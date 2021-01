Quest-ce que le Pocket-lint quotidien et comment lobtenir gratuitement?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pocket-lint a lancé un bulletin dinformation quotidien sur la technologie il y a quelques années et nous voulions en savoir plus, y compris comment lobtenir chaque jour de la semaine.

Cest gratuit et très simple; il vous suffit de vous inscrire et nous nous chargerons du reste.

Notre objectif est de vous présenter les trois meilleures histoires technologiques de la journée, livrées directement dans votre boîte de réception électronique vers 11 heures (heure du Royaume-Uni) chaque matin, du lundi au vendredi. De cette façon, vous pouvez rester informé des plus grandes histoires tout au long de la semaine.

Ce nest pas seulement un e-mail de liens qui vous poussent vers Pocket-lint, ou quelque chose qui va vous prendre des heures à lire. Cest un service rapide et facile à digérer pour se mettre au courant des grandes nouvelles technologiques du jour, organisé par Stuart Miles, fondateur de Pocket-lint.

Pour vous donner une idée de ce à quoi vous attendre, voici la première newsletter qui est sortie en tant que notre première édition le 1er février 2019:

Que sest il passé?

Une publicité télévisée officielle a été divulguée par inadvertance par Samsung Vietnam, montrant à quoi pourrait ressembler le futur proche dun Samsung. Il a fait la une des journaux car il comprend le nouveau téléphone pliable de Samsung - qui devrait être bientôt lancé.



En quoi est-ce important?

Les téléphones pliables sont CHAUDS en ce moment avec de nombreuses entreprises confirmant ou supposant lancer des appareils pliables dès ce mois-ci.



Samsung a déjà confirmé quil développait un téléphone pliable et a même montré un concept maladroit en novembre 2018, qui peut se transformer en tablette en louvrant simplement.



Le fabricant coréen nest pas le seul. En janvier, nous avons vu le lancement du téléphone pliable Royole, la confirmation de Huawei aujourdhui quil lance un téléphone pliable au MWC et les rumeurs / promesses de LG, Motorola, Oppo, Sony et Xiaomi. Même Apple a déposé des brevets sur un tel appareil.



Quelle est la ligne de fond?

Bien quil semble que quelquun chez Samsung Vietnam ait sauté sur le pistolet sur ce que nous soupçonnons être la publicité de la société pour le Super Bowl, la nouvelle ne fera que susciter lenthousiasme pour un tel appareil. Le verdict nest toujours pas sur les raisons pour lesquelles nous avons besoin dappareils pliables - à part quils ont lair cool - mais il y aura beaucoup plus de discussions à venir.



Que sest il passé?

Nintendo veut doubler la portabilité et prévoit dabandonner certaines fonctionnalités afin de vendre une Nintendo Switch moins chère, selon un rapport du quotidien économique japonais Nikkei.



En quoi est-ce important?

Le rapport Nikkei, repéré par Nintendo Everything , affirmait que Nintendo sétait déjà associé à des fournisseurs et des sociétés de développement de jeux et vise une sortie début 2019. Lune de ces affirmations est que la société videra la station daccueil incluse et / ou réduira la taille de lécran pour fabriquer un appareil plus petit et moins cher. Quoi quil en soit, un commutateur plus abordable est un moyen infaillible de mettre lappareil entre les mains des consommateurs qui ont été rebutés par le prix de 300 $.



Quelle est la ligne de fond?

Si Nintendo avait coupé la station daccueil de la console, il serait étrange de conserver le nom Switch - il porte ce surnom parce que vous pouvez littéralement basculer entre le jeu sur ordinateur de poche et lutilisation de votre téléviseur comme écran. Bien que le Switch ait déjà réalisé des ventes exceptionnelles pour Nintendo, il natteint pas encore les grandes aspirations de la société. Réduire le prix en diversifiant la gamme pourrait être un moyen daugmenter les ventes.



Pourquoi devriez-vous lacheter?

La qualité dimage plein format semble excellente daprès ce que nous avons vu jusquà présent

Beaucoup de qualité potentielle grâce à la monture Leica

Système de stabilisation dimage exceptionnel

Eye AF fonctionne très bien, le meilleur viseur OLED de sa catégorie

Facile à utiliser

Les fonctionnalités vidéo haut de gamme attireront un tout nouveau public

Pourquoi pas toi?

Être plus tard dans le jeu que les autres joueurs majeurs pourrait limiter lattrait

La monture Leica signifie que les objectifs sont massifs

La commande à bascule arrière peut être hypersensible

Quelques bizarreries de lautofocus en basse lumière

Toutes les fonctionnalités vidéo ne sont pas disponibles au lancement

Quelle est la ligne de fond?

Il est peut-être tard dans le jeu - derrière Sony et Nikon - et sa monture Leica permet de gros objectifs, mais la qualité, la capacité et la facilité dutilisation du S1 en font une excellente nouvelle entrée sur le marché du plein format. Nous pensons que les vidéastes haut de gamme seront également tentés par ce nouveau format pour la seule monture dobjectif.



Dautres à considérer?

Britta a examiné les fonctionnalités que nous aimerions voir dans le système dexploitation iOS 13 dApple pour iPhone et iPad.

Connected Curb a déployé le premier de ses points de recharge électriques innovants à Southwark, à Londres, afin de résoudre le problème de linfrastructure de recharge des véhicules électriques dans les villes.

Et ... Le Rammus est probablement le prochain lancement de Google dans le domaine des ordinateurs portables et des tablettes. Et non, il ne fonctionne pas sous Chrome OS.

Combien de plus grands succès d Apple avez-vous dû au fil des ans? Dans le bureau Pocket-lint entre nous, cest beaucoup.

Écrit par Stuart Miles. Édité par Britta O'Boyle.