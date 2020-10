Économisez 50% sur le kit ADN 23andMe sur Amazon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les kits de test ADN comme 23andMe et AncestryDNA sont extrêmement populaires, et pour un temps limité, vous pouvez voir de quoi il sagit pour la moitié du prix!

23andMe affirme que plus de 10 millions de personnes ont soumis leur ADN pour analyse et ont reçu un rapport détaillé en retour. Son kit de santé et dascendance, en particulier, est à 50% de réduction en ce Amazon Prime Day, ce qui ramène le prix à 74 £ au Royaume-Uni et à 99 $ aux États-Unis pour les membres Prime. Cela vous aidera à en savoir plus sur votre génotype, les risques pour la santé et lhéritage familial.

Quant à AncestryDNA, il prétend avoir fourni des tests à 15 millions de personnes. Son test dethnicité génétique est de 55 £ au Royaume-Uni . Ce test ne vous dit pas seulement de quel pays vous venez, mais peut également identifier des régions spécifiques. Tout ce que vous avez à faire est de fournir un échantillon de salive à laide du kit à domicile et de le renvoyer.

Vos résultats seront prêts dans huit semaines.

Le kit de 23andMe a déjà dit à lun de nos journalistes quils avaient une prédisposition génétique à la maladie dAlzheimer, à la maladie cœliaque et à la dépression. Forts de ces informations, ils ont pu faire un suivi avec un médecin spécialisé afin den savoir plus et dêtre proactifs. En plus de donner un aperçu de leur santé, ils ont appris leur composition ancestrale (française et russe) et leurs traits génétiques (yeux clairs, entre autres).

Mais les deux kits sont un moyen relativement peu coûteux den savoir plus sur votre parcours et, pendant une courte période, ils sont moins chers que jamais.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Adrian Willings.