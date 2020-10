Prix EE Pocket-lint 2020: annonce des nominations sur la liste restreinte

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les prix annuels EE Pocket-lint sont presque à nos portes et cette année sera une toute nouvelle affaire virtuelle - comme cest le cas pour 2020.

Les EE Pocket-lint Awards visent à récompenser les appareils les meilleurs de leur catégorie. Au fil des ans, ces prix ont récompensé des produits dans une gamme de catégories dentreprises telles que Apple, Samsung, Tesla, Huawei et bien dautres.

Nous avons le plaisir dannoncer la liste des finalistes des EE Pocket-lint Awards 2020.

Il y a 18 catégories individuelles au total, y compris le meilleur jeu, le meilleur appareil photo, le meilleur téléphone phare, la meilleure montre intelligente, la meilleure télévision, et plus encore. Nous attribuerons également un produit global de lannée et le prix EE Superfast pour un produit, un service ou une entité qui pousse nos gadgets à être plus rapides.

Le vote du public ne durera quune semaine cette fois-ci, se clôturant le mardi 27 octobre à 15 heures (GMT) - avant que les gagnants ne soient annoncés le mardi 3 novembre.

Les nominations sont:

Le meilleur jeu disponible sur console, PC ou mobile.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour le meilleur jeu 2020 .

Le meilleur appareil photo du monde des appareils photo compacts, sans miroir et DSLR.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour le meilleur appareil photo 2020 .

Les meilleurs appareils audio à la maison ou en déplacement.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour le meilleur orateur 2020 .

Le meilleur kit dédié à lamélioration de lexpérience audio de votre téléviseur.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour la meilleure barre de son 2020 .

Les principaux smartphones du marché.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour le meilleur téléphone phare 2020 .

Les meilleurs combinés pour une coupe de largent.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour le meilleur téléphone (250 £ - 500 £) 2020 .

Notre meilleure tablette et appareil 2 en 1 de lannée.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour la meilleure tablette / 2-en-1 2020 .

Gardez-le mobile, gardez-le intelligent.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour le meilleur ordinateur portable 2020 .

Les meilleurs ordinateurs portables pour jouer à des jeux.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour le meilleur ordinateur portable de jeu 2020 .

Les appareils pour fournir les meilleurs services de streaming.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour le meilleur appareil de streaming 2020 .

Le meilleur pour vous immerger dans le son lors de vos déplacements.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour les meilleurs écouteurs 2020 .

Quil soit sportif, véritable sans fil ou tour de cou.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour le meilleur casque intra-auriculaire 2020 .

Les principaux téléviseurs du marché.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour la meilleure télévision 2020 .

Assistants personnels, robots aspirateurs et plus encore.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour le meilleur appareil domestique intelligent 2020 .

Notre sélection des meilleures consoles et casques VR.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour le meilleur appareil de jeu / VR 2020 .

Des appareils récompensés pour les personnes actives.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour le meilleur tracker de fitness 2020 .

Lorsque le style et les fonctionnalités au-delà du suivi de la condition physique sont essentiels.

Pour avoir votre mot à dire sur le gagnant de cette année, votez pour la meilleure smartwatch 2020 .

Présentant la meilleure technologie électrique et future sur la route.

Pour avoir votre mot à dire sur le vainqueur EV de cette année, votez pour la meilleure voiture 2020 .

Le produit de lannée et le prix EE Superfast seront décidés par les juges et annoncés le mardi 3 novembre 2020.

Léquipe de Pocket-lint a examiné un grand nombre de produits au cours de la dernière année, les meilleurs étant inclus dans cette liste restreinte.

La liste restreinte est maintenant en route vers notre jury mondial, y compris léquipe Pocket-lint.

Mais nous avons également besoin de votre aide lors dun vote public - donc, si vous avez un grand intérêt pour une catégorie, des multiples ou lensemble du lot, suivez les liens de page de vote individuels énumérés ci-dessus. Le vote se termine le mardi 27 octobre 2020 à 15 heures.

Les gagnants seront annoncés en ligne le mardi 3 novembre 2020.

Le vote est simple et vous permet de voter pour les produits que vous souhaitez gagner. Vous navez pas besoin de voter dans chaque catégorie, ni pour chaque produit.

Une fois que tous les scores sont entrés, nous comptons ces résultats et le produit avec le score le plus élevé lemporte.

Nous pensons que cest la manière la plus juste de le faire car cela signifie que vous névaluez pas les produits les uns par rapport aux autres, mais simplement sur leur propre mérite.

Le vote du public compte pour 10 pour cent du score global pour chaque produit ou service proposé. Si vous êtes candidat, nous vous recommandons dimpliquer vos clients. Les années précédentes, cela a vraiment fait une différence pour les gagnants.

Écrit par Stuart Miles. Édité par Adrian Willings.