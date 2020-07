CES 2021: le Consumer Electronics Show de lannée prochaine passe au numérique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le plus grand événement technologique du calendrier, le CES, se déroule chaque janvier, apportant des tas dannonces de nouvelles et de lancements de produits.

Cependant, lévénement de lannée prochaine devrait être assez différent - lévénement sera uniquement en ligne, comme de nombreux spectacles et lancements que nous avons eu en 2020.

Lorganisateur du salon, la US Consumer Electronics Association (CTA), a annoncé le 28 juillet 2020 que lévénement de lannée prochaine du 6 au 9 janvier naura pas lieu à Las Vegas.

La décision précoce est sensée et apporte de la clarté pour tous. Lapproche contraste fortement avec les projets du salon technologique IFA 2020 à Berlin, qui se déroule toujours en septembre, bien quavec un programme et une fréquentation physique considérablement réduits.

Le CTA affirme que le CES 2021 "sera une expérience entièrement numérique reliant les exposants, les clients, les leaders dopinion et les médias du monde entier. Le nouveau format permettra aux participants dentendre les innovateurs technologiques, de voir les technologies de pointe et les derniers lancements de produits, et interagissez avec des marques mondiales et des startups du monde entier. "

Attendez-vous donc à une liste complète de lancements et de conférences de presse de tous les noms habituels - vous pouvez voir ce qui a été lancé lors du dernier salon ci-dessous. Le CTA ajoute "nous prévoyons de retourner à Las Vegas pour le CES 2022, combinant les meilleurs éléments dun spectacle physique et numérique".

Le CES - ou Consumer Electronics Show - est un bon baromètre de lannée et révèle les produits et technologies déterminants pour les mois à venir. Le spectacle a lieu chaque année depuis 1967 bien quil ne se soit pas tenu à Vegas à lorigine.

Nous mettrons à jour cette fonctionnalité jusquà et tout au long de lémission 2021, afin que vous puissiez voir toutes les annonces qui comptent réellement.

Acer lance le CES chaque année avec une actualisation des ordinateurs portables et 2020 nest pas différent. Il y a de nouveaux convertibles dans le Spin 3 et le Spin 5 , ce dernier étant le modèle le plus haut de gamme avec un écran 2K, ainsi quun nouvel Acer Swift 3 - dont il y aura une version AMD 4000.

Le ConceptD axé sur les concepteurs bénéficie également dune mise à jour, avec plus de puissance et plus doptions.

Arlo a annoncé un autre ajout à son portefeuille dappareils de sécurité domestique avec le Floodlight Arlo Pro 3 . Il sagit essentiellement de la caméra Arlo Pro 3 2019 - 2K, audio bidirectionnel, vision nocturne, etc. - mais avec une vaste gamme de LED pour léclairage. Cela en fait un projecteur alimenté par batterie, vous obtiendrez donc une installation facile, beaucoup déclairage et un accès facile à votre vidéo avec un abonnement Arlo Smart.

Lune des annonces dAsus rejoint les rangs des Chromebooks premium sortant de la série - et cest le Chromebook Flip C436 .

Mais Asus a également augmenté les rangs de ses machines de jeu, le ROG Zephyrus G14 de 14 pouces souhaitant vous offrir des côtelettes de jeu dans un boîtier compact. Il dispose également dune matrice de LED personnalisable sur le couvercle, pour vous aider à vous démarquer.

À lextrémité abordable du spectre se trouvent les Asus TUF A15, F15, A17 et F17 , une gamme dordinateurs portables de jeu abordables de 15 et 17 pouces, tous avec des écrans 144Hz, de nombreuses options matérielles et à partir de moins de 1000 £. au CES 2020

Dell est intéressant, car il noccupe pas despace sur le salon CES. Au lieu de cela, il procédera à la reprise dun espace de restaurant à The Venetian, montrant ses dernières marchandises.

Avant le salon, la société américaine a annoncé son nouveau XPS 13 , avec beaucoup moins de lunette que les précédentes sorties. Il semble impressionnant, tout comme le nouveau Dell G5 15 Special Edition , un ordinateur portable de jeu de 15 pouces installé sur du matériel AMD et lancé sous la marque Dell plutôt que sous Alienware.

HP a annoncé son partenariat avec Tile pour fournir un suivi Bluetooth de votre ordinateur portable - cela devrait vous aider si vous avez tendance à perdre de telles choses. Le premier modèle à offrir cela est le nouveau HP Elite Dragonfly G2 , également annoncé au CES. Ce modèle intègre également la 5G.

Jabra a annoncé quelques nouvelles paires découteurs Bluetooth, dont le Jabra Elite Active 75t , des versions sportives des excellents écouteurs véritablement sans fil annoncés en 2019. Ils offrent plus de protection, plus de couleurs et plus de personnalisation. Ils vont également introduire des modèles avec chargement sans fil pour le boîtier.

JBL a fait une série dannonces, y compris une barre de son Dolby Atmos où vous pouvez détacher les enceintes surround pour les placer ailleurs dans la pièce. La barre 9.1 suit la conception de la barre 5.1 2019, mais apporte cette expérience immersive Atmos à la fête.

JBL a également mis à jour un certain nombre découteurs, y compris le Club, qui se déclinent dans un certain nombre de styles différents, y compris une paire avec suppression du bruit. On dit quils sont inspirés par des "musiciens en tournée".

Lenovo aime mettre en valeur ses compétences techniques et est souvent le plus perturbateur dans les segments latops - et 2020 nest pas différent. Avec le ThinkPad X1 Fold , il a montré un ordinateur portable Windows pliable, soit pour être utilisé comme tablette, soit avec un clavier magnétique comme un ordinateur portable. Cest certainement une approche différente.

Ensuite, il y a le ThinkBook Plus . Ceci est une autre torsion sur lordinateur portable, avec un écran E-Ink externe qui pourrait être utilisé pour la lecture, la prise de notes et peut même appeler Alexa, et tout cela sans ouvrir votre ordinateur portable correctement. Serait-ce exagéré?

Si vous recherchez quelque chose de plus conventionnel, alors il y a les nouveaux modèles ThinkPad X1 et X1 Yoga , ainsi quun ordinateur portable de jeu fin et léger, le Legion Y740S . Le secret de cela est la Legion BoostStation, un GPU externe qui donne la puissance de performance lorsque vous en avez besoin, laissant lordinateur portable léger et portable lorsque vous nen avez pas - ce nest donc pas tout à fait conventionnel.

Enfin, vous pourriez être intéressé par le Chromebook Lenovo Ideapad Duet . Il sagit dun Chrome OS 2-en-1 avec une disposition de tablette et de clavier.

LG est monté sur scène pour parler téléviseurs, appareils électroménagers et IA, ses thèmes pour lémission, car il a révélé lavenir de la télévision. La grande poussée est vraiment dans la télévision 8K . LG sest associé au CTA pour annoncer la norme Real 8K et propose une gamme de modèles OLED et NanoCell en 2020 qui souhaitent pousser 8K dans les foyers. Il y aura huit modèles 8K au choix.

Ceux-ci côtoient également une gamme actualisée de téléviseurs OLED 4K , avec les modèles BX et CX - le CX introduisant pour la première fois une taille plus petite - 48 pouces -. LG a également confirmé quil apporterait lapplication Apple TV à ses téléviseurs 2018, 2019 et 2020.

Après une année 2019 très chargée, OnePlus poursuit la production de masse de ses téléphones, le CES étant le terrain de lancement du premier `` Concept Phone de OnePlus , appelé Concept One, dans le cadre de la célébration du sixième anniversaire de la société.

Panasonic a lancé une paire de véritables écouteurs sans fil Technics , qui promettent une excellente qualité sonore et une réduction du bruit. Il ny a pas de prix, mais nous ne nous attendons pas à ce quils soient bon marché. Panasonic a également lancé de nouveaux écouteurs sous sa propre marque, encore une fois, véritable sans fil et antibruit.

Il y a aussi le Panasonic HZ2000 , une mise à jour du GZ2000 de 2020, offrant désormais Dolby Vision IQ - un HDR plus intelligent - et un mode Cinéaste, qui vous permet de basculer vers les paramètres du téléviseur pour correspondre à ceux du réalisateur dorigine afin que vous sachiez que vous êtes voir ce quils voulaient.

Ring a annoncé des mises à jour de sa gamme déclairage, avec des options déclairage intérieur et extérieur mises à jour qui sintègrent aux autres appareils Ring. Mais à la suite des préoccupations croissantes concernant la confidentialité, cest lannonce du Centre de contrôle qui suscitera plus dintérêt - afin que les clients puissent garder un œil plus attentif sur leur vie privée.

Roku a annoncé le programme Roku TV Ready , un programme garantissant que les accessoires sont compatibles avec votre téléviseur Roku. Cela devrait signifier une configuration plus facile et que vous pourrez contrôler votre récepteur AV ou votre barre de son avec votre télécommande Roku, avec une configuration minimale. Roku prend au sérieux le matériel, élargissant ses partenariats pour sassurer que Roku est au centre de votre streaming.

Samsung aime nous montrer ce quil peut faire techniquement et la télévision est un immense champ de bataille en ce moment. En haut de la liste se trouve le nouveau Samsung Q950TS , un téléviseur 8K presque totalement sans lunette. Cela a certainement lair magnifique et cest aussi intelligent - qui cherche à intégrer le 8K dans le courant dominant.

Samsung présente également son téléviseur Sero à un public plus large . Déjà disponible en Corée, ce téléviseur de 43 pouces pivote à la verticale, il a donc la bonne forme pour toutes les vidéos que vous pourriez regarder sur les réseaux sociaux. Oui, cest un aveu que la vidéo verticale est une chose, mais ne la regarderiez-vous pas simplement sur votre téléphone?

Quant à Micro LED - annoncé comme lavenir de la télévision - Samsung a rendu les choses plus petites, avec des versions de 88 et 150 pouces exposées, mais le message est que Micro LED arrive et remplacera bientôt votre téléviseur. Samsung étend également ses téléviseurs de style de vie avec les lignes Serif et Frame , ainsi que quelques nouvelles barres de son 2020.

Il a également annoncé le Galaxy Chromebook , un autre appareil Chrome OS haut de gamme.

Sur le plan conceptuel, Samsung a présenté Ballie , une petite balle robotique de sécurité qui peut se promener dans votre maison, guetter les intrus et être une sorte de compagnon général.

La surprise de la conférence de presse Sony a été le dévoilement de la Vision S. Cest une voiture Sony. Ok, cest donc un concept et il est conçu pour permettre à Sony de démontrer ses prouesses automobiles, en emballant la voiture avec des capteurs et du matériel qui seront essentiels pour les futurs véhicules autonomes.

Sur un plan plus pratique, Sony a présenté sa nouvelle gamme de téléviseurs, qui comprend également un téléviseur OLED de 48 pouces , comme LG. Le petit OLED semble être la chose. La star est vraiment le Sony Z8H, un téléviseur LCD 8K phare, alors quil y a également une mise à jour des lignes OLED de la société dans lA8H, avant darriver à lA8S, le petit OLED.

Suunto a annoncé la Suunto 7 , une nouvelle montre Wear OS qui veut combiner sport et intelligence. Cest le premier appareil Wear OS de la société, offrant tout le suivi sportif normal proposé par Suunto, mais avec toute la connectivité et la prise en charge de toutes les fonctions que Google apporte aux smartwatches. Vous obtenez une cartographie hors ligne, jusquà 12 heures de suivi dactivité et une superbe montre.

Visio, lun des plus grands fabricants de téléviseurs aux États-Unis, a annoncé une série de lancements, présentant le premier téléviseur OLED 4K de la société . Cela va de pair avec un certain nombre de téléviseurs à points quantiques 4K, avec la nouvelle technologie SmartCast 4.0 et la commande vocale à partir de télécommandes sur les modèles les plus haut de gamme.

Sur le devant de la barre de son, il y a une gamme de mises à jour, y compris une nouvelle barre de son Dolby Atmos, lElevate , qui fera pivoter certains de ses haut-parleurs pour donner un effet 3D plus prononcé si nécessaire. Visio a également annoncé la prise en charge de HDR10 +.

Le CES est un événement de lindustrie donc, contrairement à l IFA de Berlin , le public ne peut pas y assister. Mais toute personne connectée à lindustrie de lélectronique grand public peut demander un laissez-passer. En 2019, plus de 182000 personnes ont assisté, ce qui est la capacité du salon. Cela comprend 69 000 exposants (dans plus de 4 000 entreprises représentées) et près de 7 000 membres des médias.

