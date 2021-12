Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le plus grand événement technologique du calendrier, le CES (anciennement connu sous le nom de Consumer Electronics Show), se déroule chaque mois de janvier, apportant de nombreuses nouvelles annonces et lancements de produits.

Alors que l'événement 2021 était assez différent - comme de nombreux salons et lancements depuis début 2020 - l'organisateur du salon, l'US Consumer Electronics Association (CTA), a annoncé un retour complet à Las Vegas pour le CES 2022, bien qu'il y aura un élément aussi.

« Nous sommes ravis de retourner à Las Vegas, siège du CES depuis plus de 40 ans, et nous sommes impatients de voir de nombreux visages nouveaux et de retour », a déclaré Gary Shapiro, président et chef de la direction du CTA. "Des centaines de dirigeants nous ont dit à quel point ils avaient besoin de CES pour rencontrer des clients nouveaux et existants, trouver des partenaires, atteindre les médias et découvrir l'innovation."

Cependant, quelques semaines à peine avant le début du spectacle, diverses sociétés ont retiré leur présence physique, invoquant la situation mondiale actuelle comme raison. Le CTA dit qu'il révisera les directives concernant les mesures de sécurité, mais que le spectacle continuera...

Le CES 2022 débutera le mercredi 5 janvier et se terminera le samedi 8 janvier 2022. Attendez-vous à ce que la plupart des annonces aient lieu les lundi 3 et mardi 4 janvier, car ce sont les journées de la presse, des analystes et des médias. Cependant, comme nous l'avons vu auparavant, certains fabricants organiseront leurs propres événements et ceux-ci ne feront pas partie des événements officiels du CES.

Le CES est un événement de l'industrie, le public ne peut donc pas y assister. Mais toute personne connectée à l'industrie de l'électronique grand public peut demander un laissez-passer. En 2019, plus de 182 000 personnes y ont assisté, ce qui était la capacité du salon à l'époque. Cela comprenait 69 000 exposants (à travers plus de 4 000 entreprises représentées) et près de 7 000 membres des médias. L'émission de 2022 ne sera pas aussi importante, en raison des engagements de participation, des restrictions de voyage internationales, etc.

Il y aura une série complète de conférences de presse, à la fois en personne et virtuelles, et nous nous attendons à ce qu'une gamme complète de lancements de nouveaux produits les accompagne. Traditionnellement, le CES voit le lancement de nouveaux téléviseurs, avec des modèles phares révélés, ainsi que de nouvelles technologies qui vont stimuler l'industrie tout au long de l'année - et au-delà.

Acer a confirmé qu'il n'aura pas de présence officielle au CES 2022, mais nous ne pensons pas que cela empêchera la société d'annoncer de nouvelles actualisations d'ordinateurs portables - il est généralement parmi les premiers à révéler un nouveau kit avant le coup d'envoi des journées médiatiques de l'émission. .

Un autre grand frappeur, le CES a tendance à être la plate-forme pour révéler l'actualisation de l'ordinateur portable XPS - 2022 marquera-t-il donc la même tradition ? De plus, nous avons déjà été au courant de certaines versions pré-CES, telles que le concept d'ordinateur portable modulaire , montrant que Dell continue de sortir des sentiers battus.

4 janvier, 15h PST (23h Royaume-Uni, minuit UE)

Hyundai organise une conférence de presse au CES 2022. Ces dernières années, il y a eu une croissance marquée des marques automobiles au salon. Il semble que Hyundai parlera davantage de Boston Dynamics et de la façon dont la robotique jouera un rôle dans le passage de l'entreprise de constructeur automobile à fournisseur de mobilité.

4 janvier, 10h PST (18h Royaume-Uni, 19h UE)

L'activité processeurs d'Intel révèle généralement son actualisation annuelle. Et avec AMD et Apple ayant misé sur le pain et le beurre de l'entreprise, attendez-vous à un grand cri autour de ses processeurs Intel Core i 12e génération. On s'attend également à ce qu'il y ait plus de révélations sur Intel Arc, la nouvelle offre graphique discrète de la société.

Bien que Lenovo n'héberge pas de conférence, il révèle généralement des arrimages de produits sur un large éventail d'espaces pour ordinateurs portables, connectivité et tablettes. Cependant, la société a retiré sa présence le 23 décembre 2021, il n'y aura donc aucune présence physique pour accompagner les annonces de produits.

4 janvier, 8h PST (16h Royaume-Uni, 17h UE)

LG tiendra une conférence de presse et, comme d'habitude, ce sera l'une des premières à l'ordre du jour. Il y aura également une exposition physique et virtuelle - où elle présentera de nouvelles télés OLED et des solutions conceptuelles OLED flexibles . Nous attendons également des mises à jour de la gamme d'appareils grand public et de produits blancs de LG.

4 janvier, 8h PST (16h Royaume-Uni, 17h UE)

Nvidia nous dit que sa vitrine CES "abordera les dernières avancées en matière d'informatique accélérée - de la conception et de la simulation aux jeux et aux machines autonomes". Ne vous attendez pas forcément à de nouveaux GPU alors, mais on verra bien...

4 janvier, 10h PST (18h Royaume-Uni, 19h UE)

Panasonic organise une conférence de presse au CES et nous verrons probablement l'accent sur la télévision. Son stand est généralement plus axé sur les affaires, d'autant plus que la société fournit à une grande partie de l'industrie aéronautique un kit de divertissement en vol, une connexion Wi-Fi, etc.

4 janvier, 11h PST (19h Royaume-Uni, 20h UE)

Avec Qualcomm ayant du matériel dans de nombreux appareils technologiques, le CES est souvent une destination principale pour tout ce qui est connecté. Bien que Qualcomm annonce ses grands mouvements au Snapdragon Summit , nous sommes sûrs qu'il y aura beaucoup plus à s'enthousiasmer à Vegas.

Keynote : 4 janvier, 18 h 30 HNP (5 janvier, 2 h 30 au Royaume-Uni, 3 h 30 dans l'UE)

Samsung organise généralement l'une des plus grandes conférences de presse au CES, avec un large éventail de présentations. Les rumeurs disent que Samsung présentera QD-OLED - Quantum Dot OLED - une technologie de panneau conçue pour aider Samsung à rivaliser avec les ensembles OLED haut de gamme, le type que nous voyons chez LG.

Il y a aussi une keynote, dans laquelle l'entreprise présentera sa large gamme de produits, prévue à la toute fin du 4 janvier. Il y a aussi de plus en plus de rumeurs selon lesquelles ce sera lorsque le Samsung Galaxy S21 FE sera dévoilé .

4 janvier, 17h PST (5 janvier 1h Royaume-Uni, 2h UE)

Sony termine traditionnellement la première journée des médias au CES - et nous nous attendons à nouveau à voir des progrès dans la télévision grâce à la vitrine de cette année.