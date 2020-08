44 gadgets de cuisine geek dont chaque nerd a besoin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Que vous soyez un expert en cuisine ou un novice en cuisine, il existe de nombreux gadgets et gadgets pour vous aider à préparer une bouchée délicieuse ou à vous faciliter la vie en cuisine. Du stockage des aliments cool et original aux outils de préparation pratiques, il y en a pour tous les goûts.

Si vous êtes un peu ringard, un peu paresseux ou si vous voulez simplement de laide pour rendre votre cuisine géniale, continuez à faire défiler pendant que nous avons traqué le meilleur des délices de cuisine ringards que nous sommes sûrs que vous allez adorer.

Je pourrais manger un T-REX

Mesurer les pâtes est un jeu difficile. Trop et vous risquez den gaspiller, trop peu et vous aurez faim. Ce gadget de cuisine est parfait car il vous permet de mesurer les bonnes tailles pour un homme, une femme ou un enfant et si vous avez aussi faim quun dinosaure, cest aussi une option. Les geeks de dinosaures vont adorer, tout comme la famille.

Serrure glace Ben & Jerrys

squirrel_widget_178218

La crème glacée Ben & Jerrys est si délicieuse que léquipe de merchandising a eu lidée de créer cette serrure pour les bacs à crème glacée de lentreprise. Katie OBrien, de léquipe de marchandisage de Ben & Jerry, a déclaré que lidée venait en fait dun de leurs clients qui a déclaré que la crème glacée devrait être vendue dans des bacs en acier inoxydable avec des verrous pour éviter le vol de pudding.

Ce gadget comporte une serrure à combinaison à trois chiffres, mais est probablement plus dissuasif quun véritable dispositif de sécurité, car un voleur déterminé pourrait facilement couper une boîte en carton ouverte sil était aussi désespéré.

Refroidisseur de boissons rapide

squirrel_widget_178222

Si vous êtes déjà rentré du travail pour trouver cela, horreur de choc, vos bières nétaient pas dans le réfrigérateur, alors nous avons de bonnes nouvelles. Le refroidisseur de boissons Rapid est un petit appareil de refroidissement intelligent capable de refroidir une canette de boisson de la température ambiante à 6 ° C (42,8 ° F) ou -2 ° C (28,4 ° F) en environ six minutes. Tout ce dont vous avez besoin est de la glace, trois piles AA et un peu de patience. Ce mauvais garçon est également portable, vous pouvez donc lemporter avec vous au barbecue de votre voisin ou au camping.

Pattes dours griffes de porc effiloch

squirrel_widget_178223

Si vous êtes un amateur de viande, vous êtes sans aucun doute un fan de la merveille du porc effiloché. Faire ce plat est cependant compliqué et gênant, mais ce nest pas nécessaire. Ce simple petit gadget vous fait non seulement vous sentir comme un ours, mais cest aussi loutil parfait pour déchiqueter la viande sans tous les tracas, les tracas et les dégâts. Exploitez votre Wolverine intérieur et laissez déchirer. Le rugissement est facultatif.

Booster darme de bire

squirrel_widget_178304

Ce gadget utilise des vibrations ultrasoniques pour rajeunir votre bière et revitaliser sa tête pour vous donner ce goût fraîchement versé tout au long de votre pinte jusquà la dernière goutte. Si vous aimez une tête mousseuse et un bon goût, ce booster de bière est lachat parfait.

Moules ptisserie Zombie

Braaaaaaaaaaaaiiiiiiiins. Parfait pour une fête dHalloween effrayante ou simplement pour une gâterie inhabituelle, ces moules à pâtisserie zombie sont un excellent moyen de faire des gâteaux avec une touche. Les délicieuses entrailles vous feront grignoter des cerveaux de zombies et vous venger des morts-vivants. Les cuisiniers intelligents voudront sans aucun doute inclure un centre gluant pour des friandises vraiment délicieuses.

Pancake bot

Le Pancakebot est probablement le comble du nerdery de la cuisine geek. Cette machine à crêpes est essentiellement une imprimante 3D pour la nourriture. Vous pouvez personnaliser vos propres conceptions de crêpes avec le logiciel inclus ou télécharger des conceptions dautres utilisateurs sur le Web, les importer sur limprimante via une carte SD, puis imprimer votre délicieux petit-déjeuner.

Planche dcouper de degrs de fromage

squirrel_widget_178305

Si lun de vos invités a toujours voulu juste un morceau de fromage ou si vous avez déjà eu des disputes sur la façon de couper le camembert pour un renversé parfait, cette planche à découper de degrés de fromage pourrait être le complément parfait à votre cuisine. Il existe des guides pour les tranches, les tranches et les cubes - idéal pour le fromage et lananas sur un bâton, mais nous aimons vraiment loption pour une «tranche» de fromage.

Gaufrier clavier Uncommon Goods

squirrel_widget_178225

"Savourez un petit-déjeuner Control-Alt-Delicious avec ce gaufrier geek-chic de Chris Dimino ." Si vous aimez les gaufres, mais que vous avez toujours eu limpression quelles étaient un peu ternes, alors cela pourrait être la réponse, après tout, quoi de plus délicieux quun clavier? Si vous pouvez vous retenir de penser au nombre de germes présents sur votre clavier moyen (ce qui les rend plus sales quune toilette) , alors cela pourrait être un délicieux petit-déjeuner. Si rien dautre, cest certainement geek.

Bol Pi

Pour les amateurs de mathématiques ou les amateurs de chiffres, le Pi Bowl est le complément parfait à la cuisine. Cest un bol de fruits qui craque, mais nous ne sommes pas sûrs de ne pas pouvoir résister à lenvie de le remplir de vraies tartes. La conception en acier inoxydable présente une spirale de chiffres pi découpés au laser taillés sur le côté, cest aussi magnifique que ringard.

Le robot casse-noisette

squirrel_widget_178299

Tous saluent les seigneurs du robot. Ce robot à remontoir daspect vintage est conçu pour une tâche simple: vous aider à casser ces noix embêtantes. Ce robot présente un travail de peinture rétro et un design simple que nous adorons.

Verres bire HTML

Pour votre codeur préféré, ces verres à bière inspirés du HTML ne manqueront pas de faire mouche. Nous ne savons pas ce que nous pensons dune tête aussi grosse, mais ce sont certainement des lunettes humoristiques si vous êtes même légèrement ringard. Les geeks aiment aussi la bière.

Empileur de bouteilles Tipsy

squirrel_widget_178302

Lempileur de bouteilles Tipsy est un design sans doute inspiré du magicien dOz. Le produit est livré en deux parties qui fonctionnent de la même manière que les serre-livres et donne limpression dune sorcière écrasée par votre alcool. Elle gardera lalcool sous contrôle ou du moins lempêchera de rouler dans votre réfrigérateur de toute façon.

Pistolet ouvre-bouteille WineOvation

squirrel_widget_178308

Si vous voulez effrayer à moitié vos invités, alors ce pistolet ouvre-bouteille à vin alimenté par WineOvation est probablement le complément parfait à votre cuisine. Ces pistolets sans fil sont capables douvrir une bouteille de plonk en quelques secondes et de transporter suffisamment de charge pour ouvrir 30 bouteilles de vin avant de devoir les recharger dans leur base. Ces armes vont forcément commencer la fête en beauté.

Monstre spaghetti

squirrel_widget_178301

Ils disent que la présentation est tout et si vous avez des gens pour le dîner, quelle meilleure façon de servir des spaghettis que dans un bol qui ressemble à la tête coupée dun extraterrestre? Ce design original est certainement ringard.

Ensemble de flacons de mixologie

squirrel_widget_178306

Pour le nerd qui aimait jouer avec des sets de chimie comme un enfant et qui aime maintenant un bon cocktail, vient le set de flacons Mixology. Lensemble parfait doutils pour expérimenter le mélange de boissons ne mélange pas les flacons avec de vrais flacons de laboratoire.

Masher spatial

squirrel_widget_178303

Définissez des attentes élevées pour un tas de purée hors de ce monde avec ce presse-purée de style fusée. Nous adorons cette conception simple avec une nouvelle interprétation dun ustensile de cuisine autrement ennuyeux.

Ouvre-bouteille T-Rex

squirrel_widget_178310

Le T-Rex avait peut-être des bras courts, mais cela ne voulait pas dire quil était inutile. Ce gadget de cuisine astucieux a également des utilisations brillantes. Lembouchure de ce T-Rex est parfaite pour ouvrir des bouteilles ouvertes de toutes formes et tailles - faites simplement attention de ne pas vous faire grignoter pendant le processus. Non seulement le décapsuleur T-Rex est pratique, mais il ressemble à un superbe ornement lorsquil nest pas utilisé.

Conservateur de fruits et lgumes Astro

squirrel_widget_178224

Combien de fois avez-vous constaté que vous vouliez simplement utiliser un demi-oignon ou un demi-citron, mais que vous naviez pas de moyen de le conserver qui ne le conduirait pas à se dessécher et à devenir inutile. La réponse à vos problèmes se présente sous la forme dAstro - le récipient de stockage de fruits et légumes semblable à un extraterrestre qui aura lair parfaitement à laise dans votre réfrigérateur comme il le ferait dans un vaisseau spatial.

Robinet caf tlcommand

Les produits intelligents sont extrêmement populaires en ce moment et pour les amateurs de café et de café, ce robinet à café télécommandé pourrait être un rêve devenu réalité. Capable de préparer un café filtré en 15 secondes ou un expresso en 25 secondes, cest une merveille de technologie moderne pour votre cuisine. Non seulement il est assez intelligent pour chauffer et mousser votre lait à la bonne température sur demande, mais il est également compatible avec une gamme dappareils Android et Apple, ce qui signifie que vous pouvez même préparer une tasse fraîche à partir de votre smartwatch.

Tour De Pizza

squirrel_widget_178300

Si vous êtes à court didées sur ce quil faut acheter à un passionné de vélo pour Noël, ce coupe-pizza pourrait être la solution parfaite. Cest certainement moins étrange que de leur acheter plus de matériel Lycra de toute façon. Doté dune molette de coupe en acier inoxydable et dun présentoir, il occupera une place de choix sur le plan de travail. Ils devront simplement sortir faire un tour pour brûler les calories une fois quils les auront utilisées.

Infuseur th Nessie

squirrel_widget_178309

Nous, Britanniques, prenons notre thé très au sérieux et tout le monde aime Nessie le monstre du Lochness. Cest donc formidable de voir les passions écossaises et britanniques se heurter sous la forme dune passoire / infuseur à thé. Cet adorable petit infuseur à thé vous aidera à obtenir une infusion parfaite avec un ajout digne dInstagram à votre tasse. Lavable au lave-vaisselle et disponible dans une variété de couleurs pour démarrer, ce petit infuseur à thé simple est un achat brillant.

Boule de glace Death Star

squirrel_widget_178311

Nous ne doutons pas que si létoile de la mort avait été faite de glace, elle aurait été beaucoup plus facile à détruire. Espérons que vos boissons ne le détruiront pas aussi rapidement. Ce moule à glaçons brillant est un excellent cadeau pour les fans de Star Wars et les geeks.

Attendrisseur de viande Thor Mjolnir

Utilisez le pouvoir tout-puissant du dieu nordique Thor dans votre cuisine avec cet attendrisseur à viande conçu daprès le célèbre marteau. Si vous pouvez le soulever, vous pouvez avoir de la viande tendre.

Coupe-sandwich Bites & Pieces

squirrel_widget_178312

Nos parents nous ont toujours dit de ne pas jouer avec notre nourriture, mais ce coupe-sandwich transforme vos morceaux de pain en pièces de puzzle rappelant un jeu populaire sorti à lorigine dans les années 1980. Si vos enfants détestent les croûtes, ce gadget de cuisine ringard vous facilitera également la vie. Qui va obtenir le meilleur score avec ses sandwichs?

Planche dcouper Marvel Avengers Captain America Shield

Les films Avengers de Marvel sont incroyablement populaires en ce moment et tout fan de la casquette est lié à aimer cette planche à découper incroyablement patriotique. Nessayez pas de lutiliser pour vous protéger de tout ce qui est dangereux.

Moule ufs durs crne

Egg-A-Matic prend un œuf à la coque ordinaire et le transforme en un petit crâne blanc avec une cervelle jaune. Si vous avez toujours pensé que les œufs étaient un peu ternes, alors ce moule à œufs est un achat brillant. Les enfants vont adorer, en glisser un dans leur boîte à lunch pour leur faire rire ou le combiner avec les tasses à pâtisserie zombie pour un magnifique festin dHalloween.

Pinces pot

squirrel_widget_178313

Ces pinces à casseroles sont des pinces en forme de homard conçues pour remplacer vos gants de cuisine ternes et ternes. Fabriqués en silicone résistant à la chaleur, ils sont rouge vif et difficiles à perdre. Ces griffes aideront à protéger vos doigts, nessayez pas de les utiliser pour combattre les prédateurs ou pour remplacer les ciseaux.

Grille-pain tte Vader

squirrel_widget_178314

Transformez votre toast du côté obscur à laide de ce grille-pain en forme de Dark Vador. Non seulement Dark Vador fait-il griller du pain, des gaufres, des muffins et plus encore, mais il éjecte également vos friandises grillées avec le logo Star Wars gravé dessus. Les autres modèles incluent les Death Star et Storm Troopers.

Rouleau ptisserie pour circuit imprim

Ces rouleaux à pâtisserie embossent des micropuces et des motifs de circuits imprimés sur vos produits de boulangerie pour vous aider à créer de magnifiques gâteries texturées dans le confort de votre foyer. Si cest trop geek ou si vous connaissez une dame folle de chat qui lappréciera, le rouleau à pâtisserie "Meow Cats" est une autre option. Oui, il embosse les chats sur votre pâte.

Sandwich pour le petit djeuner

squirrel_widget_178317

Nous ne savons pas pour vous, mais nous avons faim rien quen regardant cette image. Le fabricant de sandwiches pour le petit-déjeuner est capable de créer une variété de collations différentes selon votre goût - œufs, fromage, viande, muffins, les possibilités sont délicieusement infinies. La meilleure partie est que le nettoyage est facile car toutes les pièces amovibles sont lavables au lave-vaisselle.

Jeu sur la tasse

squirrel_widget_178315

Si vous êtes un joueur passionné et que vous avez des griffes permanentes de manettes de préhension, alors cette tasse Game Over pourrait être la réponse à vos malheurs. Nourrissez votre dépendance à la caféine avec une tasse qui vous aidera à obtenir un score élevé si rien dautre.

Moulins sel et poivre Star Wars Lightsaber

squirrel_widget_178316

Embrassez votre Jedi intérieur avec ces moulins à sel et à poivre de style sabre laser. Fabriqués en acier inoxydable de haute qualité et alimentés par des piles AA, ces moulins sont un excellent ajout à une cuisine de geek, nessayez simplement pas de les utiliser comme une arme.

plucheur de tournevis sonique

squirrel_widget_178319

Le remarquable tournevis sonique du Seigneur du Temps peut faire à peu près tout, il savère que cest un excellent gadget à avoir dans la cuisine, car vous pouvez également utiliser loutil universel de Doctor Who pour peler les fruits et les légumes. Bougez vos tiroirs de cuisine avec léplucheur le plus geek qui soit.

Shaker paillettes Licorne

squirrel_widget_178318

Ajoutez un peu de magie de licorne à votre pâtisserie avec ce shaker à saupoudrer. Vos cupcakes nont jamais été aussi magiques. Bien sûr, si vous navez pas la dent sucrée, vous pouvez également utiliser la licorne comme salière.

Crateur dart Latte 3D

squirrel_widget_178320

Si vous appréciez votre café avec une touche dart ou si vous avez envie de montrer vos talents de barista, cet outil dart Latte est lustensile parfait pour vous. Utilisez-le pour créer de simples créatures en mousse à partir de votre lait, puis ajoutez de la couleur avec une touche de sirop. Votre café na jamais été aussi mignon et ringard.

Oeuf 51

squirrel_widget_178322

Le coquetier Egg 51 donne une sensation extraterrestre à votre petit-déjeuner en ressemblant à une soucoupe volante. Nous espérons juste que vous ne verrez pas de petits hommes verts sortir du jaune. Les coquetiers traditionnels peuvent être ternes, mais celui-ci est un vrai cracker.

Assiette de service Shark Attack Sushi

Si vous aimez les sushis, le plateau de service Shark Attack Sushi est un achat brillant. Ce plateau est non seulement superbe, mais aussi fonctionnel. Les mâchoires ouvertes du requin sont parfaites pour contenir un peu de sauce soja et la queue de requin sert également de lieu de repos pour les baguettes. Alors mangez une collation de poisson frais et dînez avec style avec ce plateau incroyablement pittoresque que tout prédateur adorerait.

Micro-ondes Wayv Adventurer

Si vous êtes du genre extérieur mais que vous en avez assez des collations froides, alors il y a de bonnes nouvelles sous la forme du micro-ondes Wayv Adventurer. Cet appareil compact nest pas plus gros quun thermos, mais vous permet demporter le gadget de cuisine le plus pratique avec vous lors de vos aventures à lextérieur de la maison. Ces petits micro-ondes tiennent environ 30 minutes de charge et nont pas besoin dêtre branchés pour être utilisés, vous pouvez donc micro-ondes vos aliments même lorsque vous êtes sur un camping sur le flanc dune montagne. Impressionnant et pratique aussi.

Shaper Radis Ravanello

Les radis sont un goût bien acquis. Ce nest pas la chose la plus excitante à faire apparaître dans votre bouche et ils ne sont pas vraiment super à regarder non plus. Cest là quintervient le shaper de radis Ravanello. Ce petit outil de cuisine astucieux transforme lhumble radis en un champignon de Super Mario Bros. Original et légèrement plus attrayant.

Machine glaons alcoolise Beyond Zero

Lalcool a un point de congélation beaucoup plus bas que leau, cest pourquoi vous avez toujours eu du mal à faire des glaçons arrosés dans votre réfrigérateur domestique. Cest aussi pourquoi vous pouvez conserver une bouteille de vodka au congélateur pendant des semaines et elle restera fraîche mais ne gèlera jamais. Ce produit de Beyond Zero est la solution. Capable datteindre des températures inférieures à zéro aussi basses que -112 degrés centigrades, cet appareil pratique est loutil parfait pour fabriquer des glaçons alcoolisés dans le confort de votre propre maison.

La machine produit des glaçons en quelques minutes et la meilleure partie est que ces pépites congelées peuvent être fabriquées à partir de la même boisson, il ny a donc pas de dilution comme celle des glaçons normaux à base deau. Vos boissons restent plus fraîches plus longtemps et les résultats sont fantastiques.

talez cette tartinade de beurre thermique

squirrel_widget_178321

Lhumble couteau à beurre na jamais été aussi sophistiqué, mais il y a beaucoup plus à ce couteau que ce que lon voit au premier abord. Fabriqué à partir dun alliage de cuivre thermo-conducteur, ce couteau utilise la chaleur de votre main pour trancher le beurre, ce qui fait de létalement même du beurre froid une joie plutôt quune corvée. Un superbe savoir-faire donne également le SpradTHAT! Couteau de luxe avec un élégant éclat jadestone et une finition miroir.

Boisson parfaite Pro

squirrel_widget_178324

Si vous avez toujours été un peu trop généreux avec votre boisson et que vous navez jamais pu préparer vos cocktails, alors ce gadget est peut-être ce dont vous avez toujours besoin. Ces balances intelligentes sassocient à une application sur votre téléphone ou votre tablette et vous aident à trouver la boisson parfaite avec les bonnes quantités. Fini les soucis avec les pichets doseurs et les échecs frustrants.

Nachosaure

Si vous pensiez que les Nachos nétaient pas déjà assez géniaux, vient le Nachosaurus, un ensemble de collations et de trempettes en forme de dinosaure magnifique. Bien sûr, il peut être conçu pour les enfants, mais cela ne nous empêche pas den vouloir un.

Écrit par Adrian Willings.