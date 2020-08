33 technologies obsolètes qui dérouteront les générations modernes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les progrès technologiques se font à pas de géant, ce qui signifie quil ne faut pas longtemps pour que les nouveaux gadgets deviennent obsolètes peu de temps après avoir atteint leur marché cible. Plusieurs technologies modernes, telles que les téléphones portables et les ordinateurs, offrent la possibilité de faire beaucoup des mêmes choses que ces gadgets plus anciens étaient capables, mais sous des formes plus petites et plus portables.

Cest pourquoi nous faisons une promenade nostalgique dans le passé, en regardant certains des gadgets les plus grands, les meilleurs et les plus mémorables du siècle dernier qui ont été dépassés, dépassés ou simplement contraints de ne plus être pertinents par de meilleures technologies modernes.

Vous vous en souvenez peut-être, mais il y a beaucoup de jeunes générations qui ne le font pas.

Cabines tlphoniques publiques

La cabine téléphonique emblématique; essentiellement un monument à lhistoire du téléphone et maintenant juste une attraction touristique ou un endroit pour sabriter du froid.

La cabine téléphonique publique est désormais devenue obsolète par lessor du téléphone mobile. Il sera rarement nécessaire davoir un téléphone à pièces lorsque vous en avez un dans votre poche.

Tlphones rotatifs et lignes fixes filaires

Un autre morceau de technologie qui est presque obsolète après avoir été remplacé par un ordinateur que nous transportons dans notre poche. Le téléphone filaire remonte à 1844 et il a connu de nombreuses itérations au cours des années qui se sont écoulées depuis.

Une telle variation était le téléphone à cadran rotatif qui comportait un cadran disposé dans une disposition circulaire de sorte que lutilisateur devait désactiver le cadran pour chaque chiffre du numéro de téléphone quil essayait dappeler.

Sauf peut-être comme nouveauté, les téléphones à cadran sont depuis longtemps chose du passé. Les lignes fixes filaires suivent de près car les smartphones modernes sont facilement accessibles, beaucoup plus personnels et abordables.

Tlphones stupides

Dans un monde de smartphones, ces téléphones portables à lancienne ne faisaient rien dautre quappeler, envoyer des SMS et peut-être, si vous aviez de la chance, vous permettre de jouer à un jeu effronté de Snake.

Ils sont maintenant complètement désuets et plus ou moins obsolètes. Précurseurs du mobile moderne, ils étaient extrêmement utiles à leur époque et fonctionnaient joyeusement pendant des jours sans frais, ce qui nous manque cruellement.

Tlavertisseurs et bips

Les téléavertisseurs ont été conçus et construits à lorigine dans les années 1950, mais ils ne se sont vraiment imposés en termes de popularité que dans les années 1980. Ces dispositifs de communication unidirectionnels étaient souvent utilisés par les services durgence, les médecins et le personnel de sécurité qui devaient être joignables à tout moment, même en dehors dun téléphone fixe.

Lessor des téléphones intelligents au début des années 2000 a vu le déclin de lutilisation des téléavertisseurs et des bips, mais en raison de la durabilité, de la résilience et dune meilleure couverture, ils ont continué à être utilisés pendant plusieurs années et, à titre dexemple, le Canada payait toujours autant que 18,5 millions de dollars pour son service de téléavertisseur en 2013.

Assistant numrique personnel (PDA)

Lancêtre du téléphone mobile moderne, lassistant numérique personnel offrait un accès limité à de nombreuses fonctionnalités modernes auxquelles nous nous attendions, notamment laccès Internet, le traitement de texte, la fonctionnalité décran tactile et plus encore. Ils sont rapidement devenus obsolètes lorsque les smartphones ont commencé à gagner la faveur, mais avant cette époque, ils étaient très appréciés des hommes daffaires du monde entier.

LaserDisc

LaserDisc était lun de ces formats technologiques de niche qui était principalement populaire parmi les vidéophiles et les amateurs de cinéma. Bien quil sagisse du premier format de stockage vidéo optique, disponible à partir de 1978, LaserDisc na pas réussi à gagner en popularité en raison des dépenses des lecteurs.

LaserDisc offrait une vidéo de meilleure qualité que VHS et Betamax et la technologie sous-jacente était à la base des disques compacts, des DVD et des Blu-ray dans les années suivantes. Bien quils ne se soient jamais généralisés, ce nest quen 2001 que les derniers titres vidéo sont sortis dans ce format et un total de 16,8 millions de lecteurs LaserDisc ont été vendus dans le monde.

Disque numrique polyvalent (DVD)

Le DVD était lévolution du format vidéo numérique développé par les géants de la technologie Panasonic, Philips, Sony et Toshiba. Avec une capacité de stockage élevée, il est devenu un support pour les fichiers informatiques, les logiciels et la vidéo de haute qualité. Le DVD présentait de nombreux avantages par rapport aux précédents formats de stockage magnétique, y compris un espace de stockage plus grand, mais aussi une durabilité qui signifiait quen théorie, les disques pouvaient avoir une durée de vie allant jusquà 100 ans.

Avec des vitesses Internet plus rapides, une technologie de streaming vidéo et dautres formats supérieurs tels que le Blu-ray - même le Blu-ray 4K Ultra HD - sur le marché, le DVD approche probablement de la fin de sa durée de vie. Pendant ce temps, dautres formats de DVD tels que le HD-DVD rival Blu-ray compatible 1080p nont même jamais vraiment décollé, tout comme le légendaire LaserDisc.

Disquettes

Les disquettes étaient un type de support de stockage de données apparu à lorigine dans les années 1970. Le premier était la disquette de 8 pouces, capable de stocker seulement 80 kilo-octets de données. Au fur et à mesure que les disquettes devenaient plus petites, leur capacité de stockage augmentait et au milieu des années 1980, la disquette de 3,5 pouces était capable de stocker 1,44 Mo respectable.

Les disquettes étaient malheureusement vulnérables aux aimants et à la chaleur, et facilement corrompues. Dans les années 1990, la taille du logiciel signifiait que de nombreux disques étaient nécessaires pour la plupart des applications (Adobe Photoshop nécessitait plus dune douzaine de disques pour fonctionner), de sorte que les CD-ROM ont commencé à prendre le dessus. La disquette ne vit désormais qu’en tant qu’icône de sauvegarde dans la plupart des applications logicielles.

Tlcopieurs

Le modeste télécopieur était essentiellement une version moderne du télégramme. Pendant de nombreuses années, il a permis aux particuliers et aux entreprises de transmettre des documents numérisés dun numéro de téléphone à un autre. Le destinataire aurait la joie dune copie imprimée du document jaillissant de sa machine. Tout cela a été fait par une transmission de tonalités de fréquence audio qui ont été déchiffrées à lautre extrémité.

Comme de nombreuses technologies de notre liste, les télécopieurs sont en grande partie devenus obsolètes par linvention du courrier électronique, dInternet et des progrès des technologies informatiques.

Cassette cassette compacte

Le frère audio des cassettes VHS et Betamax était la cassette compacte. Initialement introduites en 1968, les cassettes compactes utilisaient la même technologie de bande magnétique pour offrir un son abordable aux masses. Ils étaient utilisés soit comme des bandes vierges sur lesquelles on pouvait enregistrer (via un dictaphone ou une boombox par exemple), soit comme des cassettes préenregistrées dalbums de musique. Les cassettes pouvaient également être utilisées pour stocker dautres données et étaient donc utilisées comme support de stockage pour les premiers ordinateurs personnels.

Les cassettes ont gagné en popularité dans les années 80, mais dans les années 90, elles étaient plus vendues que les disques compacts qui sont rapidement devenus le format standard. Néanmoins, les cassettes ont continué à se vendre et ce nest quen 2001 quelles ont vraiment commencé à mourir, du moins dans des formats préenregistrés. Les cassettes vierges étaient encore vendues jusquen 2012. Dans leur apogée, les cassettes se sont vendues jusquà 442 millions rien quaux États-Unis.

Nous avons des souvenirs flous de combats avec des lecteurs de cassettes pour sauver des bandes mâchées et de passer des heures à les remettre en place avec un crayon.

Systme vido domestique (VHS)

À la fin des années 80, les cassettes VHS sont devenues la norme populaire pour la vidéo domestique. Quelles soient utilisées pour enregistrer des vidéos familiales ou louées pour le magasin de vidéos local pour regarder le dernier blockbuster, ces petites bobines de bande magnétique enveloppées dans un boîtier en plastique ont apporté de la joie à travers les terres. À moins bien sûr que quelquun noublie de rembobiner la cassette que vous avez louée ou un frère ou une sœur enregistré sur votre copie de Terminator 2.

La montée en puissance du DVD a entraîné la disparition lente mais régulière de la VHS et, en 2008, le DVD a remplacé la VHS en tant que technologie vidéo préférée à la fois pour lenregistrement et la distribution de films.

Cassettes Audi numriques (DAT)

La bande audio numérique était une idée originale de Sony et offrait une capacité denregistrement numérique mais avec un style de conception similaire à la cassette compacte dans un format plus petit.

DAT était capable denregistrer avec une qualité supérieure à celle dun CD et se vantait également de numéroter les pistes et de les accéder directement comme un CD. Cependant, en raison du coût de ce format, il na jamais vraiment pris de lampleur au niveau des consommateurs, mais a été utilisé sur divers marchés professionnels et comme support de stockage de données informatiques.

Avec des ventes médiocres denviron 660 000 ventes depuis 1987, Sony a annoncé quil arrêterait la production de machines DAT en 2005. Le format a été essentiellement remplacé par les disques durs et les cartes mémoire, mais il est toujours utilisé dans certaines régions.

Rtroprojecteurs

Un classique de la classe, le rétroprojecteur était un système simple mais merveilleux pour projeter des images, du texte et des dessins sur un écran approprié. Des feuilles dacétate transparentes ont été utilisées à la place du papier pour permettre aux présentateurs de transposer leur présentation sur lécran devant la classe. Bien que probablement encore utilisés dans certaines salles de classe, ces projecteurs ont probablement été rendus obsolètes par la technologie de projection et les ordinateurs modernes.

Annuaire

Ce nest pas vraiment une technologie en tant que telle, mais le simple annuaire téléphonique est certainement quelque chose qui est devenu obsolète par les progrès technologiques.

Ces répertoires papier volumineux comprenaient des listes résidentielles et commerciales pour tous les numéros de téléphone dont vous pourriez avoir besoin. Désormais obsolètes par Internet, ces annuaires sont certainement une relique dune époque révolue. Pourtant, nous les voyons encore de temps en temps postés à travers notre porte dentrée.

Lecteurs DVD portables

Avec la montée en puissance du DVD et la baisse constante du coût de la technologie sous-jacente, ainsi que la réduction de la taille des processeurs et les progrès de la technologie des écrans, il nest pas surprenant que les lecteurs de DVD portables aient fait leur chemin sur le marché.

Cependant, la taille des disques et la qualité de la durée de vie de la batterie ont empêché les lecteurs de DVD de gagner en popularité et, au départ, leur coût était prohibitif. Désormais, avec un accès facile au streaming vidéo via les téléphones mobiles et les tablettes, le besoin de lecteurs DVD portables est presque entièrement annulé.

Appareils de dicte portables

Les dispositifs de dictée, souvent appelés «dictaphones» après le nom de la société qui en est devenu synonyme, se présentaient dans divers formats et utilisaient plusieurs supports de données différents qui comprenaient à la fois des cassettes, des mini et des micro-cassettes. Ces gadgets étaient principalement utilisés pour enregistrer des interviews, des conversations et des conférences pour prendre des notes ou rédiger ultérieurement des notes.

Chacun est devenu obsolète au fil du temps et le support de stockage a perdu de sa popularité. Les appareils de dictée numérique existent toujours, mais même ils sont au bord de lextinction car la plupart des téléphones mobiles sont capables doffrir les mêmes fonctionnalités sans avoir besoin dun autre appareil autonome.

Machines crire

Lhumble machine à écrire, le précurseur muet de lordinateur moderne, était en son temps une merveille de technologie. Un pas en avant du papier et du stylo, la machine à écrire a ouvert un monde de possibilités pour ceux qui cherchent à créer des romans, documenter lhistoire ou la propagande de scribe.

Les fondations de la machine à écrire remontent à 1575, mais elle est rarement utilisée dans un monde moderne dordinateurs, dordinateurs portables et de tablettes.

Projecteurs de diapositives

Une forme de projecteur est apparue dans les années 1950 et est devenue une forme populaire de divertissement à domicile. Ces projecteurs étaient utilisés pour présenter des diaporamas dimages individuelles, une image à la fois. En général, ils étaient utilisés pour montrer des photos de vacances en famille ou doccasions spéciales.

Les projecteurs de diapositives sont devenus inutiles lorsque les vidéoprojecteurs sont devenus plus abordables et accessibles.

Lecteurs MiniDisc

Lun des formats de stockage numérique optique les moins populaires était peut-être le MiniDisc. Avec une capacité de stockage élevée allant jusquà 1 Go, ces disques pouvaient contenir jusquà 45 heures daudio dans un format compact. Le MiniDisc est apparu à une époque où les CD dominaient encore et avaient donc du mal à gagner en popularité sur le marché.

Les ventes de MiniDisc ont commencé à diminuer lorsque les lecteurs MP3 ont commencé à gagner en popularité et ont finalement été éliminés en tant que format en 2011 lorsque Sony (le principal fabricant) a cessé la production.

Modems analogiques et commuts

Dans les jours qui ont précédé les réseaux haut débit et 4G modernes, lors de la naissance initiale dInternet, nous nous sommes connectés au World Wide Web via des modems analogiques et commutés.

Ces merveilles de technologie ont nécessité une ligne téléphonique ouverte et beaucoup de patience pour se mettre au travail. Si quelquun appelait alors que vous étiez connecté au réseau, vous perdriez immédiatement la connexion. Naviguer sur le Web était lent et douloureux, mais cétait une chose magnifique et prometteuse pour lavenir dans lequel nous vivons maintenant.

Si vous recherchez un peu de nostalgie, écoutez simplement ce clip enregistré de ce à quoi il ressemblait .

Lecteurs Walkman, Discman et MP3

Plusieurs formats de lecteur de musique portable sont apparus au fil du temps pour sadapter au support musical préféré, notamment des lecteurs de cassettes portables (notamment le "Walkman" de Sony), des lecteurs de CD portables (le "Discman" de Sony également populaire), des lecteurs de minidisc et des lecteurs MP3.

Chacun de ces formats de lecteur de musique portable est finalement tombé en obsolescence à mesure que dautres lecteurs plus avancés sur le plan technologique sont apparus. Cependant, ils avaient tous leurs avantages. Nous avons des souvenirs à la fois affectueux et frustrants de chacun de ces joueurs, quil sagisse de combattre des Walkmans pour sauver une cassette mâchée ou dessayer désespérément de mettre un lecteur CD portable dans une poche de manteau.

Betamax

Betamax était la première version du format de cassette vidéo grand public, sorti à lorigine en 1975. Développé par Sony, Betamax était la norme pour la bande vidéo magnétique jusquà ce quil devienne obsolète avec lapparition et la domination du format VHS dans les années 1980.

Étonnamment, les enregistreurs Betamax ont continué leur production jusquen 2002 et les cassettes elles-mêmes étaient toujours disponibles jusquen 2016.

Imprimantes marguerite et matricielles

Avant l’époque des imprimantes à jet d’encre et laser, nous disposions d’un certain nombre d’imprimantes noir et blanc qui n’étaient pratiquement qu’une courte distance par rapport aux machines à écrire. Ces imprimantes étaient lentes et encombrantes, mais elles faisaient le travail, même si elles faisaient beaucoup de bruit en le faisant .

Gameboy et Gamegear

En 1989, Nintendo a sorti une autre console de jeu qui laiderait à dominer le marché des jeux. Le Game Boy était un système de jeu portable classique, avec un écran monochrome vert et noir et un design simple. De grands titres de jeux comme Tetris ont aidé la Game Boy à vendre plus dun million dunités la première année seulement.

Peu de temps après, Sega a sorti le Game Gear, son concurrent de couleur au Game Boy. Soutenu par un solide catalogue de jeux du Sega Master System, le Game Gear aurait dû, en théorie, dominer le marché, mais a eu du mal à rivaliser avec le Game Boy, principalement grâce à une faible autonomie de la batterie.

Les deux sont depuis longtemps obsolètes avec linvention de nouveaux appareils, mais Nintendo est toujours en tête du marché avec ses différents systèmes DS.

Nintendo N64

Il y avait de nombreuses autres consoles avant et après la N64, mais cétait certainement une excellente machine de jeu et la dernière des consoles à cartouche tenaces à être commercialisées par Nintendo. Lancé en 1996, le N64 est arrivé sur le marché en concurrence avec les goûts de la Playstation originale de Sony et de la Sega Saturn. Mis à part la forte concurrence, Nintendo a tout de même réussi à vendre 32,93 millions de consoles N64 dans le monde.

Beaucoup se souviennent du N64, en particulier pour ses grands titres de jeu qui comprenaient Super Mario 64, GoldenEye 007 et The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Camras argentiques

Lappareil photo argentique traditionnel a depuis longtemps été chassé du marché de masse par lère moderne de lappareil photo numérique.

Nous navons plus besoin de compter sur des bobines de film ou des voyages au magasin local pour les faire traiter. Les appareils photo numériques, les cartes SD et les systèmes informatiques modernes nous permettent de prendre des photos avec bonheur et de voir instantanément les résultats de nos photos avec beaucoup moins de tracas et de dépenses.

Les photographes professionnels et les snappers rétro utilisent toujours des appareils photo argentiques à certaines fins artistiques. mais peu dautres.

Appareils photo instantans Polaroid

Les appareils photo Polaroid sont arrivés sur le marché au milieu des années 1960 et présentaient à lépoque une merveille de technologie qui permettait aux gens de voir les photos quils prenaient quelques secondes après avoir été prises sans avoir à attendre que quelquun dautre les développe. Pendant des années, les appareils photo instantanés Polaroid étaient une merveille de commodité photographique merveilleusement chère.

Au cours des dernières années, la montée en puissance de lappareil photo numérique et de la photographie sur smartphone a signifié que la technologie de Polaroid est devenue une subtilité inutile et que la baisse des ventes a obligé lentreprise à déclarer faillite à deux reprises.

Vous pouvez toujours trouver des appareils photo et des films Polaroid en vente, mais cest au mieux une niche.

Systmes de navigation GPS

De nombreux constructeurs automobiles choisissent toujours de les installer dans de nouveaux véhicules, mais en tant quunité autonome, la technologie de navigation GPS approche de la fin de sa durée de vie.

Les smartphones actuels sont plus que capables de faire passer lhumain moderne du point A au point B grâce à lutilisation dapplications de navigation comme Google, Bing et Apple Maps. Une fois de plus, les progrès de la technologie mobile ont contraint dautres technologies plus anciennes à devenir obsolètes.

Disques vinyles

Les disques vinyle sont probablement lun des formats les plus anciens et les plus durables pour stocker des enregistrements audio. Disponible dans différents formats depuis la fin des années 1800, le disque vinyle est toujours en production aujourdhui et est un autre format qui a juré dêtre le meilleur par les audiophiles et les amateurs de son. Le format a même connu une recrudescence des ventes ces derniers temps.

Le vinyle arrive sur notre liste, non pas parce quil est obsolète, mais parce quil refuse de mourir.

Calculatrices

Bien que sans doute encore utilisée dans certaines écoles et bureaux, lhumble calculatrice est une technologie simple qui atteint sûrement la fin de sa vie.

Avec les applications de calculatrice disponibles sur les smartphones et les tablettes, ainsi que les calculatrices facilement accessibles sur les ordinateurs et les ordinateurs portables, il ne reste pratiquement plus besoin de ces appareils indépendants.

Systme de divertissement Nintendo (NES)

Près dune décennie après que lAtari 2600 ait fait son entrée dans les foyers, Nintendo a lancé la première de ses consoles de jeu à succès sur le marché mondial. Soutenue par un certain nombre de titres de jeu incluant des noms qui feraient partie de lhistoire du jeu, la NES est rapidement devenue la console de jeux la plus vendue de son temps.

Avec Duck Hunt, Super Mario Bros et dautres produits pour la première fois sur ce système, la NES a propulsé Nintendo à lavant-garde de lindustrie du jeu et en a fait un nom connu. La production a pris fin en 1995, mais Nintendo a rempli le monde dune joie nostalgique en 2016 en annonçant la sortie de la NES Classic Mini, la minuscule version réinventée de la console avec 30 jeux préinstallés et la possibilité de fonctionner sur des téléviseurs HD modernes.

Atari 2600

Lun des ancêtres de la console de jeux moderne, lAtari 2600 est sorti à lorigine en 1977 et était un système de jeu vidéo domestique à cartouche aimé et dont beaucoup se souvenaient avec nostalgie. Atari est également bien connu pour la création de jeux tels que Pong, Missile Command et Asteroids, véritables classiques jouables sur console.

Bien que lAtari 2600 nait pas été la première console de jeux à cartouche (cétait la deuxième - la première étant la Magnavox Odyssey), elle est peut-être la plus connue et la plus mémorable grâce à la gamme de jeux et à lhistoire qui la sous-tendent. Et les faux panneaux en teck à lavant, bien sûr.

Cette technologie précoce est rapidement devenue obsolète à mesure que la technologie des consoles de jeux progressait rapidement.

Tlviseurs tube cathodique

La technologie scientifique derrière les téléviseurs à tube cathodique remonte à 1869, mais ce nest quau milieu des années 1920 que la technologie a été intégrée pour la première fois à un téléviseur réel. Ces gros téléviseurs sont devenus le pilier des téléviseurs pendant des décennies jusquà ce que les progrès technologiques et la sortie des téléviseurs LCD et plasma à écran plat aient poussé les téléviseurs CRT à lobsolescence vers 2007.

Il est révolu le temps de la démagnétisation, de frapper le côté dun téléviseur pour le faire fonctionner correctement ou de devoir se lever pour changer de chaîne.

Écrit par Adrian Willings.