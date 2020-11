34 exemples étonnants dimpression 3D dans le monde médical

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Limpression 3D offre désormais tout, des prothèses abordables aux pièces de rechange du corps. Découvrez les façons incroyables et étonnantes dont cette nouvelle technologie change des vies pour le mieux alors que nous plongeons dans le monde merveilleux des merveilles médicales.

Découvrez les façons incroyables et étonnantes dont cette nouvelle technologie change des vies pour le mieux alors que nous plongeons dans le monde merveilleux des merveilles médicales.

La conception de la bte cyborg

La bête cyborg est un projet créé dans le but de permettre limpression de prothèses à faible coût pour les populations mal desservies. En dautres termes, ils mettent des prothèses abordables à la disposition du grand public. Ces membres imprimés en 3D sont sous licence Creative Commons-Attribution-Non-Commercial et sont essentiellement disponibles pour tout le monde. Un moyen impressionnant daméliorer des vies à travers le monde.

Capteurs sur mesure

Ce que vous voyez ici est un capteur cardiaque entièrement personnalisé. La nouvelle technologie dimpression 3D permet aux bio-ingénieurs de créer des modèles réalistes du cœur dun patient sur lesquels un capteur extensible peut ensuite être construit. Le résultat est un capteur de sauvetage qui sadapte parfaitement à lutilisateur, car les organes de chacun sont différents.

Cette technologie qui sauve des vies aidera les personnes ayant des tickers délicats à obtenir de laide quand elles en ont le plus besoin.

Vaisseaux sanguins imprims en 3D

Les ingénieurs travaillent actuellement à lamélioration de la technologie dimpression 3D médicale pour permettre limpression en masse dorganes humains pour la transplantation. Ce travail comprend la création de vaisseaux sanguins viables qui pourraient être utilisés dans le corps humain. Une avancée récente a même permis à des scientifiques chinois dimplanter avec succès ces vaisseaux chez des singes.

Ces types davancées médicales pourraient rendre la nécessité de listes dattente de transplantation annulée et la vie des gens sauvée de manière beaucoup plus rentable.

Micro-outils prcis

Limpression 3D dans le domaine médical ne se limite pas aux valves, aux vaisseaux et aux parties du corps. Une entreprise utilise également ces techniques et technologies pour créer des micro-outils capables deffectuer une chirurgie précise et complexe avec moins de risques. Ces minuscules instruments chirurgicaux comprennent des pinces de moins dun millimètre de diamètre et permettent la création dune gamme de nouveaux outils pour aider les chirurgiens à opérer en toute sécurité au quotidien.

Valves cardiaques imprimes en 3D

Les maladies cardiaques sont un problème qui touche des personnes de tous âges et de tous horizons. Un simple défaut de valve peut être facilement mortel sil nest pas traité. Le traitement actuel pour les adultes implique lutilisation de valvules prothétiques, mais celles-ci ne conviennent pas à tout le monde - surtout pas aux enfants.

Impression 3D par étapes, avec la création dune technologie de bio-impression précise qui permet la fabrication de valves cardiaques vivantes parfaitement adaptées au patient. Ce système de bio-impression garantit que les médecins peuvent créer une valve cardiaque spécifique au patient qui est plus susceptible de prendre et de maintenir lutilisateur en vie.

Outils chirurgicaux complexes

Dautres entreprises utilisent également limpression 3D pour créer des outils chirurgicaux complexes. Ici, le Dragonflex Micro est un outil miniaturisé conçu pour être fiable et précis même avec des composants à si petite échelle. Impressionnant que ces minuscules outils imprimés en 3D soient capables de sauver des vies.

Soutenir les exosquelettes

Limpression 3D aide aussi les gens de lextérieur. Le développement de ces types dexosquelettes aide les personnes handicapées en leur apportant un soutien là où elles en ont le plus besoin.

Cela leur permet de se déplacer de manière nouvelle et merveilleuse que leur corps ne permettrait pas normalement. Les enfants atteints de maladies congénitales sont soudainement capables de se déplacer comme leurs amis et la joie est apportée à toute leur famille grâce à une simple technologie imprimée.

Mchoires de greffe

Lorsquune femme de 83 ans a été confrontée à des problèmes dinfection osseuse chronique et que les médecins pensent que son âge rendait la chirurgie reconstructive trop risquée, ils se sont tournés vers limpression 3D.

Cette mâchoire nouvellement imprimée était le résultat. Un modèle complexe qui devait inclure des articulations pour le mouvement ainsi que des cavités pour encourager lattachement musculaire et la repousse des veines et des nerfs, cétait au départ une conception difficile. Le résultat, cependant, a été un succès et la femme a pu quitter lhôpital quatre jours seulement après lopération avec une nouvelle mâchoire intacte.

Vritable os dune imprimante 3D

Après une tomodensitométrie dun patient, les ingénieurs biomédicaux impriment un remplacement dajustement parfait pour réparer ou remplacer les os cassés ou les zones à problèmes. Cette impression 3D est légèrement différente des autres sur notre liste car elle utilise une impression au phosphate de calcium - le principal constituant de los naturel.

Une fois que le matériau imprimé en 3D est greffé sur los du patient, les deux matériaux naturels se lient et «sunissent» au cours des prochains mois. CT-Bone offre le meilleur ajustement et les meilleurs résultats dans ce type dapplication.

Implants osseux flexibles

Également appelée «os hyperélastique», cette technologie nouvellement développée est essentiellement une sorte dencre imprimée en 3D qui peut être utilisée pour former des implants osseux flexibles de toute forme, taille ou forme. Ces nouveaux implants sont adoptés par le corps et en raison de leur flexibilité, ils permettent également linfiltration des vaisseaux sanguins et se transforment lentement en os naturel dans le corps.

Oreilles bioniques

Des scientifiques de lUniversité de Princeton ont réussi à créer la première oreille imprimée en 3D fonctionnelle capable dentendre des fréquences supérieures à celle de loreille humaine moyenne. Ce sont les prémices du futur des oreilles bioniques. Ils représentent non seulement des remplacements possibles pour ceux qui en ont besoin, mais peut-être lavenir des êtres humains augmentés.

Tissu de remplacement

Traditionnellement, les greffes de peau sont prélevées sur dautres parties du corps dun patient pour aider à remplacer la peau brûlée, endommagée ou malade ailleurs. Cette pratique pourrait bientôt appartenir au passé, car les scientifiques ont réussi à imprimer des tissus vivants qui pourraient éventuellement être utilisés en remplacement si nécessaire.

Jusquà présent, ils ont réussi à imprimer et à faire croître les structures de loreille, des os et des muscles dans des tissus entièrement fonctionnels qui comprennent également des vaisseaux sanguins. Lobjectif est de pouvoir cultiver des tissus et des organes de remplacement pour aider à faire face aux pénuries médicales et à sauver des vies dans le monde.

Cellules souches

Les progrès de la recherche sur les cellules souches signifient que nous atteignons un point où il est presque possible de charger des cellules vivantes dans une machine capable dimprimer en 3D des tissus, des organes et plus encore. Tous ces éléments peuvent être utilisés efficacement à lintérieur du corps humain.

Organes imprims

Les chercheurs en médecine ont conçu avec succès une imprimante capable d imprimer des cellules rénales dans un prototype de rein en trois dimensions. Bien quelle nen soit encore quà ses débuts, cette technologie pourrait signifier quà lavenir, les médecins pourront utiliser les données des patients provenant de tomodensitométries pour créer des modèles informatiques de leurs organes et imprimer des répliques parfaites.

Dents imprimes en 3D

Si vous craignez de perdre des dents, vous naurez peut-être pas à vous inquiéter beaucoup plus longtemps. Bientôt, les dentistes pourront vous imprimer un remplacement. Les nouvelles saméliorent également car cette technologie dentaire dimpression 3D utilise des plastiques antimicrobiens qui combattent les bactéries et aident à améliorer lhygiène bucco-dentaire.

Mdicament imprim en 3D

Limpression 3D ne se limite pas aux nouvelles parties du corps et aux nouvelles cellules de la peau, elle est également utilisée dans la création de médicaments. Ce médicament contre lépilepsie est produit en masse à laide dimprimantes 3D dune manière qui permet une déglutition plus facile pour ceux qui en ont besoin. Au fil du temps, limpression 3D entraînera probablement une réduction des coûts de production des médicaments et, espérons-le, une réduction des coûts pour lutilisateur final également.

Nez imprims

La chirurgie de reconstruction faciale est souvent compliquée car les patients devront faire face à des problèmes de rejet de tissu et toute une vie de thérapies immunosuppressives pour éviter le rejet du nouvel os. Les ingénieurs biomédicaux contournent ce problème avec limpression 3D de nez de remplacement pour aider ceux qui ont désespérément besoin dune chirurgie reconstructive. Cette technique est non seulement plus efficace, mais permet un meilleur ajustement pour le patient, car limpression peut créer un nez qui lui correspond.

Peau imprime

Le traitement traditionnel des brûlures profondes consiste à les recouvrir dune peau saine provenant dautres parties du corps, mais lorsque des brûlures étendues couvrent tout le corps, il ny a souvent pas de solution viable.

Les scientifiques ont innové avec une technologie capable dimprimer des cellules cutanées pour aider dans des situations comme celle-ci. Cette impression prend également en compte le fait que différents types de cellules cutanées sont utilisés à différentes profondeurs, de sorte que plus les brûlures sont profondes, plus la peau imprimée doit changer pour faire face. Les cellules souches sont également utilisées ici pour aider à la guérison des plaies et accélérer le processus de guérison.

Verres imprims

Ce que vous regardez ici est peut-être le début des lentilles de prescription imprimées en 3D, même sil en est certainement à ses débuts . Bien que ces imprimantes soient capables dimprimer des lentilles, il reste encore beaucoup de travail à effectuer sous forme de polissage et de ponçage pour rendre la lentille utilisable. Pourtant, cest encore une autre utilisation impressionnante de limpression 3D que nous sommes ravis de voir des progrès.

Modles mdicaux pour aider les chirurgiens

Les techniques de bio-impression 3D sont également appliquées à la création de répliques de parties du corps pouvant être utilisées dans la formation de nouveaux chirurgiens. Quelque chose comme la chirurgie cardiaque, en particulier chez les enfants, peut être extrêmement difficile, délicate et complexe. Être capable de pratiquer est une partie importante dune chirurgie réussie et donc cette impression 3D dorganes de test aidera à sauver des vies avant même que la chirurgie ne commence.

Orthses orthodontiques

Un étudiant, à court dargent mais ne manquant pas didées, a utilisé la technologie dimpression 3D pour créer ses propres appareils orthodontiques après avoir scanné ses dents, fabriqué et moulé des moules et plus encore. Un travail impressionnant qui a abouti à des dents beaucoup plus droites pour le jeune homme.

Crnes imprims en 3D

Une jeune femme des Pays-Bas souffrait dun trouble osseux chronique qui a conduit à une augmentation de lépaisseur de son crâne entraînant des maux de tête douloureux et des problèmes de vue.

Les chirurgiens ont utilisé des techniques dimpression 3D pour créer un crâne de remplacement qui a été implanté avec succès dans sa tête, lui sauvant efficacement la vie tout en lui rétablissant la vue en éliminant les maux de tête.

Soins avancs des plaies

Une équipe de recherche et développement médicale en Finlande a utilisé de la cellulose nanostructurée pour fabriquer des pansements intelligents imprimés en 3D qui non seulement guérissent, mais surveillent également les plaies cutanées. Ces pansements intelligents fournissent aux praticiens médicaux des données essentielles sur le rétablissement des patients afin de faciliter les soins aux patients.

Projet Daniel

La mission de Not Impossible Labs est de créer et de fournir une solution à faible coût pour les plus vulnérables de notre planète. Ici, le projet Daniel était une mission simple mais qui changeait la vie pour améliorer la vie dun jeune homme. Daniel est un garçon soudanais dont les bras ont été arrachés lors dun bombardement, léquipe de Not Impossible Labs est allée aider à construire des bras prothétiques et à améliorer sa vie.

Sans limite

Limbitless Solutions a entrepris de changer le monde en créant non seulement des bras et des membres bioniques et imprimés en 3D pour les enfants, mais aussi en enseignant à ces enfants comment la science peut aider à changer le monde pour le mieux. Limbitless est un projet dans lequel même Robert Downey Jr a été impliqué et ils font un excellent travail avec des jeunes du monde entier.

La premire main mcanique imprime en 3D

Il sagit de Liam, le premier garçon au monde à recevoir une main prothétique imprimée en 3D. Cette main et dautres similaires ont été créées par la communauté e-NABLE - des personnes du monde entier qui utilisent des imprimantes 3D pour créer des mains et des bras imprimés en 3D gratuits pour ceux qui en ont besoin.

Prothses sur le thme des super-hros

Open Bionics crée une nouvelle génération de prothèses bioniques avec des thèmes de super-héros tels que Star Wars, Iron Man, Frozen et plus encore. Ces modèles permettent aux enfants de porter leurs nouveaux membres avec fierté et de ne pas avoir à se sentir honteux ou embarrassés par quelque chose qui vise à les aider dans leur vie quotidienne. Une idée merveilleusement simple qui ravit les jeunes générations.

Jambes prothtiques EXO

Le créateur de ces jambes prothétiques est déterminé à réduire les coûts et à réduire les dépenses qui leur sont associées. Utilisant une variété de technologies de numérisation, dimpression et de modélisation 3D, ces pieds imprimés en 3D sont créés à laide de titane fritté au laser, ce qui les rend légers et beaucoup moins chers que les modèles traditionnels. De plus, ils ont lair génial aussi .

Art4Leg

Il sagit dun projet visant à créer des couvertures pour prothèse de jambe pour ajouter un peu de style et de flair à un appendice médical par ailleurs sans intérêt mais nécessaire. Les couvertures uniques sont créées pour exprimer le style de vie et le caractère du propriétaire tout en conservant la forme dune jambe humaine naturelle. Ainsi, ils peuvent se démarquer quand ils en ont besoin, mais semblent naturels quand ils ne le font pas.

Prothses pour animaux

Les créatures à fourrure et à plumes ont également besoin daide. En plus daider les humains, la communauté e-NABLE crée également des prothèses pour animaux et créatures de toutes formes et tailles. Ces impressions 3D simples aident à ramener le bonheur dans la vie des créatures du monde entier.

Micro-nageurs

Des chercheurs de lUniversité de Leiden aux Pays-Bas ont des objets microscopiques imprimés en 3D conçus pour imiter et permettre létude des micro-nageurs.

Létude est conçue pour aider les scientifiques à analyser les organismes naturels tels que les globules blancs, les bactéries, les spermatozoïdes et plus encore, en surveillant leur mouvement.

La recherche pourrait également conduire à des progrès médicaux à lavenir - par exemple dans le domaine de ladministration de médicaments.

Un casting qui vous aide gurir

En 2014, le designer Deniz Karasahin a créé ce brillant concept dun nouveau modèle pour les membres cassés qui non seulement a lair génial mais aide également le processus de guérison.

Le modèle imprimé en 3D comprenait un système à ultrasons pulsés de faible intensité conçu pour aider les os endommagés à guérir plus rapidement - jusquà 38% plus rapidement en fait.

Modles de rein 3D

En 2018, le NHS Foundation Trust de Guys and St Thomas a utilisé une technologie dimpression 3D pionnière pour sauver la vie dun petit garçon de trois ans.

Dexter Clark, est né avec une grave maladie rénale. On pensait que le rein de son père était la réponse, mais les chirurgiens devaient être sûrs avant de procéder à la greffe.

Le résultat était cette impression 3D qui permettrait à léquipe de mieux évaluer les complexités de la chirurgie et de déterminer si elle sintégrerait dans le corps de Dexter.

Le greffier de lépoque, M. Pankaj Chandak a déclaré que «les modèles 3D nous ont aidés à apprécier des aspects tels que la perception de la profondeur et lespace dans labdomen de lenfant, qui peuvent souvent être difficiles à déterminer en regardant limagerie conventionnelle ... Les matériaux flexibles aussi nous a permis de mieux imiter la flexibilité des organes de labdomen dans la vraie vie. "

Plaques osseuses

Une autre superbe utilisation de limpression 3D dans lespace médical est limpression de pièces pouvant être utilisées pour réparer des crânes endommagés.

Il existe plusieurs rapports à ce sujet dans le monde entier, dont un en Chine, où un agriculteur a fait réparer son crâne avec du titane imprimé en 3D .

Écrit par Adrian Willings.