Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La technologie a évolué à une vitesse folle et les développements au cours des dernières décennies ont été vraiment incroyables. Mais quest-ce qui était populaire le jour de votre anniversaire?

Nous avons dressé une liste des technologies les plus intéressantes, les plus populaires et les plus puissantes publiées au fil des ans. Des années 1960 à nos jours. Quel était le favori à votre naissance?

changiste Polaroid - 1965

Polaroid Swinger était un appareil photo instantané incroyablement populaire et semi-bon marché de Polaroid, qui a essentiellement marqué le début de la popularité de la société dans ce domaine pour les années à venir.

En 1965, il était disponible à lachat pour 19,95 $ (environ 165 $ en argent daujourdhui), ce qui le rendait raisonnablement abordable et un indice parmi le marché plus jeune. Polaroid ira de mieux en mieux dans les années qui suivirent jusquà laube du téléphone intelligent et à lessor des appareils photo numériques.

Radio portable Philips - 1966

Philips a inventé la cassette en 1962 et a poussé le nouveau support audio tout au long de cette décennie. Il était donc logique quen 1966, la société lance sa première radio portable.

Cétait la première combinaison de radio portable et denregistreur à cassette et sest avéré incroyablement populaire auprès des masses.

Radio portable Sony - 1967

En 1967, Sony a sorti une toute petite radio portable que les gens adoraient. L ICR-100 était la première radio à circuit intégré (IC) de la société et comportait une batterie rechargeable pouvant durer jusquà six heures. Hélas, il a fallu 14 heures pour recharger.

Cette radio de la taille dun carnet dallumettes était livrée avec une sangle porte-clés et une palette de couleurs bicolore qui la faisait vraiment ressortir.

Tlviseur Sony Trinitron - 1968

En 1968, Sony a lancé la gamme de téléviseurs Trinitron qui représentait une amélioration significative par rapport aux autres téléviseurs des années précédentes. Des couleurs vives et de meilleures images ont rapidement vu ces nouveaux ensembles devenir de plus en plus populaires, malgré le prix élevé. À tel point quils en vendraient plus de 100 millions dunités dans le monde.

Motorola HT220 - Le talkie-walkie - 1969

Les talkies-walkies (radios portables) sont devenus une technologie en développement pendant la Seconde Guerre mondiale. Les armées avaient besoin de la capacité de communiquer avec les troupes ainsi quentre les divisions - appelant à distance le soutien des chars, des airs et de lartillerie.

Le Handie-Talkie de Motorola était la pièce maîtresse du kit à lépoque, mais au fur et à mesure que la technologie se développait, cest en 1969 que la société sest fait un nom sur le marché civil. Le HT220 est devenu synonyme de talkie-walkie et lappareil sest avéré incroyablement populaire et beaucoup plus portable que ses prédécesseurs.

Calculatrices de poche - 1970

Les étudiants et les employés de bureau se réjouiraient des années suivant la sortie des premières calculatrices de poche. La calculatrice Canon Pocketronic est sortie pour la première fois en 1970 pour la somme princière de 345 $ / 247 £. Le prix énorme a peut-être été rebutant pour beaucoup, mais la capacité dajouter, de soustraire, de multiplier et de diviser avec une boîte numérique dastuces était une merveille technologique à lépoque.

Dans les années qui ont suivi, les prix baisseraient et les calculatrices deviendraient un spectacle courant dans les écoles, les collèges et les immeubles de bureaux à travers le pays.

Platines cassettes portables - 1971

Les cassettes elles-mêmes ne gagneront en popularité que dans les années 1980, mais cest en 1971 que la première platine cassette portable est sortie. Les cassettes audio et vidéo deviendront le format principal des années suivantes.

Pong - 1972

Pong est probablement le grand-père du jeu vidéo moderne. Initialement sorti en 1972, ce jeu darcade simple de style tennis de table sest avéré incroyablement populaire. Il est rapidement devenu un succès commercial et a contribué à établir les fondations de lindustrie du jeu vidéo.

Montres-bracelets numriques - 1973

"Loin dans les backwaters inexplorés de lextrémité démodée du bras spiral occidental de la Galaxie se trouve un petit soleil jaune non pris en compte. Orbitant à une distance denviron quatre-vingt-douze millions de miles est une petite planète bleu-vert totalement insignifiante dont le singe- les formes de vie descendantes sont si étonnamment primitives qu’ils pensent encore que les montres numériques sont une idée plutôt intéressante. » Douglas Adams, Le guide de lauto-stoppeur de la galaxie

1973 a été lannée où lamour pour les montres numériques a commencé. Peu de choses ont changé jusquà ce que les smartwatches entrent en scène des décennies plus tard.

Magntoscope - 1974

Les magnétoscopes originaux étaient toujours considérés comme un article de luxe, mais la popularité commençait à augmenter en 1974, les prix commençant à baisser. Le lancement de Betamax et de VHS a vraiment propulsé les appareils denregistrement vidéo domestique dans le grand public et dans les foyers du monde entier.

Lordinateur domestique - 1975

LAltair 8800 pourrait ressembler à quelque chose dun film de science-fiction des années 1970 ou dune boîte désuète avec un tas de boutons et de LED, mais cétait tellement plus. Cette machine était considérée par beaucoup comme le premier ordinateur personnel. Il a capturé limagination du public et a donné à chacun un avant-goût des choses à venir.

Microsoft a été créé la même année avec le lancement de lordinateur Apple 1 lannée suivante, marquant une nouvelle ère dans linformatique pour les masses.

Le four micro-ondes - 1976

Au milieu des années 1970, le four à micro-ondes est finalement devenu plus abordable et plus souhaitable. Les ventes ont commencé à augmenter et la popularité a rapidement augmenté dans le monde occidental. La technologie sest rétrécie et améliorée, mais cest une technologie qui reste bloquée.

LAtari 2600 - 1977

Si Pong était le grand-père des jeux vidéo, alors lAtari 2600 est le papa. Les graphiques 8 bits étaient peut-être blocs et peu impressionnants selon les normes actuelles, mais en 1977, cétait une merveille moderne. Space Invaders, Pac Man et bien dautres assureraient la popularité toujours croissante des jeux vidéo et apporteraient des consoles comme celle-ci dans tous les foyers du monde.

Radio CB - 1978

La radio CB, également connue sous le nom de radio Citizens Band, est devenue très populaire aux États-Unis et au Royaume-Uni en 1978. Ces petites boîtes permettaient aux gens de discuter facilement avec dautres utilisateurs proches ou éloignés. Pendant de nombreuses années, lutilisation dune radio CB était techniquement illégale au Royaume-Uni, mais cela nempêchait pas les gens de faire ce quils aimaient.

Sony Walkman - 1979

Lemblématique Sony Walkman est sorti pour la première fois en 1979 et avait des enfants partout dans le monde qui poussaient leurs parents à en acheter un. La possibilité découter des cassettes en déplacement avec quelque chose qui pourrait tenir dans votre poche ou sur votre ceinture était un concept passionnant.

Sony a ensuite vendu plus de 200 millions de ces petites merveilles magiques dans les années qui ont suivi.

Limprimante matricielle - 1980

Les ordinateurs personnels étaient bien établis à cette époque, il était donc soudainement logique de pouvoir imprimer ce sur quoi vous travailliez. Epson a sorti limprimante MX-80 Dot Matrix en 1980, limpression haute précision était enfin disponible pour le grand public. Cétait bruyant, mais cela fonctionnait.

Tlvision portable - 1981

Nous prenons pour acquis la possibilité de diffuser Netflix sur notre smartphone. Mais imaginez à quel point cétait terriblement impressionnant davoir une télévision dans votre poche à une époque où il ny avait quune poignée de chaînes disponibles.

Dans les années précédentes, les gens navaient généralement quun seul téléviseur par foyer et même celui-ci était en noir et blanc. Ainsi, lorsque linventeur britannique Clive Sinclair a annoncé le Sinclair TV80 - le premier téléviseur portable portable au monde en 1981, nous nous sommes réjouis. Hélas, le Sinclair TV80 est sorti avant lheure et était généralement un échec, mais un produit impressionnant néanmoins.

Lecteur CD - 1982

Le premier lecteur CD disponible dans le commerce a été lancé par Sony en 1982. Il a coûté une petite fortune, mais cette sortie a marqué le début de lère du CD audio et la mort des cassettes.

Motorola DynaTAC 8000X - 1983

Le Motorola DynaTAC 8000X a été le premier téléphone portable à être commercialisé. Cet appareil volumineux est dans les mémoires comme un élément emblématique des années 1980.

Lors de sa sortie, il était également considéré comme un symbole de richesse et de futurisme. Maintenant, il a lair extrêmement archaïque et presque comique, mais ce téléphone a annoncé lavenir du smartphone moderne.

Lordinateur Apple Macintosh - 1984

Lère de lordinateur domestique battait son plein au milieu des années 1980, le Commodore 64 et le ZX Spectrum étant les plus populaires. 1984 a également été lannée du lancement du premier ordinateur Apple Macintosh. Comme toutes les choses Apple, il est venu avec un prix élevé qui se traduit essentiellement par environ 6000 $ / 4000 £ en argent daujourdhui.

Le Macintosh dApple a été un succès et a fait dApple le deuxième plus grand fabricant dordinateurs de cette décennie.

Microsoft Windows - 1985

Un an après lApple Macintosh est venu le tout premier système dexploitation Microsoft Windows. Cela avait lair assez différent à lépoque et nétait pas aussi puissant quaujourdhui, mais cétait une percée pour lépoque et était même venu avec un jeu spécialement conçu pour apprendre aux gens à utiliser une souris.

Tlavertisseurs - 1986

À lépoque avant le smartphone, les téléavertisseurs étaient un moyen de contacter des personnes en cas durgence ou de rester en contact lorsque vous étiez en déplacement. Ils étaient à lorigine utilisés par les services durgence, mais sont rapidement devenus populaires auprès des hommes daffaires et de Joe Public.

Le téléavertisseur fonctionnait comme un moyen de recevoir un message, puis le destinataire aurait besoin de trouver un téléphone pour appeler lexpéditeur. Assez désuet par rapport aux normes daujourdhui, mais incroyablement populaire en 1986.

Sony Discman - 1987

Sony avait eu un tel succès avec son Walkman quil était logique pour la société de gagner du terrain à lère du Compact Disc. Et ainsi, le tout aussi emblématique Sony Discman est né. Ce lecteur de CD portable a rapidement gagné en popularité, malgré un prix initialement élevé.

Cassette VHS - 1988

La fin des années 1980 a vu la popularité continue de la cassette VHS. Les magnétoscopes ont fait leur chemin dans de nombreux foyers et avec lavènement de Blockbuster et dautres magasins de location, la popularité a continué de manière exponentielle.

Gameboy - 1989

Atari et dautres avaient jeté les bases de lindustrie du jeu vidéo, mais cest peut-être Nintendo qui a rendu le jeu grand public. La Nintendo Game Boy est sortie en 1989 et sest vendue à plus de 118 millions dunités dans le monde.

WWW - 1990

À la fin de 1990, Tim Berners-Lee et sa société ont commencé à jeter les bases de lInternet que nous connaissons et aimons aujourdhui. Cétait le début, mais une période passionnante sannonçait pour le World Wide Web.

Le scanner couleur - 1991

En 1991, le ScanJet IIC de HP a été lancé sur le marché. Ce scanner couleur était une technologie à couper le souffle capable de numériser des images couleur à 800 ppp, ce qui était un gros problème pour lépoque. Comme toutes les nouvelles technologies de lépoque, elle était incroyablement chère, mais aussi populaire.

Lordinateur portable - 1992

Il y a un débat sur le moment où le premier ordinateur portable a été inventé. Certaines technologies de type ordinateur portable ont été conçues dans les années 1970 et 1980, mais lIBM ThinkPad a été lappareil qui a propulsé les ordinateurs portables dans le courant dominant. Ces appareils volumineux, encombrants et lourds ont marqué lavenir de linformatique mobile et se sont révélés incroyablement populaires parmi les utilisateurs professionnels.

PDA - 1993

1993 a été lannée de lassistant numérique personnel. Ces mini appareils portables étaient une première version des smartphones que nous avons aujourdhui. LApple Newton nétait pas le premier, cet honneur revient au Psion Organizer (sorti en 1984), mais il offrait un certain nombre de fonctionnalités nouvelles et passionnantes. LApple Newton a été félicité pour son ensemble de fonctionnalités, mais sest mal vendu en raison de son prix élevé.

Webcams - 1994

Avec le Web fermement établi, létape suivante consistait à mettre votre visage en ligne. Les webcams ont commencé à gagner en popularité au milieu des années 1990 et sont rapidement devenues une caractéristique standard des ordinateurs portables modernes.

PlayStation - 1995

À une époque où Nintendo et Sega dominaient le marché des jeux, tout le monde était surpris par le lancement de la PlayStation originale de Sony. Cette nouvelle console de jeux 32 bits a changé la donne avec un lecteur de CD et des graphismes époustouflants, elle a fait sauter la concurrence hors de leau.

Tlphones clapet - 1996

Le StarTAC a succédé au MicroTAC, un téléphone semi-clamshell qui avait été lancé en 1989. Le StarTAC a été parmi les premiers téléphones mobiles à être largement adopté par les consommateurs, avec plus de 60 millions de personnes en achetant un.

Tamagotchis - 1997

Les tamagotchis représentaient une mode numérique chez les enfants du monde entier à la fin des années 1990. Lidée de ce jouet était simplement de garder en vie un petit animal numérique. Les enfants ne peuvent pas faire confiance aux animaux de compagnie. Beaucoup sont morts. Cétait une tragédie. 76 millions de Tamagotchis vendus cependant, cétait donc un jouet populaire à coup sûr.

Lecteur DVD -1998

Cest à cette époque que le lecteur DVD a commencé à faire ses débuts. Le disque vidéo numérique, comme le disque compact avant lui, a rapidement gagné en popularité et a rapidement rendu lancienne technologie obsolète. Lhumble lecteur DVD a rapidement sonné la fin de lère de la VHS.

Mre - 1999

Le tout premier appareil BlackBerry est sorti en 1999. La première version était assez basique et était essentiellement un téléavertisseur avec une fonctionnalité de messagerie. Cependant, les téléphones BlackBerry qui ont suivi étaient incroyablement populaires parmi les hommes et femmes daffaires du monde entier. La domination du BlackBerry na été brisée que par liPhone dApple des années plus tard.

GPS - 2000

Où en serions-nous sans les systèmes mondiaux de positionnement? Probablement encore en utilisant des cartes papier pour naviguer. Ces petites boîtes à merveilles nous ont aidés à nous frayer un chemin sur des routes inconnues pendant des années. Ils ont également jeté les bases dun avenir où nos téléphones feraient lessentiel du travail pour nous empêcher de nous perdre.

Lecteurs MP3 - 2001

Un autre appareil se lance qui annonce la fin dune époque et le début dune autre. Divers lecteurs MP3 et liPod Apple classique offraient de nouvelles façons merveilleuses découter de la musique en déplacement. Des bibliothèques de musique entières étaient soudainement disponibles à emporter dans votre poche. Quel temps pour vivre.

Internet Explorer - 2002

En 2002, Netscape était à la traîne dans la guerre des navigateurs alors que Microsoft commençait véritablement à se muscler avec Internet Explorer. Firefox, Chrome et dautres suivraient, mais Netscape serait bientôt un lointain souvenir.

iTunes - 2003

Avec la popularité croissante des lecteurs MP3 et de liPod dApple, il était logique quun magasin de musique numérique apparaisse et commence à bien fonctionner. Le magasin (légal) le plus connu et le plus populaire était iTunes. Ce service a été lancé en 2003 et a rapidement gagné en popularité.

IPod dApple - 2004

LiPod dApple a été lancé pour la première fois en 2001, mais le lecteur de musique portable a commencé à simposer pleinement dans le courant dominant en 2004. iTunes est devenu mondial, tout comme liPod.

Myspace - 2005

En 2005, Myspace est devenu le site social le plus visité du Web. Le site était si populaire quil a été acquis par News Corporation pour un montant de 580 millions de dollars et le trafic a continué de croître pendant un certain temps - avec des visites dépassant même celles de Google la même année. La fortune na cependant pas duré et avec la montée en puissance de Facebook, les choses ont commencé à mal tourner pour Myspace.

Twitter - 2006

Le tout premier Tweet a été envoyé en 2006 et bien que Twitter nait pas été le plus populaire des réseaux sociaux au départ, la plate-forme a rapidement commencé à gagner la faveur des masses.

IPhone dApple - 2007

2007 a été lannée de liPhone dApple original. Un téléphone promis par Steve Jobs «réinventerait le téléphone». Les choses ont certainement beaucoup changé depuis. LiPhone dApple dorigine est certainement obsolète maintenant, mais il a ouvert la voie à de nombreux futurs appareils, y compris de nombreux copieurs et clones.

HTC Dream - 2008

Le HTC Dream et le T-Mobile G-1 ont été lancés en 2008, représentant les débuts des smartphones Android et de la concurrence dApple. Cette même année, par coïncidence, Google a commencé à surpasser Yahoo! comme le moteur de recherche le plus populaire sur le Web.

Facebook - 2009

Facebook devient le premier réseau social aux États-Unis en 2009, coïncidence la même année où la société a introduit le bouton similaire qui est synonyme du service.

IPad dApple - 2010

Apple entre une nouvelle fois dans lhistoire technologique en lançant liPad dApple en 2010. La première version avait un écran de 9,7 pouces, pas de caméra et un choix de connectivité Wi-Fi ou 3G. Ce serait le premier de nombreux iPad lancés au fil des ans.

Rseau 4G - 2011

Enfin, la 4G est arrivée et a commencé à se déployer (lentement) dans le monde occidental. Une navigation Web plus rapide en déplacement a été un produit bienvenu de 2011.

Instagram - 2012

La populaire plate-forme de partage de photos a été lancée à lorigine sur les iPhones Apple en 2010, mais ce nest quen 2012 quune version Android est arrivée. Cette même année, Instagram a réussi à atteindre de nouveaux niveaux dutilisateurs avec 80 millions dinscriptions. Cette même année, Facebook a fait une offre dachat dInstagram pour 1 milliard de dollars, cimentant son succès dans lhistoire.

Google Fiber - 2013

Google a commencé à déployer la fibre ultra rapide aux États-Unis. Cela a été un déploiement lent et ce nest toujours pas dun océan à lautre, mais les gens ladorent.

Samsung Galaxy Gear - 2014

2014 a été lannée de la smartwatch. Samsung a sorti le Galaxy Gear cette année-là - ce nétaient pas les premières smartwatches à être lancées, mais ils ont réussi à gagner une grande popularité grand public.

Impression 3D - 2015

Lintérêt pour limpression 3D a augmenté au fil des ans et le nombre dapplications possibles a également augmenté. 2015 a vu une forte poussée des imprimantes 3D dans le monde de la technologie et la baisse des prix les a rendues plus accessibles aux masses.

Amazon Echo - 2016

Lancé à lorigine en 2014, lAmazon Echo est devenu incroyablement populaire dans les années qui ont suivi. En 2016, le haut-parleur alimenté par assistant vocal intelligent a commencé à être lancé en dehors des États-Unis avec des modèles disponibles au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et plus encore. Dautres pays suivront dans les prochains mois.

VR - 2017

Ses tout premiers jours, mais les deux dernières années ont vu de plus en plus dappareils de réalité virtuelle. La baisse des prix les rend plus accessibles et la technologie est stupéfiante.

Huawei P20 Pro - 2018

En 2018, le Huawei P20 Pro était largement considéré par beaucoup comme le meilleur téléphone avec appareil photo du marché. Bien sûr, Apple et Samsung étaient peut-être les noms dominants dans lespace des smartphones et Huawei a peut-être eu des problèmes ces derniers temps, mais on ne peut nier que le P20 Pro était quelque chose de spécial.

Nissan Leaf e + - 2019

La Nissan Leaf e + était lune de nos voitures préférées en 2019 et elle était si populaire quelle a remporté nos prix cette année-là .

Une excellente voiture pour les personnes soucieuses de lenvironnement et aussi attrayante.

Peleton - 2020

2020 a été une année intéressante pour la technologie populaire. Avec tout le monde à la maison achetant toutes sortes de choses, les niveaux de stock étaient un cauchemar. Que vous essayiez dacheter une nouvelle carte graphique, une PlayStation 5 ou Xbox Series X ou le dernier processeur AMD, tout était très demandé.

Une chose qui sest démarquée cependant, cest la montée en puissance des équipements dentraînement à domicile et des jeux de fitness permettant aux gens de rester en bonne santé lorsquils sont en lock-out.

Peloton se démarque dans cet espace - avec un vélo dexercice connecté simple mais intelligent avec un écran qui vous permet daccéder à des cours de cyclisme à la demande dans le confort de votre maison.

Écrit par Adrian Willings.