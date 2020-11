La technologie a certainement diminué au fil des ans: hier et aujourdhui en images

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La technologie moderne nous a propulsés vers lavant pour créer des gadgets de plus en plus petits, surtout depuis lapparition de la micropuce. Bien sûr, la taille de lécran augmente maintenant, mais vous serez étonné de voir comment ils sont encore plus petits que leurs homologues historiques. Et combien dautres gadgets ont également diminué.

Le dernier bond en avant dans la réduction des effectifs technologiques a été linvention de la micropuce qui est devenue disponible en 1961, initialement pour les clients militaires. Nous sommes maintenant sur le précipice dun autre bond de ce type grâce à la nanotechnologie, sauf que notre avenir verra probablement les appareils rétrécir au-delà de ce que lœil humain peut détecter, car les nanomachines sont inévitablement utilisées à lintérieur des humains.

Mais pour linstant, alors que la différence de taille peut être visualisée avec des yeux humains non améliorés, nous avons rassemblé certains des meilleurs gadgets à réduire. Les ordinateurs sont venus à pas de géant au fil des ans, maintenant un glissement de matériel qui peut tenir dans une enveloppe était autrefois aussi grand quune pièce entière et avait moins de puissance quune montre numérique de base.

Les téléphones portables ont connu une énorme baisse de taille à mesure que la technologie de lécran saméliore, les batteries saméliorent et les puces deviennent plus petites et plus efficaces. Mais il en va de même pour laudio avec des haut-parleurs désormais plus petits que jamais, mais offrant un son encore meilleur quauparavant et avec une connectivité sans fil et une portabilité alimentée par batterie rechargeable.

Consultez notre galerie pour voir comment le monde des gadgets a changé.

Disques durs (1979)

Cette chose gargantuesque était ce à quoi ressemblait un disque dur de 250 Mo en 1979. Selon les normes daujourdhui, ce nest pas seulement une quantité dérisoire despace de stockage, mais aussi un énorme disque qui ne serait pas très pratique à avoir à la maison.

SSD NVMe compacts (2020)

La technologie a non seulement diminué au fil des ans, mais elle sest également beaucoup améliorée. Les vieux disques durs à plateau géant des années précédentes sont maintenant considérablement plus petits et capables de contenir beaucoup plus de données. Nous avons maintenant toutes sortes de petits périphériques de stockage, des cartes MicroSD astucieuses dans nos téléphones aux disques NVMe extrêmement rapides dans nos PC de jeu.

Haut-parleurs portables (1985)

Les boombox étaient certainement une technologie dune autre époque. De magnifiques machines à musique que les gens emportaient avec eux dans les rues urbaines pour faire sauter quelques airs. Bien sûr, ils avaient besoin dune masse de batteries pour les alimenter et nétaient pas universellement populaires, mais ils étaient quelque chose de spécial.

Haut-parleurs Bluetooth (2020)

Les haut-parleurs portables ont beaucoup rétréci au fil des ans et sont maintenant encore plus performants. De meilleures batteries signifient quelles durent plus longtemps, et avec les capacités Bluetooth et les services de streaming de musique comme Spotify et Amazon Prime Music , vous avez désormais accès à beaucoup plus de morceaux, où que vous soyez.

Camras vido (annes 1980)

Autrefois, vous aviez besoin dune bande vidéo complète pour enregistrer et dune épaule de fer pour maintenir la caméra stable. Les caméscopes étaient massifs, chers et peu maniables. La qualité des images nétait pas non plus incroyable à lépoque et ce nest quen 2000 que la haute définition apparaîtra comme une option.

Camras daction (2020)

Les caméras vidéo sont désormais disponibles dans toutes les formes et tailles, des puissants reflex numériques vidéo aux caméras daction de poche.

Pop une GoPro sur vous-même et vous pouvez enregistrer nimporte quoi, nimporte où sans même vous en rendre compte. La qualité vidéo est désormais beaucoup plus impressionnante et les caméras sont également plus abordables. Si vous ne pouvez pas vous en payer un, vous avez toujours la possibilité denregistrer avec votre smartphone à la place.

Tlphones portables (1973)

Le premier téléphone portable aurait eu lair cool à son arrivée en 1973, mais il ressemble maintenant à un morceau de plastique désuet avec très peu de fonctionnalités par rapport aux appareils modernes. Regardez jusquoù nous en sommes maintenant.

Tlphones mobiles (2020)

Les téléphones intelligents sont minuscules, puissants et encombrés sur tout Internet, ainsi que sur appareil photo et lecteur de musique. La technologie mobile a parcouru un long chemin au fil des ans, plus mince, plus petite, plus légère et plus performante. Nous avons des écrans tactiles, des lecteurs dempreintes digitales et même des écrans pliables. Nous avons vraiment de la chance de vivre à lère moderne. Que réserve lavenir?

RAM dordinateur (1946)

Cétait un Williams Tube qui était ce que les premières versions dordinateurs utilisaient comme RAM en 1946. Comme les autres pièces dordinateur dorigine, cétait énorme. Heureusement, la technologie informatique a diminué en taille et a augmenté de manière incroyable en puissance de traitement au fil des ans.

RAM dordinateur (2020)

Les modules de mémoire sont désormais plus petits, plus puissants et même dotés dun éclairage RVB. Les PC modernes peuvent contenir jusquà 128 Go de RAM et plus et même les smartphones modernes ont maintenant plusieurs Go pour les alimenter. La puissance de calcul moderne est insensée et épaterait lesprit des créateurs originaux.

Tlviseurs (1946)

La télévision existe depuis des décennies maintenant, mais les téléviseurs originaux étaient énormes. Ils représentaient également plus de technologie et de logement quils ne létaient réellement. Des images en noir et blanc et seulement une poignée de chaînes à regarder, cest incroyable que cela ait même fait son chemin.

Tlvisions (2020)

Les téléviseurs sont désormais non seulement 4K (et plus) en résolution, mais ils entassent également des applications pour diffuser sur Internet et consomment peu dénergie, mais sont également suffisamment fins pour presque disparaître lorsquils sont côte à côte.

Les téléviseurs modernes sont ultra-minces et disposent dune technologie décran incroyable comme les micro LED, ce qui signifie quils peuvent être gargantuesques et étonnants. Les téléviseurs sont donc peut-être la seule technologie qui est en fait devenue plus grande que plus petite, mais dans le bon sens.

Ordinateurs portables (annes 90)

Lorsque les ordinateurs portables sont arrivés sur le marché dans les années 90, ils nétaient essentiellement que des traitements de texte sophistiqués. Des bêtes volumineuses et lourdes qui avaient une puissance de traitement minimale mais qui étaient sans aucun doute un exploit dingénierie pour lépoque.

Les ordinateurs portables comme cet Apple PowerBook seraient les précurseurs du portable moderne et ouvriraient la voie à linformatique portable et pratique du futur.

Ordinateurs portables (2020)

Il semble que les marques modernes soient constamment en concurrence pour voir qui peut fabriquer les ordinateurs portables les plus fins, les plus légers et les plus compacts tout en utilisant des spécifications haut de gamme pour vous offrir une puissance de traitement suffisante.

Vous pouvez également faire beaucoup avec ces ordinateurs portables, du jeu à la retouche photo, au traitement vidéo et plus encore, le tout en déplacement. Certains viennent même avec des heures et des heures dautonomie. Loin des temps anciens.

Lecteurs de musique portables (annes 1980)

La musique mobile était une chose importante dans les années 80, si vous aviez des piles et des cassettes de rechange. Le Sony Walkman était le gadget audio de lépoque, une merveille portable et de poche pour transporter vos propres morceaux avec vous où que vous alliez. Mais si votre cassette était mâchée, cétait un cauchemar.

Musique portable (2020)

La technologie est arrivée si loin que les lecteurs de musique portables dédiés sont essentiellement obsolètes, sauf si vous êtes un audiophile bien sûr. Vous pouvez désormais transporter votre musique sur votre téléphone et la diffuser sur le Web en toute simplicité. Il na jamais été aussi simple daccéder à des morceaux où que vous soyez dans le monde. De plus, il ny a plus de soucis à cause de bandes mâchées ou dessayer de mettre de gros lecteurs de musique dans votre jean.

Les premiers ordinateurs (1946)

Cétait le premier ordinateur, EDSAC, fabriqué en Angleterre en 1946 quand il a fait un calcul de base qui la mené jusquen 1949. Les ordinateurs originaux ont aidé à combattre la machine de guerre nazie et ont également apporté la nouvelle ère. La technologie informatique a rapidement progressé et diminué avec le temps.

Ordinateurs modernes (2020)

Les ordinateurs sont maintenant dans presque tous les foyers, ils sont plus puissants que lensemble de la NASA il y a quelques décennies et sont également capables de toutes sortes de magie informatique. Ajoutez un éclairage RVB et des designs élégants et vous avez quelque chose dincroyablement utile qui peut également sasseoir sur votre bureau.

Calculatrices (1965)

Il sagit de la calculatrice ELKA 22 de 1965 avec affichage numérique. Cela peut ne pas sembler grand-chose maintenant, mais les calculatrices dorigine étaient une merveille moderne de lépoque. De toute façon, cela a certainement rendu la vie plus facile pour les gens du monde entier.

Calculatrices (maintenant)

Si vous voulez une calculatrice distincte de la calculatrice gratuite intégrée à votre téléphone, vous pouvez opter pour un modèle transparent super mince comme celui-ci. Ils sont également beaucoup plus compacts et portables.

Moniteurs dordinateur (annes 1970)

Les anciens moniteurs CRT étaient lourds et sujets à des problèmes. Comme les téléviseurs dorigine, les premiers moniteurs dordinateur étaient plus une lunette et une technologie quun écran. Le nombre de pixels était faible et ils ne risquaient pas de vous faire sauter.

Moniteurs (2020)

Les moniteurs ont parcouru un long chemin. Comme les téléviseurs, les moniteurs sont devenus plus minces, plus légers et plus visuellement capables. Les moniteurs modernes sont également de toutes formes, tailles et configurations. Vous pouvez obtenir de superbes panneaux 8K, des écrans de rêve ultra-larges ou des moniteurs à rafraîchissement élevé pour des prouesses de jeu sérieuses. Il existe de nombreuses options et aucune dentre elles nest le gros monstre du passé.

Vhicules ariens sans pilote (annes 1900)

Le concept de véhicules aériens sans pilote remonte en fait à 1849. Avec lidée que les drones étaient fortement investis dans les premières années des années 1900. Maintenant, il est assez courant pour les engins gigantesques télécommandés de toutes formes et tailles de remplir le ciel en fournissant des informations aériennes et une puissance de feu aux forces militaires lors dopérations dans un pays particulier.

Drones miniatures (maintenant)

Les progrès de la technologie militaire des drones et des drones conduisent finalement à des engins aériens contrôlables de plus en plus réduits. Cela a vu non seulement les drones devenir plus facilement disponibles, mais les a également amenés sur les marchés commerciaux et de consommation.

Finalement, de minuscules drones comme le DJI Mavic Mini ont commencé à apparaître et ailleurs, des chercheurs travaillaient sur de minuscules puces permettant à de minuscules drones de voler de manière autonome . Nous ne pouvons que nous demander avec quel type de technologie les militaires travaillent à ce genre déchelle.

Écrit par Luke Edwards et Adrian Willings.