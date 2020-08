Économisez 20% sur le prix du tracker Bluetooth Tile Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour le moment, vous pouvez obtenir un peu dargent sur lun des petits gadgets les plus intelligents - les trackers Bluetooth Tile.

Le pack unique de trackers Tile Pro a été réduit à un peu plus de 24 £, ce qui vous permet déconomiser 20% ou près de 6 £ - il est donc encore moins cher de suivre vos affaires.

squirrel_widget_168258

Ce nest pas la meilleure réduction que nous ayons jamais eue sur eux, mais cela vaut quand même un punt si vous en cherchez un. Le pack Tile Sticker 2 est également réduit à 28 £ à partir de 34,99 £, encore une fois environ 20% de réduction.

squirrel_widget_168274

Le Tile Pro résout le plus gros problème avec les trackers Tile dorigine - que vous ne pouviez pas réutiliser le tracker une fois que la batterie était épuisée. Ils étaient plutôt inutiles, mais avec le Tile Pro, vous pouvez changer la batterie lorsquelle est épuisée.

Tile vous permet de suivre les balises via Bluetooth, ce qui signifie que vous pourrez utiliser votre téléphone pour trouver vos clés, par exemple, ou en retour, utiliser votre Tile attaché à vos clés pour trouver votre téléphone. Tile peut être attaché à toutes sortes dappareils et grâce à la communauté dutilisateurs plus large, si vous perdez un appareil hors de portée de votre téléphone, dautres membres de la communauté peuvent localiser ce Tile et vous recevrez une notification vous informant de lemplacement de lappareil. .

Vous pouvez également vous inscrire à Tile Premium pour 29,99 £ par an ou 2,99 £ par mois , avec une période dessai gratuite dun mois. Vous obtiendrez des remplacements de batterie gratuits et la propriété partagée des vignettes afin que plusieurs personnes ou appareils puissent suivre la même vignette. Vous pouvez également consulter lhistorique des mouvements de votre Tile.

Écrit par Dan Grabham.