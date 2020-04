Les meilleurs robots spatiaux du passé, du présent et du futur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Depuis la fameuse course à lespace des années 1960, les agences spatiales du monde entier construisent, testent et lancent divers robots, chacun conçu pour nous en apprendre davantage sur notre atmosphère, la Lune, le système solaire et au-delà.

Du premier rover lunaire de lURSS des années 1970 au lancement prochain de la mission Mars 2020, ces robots effectuent des tâches trop dangereuses ou banales pour les humains et visitent les terrains les plus éloignés et les plus extrêmes de planètes lointaines.

Pour célébrer tout ce que nous avons appris et ce que nous navons pas encore découvert, nous avons rassemblé une liste des meilleurs robots spatiaux.

Un an après que Neil Armstrong de la NASA eut fait les premiers pas sur la Lune, lURSS envoya le premier robot lunaire robotisé réussi - Lunokhod 1. De novembre 1970 à lété de lannée suivante, Lunokhod 1 parcourut plus de 10 km à travers la surface lunaire, opéré à distance depuis lUnion soviétique. Pour mettre cette réalisation en perspective, la Mars Rover Opportunity de la NASA na parcouru que 12 km en six ans. Lunokhod 1 fonctionnait à lénergie solaire pendant la journée et à un chauffage thermique au polonium la nuit pour survivre aux températures de -150 ° C. Il a renvoyé des données sur le sol lunaire et certaines des premières vues rapprochées des cratères de la Lune.

Le premier rover lunaire de la NASA, ou buggy lunaire, na pas atterri avant que Lunokhod 1 nait terminé ses transmissions, en juillet 1971. Lancé dans le cadre de la mission habitée Apollo 15, le buggy lunaire Apollo 15 est devenu le premier véhicule à être conduit sur la Lune . La beauté du rover pilotable était quil pouvait aider les astronautes à explorer au-delà de leur site datterrissage, ce qui signifie quils pouvaient recueillir des échantillons beaucoup plus exotiques. Et, pendant la mission, ce LRV a parcouru un total de 27 km - soit trois heures et deux minutes. Technologiquement, il a constitué la base de chaque rover construit et lancé depuis. Sur cette photo, prise par le commandant Dave Scott, le pilote du module Jim Irwin est représenté avec le rover avec le mont Hadley en arrière-plan.

Dans une autre première, Sojourner était le rover robotique dorigine à atterrir sur Mars. Nommé daprès Sojourner Truth, lactiviste afro-américain, le rover a exploré une zone de la planète rouge autour de son site datterrissage appelé Ares Vallis. Cette zone était plate, ce qui permettait au rover datterrir en toute sécurité et aurait été le site dune ancienne inondation. Depuis son atterrissage le 4 juillet 1997 jusquà sa transmission finale deux mois plus tard, Sojourner a renvoyé 550 images de Mars ainsi que des informations fascinantes sur le type de sol, les vents et la météo.

Un stupéfiant 15 ans après la fin de sa mission, le Mars Opportunity Rover a fait sa dernière transmission au siège de la NASA le 10 juin 2018. Opportunity a atterri dans la région de Meridiani Planum sur Mars en janvier 2004, 20 jours après son frère Spirit rover a atterri dans le cratère Gusev de lautre côté de la planète. Spirit a parcouru près de 8 km avant la fin de sa mission en mai 2011, tandis quOpportunity a réalisé un record de 45 km. Au cours de ses voyages, il a collecté plus de 217 000 images. Ce selfie dOpportunité a été pris alors quil voyageait à travers "Perseverance Valley" sur les pentes du cratère Endeavour en utilisant limageur microscopique du rover lors de son 5000e jour martien.

Le plus célèbre des rovers de Mars, et celui qui est toujours en service actif, est probablement Curiosity. Ce selfie, illustré, montre le rover de la taille dune voiture sur Vera Rubin Ridge dans le cratère Gale sur Mars. Curiosity a atterri sur Mars le 6 août 2012 et a été initialement mis en service pour deux ans. Six mois seulement après son atterrissage, la NASA a prolongé cette mission «indéfiniment». Il a été construit pour évaluer «lhabitabilité» de Mars et il transporte la suite dinstruments scientifiques la plus grande et la plus avancée jamais envoyée à la surface martienne. Ces instruments peuvent prélever des échantillons de roche, analyser leur formation et leur structure et renvoyer les données sur Terre.

Un peu plus près de chez nous se trouve Dextre - un robot spatial «télémanipulateur» à deux bras construit par lAgence spatiale canadienne (ASC) pour aider la Station spatiale internationale (ISS). Il a achevé sa première tâche prévue en février 2011 et a aidé les astronautes à bord à lentretien de la station. En particulier, Dextre sattaque aux tâches routinières difficiles qui doivent être effectuées à lintérieur et à lextérieur de la station et est illustrée ici à lextérieur de lISS en remplacement de lune des caméras extérieures. Il est contrôlé depuis la Terre par le CSA, ce qui libère les astronautes à bord pour passer plus de temps sur des expériences scientifiques. Chacun de ses bras a sept articulations qui peuvent se déplacer de haut en bas, dun côté à lautre, et peuvent tourner. Chaque main contient alors une clé, une caméra et des lumières et un connecteur pour fournir lalimentation, les données et la connexion vidéo.

Ailleurs sur lISS, le projet Robonaut a mené des recherches sur la technologie robotique en envoyant un humanoïde «vivre» aux côtés de léquipage actuel de la Station. Lastronaute de la NASA Dan Burbank, qui était commandant lors de lexpédition 30, est représenté avec Robonaut 2 dans le laboratoire Destiny de lISS. Les robots sont des robots humanoïdes habiles construits au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas. Le modèle dorigine a été récemment mis à niveau avec deux «jambes», des processeurs et des capteurs plus performants et le soi-disant Robonaut 2 a été chargé de réaliser les exercices de contrôle nécessaires pour maintenir lISS en orbite. Ces tâches incluent celles qui sont simples, répétitives ou dangereuses.

En plus de maintenir et dexploiter sa flotte actuelle de robots spatiaux, la NASA et dautres agences spatiales travaillent également sur leur prochaine génération de machines prévues pour des missions dans un avenir proche.

Lathlète, illustré ici, a été construit et est testé par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Son nom signifie Explorateur extra-terrestre à jambes hexagonales tout-terrain et cest un véhicule robotique capable de rouler sur et de traverser les types de terrains vus sur la Lune, Mars et au-delà. Il est conçu pour aider les missions robotisées et habitées, le transport et le dépôt de charges utiles. Cette première version peut accueillir des stations de ravitaillement, par exemple, et les futures versions pourront se connecter à encore plus dengins spatiaux et se déplacer 100 fois plus rapidement que les Mars Exploration Rovers et voyager sur presque tous les terrains, y compris les parois rocheuses verticales.

Tous les rovers de Mars qui lont précédé se sont préparés pour la prochaine grande mission sur Mars, qui devrait avoir lieu en 2020. Devrait être lancée en juillet prochain et atterrir en février 2021, la mission du rover de Mars 2020 devrait durer au moins un an sur Mars (687 jours terrestres). Il ressemble à Curiosity mais est livré avec une conception de roue plus performante ainsi quun foret qui sera utilisé pour le carottage déchantillons de roches et de sols martiens. Cest la première fois quun rover sur Mars contient un tel exercice et cela aidera les scientifiques de la NASA à mieux comprendre le terrain, la topographie et lhistoire de Mars.