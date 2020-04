Obtenez deux mois d'Amazon Kindle Unlimited gratuitement !

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le service Kindle Unlimited d'Amazon dispose actuellement d'une excellente offre sur - il est disponible gratuitement pendant deux mois, ce qui représente une économie de près de 20 $/16 £par rapport au prix d'un abonnement régulier. L'offre se termine le 30 avril 2020.

Cela signifie que si vous possédez un Kindle, vous pouvez bénéficier d'un accès illimité à plus d'un million de livres via le service Kindle Unlimited. Avec les vacances de Pâques ici, plus une raison pour laquelle vous passez probablement plus de temps à la maison, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour vous inscrire.

Kindle Unlimited inclut l'accès à un million de livres et vous pouvez également accéder à des livres audio illimités. Le package comprend également de nombreux magazines maintenant, de sorte que vous pouvez lire des sujets comme Lonely Planet, TopGear, BBC Good Food et bien plus encore. Et, naturellement, vous pouvez lire sur n'importe quel appareil, de sorte que vous pouvez profiter de livres Kindle et d'autres titres où que vous soyez.

Une fois les deux mois écoulés, vous serez soumis au tarif standard Kindle Unlimited à 9,99 $ou 7,99 £par mois, mais comme vous pouvez annuler à tout moment, c'est une excuse parfaite pour tester le service et obtenir une lecture gratuite.

Comme vous pouvez vous y attendre, l'offre Kindle Unlimited est réservée aux nouveaux clients Kindle Unlimited.