(Pocket-lint) - Le monde de limpression 3D est bel et bien ici avec des imprimantes dans les maisons, les magasins en ligne et même les supermarchés proposant des services dimpression 3D. Le résultat est toutes sortes dobjets imprimés en 3D étranges et merveilleux.

À la maison, les gens peuvent télécharger ou concevoir des fichiers et imprimer des objets en plastique. Cela peut être utile pour les remplacements faciles et bon marché de pièces de la maison, de jouets rapides et même de meubles.

Ensuite, il y a les imprimantes 3D métal ainsi que les modèles organiques. Ceux-ci sont généralement utilisés par les entreprises ou les universités et ont créé des choses comme des armes à feu et même des organes humains. Des imprimantes alimentaires sont également là, ce qui permet dimprimer des bonbons ainsi que des repas appropriés.

Limpression 3D aide à faire apparaître les produits sur le marché plus rapidement, car un prototypage moins cher et plus facile peut être réalisé. Les voitures ont été imprimées en 3D ainsi que les maisons de base. Bien quils en soient encore aux premiers stades de développement, il est possible que lavenir de la production à grande échelle soit imprimé en 3D.

Nous avons rassemblé une large gamme de produits imprimés en 3D ici en ce moment.

Bute de porte Hodor

Les fans de Game of Thrones glousseront doucement ou verseront une seule larme triste sur celui-ci. Un arrêt de porte imprimé en 3D conçu pour montrer le mot Hodor.

Le plus grand bateau imprim en 3D au monde

En octobre 2019, lUniversité du Maine a réussi à établir non pas un, pas deux, mais trois records du monde Guinness pour lutilisation de la plus grande imprimante 3D polymère au monde pour imprimer le plus grand bateau jamais imprimé .

Le bateau imprimé en 3D de 25 pieds et 5000 livres connu sous le nom de 3Dirigo nest peut-être pas limpression 3D la plus excitante ou la plus intéressante de notre liste, mais cest certainement un exploit impressionnant. Dautant plus lorsque vous regardez le timelapse de sa création.

Limprimante prototype elle-même est également quelque chose de spécial. Une bête de machine capable dimprimer des objets énormes jusquà 100 pieds de long sur 22 pieds de large et 10 pieds de haut. On dit que limprimante sera utilisée pour le prototypage rapide dapplications civiles, de défense et dinfrastructure.

Un peu daide pour une boule de poils

Instagrammer Kittenxlady a publié cette image en 2017 montrant son petit chaton préféré balançant des roues imprimées en 3D personnalisées assez impressionnantes. La petite configuration purrrrrrrrrfect pour aider la petite boule de poils à se déplacer malgré les problèmes de santé.

Un casting qui vous aide gurir

Les utilisations médicales de limpression 3D pourraient bien être notre utilisation préférée de cette technologie. En 2014, le designer Deniz Karasahin a créé ce brillant concept dun nouveau modèle pour les membres cassés qui non seulement a lair génial mais aide également le processus de guérison. Le modèle imprimé en 3D comprenait un système à ultrasons pulsés de faible intensité conçu pour aider les os endommagés à guérir plus rapidement - jusquà 38% plus rapidement en fait.

Un violon lectrique imprim en 3D

Avec des débuts modestes en 2013, le 3Dvarius est rapidement passé à Kickstarter avec la promesse dun superbe violon imprimé en 3D conçu pour créer une symbiose entre lui-même et le musicien. Un usinage précis, un design innovant et un souci du détail ont permis au 3Dvarius de passer dun concept à un instrument de musique pleinement fonctionnel qui se démarque vraiment de la foule.

Porte-stylo Darth Vader

Bien que de nombreuses impressions 3D de cette liste puissent être utiles, pratiques ou utiles dune manière ou dune autre, certaines sont tout simplement géniales. Cette petite version imprimée en 3D de Dark Vador est un exemple fantastique. Le suzerain noir a été transformé en un humble porte-stylo, pliant le genou devant son propriétaire.

La premire maison imprime en 3D au monde

À lépoque brumeuse de 2014, une entreprise privée chinoise connue sous le nom de WinSun a conçu la toute première maison imprimée en 3D . Quatre grandes imprimantes 3D ont été mises en œuvre pour pulvériser du béton couche par couche pour construire les murs.

Cette méthode dimpression 3D était jugée incroyablement bon marché et le manque de main-dœuvre impliquée signifiait que les coûts pouvaient être réduits encore plus. À lépoque, il avait été suggéré quune maison pouvait être imprimée pour moins de 5 000 $.

Un kayak pleine grandeur

Cet incroyable kayak a été imprimé en 3D à partir dune imprimante à domicile section par section pendant 42 jours. Il a été conçu avec amour par Jim Smith, un ingénieur 3D Systems, qui a fabriqué le métier à partir denviron 500 $ de matériaux. Ces matériaux comprenaient du plastique ABS, des vis mécaniques, des inserts en laiton et une bonne dose de calfeutrage en silicone pour garder le canoë étanche. Limpression a pris environ 1012 heures, mais ça marche!

Impressions comestibles

En 2015, 3D Systems a annoncé le ChefJet Pro 3D. Un appareil dimpression 3D capable dimprimer en 3D des bonbons et des friandises. Le résultat est des créations comestibles assez impressionnantes avec des saveurs allant du chocolat à la vanille, à la menthe, à la pomme sure, à la cerise et à la pastèque.

Une camra stnop imprime en 3D

Le sténopé est un appareil photo qui peut être imprimé en 3D et charge un film 35 mm pour les prises de vue. Cet appareil a commencé sa vie sur Kickstarter avant de devenir une réalité. Il est conçu pour ramener la photographie de la vieille école à lère moderne. Le résultat final est également assez cool car lappareil photo imprimé en 3D est solide, robuste et durable - bien plus que les appareils photo numériques modernes qui pourraient facilement se casser en cas de chute.

Si vous aimez cette idée, vous pouvez même imprimer votre propre appareil photo en suivant ces instructions .

Pizza imprime en 3D

Foodini est une imprimante 3D alimentaire capable dimprimer une pizza entière en une seule. Cette imprimante, conçue par Natural Machines, ne se contente pas de produire des pizzas, elle peut également gérer dautres produits alimentaires - hamburgers, spaghettis et plus encore. Bien sûr, un appareil comme celui-ci est assez haut de gamme et en 2016, lune de ces imprimantes vous coûterait environ 2000 $. Mais peut-être que ce genre de chose est un avant-goût du futur?

Le Rapid Racer

Le Rapid Racer a été imprimé en 3D avec 3600 couches et est alimenté par une perceuse 18V standard de lUniversité Hawk.

Le Down Up Tap

Le Down Up Tap facilite la consommation dun robinet, si vous en ressentez le besoin. Ce robinet imprimé en 3D est essentiellement un distributeur deau à double buse pour votre évier qui combine le fonctionnement standard dun robinet normal avec une fontaine. Pas besoin de salir vos verres, il suffit de boire et de partir.

Premires chaussures de football imprimes en 3D

En 2013, Nike a présenté son nouveau design de chaussures de football Vapor Laser Talon. Il sagissait des toutes premières chaussures de football imprimées en 3D conçues pour aider les athlètes à donner le meilleur deux-mêmes grâce à un design léger et des poignées de traction puissantes.

Porsche Cayman S

En 2013, Porsche a publié un fichier imprimable en 3D gratuit pour son Cayman S. Les fans du constructeur automobile pouvaient alors imprimer leur propre véhicule et même le colorier comme ils le voulaient. Bien sûr, ce nest pas aussi cool que la vraie chose, mais cest beaucoup moins cher et officiel aussi.

Le pistolet davion en papier

Vous cherchez à améliorer votre jeu davion en papier? Alors ce monstre imprimé en 3D peut être lappareil dont vous avez besoin. Le pistolet davion en papier A6 V10 imprimé en 3D peut tirer des avions automatiquement et en grande quantité.

Ce nest peut-être pas grand-chose à regarder, mais une version de ce pistolet imprimé en 3D, connue sous le nom de PFM-A5 V2, était capable de contenir jusquà 200 feuilles de papier A5 et de tirer 120 avions en papier par minute.

Ordinateur portable modulaire imprim en 3D

Le Pi-Top est un ordinateur portable modulaire imprimé en 3D conçu pour enseigner aux utilisateurs comment imprimer des circuits, apprendre à coder et créer des appareils impressionnants pour lavenir. Cet appareil original (et étonnamment bon marché) a été créé pour encourager les utilisateurs à inventer de nouveaux gadgets, gadgets et créations intéressantes pour lavenir.

Une caille de tortue imprime en 3D

Dites bonjour à Cléopâtre, une tortue avec une prothèse imprimée en 3D. Elle souffre de pyramide en raison dune mauvaise nutrition, ce qui signifie que sa vraie coquille a des trous et des pièces cassées qui pourraient être infectées, mais Roger Henry, un étudiant de lUniversité technique du Colorado, lui a conçu une nouvelle coquille imprimée en 3D en plastique biodégradable à base de maïs. Elle est également correctement nourrie par le QG de Canyon Critters Reptile Rescue dans le Colorado, et sa nouvelle coque imprimée en 3D devrait la protéger jusquà ce que sa coque guérisse dans quelques années.

3D sur les rochers

Une agence de publicité japonaise appelée TBWA / Hakuhodo a créé des morceaux de glace appelés «3D on the rocks» pour annoncer le Suntory Whiskey, mais elle a utilisé Autodesk 123D, des conceptions 3D et un routeur CNC pour sculpter les dessins dans un bloc de glace. Lensemble du processus est assez similaire à limpression 3D. Limage ci-dessus nest quune des nombreuses pièces de glace fabriquées par lagence.

Parties du corps de remplacement en bio-impression

Limpression 3D est un domaine assez passionnant, non seulement dans la création de nouveaux gadgets et gadgets, mais également dans le domaine de la médecine. Il y a eu diverses avancées dans lespace de la bio-impression au cours des dernières années. Celles-ci incluent des recherches sur limpression 3D pour la réparation et la reconstruction des tissus, le remplacement des membres, les greffes de rein et même la transplantation cardiaque.

Organovo a été le pionnier de cette technologie ces derniers temps et a même été impliqué dans limpression 3D de tissus hépatiques et rénaux qui pourraient être utilisés pour traiter des organes humains défaillants. Une technologie incroyable qui sauve des vies dont nous avons hâte de voir les développements futurs.

Un bec toucan reconstruit

Limpression 3D a certainement de nombreuses utilisations potentielles impressionnantes. Ce cliché brillant montre à quel point cette technologie dimpression peut faire la différence, non seulement pour les vies humaines, mais aussi pour les animaux qui habitent notre monde. Ici, un Toucan a vu son bec reconstruit avec la puissance dune imprimante 3D.

Oeuvre imprime en 3D pour les aveugles

Les objets imprimés en 3D changent des vies partout dans le monde de manières merveilleusement différentes.

Cette utilisation brillante voit des peintures et des œuvres dart classiques transformées en sculptures imprimées en 3D. Sous cette forme, on espère que les malvoyants auront une chance dexpérimenter et dapprécier lart de manière nouvelle et impressionnante comme ils ne le pouvaient pas auparavant.

Mobilit pour un chiot

Cette photo est la preuve de Reddit que les prothèses imprimées en 3D et les aides à la mobilité ne sont pas réservées aux humains. Ce pauvre petit chien a malheureusement perdu lusage de ses pattes, mais a maintenant des roues imprimées en 3D pour laider à se déplacer.

Google Droid

Lorsquun frère lié à la roue de Redditor devait commencer un travail chez Google, ils se sont tournés vers limprimante 3D pour en faire quelque chose de génial pour agir en tant que compagnon de bureau. Cette petite impression a également beaucoup réfléchi. Non seulement la tête du Droid bouge (et se détache), mais il a également des aimants intégrés dans sa partie postérieure pour le maintenir dans le fauteuil roulant.

Lampe de dragon

La dernière série de Game of Thrones aurait bien pu avoir des fans de la série divisés sur le point de savoir si cétait bon ou non, mais on ne peut nier que les dragons étaient géniaux. Tirant le meilleur parti de lamour pour les créatures mythiques ailées, un vendeur dEtsy sest lancé dans la fabrication dimpressionnantes lampes de dragon imprimées en 3D, accompagnées dun feu enfer brûlant.

Combinaison Iron Man pleine grandeur imprime en 3D

Un cosplayeur du nom de Jayluvll prend vraiment son passe-temps au sérieux. Utilisant une bonne dose de patience, plus de six mois defforts et une multitude de pièces imprimées en 3D, ils ont réussi à créer ce superbe costume Iron Man pleine grandeur. Impressionnant!

Un cerveau prcis

Pas un cerveau réel ni un remplacement pour un cerveau humain qui a été imprimé en 3D (bien que ce soit assez impressionnant), il sagit plutôt dune impression précise dun cerveau créé à partir dune IRM. Lutilisateur de Reddit ST314 la créé après que leur fils soit passé par le scanner. Ils ont expliqué comment cela sétait passé:

«Jai extrait les données de son IRM à laide dun script écrit par lutilisateur miykael sur github, préparé la forme dans Blender, coupant le cerveau en deux sur le plan horizontal pour quil y ait deux surfaces planes stables, puis je lai exécutée à travers le logiciel Qidi pour créer un fichier gcode de la stl. Limprimante est une Qidi X-pro. Jai utilisé le filament 3D Solutech PLA (car ils avaient un matériau de couleur cerveau iZombie décent). Le temps dimpression total était denviron 20 heures pour les deux hémisphères. La préparation des données des polygones était à peu près le même laps de temps. "

Une autre maison et des plans despace

Depuis la création de la première maison imprimée en 3D, dautres entreprises travaillent à la création de nouvelles constructions en utilisant des techniques similaires. Cette maison , construite par Apis Cor , a été construite en moins de 24 heures et a coûté un peu plus de 10 000 $ à imprimer. Fait intéressant, le domicile de 400 pieds carrés devrait être suffisamment durable pour durer jusquà 175 ans. Dautres efforts de la société incluent la recherche sur les possibilités dutiliser la technologie dimpression 3D pour construire des habitats sur dautres planètes .

Tirelire

Limpression 3D est toujours une entreprise assez coûteuse, alors peut-être que cette conception est essentielle pour quiconque cherche à sy lancer. Une tirelire imprimée en 3D pour stocker votre monnaie de rechange pour votre prochain projet dimpression.

Une ceinture imprime

Si vous avez toujours des problèmes avec votre pantalon qui tombe ou si vous trouvez simplement impossible de trouver une ceinture qui vous va vraiment, alors peut-être que limpression 3D est la vôtre . Imaginez les possibilités de créer votre propre tendance de la mode avec des vêtements imprimés en 3D qui sont sûrement uniques si rien dautre.

Un petit Tokoyo

iJet a rejoint Kickstarter en 2016 avec ce projet brillant qui a vu Tokyo recréé dans de minuscules cartes imprimées en 3D en trois dimensions. Un projet très détaillé et minutieux avec des résultats fantastiques. La ville massive a certainement lair assez spéciale dans ce petit format.

Pices de fuse imprimes en 3D

Même la NASA y est allée. En 2013, lorganisation spatiale a expérimenté les techniques dimpression 3D pour créer de nouvelles pièces pour ses fusées spatiales. De toute évidence, ce sont des morceaux de kit robustes car ils devaient pouvoir résister à des températures allant jusquà 6000 degrés Fahrenheit. Cela montre cependant les utilisations futures potentielles de cette technologie.

Donjon Vortex

Avez-vous déjà rêvé de votre propre château, avec des douves inquiétantes et une falaise insurmontable? Vous pouvez maintenant, du moins sous forme minuscule, grâce à ce modèle imprimable en 3D de Jukka Seppänen . Ce modèle est également incroyablement conçu pour contenir une petite bougie au milieu pour lui ajouter une ambiance brillante la nuit.

Chats Cheshire

Les imprimantes 3D sont si polyvalentes. Ils peuvent être utilisés pour tout imprimer, des membres de remplacement aux simples petits modèles pour montrer votre amour pour les contes de fées. Ces instructions de Steve Solomon vous permettent dimprimer votre propre chat Cheshire souriant. Ces félins ne sont plus confinés au pays des merveilles.

Godzilla

Cette vision brillante de Godzilla a été créée par Mark Rhodes en sinspirant du modèle original de ChaosCoreTech et en ajoutant une dose fraîche deaux en colère sous ses pieds et un système brillant qui utilisait la technologie de vape pour souffler de la fumée hors de sa bouche.

Srie anime Batman

Nous parions quun Bruce Wayne moderne aurait quelques imprimantes 3D dans sa maison. Il approuverait probablement aussi que sa ressemblance animée soit recréée sous cette forme. Lamateur de limpression 3D Fotis Mint a créé ce modèle fantastique du chevalier noir pour que les gens simpriment eux-mêmes.

Lampe champignon

Lune des choses que nous aimons dans limpression 3D est la façon dont elle peut non seulement être utilisée pour créer de belles choses, mais aussi des choses utiles. Ici, Joe Prints a conçu un champignon très coloré qui sert également de petite lampe astucieuse .

Juge Dredd

Il sagit dun modèle imprimé en 3D incroyablement détaillé de Judge Dredd, avec son renfrogné emblématique et ses épaulettes massives. Ce modèle a été conçu par grafitomi sur la base des instructions dimpression de David Östman . Nous pensons que cest fantastique et vous pouvez même le voir dans toute sa splendeur sous forme de vidéo sur Instagram .

Guybrush Threepwood

De la classique Monkey Island, vient notre personnage de pirate préféré Guybrush Threepwood. Brillamment recréé ici par Fotis Mint . Si cela fait flotter votre bateau, vous serez heureux de le savoir, il a également les spécifications pour le scorbut, le capitaine LeChuck .

Casque Stormtrooper

Ce buste de casque Stormtrooper semble être le modèle parfait pour les geeks du monde entier. Nous imaginons que si vous possédez une imprimante 3D, vous êtes probablement un fan de Star Wars. La plupart des gens le sont de toute façon, nest-ce pas? Même si vous ne lêtes pas, vous pouvez toujours apprécier le niveau de détail et la présence de celui-ci. Une autre création classique de David Östman , elle est certainement populaire.

Masque anonyme

Que ce masque vous rappelle Guy Fawkes, le film de 2005 V pour Vendetta ou le groupe de hackers Anonymous, cest certainement frappant. Si vous avez toujours pensé que cétait plutôt cool, comme nous lavons fait, vous serez heureux de savoir que vous pouvez désormais imprimer le vôtre grâce à Fabio Bautista.

Canon de portail

Basée sur les jeux de puzzle de science-fiction impressionnants de Valve, cette impression 3D comprend un pistolet portail impressionnant. Hélas, il ne sera pas en mesure de faire exploser les portails de téléportation pour que vous puissiez les traverser, mais vous pourrez impressionner vos amis, lutiliser pour le cosplay ou simplement montrer votre style geek avec sur une étagère de votre maison. La création de Kirby Downey comprend également un boîtier à cavité pour les lumières LED afin que vous puissiez le faire briller.

Bouclier de Captain America

Pour tous les fans de MCU , celui-ci plaira forcément à la foule. Les instructions originales concernent une petite version du bouclier, à léchelle denviron 10 pouces. Mais comme il est imprimé en 3D, vous pouvez également agrandir et cette image montre un utilisateur qui a fait exactement cela et a créé un bouclier de taille réelle. Regardez une vidéo de loriginal ici pour avoir un avant-goût de sa beauté.

Mduse

Cela semble plutôt approprié dinclure Medusa sur cette liste - la mythique femme aux cheveux de serpent dont le simple regard pourrait transformer les hommes en pierre. Cette impression 3D est lune des nombreuses autres de Scan The World. Scan The World est un projet ambitieux pour numériser et recréer des objets dimportance culturelle comme celui-ci. Rendre notre passé plus accessible à tous dans le monde, même à ceux qui ne peuvent pas voyager.

La porte de Brandebourg

Cest peut-être minuscule, mais cest aussi un morceau dhistoire impressionnant que vous pouvez tenir entre vos mains. Cette impression 3D a été créée pour célébrer lanniversaire de la chute du mur de Berlin mais travaille également un brillant hommage à lhistoire.

Moai Head sur lle de Pques

Une autre création du projet Scan the World est une impression 3D de la tête Moai de lîle de Pâques. Il sagit dune reconstitution moderne de lune des mystérieuses statues de lîle et dune œuvre dart fantastique.

Tracteur OpenRC

Beaucoup de ces articles imprimés en 3D sont impressionnants à regarder et à sémerveiller, mais ils ne font pas nécessairement autre chose que de plaire aux yeux. Celui-ci le fait cependant , avec un peu deffort supplémentaire , vous pouvez fabriquer un tracteur en état de marche qui fera sûrement tourner vos roues.

SNES Mini Raspberry Pi

La SNES Mini est une console classique géniale. Mais si vous êtes une personne créative, vous aimerez peut-être créer la vôtre plutôt que den acheter une. Duke Doks a créé ce guide pour imprimer votre propre boîtier SNES Mini pour votre Raspberry Pi afin de le rendre plus authentique.

Groot

Le deuxième personnage le plus mignon de Guardians of the Galaxy (notre préféré est Rocket) est certainement indéniable. Si vous aimez aussi Groot, vous êtes obligé dapprouver cette impression 3D . Vous pouvez même imprimer Groot assis, debout et en agitant. Il y a tellement de choix. Nous aimons juste que les lignes du processus dimpression 3D aident à accentuer les plis en bois de la peau de Groot.

Wallace et Gromit

Le combo animé homme et chien le plus célèbre? Certainement lun des plus divertissants à décorer nos téléviseurs. Wallace et Gromit nous ont comblés de joie au fil des ans. On adore ce modèle imprimé en 3D de la paire. Cest amusant et ressemble beaucoup à loriginal aussi.

Joystick de simulation de vol

Après la sortie de Microsoft Flight Simulator, les gens sont devenus fous des joysticks au point quils sont tous en rupture de stock ou que les prix ont augmenté.

Pour ne pas être découragé, Akaki Kuumeri a conçu son propre joystick imprimé en 3D avec des composants fonctionnels et une connectivité USB. Une excellente solution à un problème du premier monde.

Guitare Stratocaster

Une vraie Stratocaster vous coûterait de grosses sommes dargent, mais quen est-il de celle que vous avez imprimée vous-même? Bien sûr, ce nest pas tout à fait la même chose, mais cest génial à sa manière.

Il est à noter que même si vous pouvez imprimer cette guitare vous - même , il est difficile de fonctionner correctement.

Ouvre-porte anti-germes

En 2020, il est préférable de ne pas sapprocher des gens, de toucher des objets ou de sortir en public, mais si vous en avez besoin, cela pourrait être une bonne solution.

Un ouvre-porte imprimé en 3D qui ressemble à un plumeau mais qui est en fait conçu pour vous permettre de saisir les poignées de porte et les portes ouvertes sans toucher les poignées et ainsi éviter les germes.

Claviers mcaniques

Les claviers de jeu sont excellents. Les claviers personnalisés fantaisie sont encore meilleurs, mais ils sont également très chers. Quen est-il dun imprimé 3D?

Cest une autre de ces impressions 3D qui est compliquée à réaliser mais tellement satisfaisante quand elle est terminée.

Miniature de Batman

Cette petite chose astucieuse est une réplique miniature imprimée en 3D du casque de Batman vs Superman. Ce nétait peut-être pas le meilleur film de Batman, mais on ne peut nier que ce casque est fantastique.

Écrit par Adrian Willings et Luke Edwards.