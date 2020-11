Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Décembre est un mois passionnant pour beaucoup denfants, non seulement parce que Noël tombe et quil y a (très, très petit) risque de neige, mais parce que beaucoup reçoivent un morceau de chocolat chaque matin pendant 25 jours consécutifs. Le chocolat est peut-être un peu rassis et le petit morceau ne satisfait jamais pleinement, mais les calendriers de lAvent sont toujours une excuse fantastique pour manger du chocolat avant 9 heures.

Atteignez la vingtaine (peut-être la trentaine pour certains) et tout dun coup, décembre nest pas aussi amusant. La seule façon dobtenir un calendrier de lAvent est de lacheter vous-même, mais si vous lachetez pour vous-même, vous pourriez aussi bien vous offrir 25 jours de quelque chose de plus excitant que le chocolat, nest-ce pas? Cue, les calendriers de lavent pour adultes.

De la beauté aux bougies en passant par le gin ou la bière artisanale, voici quelques-uns des meilleurs calendriers de lAvent pour adultes qui vous feront vous demander pourquoi vous vous êtes déjà installé pour le lait laitier.

Calendrier de lAvent Happy Socks

Envie dune nouvelle paire de chaussettes incroyables pour tous les jours de décembre jusquà la veille de Noël? Alors le calendrier de lAvent Happy Socks est fait pour vous.

Disponible en deux tailles, soit 36-40 ou 41-46, le calendrier de lavent Happy Socks comprend 24 paires de chaussettes différentes - une dans chaque tiroir. Si vous aimez une paire de chaussettes brillantes et vibrantes, aucun autre calendrier de lAvent ne pourra surpasser celui-ci.

Charlotte Tilbury Bejeweled Chest of Beauty Treasures Calendrier de lAvent

Un calendrier qui nimplique ni manger ni boire, mais le calendrier de lavent Charlotte Tilbury Bejeweled Chest of Beauty Treasures propose 12 jours des produits de maquillage les plus vendus de la marque.

Les friandises comprennent la crème magique de Charlotte, leyeliner Rock N Kohl, la base Wonderglow et un rouge à lèvres pleine taille Pillow Talk Original Matte Revolution. Nous laisserons une surprise aux huit autres produits pour nous assurer de ne pas vous gâter.

Calendrier de lAvent Amazon Beauty

Ce calendrier nimplique pas de manger ou de boire quoi que ce soit dans ses tiroirs spéciaux, mais il offre une combinaison de 24 produits et échantillons de marques de beauté bien connues, notamment Elemis, This Works et Nip & Fab et Sleek.

Les produits couvrent les soins capillaires, le maquillage, les soins des ongles et les soins de la peau et le contenu du calendrier vaut plus de 215 £.

Calendrier de lAvent John Lewis Beauty

Amazon nest pas la seule entreprise à proposer un calendrier de lavent beauté - John Lewis en a aussi un et il vaut plus de 375 £.

Il existe 25 produits de taille complète et de luxe de certaines marques de beauté emblématiques, notamment NARS, Charlotte Tilbury, Clarins et Bobbi Brown.

Calendrier de lavent de la bire artisanale "Beery Christmas" de Beer Hawk

Le calendrier de lavent de la bière artisanale «Beery Christmas» de Beer Hawk propose 24 canettes de bière artisanale spécialement sélectionnées, comme vous lavez peut-être deviné daprès son nom.

Si vous êtes un amateur de bière artisanale, comment pouvez-vous discuter avec 24 jours de bières différentes à essayer de 14 pays différents et 28 brasseries, y compris quatre brasseries collaboratives. Vous pourriez même trouver un nouveau favori à temps pour Noël.

Calendrier de lAvent That Boutiquey Gin Company

Cette Boutiquey Gin Company et Drinks by the Dram se sont associés pour créer un calendrier de lavent, qui propose sans surprise 24 drams différents de gin.

Chacun pèse 30 ml et comprend le Moon-shot Gin et le Gin Chocolate Orange préféré des fêtes.

Calendrier de lAvent Molton Brown

Le calendrier de lAvent Molton Brown propose 24 jours de goodies Molton Brown, des eaux de toilette aux boules de fête.

Il existe différents parfums de lotions, de crèmes, dhuiles, de gels douche et de lavages pour les mains pour vous permettre de passer la veille de Noël avec une odeur merveilleuse.

Calendrier de lAvent Fizz

Ce calendrier de lAvent est pour ceux qui aiment les bulles. Il comprend deux champagne Laurent Perrier de 200 ml pour accueillir la veille de Noël, mais il comprend également une sélection de prosecco, de cava et de vins mousseux pour la course jusquà Chrimbo.

Il y a entre autres une bouteille de 200 ml de Gancia Prosecco, deux bouteilles de 200 ml de Bottega Gold Processo et deux bouteilles de 200 ml de Bottega Petalo Moscato.

Calendrier de lavent du vin

Le calendrier de lavent des vins vise à vous assurer que votre décembre ne comprend pas de vins ennuyeux.

Il propose 24 bouteilles de vins variés, dont du vin blanc, du rosé, du vin rouge et du vin mousseux de marques telles que JP Chenet, Brut Dargent et Calvet.

Le calendrier du caf

Si le vin, le gin ou la bière ne sont pas votre truc le matin mais le café, vous avez de la chance. The Coffee and Tea Company a créé quelques calendriers de café comprenant 24 types uniques de café du monde entier.

Le calendrier est disponible dans une variante décaféinée, une variante expresso et une variante café aromatisé.

Le calendrier de lAvent du whisky

Le calendrier de lAvent Whisky de Drinks by the Dram comprend 24 drams différents de 30 ml de whiskies des meilleurs producteurs du monde entier.

Il existe une gamme de variétés de whisky, y compris le single malt, le superbe single malt du Speyside et des whiskies rares dune valeur allant jusquà 600 £ par bouteille. Espérons simplement que vous naimez pas trop les rares ou que votre portefeuille ne vous remerciera pas, même si vos papilles gustatives le font.

LEGO 75279 Calendrier de lAvent Star Wars 2020

Fans de LEGO et Star Wars, ce calendrier de lavent pourrait faire de votre année. Il a 24 cadeaux différents sur le thème de LEGO Star Wars derrière ses portes, dont six mini-figurines, 12 mini constructions et un code pour le contenu du jeu Star Wars: The Skywalker Saga.

Une fois que vous avez rassemblé tous les cadeaux, dépliez le tapis de jeu et vous pourrez passer votre Noël à jouer avec des mini versions du Millennium Falcon, un A-wing, un TIE Fighter, un X-wing ou le Podracer dAnakin.

Calendrier de lAvent John Lewis Jewellery

Le calendrier de lavent John Lewis Jewellery contient 22 bijoux en or et en argent qui peuvent être mélangés et assortis.

Il y a sept pierres semi-précieuses et pendentifs dans le calendrier, qui peuvent être interchangés entre les colliers, les boucles doreilles et les bracelets, et il y a aussi une pince à cheveux et deux pochettes.

Calendrier de lAvent 24 Gins of Christmas

Le calendrier de lAvent 24 Gins of Christmas contient 24 gins (5cl) avec une variété de marques de gin appréciées et réputées, notamment Whitley Neill, JJ Whitley, Liverpool Organic, Aber Falls, City of London et Marylebone.

Ce calendrier de lAvent est également livré avec un manuel de cocktails, avec des instructions sur la façon de préparer au moins un cocktail pour chaque saveur de gin.

Écrit par Britta O'Boyle.