(Pocket-lint) - Nous aimons tous un bon gadget et il ny a rien de tel quun morceau de technologie que vous pouvez acheter aujourdhui qui vous ramène dans le temps avec une brume de nostalgie dantan.

Faisant un voyage dans le passé, nous avons parcouru le Web pour trouver une sélection des meilleurs gadgets de style rétro avec une sensation nostalgique.

Parler et peler

Le Speak & Spell original a été introduit à la fin des années 1970 et était une merveille de lépoque. Un petit appareil simple qui pourrait aider les enfants à apprendre à épeler avec un moteur de synthèse vocale capable de gérer 200 mots impressionnants.

Cet ancien appareil est maintenant ramené à la vie par Basic Fun! et dispose désormais de beaucoup plus de puissance de traitement et dintelligence. Si vous voulez que vos enfants ou petits-enfants revivent le plaisir des années 70 et 80, alors ce jouet est fait pour vous.

Loupe pour smartphone

À lère moderne, il est extrêmement facile de transmettre une multitude de contenus vidéo de votre téléphone directement à votre téléviseur, mais où est le plaisir? Ce que vous voulez, cest une télé à lancienne pour le visionner.

La loupe pour smartphone de Luckies of London est le comble de la nostalgie télévisuelle. Placez votre téléphone à larrière de ce gros téléviseur en faux bois et regardez les vidéos explosées dans la gloire de 8 pouces. Livré complet avec un manque total de télécommande.

Pas besoin de donner un coup de fouet à cet ensemble pour trier limage et pas dantennes pour sembarrasser.

Appareil photo Leica M10

Leica est une marque allemande de fabricant dappareils photo avec un dévouement sans faille à lartisanat et au style rétro. Son dernier appareil photo, le M10, en est un parfait exemple.

Non seulement cet appareil photo présente un look classique dautrefois, mais il évite également les fonctionnalités modernes dautres appareils photo, comme la capture vidéo et la mise au point automatique. Il y a toujours un écran LCD arrière au moins et vous naurez pas besoin de jouer avec un film 35 mm, mais vous pourriez avoir du mal à supporter le prix de plus de 5,5K £.

LIRE: Aperçu du Leica M10: le télémètre affiné

Tlphone Wild & Wolf Diner

Pour la plupart dentre nous, un téléphone fixe est peut-être sur le point dêtre une chose du passé, mais si vous aimez toujours lidée davoir un combiné à la maison, pourquoi ne pas aller jusquau bout et investir dans quelque chose de vraiment classique.

Le téléphone Wild & Wolf Diner possède le charme vintage dun téléphone des années 1950 tout droit sorti dun restaurant américain. Avec la numérotation par bouton-poussoir, les commandes de volume et dautres fonctionnalités, il fonctionne parfaitement dans la maison moderne avec en prime une fente à pièces fonctionnelle qui pourrait également servir de tirelire.

Tlphone Binatone Brick

Si le Diner Phone est un peu trop old school pour vous, avancez de quelques décennies avec The Brick . Une réinvention moderne du téléphone portable classique de lépoque des yuppies et des Filofaxes.

Le Brick de Binatone est disponible en tant que téléphone mobile et domestique, dispose dune batterie dune durée ridiculement longue (jusquà 3 mois dautonomie en veille) et est même livré avec le jeu classique Snake. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Communicateur Bluetooth Star Trek

Un pour les Trekkies classiques, ce communicateur Bluetooth sassocie à votre mobile pour que vous puissiez passer et recevoir des appels comme le capitaine Kirk lui-même.

Sous licence officielle et numérisée en 3D à partir du dernier accessoire de communication officiel existant, cette réplique est aussi proche que vous allez en arriver à la réalité.

Doté dautres fonctionnalités impressionnantes telles que le chargement sans fil, les sons authentiques Star Trek SFX, un haut-parleur de haute qualité et un microphone MEMS, cet appareil rétro vous permettra de prendre audacieusement vos appels téléphoniques là où aucun homme nest allé auparavant.

Clavier de machine crire rtro Lofree

Ce clavier mécanique compact et super portable est inspiré des machines à écrire traditionnelles avec des touches arrondies, un design contemporain et un "clic-clac" satisfaisant pendant que vous tapez.

Compatible avec une gamme dappareils différents (à lexception dune machine à écrire réelle) et capable de fonctionner à la fois avec et sans fil, ainsi que de bénéficier de plusieurs paramètres de rétroéclairage, ce clavier est un ajout incroyablement original à votre bureau à domicile.

Tourne-disque LOVE

Pour les audiophiles qui jurent que vous ne pouvez pas obtenir un meilleur son que le vinyle, mais qui se plaignent également de ne pas pouvoir sauter de pistes, vient la platine vinyle LOVE.

Présentée comme "la première platine vinyle intelligente au monde", LOVE tente de révolutionner une tradition séculaire de lecture de musique - avec un système qui maintient le disque immobile mais déplace laiguille à la place.

Pas convaincu? Pensez à la possibilité de vous connecter et de contrôler le lecteur de vinyle via votre téléphone via Wi-Fi ou Bluetooth et de lire, mettre en pause, sauter et répéter sans aucune interruption. Cela nous semble génial!

Tlphone cadran rtro

Avez-vous déjà eu limpression que les smartphones modernes sont beaucoup trop distrayants? Vous aspirez à des temps plus simples quand un téléphone est branché au mur et que vous deviez tourner une roue pour composer les numéros? Ensuite, le style de celui-ci pourrait satisfaire votre nostalgie.

Cest un téléphone à bouton-poussoir plutôt que rotatif, mais il a toujours lambiance rétro classique avec des couleurs vives et modernes.

Radio DAB rtro GPO

Quelque chose que vos parents ou grands-parents apprécieront peut-être de déballer pour leur anniversaire, cette radio rétro rad offre des émissions audio numériques à un ensemble de style années 1950.

Alimenté par batterie ou sur secteur avec 20 stations préréglées et une fonctionnalité de réveil, cette petite boîte a tout pour plaire. Sauf si vous recherchez Spotify bien sûr. Encore - un excellent cadeau pour quelquun qui nest pas encore tout à fait rattrapé par le reste dentre nous.

Machine crire USB

Si le clavier de style machine à écrire nest pas assez pittoresque pour vous, quen est-il de la réalité?

Cette machine à écrire classique des années 1930 a été restaurée et réutilisée en tant que clavier USB / Bluetooth que vous pouvez soit connecter à votre PC ou Mac, soit simplement connecter votre iPad.

Entièrement fonctionnelle, avec toutes les touches modernes dont vous pourriez avoir besoin dans un environnement du 21ème siècle, cette petite beauté a tout pour plaire. Aucun ruban dencre nécessaire.

Armoire Bluetooth ION iCade Arcade

Les tablettes modernes sont géniales - vous pouvez facilement télécharger et jouer à tous ces jeux darcade classiques que vous avez appréciés dans votre jeunesse sans dépenser une fortune - mais ce nest jamais tout à fait la même chose lorsque vous utilisez un écran tactile. Cest là quintervient cette armoire darcade de style classique.

Ajoutez un joystick tactique et des boutons darcade pleine taille à votre jeu rétro. Branchez simplement votre iPad, téléchargez des jeux classiques comme Asteroids et Battlezone et commencez à écraser ces clés!

Support pour Apple Watch pour Macintosh

Fan de tout ce qui concerne Apple? Alors ce support de montre est probablement fait pour vous. Le support Elago W3 Apple Watch est une simple station de chargement pour votre Apple Watch conçue pour ressembler aux ordinateurs Macintosh que nous connaissions et aimions dans les années 1980, avec un lecteur de disquette découpé et un écran encastré.

Votre horloge à côté naura jamais été aussi rétro et moderne à la fois.

NES Mini Classique

Si vous nêtes pas assez vieux pour vous souvenir des jeux darcade classiques, mais que vous avez des souvenirs flous des jeux Nintendo dantan, la NES Classic Mini pourrait être la console moderne avec une touche rétro pour vous. Ce petit package apporte le jeu classique 8 bits sur grand écran avec une conversion ascendante pour les téléviseurs HD modernes et la possibilité de sauvegarder la progression de votre jeu.

La console Nintendo Classic Mini est livrée avec 30 titres de jeu du passé du géant japonais du jeu, y compris les jeux Mario originaux, Donkey Kong, Pac-Man et plus encore. Le style original de la manette reste et les jeux classiques sont une joie à revisiter.

Si vous avez du mal à en trouver une, vous pouvez toujours créer votre propre console rétro .

Console darcade Sega Megadrive

Si vous avez toujours été plus un fan de Sonic quun amoureux de Mario, nayez crainte! Le Sega Arcade Classic comprend 80 favoris Sega 16 bits de la vieille école, de Golden Axe à Sonic the Hedgehog.

Ce petit kit comprend non seulement des contrôleurs sans fil, mais offre également une compatibilité avec les cartouches Sega Megadrive dorigine. Alors fouillez dans votre loft, trouvez vos anciens jeux, donnez-leur un petit coup de fouet puis restez coincé dans une session de jeu à lancienne!

Casque VR Mattel Viewmaster

Le View-Master original a été introduit en 1939, donnant aux gens la possibilité de visualiser des images couleur 3D stéréoscopiques via de minces disques en carton insérés dans le casque.

Désormais mis à jour pour lère de la réalité augmentée et virtuelle, ce casque View-Master utilise la puissance de votre smartphone pour vous transporter dans un monde virtuel. Le tout logé dans le design classique View-Master.

Les rouleaux traditionnels sont toujours disponibles, mais sont maintenant scannés pour accéder à davantage de contenu et de jeux en réalité augmentée.

Cassette Bluetooth

Si vous êtes coincé au volant dune voiture plus ancienne avec une platine cassette qui ne fait rien dautre que rester assis là à ramasser de la poussière ou à écouter la radio FM / AM, vous apprécierez cet ajout à votre arsenal de gadgets.

Collez cette cassette dans votre platine cassette, associez-la à votre téléphone via Bluetooth, puis diffusez la musique que vous aimez sans les tracas et les frais de mise à niveau de votre unité principale vers quelque chose de plus moderne.

Il y a une batterie rechargeable intégrée qui suffit pour six à huit heures de lecture et, comme si cela ne suffisait pas, la cassette a même un microphone - parfait pour les appels mains libres. Pas besoin de sinquiéter de lenroulement du ruban non bobiné avec un crayon!

Suck UK USB Mixtape

Rappelez-vous les jours brumeux où vous passiez des heures à enregistrer des chansons sur une cassette pour les offrir à lobjet de vos affections? Eh bien, vous pouvez maintenant raviver votre côté romantique et raviver la flamme avec ce coffret cadeau USB Mix Tape.

Insérez simplement des morceaux romantiques sur le bâton, enfoncez-le dans la coque de la cassette, griffonnez quelques notes sur la fiche et remettez-le à quelquun que vous aimez.

Beaucoup plus classe que de leur donner une clé USB seule. Sinon, vous pouvez simplement créer une liste de lecture Spotify, mais où est le plaisir?

Tlcommande universelle Star Trek Original Phaser

Mettez les phasers en veille et armez-vous du summum de la technologie de la télécommande - une télécommande universelle conçue pour ressembler à un phaser de la série Star Trek originale.

Contrôlez votre téléviseur et dautres gadgets avec une gamme de mouvements, de boutons et de molettes. Nessayez pas de faire exploser des Tribbles.

Phonographe europen STG

Si vous adorez vraiment le vinyle, mais que la platine vinyle LOVE est juste un peu trop moderne pour vous, pourquoi ne pas devenir vraiment old school avec ce phonographe de style ancien?

Complet avec platine, lecteur CD, radio AM / FM et un style ancien du début des années 1900, ce phonographe est une véritable merveille moderne à voir.

Banque dalimentation Remax Floppy Disk

Les batteries portables sont populaires ces jours-ci, presque aussi populaires que les disquettes 3,5 pouces dans les années 1990. En effet, nous suggérons que le format de stockage létait dautant plus quil sagissait dune nécessité. Et considérant que les plus courants contenaient 400 Ko, pensez au plaisir que nous avons tous eu.

Ils avaient lair cool, donc cest génial que Remax ait choisi le style pour sa gamme de banques dalimentation. Et ceux-ci contiennent une batterie de 5000 mAh, parfaite pour charger votre téléphone lors de vos déplacements.

