Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Voici les meilleurs gadgets et jeux des 12 derniers mois, choisis par lindustrie et le public lors des EE Pocket-lint Awards et dévoilés lors de notre événement virtuel (que vous pouvez regarder ci-dessus).

Tirés de centaines de produits Pocket-lint examinés cette année, les 18 derniers gagnants sont les meilleurs parmi les meilleurs de leurs catégories. Les juges ont également choisi leur produit préféré de lannée.

Alors, que vous cherchiez des conseils sur un smartphone à acheter ou le numéro un des ordinateurs portables à acheter, voici la liste ultime et définitive des meilleurs produits lancés en 2020.

Et, de plus, nous vous avons également facilité la tâche de mettre la main sur lun des gagnants ou des finalistes hautement recommandés depuis notre propre vitrine sur Amazon.co.uk .

Cet appareil photo plein format compact et bien fait ne coûte pas beaucoup plus cher que le champion vidéo Micro Four Thirds: le GH5. Et il est moins cher que son frère plein format à plus grande échelle: le Lumix S1. Ainsi, quel que soit votre point de vue, le Lumix S5 est un excellent rapport qualité-prix pour les vidéastes.

squirrel_widget_349477

Fortement recommandé: Sony ZV-1

Avec ses capacités de traitement avancées, sa mise au point automatique rapide et son suivi en temps réel, le ZV-1 est vraiment une excellente option pour les vloggers.

Tout bien considéré, cet EV haut de gamme a un fort potentiel pour faire basculer la domination de Tesla dans lespace EV premium. Une apparence frappante, un système dinfodivertissement super Google, une vitesse de pointe et une autonomie de batterie décentes rendent la Polestar 2 difficile à battre.

Fortement recommandé: Honda e

Il ny a rien dautre sur les routes avec la personnalité de la Honda e. Cest une bouffée dair frais sur le marché de la voiture électrique.

Garmin apporte de grandes fonctionnalités, notamment de la musique, des paiements et des cartes, tout en offrant une grande autonomie de batterie et un suivi sportif riche pour aider à faire de la 945 lune de ses meilleures montres de sport à ce jour.

squirrel_widget_160764

Fortement recommandé: Garmin Fenix 6 Pro Solar

Cette montre intelligente dextérieur à énergie solaire ajoute une recharge de batterie supplémentaire à la Fenix 6 Pro ordinaire, afin de créer une montre remarquable.

LiPhone 12 Pro fait tout ce quil peut pour garantir ce label Pro. Lécran est magnifique, la capacité de la caméra professionnelle et, lorsque vous obtenez une connexion 5G, les vitesses de téléchargement sont ultra rapides.

squirrel_widget_3490155

Fortement recommandé: Samsung Galaxy S20 FE

Libre de gadgets, le Samsung Galaxy S20 FE semble toucher toutes les bonnes notes.

Comment dominez-vous lun des meilleurs jeux de tous les temps? En le rendant plus grand, plus méchant et plus concentré. The Last of Us Part 2 est parfois troublant, mais cela donne à son histoire et à son thème plus dimpact. Cest une expérience adulte de part en part, et un bel exemple du jeu en tant quart. Les propriétaires de consoles PlayStation sont en effet très chanceux.

squirrel_widget_166762

Fortement recommandé: Animal Crossing: New Horizons

New Horizons prend une formule déjà très appréciée et ajoute plus de cloches et de sifflets quune convention de danseurs Morris. Lartisanat, la terraformation et le gameplay calme et doux en font lun des points forts de la console.

Mieux que jamais, grâce à un design brillant, des spécifications modernes et un panneau 300 Hz vraiment élégant, cet ordinateur portable atteint ses objectifs de jeu ambitieux.

squirrel_widget_3491563

Fortement recommandé: Razer Blade 15 Advanced

Avec la version 4K de son ordinateur portable 15,6 pouces, Razer affirme que ce nest pas seulement pour les joueurs. Cest également une plate-forme idéale pour les créateurs qui veulent beaucoup de puissance en déplacement.

Une console révolutionnaire et toujours aussi performante - remportant cette catégorie pour la troisième année consécutive. Il ne sestompe pas face à la PlayStation ou à la Xbox, Nintendo avance sur sa propre voie. Et pour beaucoup, il redéfinit le jeu en déplacement, pas seulement à la maison, grâce aux meilleurs titres propriétaires.

squirrel_widget_140007

Fortement recommandé: Oculus Quest 2

Le casque de réalité virtuelle sans fil et sans fil de deuxième génération dOculus nest pas seulement plus abordable que loriginal, il possède de nombreuses fonctionnalités améliorées qui en font une superstar de la réalité virtuelle.

Le casque circum-aural sans fil ANC WH-1000XM4 rappelle un mot: superbe. Avec un ensemble de fonctionnalités améliorées qui donne à de nombreux concurrents un aspect de lâge de pierre, ces sur-oreilles offrent une excellente lecture audio même avec la réduction du bruit au maximum. Le meilleur sest vraiment amélioré en 2020.

squirrel_widget_328997

Fortement recommandé: Philips Fidelio X3

Ces écouteurs supra-auriculaires à dos ouvert représentent un retour triomphant pour une marque audio très respectée.

Nous sommes incroyablement impressionnés par la facilité de configuration et la qualité du son que les AirPods Pro offrent. La suppression active du bruit fait une énorme différence par rapport au bruit ambiant, ce qui rend ces écouteurs beaucoup plus performants que les originaux.

squirrel_widget_168834

Fortement recommandé: Beats Powerbeats

Pour les derniers Powerbeats, Beats a adopté une formule de conception et de son qui fonctionne bien et la amenée à une paire découteurs dentraînement plus abordables.

Une mise à niveau judicieuse de la série déjà stellaire, lintroduction dun port USB-C, un trackpad plus grand et plus de puissance ajoutent des points positifs à son impressionnante feuille de score. Il sagit certainement dun ordinateur portable Windows élégant et sophistiqué.

squirrel_widget_168114

Fortement recommandé: Dell XPS 13

Alors que dautres ordinateurs portables ont tendance à opter pour le `` normal , la série XPS sest toujours efforcée davoir une longueur davance.

Ce téléphone est le plus logique dans la gamme de la série Pixel 2020 de Google. Il est moins cher que le Pixel 5, dispose dun écran plus grand et du même appareil photo exceptionnel, ce qui en fait une victoire dans nos livres.

squirrel_widget_2709684

Fortement recommandé: OnePlus Nord

Ce que OnePlus a fait de manière assez experte, cest de créer un téléphone qui ne vous laisse pas à la recherche dune alternative plus coûteuse.

La sonnette à piles phare de Ring 2020 est la plus riche en fonctionnalités, avec un pré-roll pour capturer les événements avant même quils ne se produisent. Il deviendra rapidement un élément fiable de votre maison intelligente que vous utilisez tous les jours.

squirrel_widget_236292

Fortement recommandé: Amazon Echo Show 8

À un prix nettement moins cher que le plus grand Echo Show, le Show 8 possède la plupart de ses fonctionnalités attrayantes et constitue également une avancée significative par rapport à Echo Show 5.

En rassemblant plusieurs des meilleurs éléments de la série 4 et de la série 5, la SE est une entrée abordable dans lexpérience Apple Watch qui conviendra à une majorité dutilisateurs. Cest le terrain dentente idéal pour les utilisateurs qui ne sont pas préoccupés par la présence de plusieurs capteurs de santé haut de gamme et des dépenses supplémentaires que génère le modèle S6.

squirrel_widget_2670420

Fortement recommandé: Samsung Galaxy Watch 3

La Galaxy Watch de deuxième génération affine plutôt que de réinvente le design de loriginal, offrant un vêtement portable plus riche en fonctionnalités avec une finesse supplémentaire

Sonos na pas seulement suivi son offre précédente de barres de son à part entière, il la améliorée de toutes les manières possibles. LArc est une superbe barre de son Dolby Atmos et possède tous les avantages du système multi-pièces de Sonos et plus encore.

squirrel_widget_238693

Fortement recommandé: Harman Kardon Citation MultiBeam 700

Ce Harman Kardon pourrait être la solution idéale pour ceux qui veulent une présence audio appropriée sur le son de leur téléviseur sans la grande présence physique qui laccompagne souvent.

Il est peut-être petit, mais le Beosound A1 de deuxième génération a beaucoup de succès dans le département du son. Cela, en plus de la commande vocale Alexa et de létanchéité, vaut chaque centime.

squirrel_widget_239630

Fortement recommandé: Amazon Echo (3e génération)

Il a peut-être été récemment remplacé par un modèle plus rond, le 3rd Gen Echo est toujours un superbe haut-parleur intelligent compact que certains pourraient même préférer.

Gagnant pour la deuxième fois consécutive, le système de Sky a constamment évolué pour devenir la plaque tournante du divertissement domestique, pas seulement la télévision par satellite. Et, avec une grande quantité de contenu 4K Ultra HD proposé, ainsi que Netflix et DIsney +, cest vraiment le critère de la télévision payante.

Fortement recommandé: Amazon Fire Stick 4K

La valeur de lappareil 4K dAmazon ne peut être remise en question par rapport à ses concurrents, ce qui en fait un excellent point daccès aux services de streaming au-delà du seul portail Prime dAmazon.

LiPad Pro reste la plate-forme idéale à utiliser en tant que véritable remplacement dordinateur portable et tablette mobile. Cest vraiment sans égal.

squirrel_widget_193468

Fortement recommandé: Apple iPad

Cest loption iPad parfaite pour beaucoup - il ny a toujours pas de meilleure tablette dentrée de gamme.

Philips a mis à niveau son moteur dimage avec la magie de traitement de lIA, et les résultats sont spectaculaires. Cette télé 4K OLED donne à tout une belle apparence.

squirrel_widget_335558

Fortement recommandé: LG OLED CX

Des performances dimage exceptionnelles - qui, avouons-le, est la chose la plus importante) - rendent la dernière gamme LG OLED `` dentrée de gamme tout aussi digne que celles qui lont précédée.

Le Snapdragon 765 prend en charge des fonctionnalités haute puissance, telles que la capture 4K HDR et le moteur Qualcomm AI de cinquième génération, ainsi que des fonctionnalités de jeu avancées, mais tout pour les combinés qui ne feront pas sauter la banque. Cela mérite en soi le prix EE superfast 2020.

Regardons les choses en face, qui na pas utilisé Zoom au cours des six derniers mois? Il est venu de presque nulle part pour être le roi des appels vidéo et des conférences. En ajoutant constamment de nouvelles fonctionnalités et en étant aussi convivial quessentiel pour les entreprises, il mérite pleinement dêtre notre produit de lannée. La façon dont les choses se passent, ce sera probablement aussi important en 2021.

Les Pocket-lint Gadget Awards ont eu lieu pour la première fois en 2005. Au cours de cette période, nous avons récompensé les meilleurs gadgets de lindustrie chaque année en suivant des critères similaires à ceux daujourdhui.

Au fil des ans, les catégories ont changé et se sont adaptées pour refléter lindustrie à lépoque, mais lobjectif principal a toujours été le même; pour aider à présenter les meilleurs gadgets du moment, ceux qui ont la capacité de faire une différence dans nos vies, ou qui sont tout simplement très amusants à utiliser.

Voici donc les gagnants remontant à nos premiers prix en 2005 ...

Produit de lannée 2019: Nissan Leaf e +

Meilleur appareil photo 2019: Fujifilm X-T3

Fujifilm X-T3 Meilleure voiture 2019: Nissan Leaf e +

Nissan Leaf e + Meilleur tracker de fitness 2019: Garmin Fenix 6 Pro

Garmin Fenix 6 Pro Meilleur téléphone phare 2019: Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Meilleur jeu 2019: Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 Meilleur ordinateur portable de jeu 2019: Alienware m15 R2

Alienware m15 R2 < Meilleur appareil de jeu / VR 2019: Nintendo Switch

Nintendo Switch Meilleurs écouteurs 2019: Bose Noise Cancelling Headphones 700

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Meilleurs écouteurs intra-auriculaires 2019: Sony WF-1000XM3

Sony WF-1000XM3 Meilleur ordinateur portable 2019: Microsoft Surface Laptop 2

Microsoft Surface Laptop 2 Meilleur téléphone (moins de 500 £) 2019: Google Pixel 3a

Google Pixel 3a Meilleure caméra de sécurité 2019: Ring Video Doorbell 2 <

Ring Video Doorbell 2 < Meilleur appareil domestique intelligent 2019: Amazon Echo Show 5

Amazon Echo Show 5 Meilleure smartwatch 2019: Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5 Meilleure barre de son 2019: Sennheiser Ambeo Soundbar

Sennheiser Ambeo Soundbar Meilleur orateur 2019: Ultimate Ears Wonderboom 2

Ultimate Ears Wonderboom 2 Meilleur appareil de streaming 2019: Sky Q

Sky Q Meilleure tablette / 2-en-1 2019: Apple iPad Air

Apple iPad Air Meilleur téléviseur 2019: Philips OLED + 984

Philips OLED + 984 Prix de la technologie EE Superfast 2019: Modem Qualcomm X50 5G

Produit de lannée 2018: Huawei P20 Pro

Meilleur jeu 2018: God of War

God of War < Meilleur appareil photo 2018: Sony A7R III

Sony A7R III Meilleure barre de son 2018: Sonos Beam

Sonos Beam Meilleur smartphone 2018: Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro Meilleur téléphone milieu de gamme 2018: Honor Play

Honor Play Meilleure tablette / 2-en-1 2018: Apple iPad

Apple iPad Meilleur ordinateur portable 2018: Dell XPS 13

Dell XPS 13 Meilleurs écouteurs supra -auriculaires 2018: Sony WH-1000XM3

supra Sony WH-1000XM3 Meilleurs écouteurs intra-auriculaires 2018: Libratone Track +

Libratone Track + < Meilleur téléviseur 2018: Philips OLED 803

Philips OLED 803 Meilleur appareil de divertissement à domicile 2018: Sky Q

Sky Q Meilleur service de streaming 2018: BBC iPlayer

BBC iPlayer Meilleur appareil domestique intelligent 2018: Google Home

Google Home Meilleur orateur 2018: Sonos One

Sonos One Meilleur appareil de jeu / VR 2018: Sony PS4 Pro

Sony PS4 Pro Meilleur appareil de fitness 2018: Fitbit Versa

Fitbit Versa Meilleure smartwatch 2018: Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 4 Meilleure voiture 2018: Jaguar i-Pace

Jaguar i-Pace EE Superfast Award 2018 (lauréats conjoints): Apple A12 Bionic et Huawei Kirin 980

Produit de lannée 2017: Nintendo Switch

Meilleur jeu 2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Meilleur appareil photo à objectif interchangeable 2017: Panasonic Lumix GH5

Panasonic Lumix GH5 Meilleur appareil photo compact 2017: Sony Cyber-shot RX100 V

Sony Cyber-shot RX100 V Meilleur smartphone 2017: Samsung Galaxy S8 / S8 +

Samsung Galaxy S8 / S8 + Meilleur téléphone milieu de gamme 2017: Honor 9

Honor 9 Meilleure tablette / 2-en-1 2017: Apple iPad Pro 10.5

Apple iPad Pro 10.5 Meilleur ordinateur portable 2017: Microsoft Surface Laptop

Microsoft Surface Laptop Meilleurs écouteurs 2017: Bowers & Wilkins PX

Bowers & Wilkins PX Meilleurs écouteurs intra-auriculaires 2017: Sony WF-1000X

Sony WF-1000X Meilleur téléviseur 2017: LG OLED B7

LG OLED B7 Meilleur appareil de divertissement à domicile 2017: Amazon Fire TV Stick avec Alexa Voice Remote

Amazon Fire TV Stick avec Alexa Voice Remote Meilleur service de streaming 2017: Netflix

Netflix Meilleur appareil domestique intelligent 2017: Amazon Echo

Amazon Echo Meilleur haut-parleur sans fil 2017: Sonos Playbase

Sonos Playbase Meilleur appareil de jeu / VR 2017: Nintendo Switch

Nintendo Switch Meilleur gadget de fitness 2017: Garmin Fenix 5

Garmin Fenix 5 Meilleure smartwatch 2017: Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3 Meilleure voiture 2017: Range Rover Velar

Range Rover Velar Prix EE Superfast 2017: puce Apple W1

Produit de lannée 2016: Amazon Echo

Meilleur jeu 2016: Uncharted 4: A Thiefs End

Uncharted 4: A Thiefs End Meilleur appareil photo 2016: Canon EOS 5D Mark IV

Canon EOS 5D Mark IV Meilleur appareil ou service de divertissement à domicile 2016: Sky Q

Sky Q Meilleur appareil domestique intelligent 2016: Amazon Echo

Amazon Echo Meilleure smartwatch 2016: Apple Watch Series 2

Apple Watch Series 2 Meilleur haut-parleur sans fil 2016: BeoPlay A1 de B&O Play

BeoPlay A1 de B&O Play Meilleurs écouteurs 2016: Sony MDR-1000X

Sony MDR-1000X Meilleure tablette 2016: Apple iPad Pro 9.7

Apple iPad Pro 9.7 Meilleur tracker de fitness 2016: Fitbit Charge 2

Fitbit Charge 2 Meilleur téléviseur 2016: Sony ZD9

Sony ZD9 Meilleur ordinateur portable 2016: Apple MacBook (2016)

Apple MacBook (2016) Meilleur appareil VR 2016: Sony PlayStation VR

Sony PlayStation VR Meilleur téléphone 2016: Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge Meilleure voiture 2016: Tesla Model S

Produit de lannée 2015: Samsung Galaxy S6 edge

Meilleure tablette / 2-en-1 2015: Apple iPad mini 4

Apple iPad mini 4 Meilleur ordinateur portable 2015: Dell XPS 13

Dell XPS 13 Meilleur téléphone 2015: Samsung Galaxy S6 edge

Samsung Galaxy S6 edge Meilleur appareil photo 2015: Leica Q

Leica Q Meilleur jeu 2015: The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt Meilleur appareil de divertissement à domicile 2015: Amazon Fire TV avec 4K Ultra HD

Amazon Fire TV avec 4K Ultra HD Meilleur portable 2015: Apple Watch

Apple Watch Meilleur orateur 2015: Naim mu-so

Naim mu-so Meilleurs écouteurs 2015: Bang & Olufsen BeoPlay H8

Bang & Olufsen BeoPlay H8 Meilleur téléviseur 2015: LG 65EF950V 4K OLED

LG 65EF950V 4K OLED Meilleur appareil smarthome 2015: Philips Hue avec Siri

Philips Hue avec Siri Meilleur jouet connecté 2015: Sphero BB-8

Produit de lannée 2014: iPhone 6

Meilleur jeu 2014: Alien: Isolation

Alien: Isolation Meilleur appareil photo système 2014: Panasonic Lumix GH4

Panasonic Lumix GH4 Meilleur téléphone 2014: Apple iPhone 6

Apple iPhone 6 Meilleure tablette 2014: Apple iPad Air 2

Apple iPad Air 2 Meilleur phablet 2014: Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 4 Meilleur ordinateur portable / 2-en-1 2014: Apple MacBook Air 2014

Apple MacBook Air 2014 Meilleur appareil de divertissement à domicile 2014: Sony PlayStation 4

Sony PlayStation 4 Meilleurs écouteurs 2014: Sony MDR-1A

Sony MDR-1A Meilleur téléviseur 2014: Sony KD-65X9005B 4K TV

Sony KD-65X9005B 4K TV Meilleur appareil smarthome 2014: Philips Hue

Philips Hue Meilleur orateur 2014: Cambridge Audio Go V2

Cambridge Audio Go V2 Meilleur appareil photo compact 2014: Sony Cyber-shot RX100 III

Sony Cyber-shot RX100 III Meilleur portable 2014: LG G Watch R

LG G Watch R Produit de lannée 2014: iPhone 6

Produit de lannée 2013: Apple iPad Air

Meilleur appareil photo numérique compact 2013: Sony Cyber-shot RX100 II

Sony Cyber-shot RX100 II Meilleur appareil photo numérique 2013: Sony Alpha A7

Sony Alpha A7 Meilleur jeu 2013: Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V Meilleur appareil de divertissement à domicile 2013: Now TV

Now TV Meilleure technologie portable 2013: Pebble

Pebble Meilleur casque 2013: Sennheiser Momentum On-Ear

Sennheiser Momentum On-Ear Meilleures enceintes portables 2013: Cambridge Audio Minx Go

Cambridge Audio Minx Go Meilleur téléviseur 2013: Sony KD-65X9005A 65 pouces 4K TV

Sony KD-65X9005A 65 pouces 4K TV Meilleure tablette 2013: Apple iPad Air

Apple iPad Air Meilleur téléphone mobile 2013: HTC One

HTC One Meilleurs phablets 2013: Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy Note 3 Meilleur ordinateur portable 2013: MacBook Air 13 pouces

Produit de lannée 2012: Windows 8

Meilleur appareil photo numérique 2012: Nikon D800

Nikon D800 Meilleur ordinateur portable 2012: Apple MacBook Air 13 pouces

Apple MacBook Air 13 pouces Meilleure application 2012: Google Chrome

Google Chrome Meilleur jeu 2012: Journey

Journey Meilleur appareil de divertissement à domicile 2012: Sky TV

Sky TV Meilleur audio portable 2012: iPod Touch 5e génération

iPod Touch 5e génération Meilleur téléviseur 2012: Panasonic Viera TX-P50VT50B et Sony Bravia KDL-46HX853

Panasonic Viera TX-P50VT50B et Sony Bravia KDL-46HX853 Meilleure tablette 2012: Nexus 7

Nexus 7 Meilleur téléphone mobile 2012: Samsung Galaxy S III

Samsung Galaxy S III Innovation de lannée 2012: Nike + Fuelband

Produit de lannée 2011: Apple iPad 2

Meilleur appareil photo numérique 2011: Sony NEX-5N

Sony NEX-5N Meilleur ordinateur portable 2011: Apple MacBook Air 13 pouces

Apple MacBook Air 13 pouces Meilleure application 2011: Sky Go

Sky Go Meilleur jeu 2011: Batman: Arkham City

Batman: Arkham City Meilleur appareil de divertissement à domicile 2011: Sonos Play: 3

Sonos Play: 3 Meilleur téléviseur 2011: Samsung UE55D8000

Samsung UE55D8000 Meilleure tablette 2011: Apple iPad 2

Apple iPad 2 Meilleur téléphone 2011: Samsung Galaxy S II

Samsung Galaxy S II Innovation de lannée 2011: OnLive

Produit de lannée 2010: Kindle Wi-Fi

Meilleur audio 2010: Apple iPod touch 4G

Apple iPod touch 4G Meilleure application 2010: application Amazon Kindle

application Amazon Kindle Meilleur jeu 2010: Angry Birds

Angry Birds Meilleur téléviseur 2010: Philips 21: 9 Cinema 3D

Philips 21: 9 Cinema 3D Meilleur kit home cinéma 2010: Xbox 360 S

Xbox 360 S Meilleur téléphone 2010: HTC Desire HD

HTC Desire HD Meilleur appareil photo 2010: Canon EOS 550D

Canon EOS 550D Meilleur ordinateur 2010: Apple iPad

Apple iPad Innovation de lannée 2010: Microsoft Kinect

Produit de lannée 2009: Spotify

Meilleur gadget musical 2009: Apple iPod touch (3e génération)

Apple iPod touch (3e génération) Meilleur gadget de voiture 2009: TomTom XL Live

TomTom XL Live Meilleur appareil photo numérique 2009: Panasonic Lumix DMC-GF1

Panasonic Lumix DMC-GF1 Meilleur ordinateur portable 2009: Apple MacBook Pro 13 pouces

Apple MacBook Pro 13 pouces Meilleur logiciel 2009: Spotify

Spotify Meilleur jeu 2009: Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 Meilleur gadget home cinéma 2009: PS3 Slim

PS3 Slim Meilleur téléphone mobile 2009: HTC Hero

HTC Hero Meilleur gadget 2009: Eye-Fi

Produit de lannée 2008: MSI Wind

Meilleur gadget musical 2008: enceintes iPod Bowers et Wilkins Zeppelin

enceintes iPod Bowers et Wilkins Zeppelin Meilleur gadget de voiture 2008: TomTom One

TomTom One Meilleur appareil photo numérique 2008: Fujifilm F60fd

Fujifilm F60fd Meilleur ordinateur portable 2008: MSI Wind

MSI Wind Meilleur logiciel / service 2008: Firefox 3

Firefox 3 Meilleur jeu 2008: LittleBigPlanet

LittleBigPlanet Meilleur appareil home cinéma 2008: le téléviseur Pioneer KURO PDP-LX5090

téléviseur Pioneer KURO PDP-LX5090 Meilleur téléphone mobile 2008: BlackBerry Storm

BlackBerry Storm Meilleur appareil de messagerie 2008: Nokia E71

Nokia E71 Meilleur gadget Eco 2008: Pure Evoke Flow

Pure Evoke Flow Innovation de lannée 2008: Asus, pour le Eee PC

Produit de lannée 2007: Nintendo Wii

Meilleur lecteur multimédia MP3 / portable 2007: Archos 605 Wi-Fi

Archos 605 Wi-Fi Meilleur casque 2007: Sennheiser PXC450

Sennheiser PXC450 Meilleure radio DAB 2007: Pure Evoke-1S

Pure Evoke-1S Meilleur système denceintes iPod 2007: enceintes Logic3 i-Station Traveler

enceintes Logic3 i-Station Traveler Meilleur téléphone mobile 2007: Nokia N95 8 Go

Nokia N95 8 Go Meilleur smartphone 2007: Apple iPhone

Apple iPhone Meilleur accessoire de téléphone portable 2007: casque Bluetooth Jawbone

casque Bluetooth Jawbone Meilleur satnav 2007: Navman S90i

Navman S90i Meilleur gadget de voiture 2007: Griffin itrip auto

Griffin itrip auto Meilleur appareil photo numérique compact 2007: appareil photo numérique Fuji FinePix Z5fd

appareil photo numérique Fuji FinePix Z5fd Meilleur appareil photo numérique DLSR 2007: appareil photo numérique Canon EOS 40D DSLR

Canon EOS 40D DSLR Meilleure imprimante 2007: Imprimante tout-en-un Kodak EasyShare 5300

Imprimante tout-en-un Kodak EasyShare 5300 Meilleur ordinateur portable 2007: Sony VAIO VGN-TZ11XN

Sony VAIO VGN-TZ11XN Meilleur périphérique PC 2007: Carte SD USB Sandisk

Carte SD USB Sandisk Meilleur accessoire VoIP 2007: Philips VOIP841

Philips VOIP841 Meilleur logiciel 2007: iLife 08

iLife 08 Meilleur site web 2007: Facebook

Facebook Meilleur télé 2007: Pioneer Kuro

Pioneer Kuro Meilleur accessoire home cinéma 2007: Apple TV

Apple TV Meilleur jeu de console 2007: Gears of War

Gears of War Meilleur jeu PC 2007: Bioshock

Bioshock Meilleure console de jeux 2007: Nintendo Wii

Nintendo Wii Meilleur gadget de sport et de fitness 2007: Timex iControl

Timex iControl Meilleur gadget vert 2007: USBcell

Produit de lannée 2006: BlackBerry Pearl

Meilleur lecteur multimédia MP3 / portable 2006: Creative Zen Vision: M

Creative Zen Vision: M Meilleur téléphone mobile 2006: Sony Ericsson k800i

Sony Ericsson k800i Meilleur téléphone portable ou accessoire MP3 2006: les écouteurs à réduction de bruit Bose QuietComfort 3

écouteurs à réduction de bruit Bose QuietComfort 3 Meilleur appareil GPS 2006: TomTom One

TomTom One Meilleur appareil photo numérique compact 2006: Fujifim Finepix F30

Fujifim Finepix F30 Meilleur appareil photo numérique prosumer 2006: Nikon D80

Nikon D80 Meilleur accessoire dimagerie 2006: imprimante HP Photosmart A618

imprimante HP Photosmart A618 Meilleur ordinateur portable 2006: Apple MacBook Pro

Apple MacBook Pro Meilleur périphérique PC 2006: souris Logitech MX Revolution

souris Logitech MX Revolution Meilleur appareil de divertissement à domicile 2006: Sky HD

Sky HD Meilleur jeu PC ou console 2006: New Super Mario Brothers (Nintendo DS)

New Super Mario Brothers (Nintendo DS) Meilleur logiciel 2006: Apple iLife 06

Apple iLife 06 Meilleur site Web 2006: YouTube

YouTube Meilleur gadget 2006: Nintendo DS Lite

Meilleur lecteur MP3 2005: Apple iPod nano

Apple iPod nano Meilleur lecteur multimédia portable 2005: console Sony PSP

console Sony PSP Meilleur téléphone mobile 2005: Samsung SGH-D600

Samsung SGH-D600 Meilleur appareil photo numérique prosumer 2005: Nikon D50

Nikon D50 Meilleur appareil photo numérique compact 2005: Pentax Optio 50

Pentax Optio 50 Meilleur jeu PC ou console 2005: Lumines (PSP)

Lumines (PSP) Meilleur ordinateur portable 2005: Apple PowerBook 15 pouces

Apple PowerBook 15 pouces Meilleur gadget de divertissement à domicile 2005: Sonos Digital Music System

Sonos Digital Music System Meilleur PDA / smartphone 2005: Palm Treo 650

Palm Treo 650 Meilleur appareil GPS 2005: TomTom Go 700

TomTom Go 700 Meilleur gadget de style de vie 2005: console Sony PSP

console Sony PSP Innovation de lannée 2005: Dyson Ball

Écrit par Rik Henderson.