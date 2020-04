17 utilisations horribles de la technologie qui vous feront grincer des dents

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La technologie peut faire des choses incroyables, mais elle peut aussi faire des choses vraiment stupides: pour chaque iPhone ou smartwatch, il y a une alarme de merde pour bébé ou quelque chose dinattendu pour votre zone de bagages.

Dans certains cas, ce nest même pas la technologie qui est mauvaise, mais le marketing: les produits qui ont un sens total pour les personnes à mobilité réduite se voient renommés comme accessoires pour appareils photo pour le genre de personnes qui ne devraient pas être autorisées à sapprocher des appareils photo.

Les éléments technologiques suivants nous font grincer des dents, et nous sommes vraiment, vraiment désolés pour le numéro 17.

Nous avons une relation amour-haine avec les bâtons de selfie, en ce sens que nous aimons détester les gens qui les utilisent. Bien que nous puissions voir lavantage dans certaines circonstances très spécifiques, telles que lorsque vous souhaitez obtenir une photo de groupe en vacances sans quun étranger ne senfuie avec votre smartphone, une fois que vous avez dépassé une certaine taille, nous commençons à vous juger sévèrement.

Mais durement ne commence même pas à décrire ce que nous ressentons de cette monstruosité moderne, le MacBook Selfie Stick . Il fait exactement ce que vous pensez quil fait: il permet aux gens de brandir des ordinateurs portables ridiculement chers avec des caméras de merde dans lair comme dénormes enseignes au néon disant "Je suis riche et une excellente cible pour les agressions!" La bonne nouvelle: en ce moment, il nexiste que comme un projet dart satirique.

Nous pensions que cétait un imbécile davril, surtout compte tenu du nom: i.Con. Mais non! Les préservatifs britanniques prendront apparemment près de soixante livres sterling pour ce quils appellent un préservatif intelligent. Cest un anneau équipé dun capteur qui glisse sur la base de votre préservatif afin que vous puissiez - et nous ne pouvons pas croire que nous écrivons ceci - enregistrer le nombre et la fréquence de vos poussées ainsi que la durée et la fréquence de vos sessions. "Vous êtes-vous déjà demandé combien de calories vous brûlez pendant les rapports sexuels?" Il demande, à quoi notre réponse est un «non» ferme suivi de «quest-ce qui ne va pas avec vous?»

Ne serait-il pas formidable que la technologie vous aide à manger moins? Peut-être pourriez-vous avoir un haut-parleur intelligent qui joue les cris des damnés à plein volume chaque fois que vous ouvrez la porte du réfrigérateur, ou un petit robot qui vous frappe au visage si vous optez pour une tranche de pizza supplémentaire. Ou vous pourriez laisser tomber soixante dollars sur une fourchette spatiale électronique afin que vous ne puissiez pas vous permettre de manger quoi que ce soit cette semaine. Cest peut-être la pensée derrière la fourche Hapi , qui surveille la vitesse à laquelle vous mangez et vous poignarde dans les yeux si vous allez trop vite. Nous avons fait le coup de couteau.

Celui-ci est un excellent exemple de quelque chose qui peut être utile aux personnes ayant des problèmes sensoriels, mais qui est commercialisé auprès de tous les parents comme un gadget brillant qui change la vie. Il existe de nombreuses incarnations de celle-ci, mais elles fonctionnent toutes de la même manière: la «technologie» peut détecter lurine ou les matières fécales, déclencher lalarme en émettant un son et en faisant clignoter une LED. Nous savons que cest un gag facile de simplement réimprimer un texte de présentation mal traduit , mais cest ce que nous aimons à ce sujet: cest facile. "Ce sont les produits dalarme pipi ou caca pour bébé ou les personnes âgées qui sont gênants pour le corps. - ils peuvent informer le tuteur de la situation de bébé lors de la caca et du pipi à laide dun capteur fabriqué en Allemagne."

Distribuer la bonne quantité de sel est facile si, comme votre correspondant, vous êtes écossais: si vous voyez toujours votre nourriture, vous navez pas mis assez de sel dessus. Mais bien que nous reconnaissions que dautres personnes pourraient ne pas aimer leur nourriture si salée, nous ne sommes pas convaincus que les salières intelligentes soient la meilleure utilisation des ressources limitées de notre planète. Colour nous cynique, alors, à propos de SMALT: cest "plus quune pièce maîtresse et plus quun simple distributeur de sel intelligent." Apparemment, " SMALT est un démarreur de conversation et un excellent moyen de divertir les invités." Attendez de voir leurs visages lorsque vous distribuez du sel en secouant votre smartphone ou, mieux encore, «tournez simplement le cadran manuellement»! Quelle joie de vivre dans de tels moments!

Le Kérastase Hair Coach ne semble plus être disponible, malgré son éclat évident: cest une brosse à cheveux qui utilise Bluetooth pour communiquer avec une application parce que la vie est courte et cest une façon brillante dutiliser votre temps limité sur Terre. Le magazine Allure ne voyait pas les choses de cette façon, cependant: cétait «un gadget qui change la donne», un «moment de chute de micro» pour lindustrie de la beauté offrant «un tout autre type de rupture technologique». Il a un microphone pour écouter vos cheveux! Il a des capteurs pour savoir si vos cheveux sont mouillés! Le manche a des «outils fantaisies» et vibre! Cela, euh, ne fonctionne pas très bien sur les cheveux bouclés ou grossiers!

Vous avez peut-être vu un Thom Yorke mal inséré fouetter des T-shirts Radiohead avec des photos de trolls dessus, ou un sweat à capuche avec la phrase immortelle "Ne sous-estimez jamais une mère qui écoute Iron Maiden et qui est née en août". Les publicités Facebook et les boutiques en ligne regorgent de ces objets bizarres, de designs de t-shirts et de sweats à capuche générés par des bots qui parviennent à être étrangement fascinants de la manière "si vous men achetez un comme cadeau, je ne vous reparlerai plus jamais" .

Si vous avez déjà pensé: «ce ne serait pas génial si tout le monde au bureau ressemblait à ce type effrayant de Bane des films Batman?», Avons-nous le produit pour vous: «le premier masque au monde pour smartphones» , qui est conçu pour garder le monde extérieur hors de votre conversation tout en vous faisant ressembler à un croisement entre un Stormtrooper Star Wars et un Lecter Hannibal. À leur crédit, les développeurs savent très bien à quoi cela ressemble, citant le commentaire dEinstein selon lequel «pour une idée qui ne semble pas insensée, il ny a pas despoir».

Ce nétait quune question de temps: après que les toilettes multifonctions japonaises aient obtenu la fonctionnalité Bluetooth (qui a été rapidement abusée , avec des conséquences hilarantes pour tout le monde sauf pour les occupants), il était inévitable que les toilettes fassent partie de la maison intelligente, euh, le mouvement. Le Numi de Kohler a «une télécommande à écran tactile intuitive», un streaming Bluetooth pour la musique et les podcasts et un éclairage ambiant coloré. Le vôtre pour seulement 8 000 $.

La technologie de la santé a depuis longtemps fait des promesses quelle ne peut pas tenir, et nous sommes dans un âge dor de promesses nobles en ce moment: une navigation rapide autour de votre détaillant en ligne préféré vous apportera des produits sans fin promettant toutes sortes de merveilles. Lun de nos favoris actuels est le Modius , un bandeau de 369 £ qui "facilite la perte de poids en réduisant les fringales, en diminuant lappétit, en vous faisant sentir plus rassasié, plus rapidement." Cest très simple: chaque fois que vous avez faim, vous le mâchez.

Non! Nous enfant! Il stimule le cerveau avec des vibrations ou quelque chose. Ou vous pouvez simplement manger mieux et faire plus dexercice et dépenser 369 £ pour de nouveaux vêtements lorsque vous perdez quelques kilos.

Inkhunter vous permet dessayer nimporte quel tatouage en temps réel pour voir à quoi il ressemblerait sur votre bras, ou nimporte où ailleurs vous pouvez (a) vous faire encrer et (b) obtenir une photo de votre smartphone sans vous donner une hernie. "Partagez votre design de dope avec vos amis!" il exhorte, et "réfléchissez avant dencrer!"

Ce serait très bien dans un salon de tatouage, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de penser quil est plus susceptible dêtre utilisé par des personnes qui parleront sans cesse de sencrer sans jamais vraiment se mettre à le faire.

Avez-vous déjà apprécié la basse bruyante dans un concert ou un club et pensé "mec, jaimerais pouvoir expérimenter quelque chose de pas à distance comme ça sur une petite partie de mon bras"? Non? Nous non plus. Mais le Basslet a attiré six cent mille euros de financement Kickstarter en promettant dutiliser un «phénomène psychoacoustique» pour inciter votre cerveau à ressentir des basses qui ne sont pas réellement là.

Maintenant, la psychoacoustique est une chose réelle et le Basslet est un peu intelligent, mais il a un défaut fondamental: cest une montre. Cela signifie que leffet, même le plus puissant, nest que dans une partie relativement petite de votre bras, pas à travers tout votre corps comme une vraie basse. Wired a décrit lexpérience comme «pas entièrement agréable».

Nous sommes des écrivains, donc bien sûr, nous aimons les vieilles machines à écrire: donnez-nous un bon clavier claquant et nous pensons instantanément que nous sommes Hemingway. Cependant, bien que nous apprécions lattrait esthétique des claviers iPad rétro tels que le QWERKYWRITER, si vous vous asseyez à côté de nous dans un café et commencez à claquer sur un, nous allons vous retrouver dans la boutique Kindle et laisser des critiques vraiment cinglantes .

Nous avons essayé, nous lavons vraiment fait, mais nous ne pouvons prendre aucun adulte au sérieux lorsquils roulent sur quelque chose qui ressemble à la moitié de la voiture de Barbie . Nous ne pouvons pas être les seules personnes à avoir vu quelquun filer lentement sur un chariot gigogne de couleur offensivement suréclairé et en streaming Bluetooth et nous espérions que cela deviendrait rapidement lun des plus explosifs du Shenzhen Dangerous Toy And Lawnmower Company.

Cela ressemble à un chanteur dopéra ou à une sorte de magicien de scène, mais la réalité est beaucoup moins excitante et légèrement plus agaçante. Sospendo est un appareil mains libres pour smartphones et tablettes constitué dun tube réglable que vous pouvez utiliser pour obtenir la tablette juste comme ça. Ce nest pas tant le produit que le marketing: bien quil ait des applications évidentes pour les personnes ayant des problèmes daccessibilité et pour les lieux de travail, pour des raisons inconnues, les siffleurs du marketing ont fait une vidéo le présentant comme le produit parfait pour les hipsters endormis et les urinateurs imprudents.

«Salut, Mark Zuckerberg ici. Vous vous souvenez peut-être dinnombrables atteintes à la vie privée et de tous ces scandales de données utilisateur. Jaimerais installer des caméras partout dans votre maison! » Nous nous efforçons dimaginer des emplacements de produits qui seraient moins attrayants: un service de baby-sitting entièrement composé de pitbulls fous, peut-être, ou un supergroupe avec Ed Sheeran, Coldplay et Crazy Frog faisant les chansons de Nickelback.

Il y a bien sûr des problèmes de confidentialité avec tout appareil domestique intelligent, mais contrairement à Facebook, les patrons dApple, de Google et dAmazon ne senracinent probablement pas dans vos bacs lorsque vous lisez ceci.

Écoutez, nous sommes désolés. Nous le sommes vraiment. Cet appareil ne nous fait pas grincer des dents parce que cest une aide sexuelle - nous ne sommes pas des prudes, et nous écrivons sur la technologie grossière depuis les jours grisants de 58008 à lenvers sur les calculatrices - mais parce que nous ne pouvons pas nous empêcher dimaginer le réaction de feu Steve Jobs sil avait vu ce que certaines personnes faisaient avec les iPads. "Boom!" En effet.