Meilleurs fans 2020: Restez au frais pendant que la chaleur monte

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lorsque les mois les plus chauds frappent, nous commençons tous à nous demander pourquoi nous navons jamais installé la climatisation alors que nous traversons ces nuits inconfortables.

Pendant les vagues de chaleur, les fans ont tendance à se vendre dans les magasins - mais pourquoi prendre la peine de quitter la maison ou le bureau alors que vous pouvez simplement choisir lun de cette belle sélection de fans? Il y a quelque chose ici pour tous les budgets et toutes les utilisations, que vous souhaitiez simplement garder quelque chose au frais sur votre bureau ou que vous ayez besoin dun moteur à air plus lourd pour votre salon étouffant.

Alors, attrapez lun de nos fans choisis et sauvez-vous de la canicule.

Ce ventilateur de bureau de 12 pouces de taille standard est à peu près aussi `` standard quun ventilateur que vous pouvez obtenir, mais avec lajout bienvenu de trois vitesses. Naturellement, il peut osciller ou non selon ce que vous choisissez. Il y a aussi un long câble dalimentation de 1,8 m, vous ne devriez donc pas avoir besoin dune rallonge dans la plupart des cas. Dans lensemble, cest une option de grande valeur et peut également être commandée avec la livraison Amazon Prime.

Ce ventilateur sans lame de 12 pouces nest évidemment pas bon marché, mais utilise la technologie bien connue Air Multiplier de Dyson pour siffler lair dans la pièce - bien quil sagisse principalement dun ventilateur de bureau, vous naurez pas besoin de lavoir à côté de vous comme avec dautres options - il peut faire un travail décent de refroidissement dune petite pièce, bien quil ne soit évidemment pas aussi efficace quun ventilateur de tour plus grand. Il oscille comme prévu et peut être incliné. Il utilise également moins dénergie que les ventilateurs Dyson précédents et est également beaucoup plus silencieux.

Si vous recherchez un ventilateur assez basique qui nest pas trop bruyant pour votre bureau, Honeywell pourrait avoir la réponse. Il y a peu de fonctionnalités intéressantes pour ce ventilateur, mais il peut être fixé au mur si vous souhaitez le placer sur le mur de votre jardin ou autre pour économiser de lespace autour de votre bureau. Celui-ci ne mesure que 30 cm de diamètre, mais est livré entièrement assemblé, il est donc prêt à lemploi.

Cest vraiment la crème de la crème des fans. Cest cher, bien sûr, mais il y a une raison à cela. Tout dabord, la conception en fait un ajout attrayant et facile à nettoyer à votre maison, contrairement à un ventilateur à pales. Deuxièmement, il contient également un filtre HEPA, donc pour le rhume des foins ou les personnes allergiques, vous ne faites pas circuler lair qui va faire démanger vos yeux ou votre nez. Enfin, il est silencieux et facile à nettoyer. Il existe également une version qui ajoute de la chaleur, mais cest le refroidissement dont nous avons vraiment besoin.

Lélégance simple dun ventilateur est renforcée par le Swan Retro, qui se décline en un certain nombre de couleurs différentes - noir, bleu, rouge ou crème - afin que vous puissiez ladapter à votre décor et cest moins une horreur. Il est livré avec trois réglages de vitesse et oscille également.

Lune des choses intéressantes de ce ventilateur de tour Honeywell est quil est livré avec une télécommande, ce qui signifie que vous navez pas besoin de sortir du lit pour lallumer, léteindre ou léteindre lorsque vous vous réveillez gelé à 5 heures du matin. Il a un panneau LED sur le dessus et propose trois modes différents. Lavantage davoir une tour sur un ventilateur de bureau est quil est généralement plus silencieux et prend beaucoup moins despace au sol.