapper est un appareil simple qui se branche sur une prise murale puis vous permet dallumer et déteindre des appareils ou des lumières dun simple claquement de mains.

Le Clapper était, bien sûr, sujet à des problèmes et un bruit fort tel quun chien qui aboyait ou les sons de la télévision pouvait suffire à lactiver. Pas aussi utile que les produits intelligents daujourdhui, mais certainement un gadget astucieux pour lépoque.

Écrit par Victoria Woollaston. Édité par Adrian Willings.