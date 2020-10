Les futures batteries, bientôt disponibles: chargez en quelques secondes, les derniers mois et alimentez-les en ondes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alors que les smartphones, les maisons intelligentes et même les appareils portables intelligents sont de plus en plus avancés, ils sont toujours limités par la puissance. La batterie na pas avancé depuis des décennies. Mais nous sommes au bord dune révolution du pouvoir.

Les grandes entreprises technologiques et automobiles ne sont que trop conscientes des limites des batteries lithium-ion. Alors que les puces et les systèmes dexploitation deviennent plus efficaces pour économiser de lénergie, nous ne cherchons toujours quun jour ou deux dutilisation sur un smartphone avant de devoir recharger.

Bien quil puisse sécouler un certain temps avant que nous ayons une semaine de vie hors de nos téléphones, le développement progresse bien. Nous avons rassemblé toutes les meilleures découvertes de batterie qui pourraient être bientôt avec nous, de la charge aérienne à la recharge ultra-rapide de 30 secondes. Jespère que vous verrez bientôt cette technologie dans vos gadgets.

NAWA Technologies a conçu et breveté une électrode en carbone ultra rapide, ce qui change la donne sur le marché des batteries. Il utilise une conception de nanotubes de carbone alignés verticalement (VACNT) et NAWA dit quil peut multiplier par dix la puissance de la batterie, multiplier par trois le stockage dénergie et multiplier par cinq le cycle de vie dune batterie. Lentreprise considère les véhicules électriques comme le principal bénéficiaire, réduisant lempreinte carbone et le coût de production des batteries, tout en améliorant les performances. NAWA affirme quune autonomie de 1000 km pourrait devenir la norme, avec des temps de charge réduits à 5 minutes pour atteindre 80%. La technologie pourrait être en production dès 2023.

Des chercheurs de lUniversité du Texas ont développé une batterie lithium-ion qui nutilise pas de cobalt pour sa cathode. Au lieu de cela, il est passé à un pourcentage élevé de nickel (89%) utilisant du manganèse et de laluminium pour les autres ingrédients. «Le cobalt est le composant le moins abondant et le plus cher des cathodes de batterie», a déclaré le professeur Arumugam Manthiram, du département de génie mécanique de Walker et directeur du Texas Materials Institute. "Et nous léliminons complètement." Léquipe affirme avoir surmonté les problèmes courants avec cette solution, assurant une bonne durée de vie de la batterie et une répartition uniforme des ions.

Bien que les propriétés de réduction des émissions des véhicules électriques soient largement acceptées, il existe toujours une controverse autour des batteries, en particulier lutilisation de métaux comme le cobalt. SVOLT, basée à Changzhou, en Chine, a annoncé avoir fabriqué des batteries sans cobalt conçues pour le marché des véhicules électriques. En plus de réduire les métaux des terres rares, la société affirme quils ont une densité dénergie plus élevée, ce qui pourrait entraîner une autonomie allant jusquà 800 km (500 miles) pour les voitures électriques, tout en prolongeant la durée de vie de la batterie et en augmentant la sécurité. Nous ne savons pas exactement où nous verrons ces batteries, mais la société a confirmé quelle travaillait avec un grand fabricant européen.

Cherchant à surmonter le problème du silicium instable dans les batteries lithium-ion, des chercheurs de lUniversité de Finlande orientale ont développé une méthode pour produire une anode hybride, en utilisant des microparticules de silicium mésoporeux et des nanotubes de carbone. Finalement, lobjectif est de remplacer le graphite comme anode dans les batteries et dutiliser du silicium, qui a dix fois la capacité. Lutilisation de ce matériau hybride améliore les performances de la batterie, tandis que le matériau silicium est produit de manière durable à partir de cendres décorce dorge.

Les chercheurs de lUniversité Monash ont développé une batterie au lithium-soufre qui peut alimenter un smartphone pendant 5 jours, surpassant le lithium-ion. Les chercheurs ont fabriqué cette batterie, détiennent des brevets et suscitent lintérêt des fabricants. Le groupe a financé des recherches supplémentaires en 2020, affirmant que la recherche continue sur les voitures et lutilisation du réseau se poursuivra.

La nouvelle technologie de batterie aurait un impact environnemental moindre que le lithium-ion et des coûts de fabrication inférieurs, tout en offrant la possibilité dalimenter un véhicule sur 1000 km (620 miles) ou un smartphone pendant 5 jours.

IBM Research rapporte avoir découvert une nouvelle chimie de batterie qui est exempte de métaux lourds comme le nickel et le cobalt et pourrait potentiellement surpasser le lithium-ion. IBM Research affirme que cette chimie na jamais été utilisée en combinaison dans une batterie auparavant et que les matériaux peuvent être extraits de leau de mer.

Les performances de la batterie sont prometteuses, IBM Research affirmant quelle peut surpasser les performances du lithium-ion dans un certain nombre de domaines différents - elle est moins chère à fabriquer, elle peut se recharger plus rapidement que le lithium-ion et peut contenir à la fois une puissance et une énergie plus élevées. densités. Tout cela est disponible dans une batterie à faible inflammabilité des électrolytes.

IBM Research souligne que ces avantages rendront sa nouvelle technologie de batterie adaptée aux véhicules électriques et travaille avec Mercedes-Benz, entre autres, pour développer cette technologie en une batterie commerciale viable.

Alors que les batteries lithium-ion sont partout et augmentent dans les cas dutilisation, la gestion de ces batteries, y compris la détermination du moment où ces batteries ont atteint la fin de leur vie est difficile. Panasonic, en collaboration avec le professeur Masahiro Fukui de lUniversité de Ritsumeikan, a mis au point une nouvelle technologie de gestion de la batterie qui permettra de contrôler beaucoup plus facilement les batteries et de déterminer la valeur résiduelle du lithium-ion quelles contiennent.

Panasonic affirme que sa nouvelle technologie peut être facilement appliquée avec une modification du système de gestion de la batterie, ce qui facilitera la surveillance et lévaluation des batteries avec plusieurs cellules empilées, le genre de chose que vous pourriez trouver dans une voiture électrique. Panasonic affirme que ce système contribuera à la durabilité en étant capable de mieux gérer la réutilisation et le recyclage des batteries lithium-ion.

La recherche a démontré une méthode de charge qui nous rapproche de la charge extrêmement rapide - XFC - qui vise à fournir une autonomie de 200 miles de voiture électrique en environ 10 minutes avec une charge de 400 kW. Lun des problèmes de charge est le placage au lithium dans les batteries, de sorte que la méthode de modulation de température asymétrique se charge à une température plus élevée pour réduire le placage, mais limite cela à 10 minutes de cycles, évitant ainsi la croissance de lélectrolyte solide en interphase, ce qui peut réduire la durée de vie de la batterie. La méthode est censée réduire la dégradation de la batterie tout en permettant la charge XFC.

Ce type alternatif de batterie lithium-ion utilise du silicium pour obtenir des performances trois fois meilleures que les batteries li-ion graphite actuelles. La batterie est toujours au lithium-ion comme celle de votre smartphone, mais elle utilise du silicium au lieu du graphite dans les anodes.

Les scientifiques de lUniversité de Californie à Riverside se concentrent depuis un certain temps sur le nano silicium, mais il se dégrade trop rapidement et est difficile à produire en grandes quantités. En utilisant du sable, il peut être purifié, mis en poudre puis broyé avec du sel et du magnésium avant dêtre chauffé pour éliminer loxygène, ce qui donne du silicium pur. Ceci est poreux et tridimensionnel, ce qui contribue à la performance et, potentiellement, à la durée de vie des batteries. Nous avons initialement repris cette recherche en 2014 et maintenant elle se concrétise.

Silanano est une start-up de technologie de batterie qui met cette technique sur le marché et a vu de gros investissements de la part dentreprises comme Daimler et BMW. La société affirme que sa solution peut être intégrée à la fabrication de batteries lithium-ion existantes, elle est donc prête pour un déploiement évolutif, promettant une augmentation des performances de la batterie de 20% maintenant, ou de 40% dans un proche avenir.

Bien que la charge inductive sans fil soit courante, être capable de capter lénergie du Wi-Fi ou dautres ondes électromagnétiques reste un défi. Une équipe de chercheurs a cependant mis au point une rectenne (antenne de collecte dondes radio) à laquelle seuls plusieurs atomes pensent, ce qui la rend incroyablement flexible.

Lidée est que les appareils peuvent incorporer cette rectenne à base de bisulfure de molybdène afin que lalimentation CA puisse être récupérée à partir du Wi-Fi dans lair et convertie en CC, soit pour recharger une batterie, soit pour alimenter directement un appareil. Cela pourrait voir des pilules médicales alimentées sans avoir besoin dune batterie interne (plus sûre pour le patient), ou des appareils mobiles qui nont pas besoin dêtre connectés à une alimentation pour se recharger.

Vous pourriez être la source dalimentation de votre prochain appareil, si la recherche sur les TENG se concrétise . Un TENG - ou nanogénérateur triboélectrique - est une technologie de récupération dénergie qui capte le courant électrique généré par le contact de deux matériaux.

Une équipe de recherche de lInstitut de technologie avancée de Surrey et de lUniversité de Surrey a donné un aperçu de la façon dont cette technologie pourrait être mise en place pour alimenter des choses comme les appareils portables. Bien que nous ne puissions pas le voir en action, la recherche devrait donner aux concepteurs les outils dont ils ont besoin pour comprendre et optimiser efficacement la mise en œuvre future de TENG.

Les grands esprits de lUniversité de Californie à Irvine ont craqué des batteries nanofils capables de résister à de nombreuses recharges. Le résultat pourrait être de futures batteries qui ne meurent pas.

Les nanofils, mille fois plus fins quun cheveu humain, représentent une grande possibilité pour les futures batteries. Mais ils sont toujours tombés en panne lors de la recharge. Cette découverte utilise des nanofils dor dans un électrolyte gel pour éviter cela. En fait, ces batteries ont été testées en se rechargeant plus de 200 000 fois en trois mois et nont montré aucune dégradation.

Les batteries à létat solide offrent traditionnellement de la stabilité, mais au prix des transmissions délectrolyte. Un article publié par des scientifiques de Toyota décrit leurs tests sur une batterie à semi-conducteurs utilisant des conducteurs sulfurés supioniques. Tout cela signifie une batterie supérieure.

Le résultat est une batterie qui peut fonctionner à des niveaux de super condensateur pour se charger ou se décharger complètement en seulement sept minutes, ce qui la rend idéale pour les voitures. Comme il est à létat solide, cela signifie également quil est beaucoup plus stable et plus sûr que les batteries actuelles. Lunité à semi-conducteurs devrait également pouvoir fonctionner à une température aussi basse que moins 30 degrés Celsius et jusquà cent.

Les matériaux électrolytiques posent toujours des défis, alors ne vous attendez pas à les voir bientôt dans les voitures, mais cest un pas dans la bonne direction vers des batteries plus sûres et plus rapides.

Les batteries au graphène ont le potentiel dêtre lune des plus supérieures disponibles. Grabat a développé des batteries au graphène qui pourraient offrir aux voitures électriques une autonomie allant jusquà 500 miles sur une charge.

Graphenano , la société à lorigine du développement, affirme que les batteries peuvent être chargées complètement en quelques minutes et peuvent se charger et se décharger 33 fois plus rapidement que le lithium-ion. La décharge est également cruciale pour des choses comme les voitures qui ont besoin de grandes quantités de puissance pour se retirer rapidement.

On ne sait pas si les batteries Grabat sont actuellement utilisées dans des produits, mais la société a des batteries disponibles pour les voitures, les drones, les vélos et même la maison.

Les scientifiques de lUniversité Rice ont fait une percée dans les micro-supercondensateurs. Actuellement, ils sont coûteux à fabriquer mais utilisent des lasers qui pourraient bientôt changer.

En utilisant des lasers pour graver des motifs délectrodes en feuilles de plastique, les coûts de fabrication et leffort chutent massivement. Le résultat est une batterie qui peut se recharger 50 fois plus vite que les batteries actuelles et se décharger encore plus lentement que les supercondensateurs actuels. Ils sont même robustes, capables de fonctionner après avoir été pliés plus de 10 000 fois lors des tests.

Prieto pense que lavenir des batteries est la 3D. Lentreprise a réussi à résoudre ce problème avec sa batterie qui utilise un substrat en mousse de cuivre.

Cela signifie que ces batteries seront non seulement plus sûres, grâce à labsence délectrolyte inflammable, mais elles offriront également une durée de vie plus longue, une charge plus rapide, une densité cinq fois plus élevée, seront moins chères à fabriquer et seront plus petites que les offres actuelles.

Prieto vise à placer ses piles dans de petits objets en premier, comme les appareils portables. Mais cela dit que les batteries peuvent être améliorées afin que nous puissions les voir dans les téléphones et peut-être même dans les voitures à lavenir.

La batterie Jenax J.Flex a été développée pour rendre possible des gadgets pliables. La batterie en forme de papier peut se plier et est étanche, ce qui signifie quelle peut être intégrée dans les vêtements et les appareils portables.

La batterie a déjà été créée et a même été testée en termes de sécurité, notamment en étant pliée plus de 200 000 fois sans perte de performances.

uBeam utilise les ultrasons pour transmettre lélectricité. La puissance est transformée en ondes sonores, inaudibles pour les humains et les animaux, qui sont transmises puis reconverties en puissance lorsquelles atteignent lappareil.

Le concept uBeam a été découvert par Meredith Perry, diplômée en astrobiologie, 25 ans. Elle a lancé lentreprise qui permettra de charger des gadgets par voie aérienne à laide dune plaque de 5 mm dépaisseur. Ces émetteurs peuvent être fixés aux murs, ou transformés en art décoratif, pour transmettre lénergie aux smartphones et aux ordinateurs portables. Les gadgets ont juste besoin dun récepteur mince pour recevoir la charge.

StoreDot , une start-up née du département de nanotechnologie de lUniversité de Tel Aviv, a développé le chargeur StoreDot. Il fonctionne avec les smartphones actuels et utilise des semi-conducteurs biologiques fabriqués à partir de composés organiques naturels connus sous le nom de peptides - de courtes chaînes dacides aminés - qui sont les éléments constitutifs des protéines.

Le résultat est un chargeur capable de recharger les smartphones en 60 secondes. La batterie comprend «des composés organiques ininflammables enfermés dans une structure de protection de sécurité multicouche qui empêche les surtensions et le chauffage», il ne devrait donc y avoir aucun problème avec son explosion.

La société a également révélé son intention de construire une batterie pour véhicules électriques qui se recharge en cinq minutes et offre une autonomie de 300 miles.

On ne sait pas quand les batteries StoreDot seront disponibles à léchelle mondiale - nous nous attendions à ce quelles arrivent en 2017 - mais quand elles le feront, nous nous attendons à ce quelles deviennent incroyablement populaires.

Alcatel a fait une démonstration dun téléphone mobile avec un panneau solaire transparent sur lécran qui permettrait aux utilisateurs de recharger leur téléphone en le plaçant simplement au soleil.

Bien quil ne soit probablement pas disponible dans le commerce avant un certain temps, la société espère que cela contribuera à résoudre les problèmes quotidiens de ne jamais avoir assez de batterie. Le téléphone fonctionnera avec la lumière directe du soleil ainsi que les lumières standard, de la même manière que les panneaux solaires ordinaires.

Une voiture a réussi à parcourir 1 100 miles avec une seule charge de batterie . Le secret de cette super gamme est un type de technologie de batterie appelée aluminium-air qui utilise loxygène de lair pour remplir sa cathode. Cela le rend beaucoup plus léger que les batteries lithium-ion à remplissage liquide pour donner à la voiture une autonomie beaucoup plus grande.

La Fondation Bill Gates finance dautres recherches du Bristol Robotic Laboratory, qui a découvert des piles pouvant être alimentées par lurine . Il est suffisamment efficace pour charger un smartphone que les scientifiques ont déjà montré. Mais comment ça marche?

À laide dune pile à combustible microbienne, les micro-organismes prélèvent lurine, la décomposent et produisent de lélectricité.

Des chercheurs britanniques ont construit un téléphone capable de se recharger en utilisant le son ambiant dans latmosphère qui lentoure.

Le smartphone a été construit selon un principe appelé effet piézoélectrique. Des nanogénérateurs ont été créés pour capturer le bruit ambiant et le convertir en courant électrique.

Les nanorods répondent même à la voix humaine, ce qui signifie que les utilisateurs mobiles bavards pourraient en fait alimenter leur propre téléphone pendant quils parlent.

Power Japan Plus a déjà annoncé cette nouvelle technologie de batterie appelée Ryden dual carbon . Non seulement il durera plus longtemps et se chargera plus rapidement que le lithium, mais il peut être fabriqué dans les mêmes usines où les batteries au lithium sont fabriquées.

Les batteries utilisent des matériaux en carbone, ce qui signifie quelles sont plus durables et plus respectueuses de lenvironnement que les alternatives actuelles. Cela signifie également que les batteries se chargeront vingt fois plus rapidement que le lithium-ion. Ils seront également plus durables, avec la capacité de durer jusquà 3000 cycles de charge, et ils sont plus sûrs avec moins de risques dincendie ou dexplosion.

Des scientifiques japonais travaillent sur de nouveaux types de batteries qui nont pas besoin de lithium comme la batterie de votre smartphone. Ces nouvelles batteries utiliseront du sodium, lun des matériaux les plus courants sur la planète plutôt que du lithium rare - et elles seront jusquà sept fois plus efficaces que les batteries conventionnelles.

Des recherches sur les batteries sodium-ion sont en cours depuis les années quatre-vingt pour tenter de trouver une alternative moins chère au lithium. En utilisant du sel, le sixième élément le plus répandu sur la planète, les batteries peuvent devenir beaucoup moins chères. La commercialisation des batteries devrait commencer pour les smartphones, les voitures et plus dans les cinq à dix prochaines années.

Le chargeur portable pour pile à hydrogène Upp est maintenant disponible. Il utilise de lhydrogène pour alimenter votre téléphone en vous gardant hors de la ceinture et en restant respectueux de lenvironnement.

Une cellule à hydrogène fournira cinq charges complètes dun téléphone mobile (capacité de 25 Wh par cellule). Et le seul sous-produit produit est la vapeur deau. Une prise USB de type A signifie quelle chargera la plupart des périphériques USB avec une sortie 5V, 5W, 1000mA.

Il nest pas rare que les batteries au lithium-ion surchauffent, prennent feu et explosent peut-être même. La batterie du Samsung Galaxy Note 7 en est un excellent exemple. Des chercheurs de luniversité de Stanford ont mis au point des batteries lithium-ion avec extincteurs intégrés.

La batterie a un composant appelé phosphate de triphényle, qui est couramment utilisé comme retardateur de flamme dans lélectronique, ajouté aux fibres de plastique pour aider à séparer les électrodes positive et négative. Si la température de la batterie dépasse 150 degrés Celsius, les fibres de plastique fondent et le phosphate de triphényle est libéré. La recherche montre que cette nouvelle méthode peut empêcher les batteries de prendre feu en 0,4 seconde.

Les batteries au lithium-ion ont une couche de matériau poreux délectrolyte liquide plutôt volatile intercalée entre les couches danode et de cathode. Mike Zimmerman, chercheur à lUniversité Tufts dans le Massachusetts, a développé une batterie qui a le double de la capacité des batteries lithium-ion , mais sans les dangers inhérents.

La batterie de Zimmerman est incroyablement mince, étant légèrement plus épaisse que deux cartes de crédit, et remplace le liquide électrolyte par un film plastique qui a des propriétés similaires. Il peut supporter dêtre percé, déchiqueté et peut être exposé à la chaleur car il nest pas inflammable. Il reste encore beaucoup de recherches à faire avant que la technologie puisse être commercialisée, mais il est bon de savoir que des options plus sûres existent.

Les scientifiques de Harvard ont développé une batterie qui stocke son énergie dans des molécules organiques dissoutes dans de leau à pH neutre. Les chercheurs affirment que cette nouvelle méthode permettra à la batterie Flow de durer exceptionnellement longtemps par rapport aux batteries lithium-ion actuelles.

Il est peu probable que nous voyons la technologie dans les smartphones et autres, car la solution liquide associée aux batteries Flow est stockée dans de grands réservoirs, le plus grand sera le mieux. On pense quils pourraient être un moyen idéal de stocker lénergie créée par des solutions dénergie renouvelable telles que le vent et le solaire.

En effet, des recherches de lUniversité de Stanford ont utilisé du métal liquide dans une batterie à flux avec des résultats potentiellement excellents, revendiquant le double de la tension des batteries à flux conventionnelles. Léquipe a suggéré que cela pourrait être un excellent moyen de stocker des sources dénergie intermittentes, comme le vent ou le solaire, pour une libération rapide sur le réseau à la demande.

IBM et ETH Zurich et ont développé une batterie à flux liquide beaucoup plus petite qui pourrait potentiellement être utilisée dans les appareils mobiles. Cette nouvelle batterie prétend pouvoir non seulement alimenter les composants, mais les refroidir en même temps. Les deux sociétés ont découvert deux liquides à la hauteur de la tâche, et seront utilisés dans un système capable de produire 1,4 Watts de puissance par cm carré, avec 1 Watt de puissance réservé pour alimenter la batterie.

La société ZapGo, basée à Oxford, a développé et produit la première batterie carbone-ion prête à être utilisée par les consommateurs. Une batterie au carbone-ion combine les capacités de charge ultra-rapide dun supercondensateur, avec les performances dune batterie au lithium-ion, tout en étant entièrement recyclable.

La société dispose dun chargeur powerbank qui sera complètement chargé en cinq minutes, puis chargera un smartphone complètement en deux heures.

Les scientifiques de lUniversité de Sydney pensent avoir trouvé un moyen de fabriquer des batteries zinc-air à un prix beaucoup moins cher que les méthodes actuelles. Les batteries zinc-air peuvent être considérées comme supérieures au lithium-ion, car elles ne prennent pas feu. Le seul problème est quils dépendent de composants coûteux pour fonctionner.

Sydney Uni a réussi à créer une batterie zinc-air sans avoir besoin des composants coûteux, mais plutôt des alternatives moins chères. Des batteries plus sûres et moins chères pourraient être en route!

Des chercheurs de l Université de Surrey développent une façon de vous permettre dutiliser vos vêtements comme source dénergie. La batterie est appelée nanogénérateurs triboélectriques (TENG), qui convertit le mouvement en énergie stockée. Lélectricité stockée peut ensuite être utilisée pour alimenter des téléphones mobiles ou des appareils tels que les trackers de fitness Fitbit.

La technologie pourrait être appliquée à plus que de simples vêtements, elle pourrait être intégrée au trottoir, donc lorsque les gens marchent constamment dessus, elle peut stocker de lélectricité qui peut ensuite être utilisée pour alimenter les lampes de rue, ou dans le pneu dune voiture afin quelle puisse alimenter une voiture.

Des ingénieurs de lUniversité de Californie à San Diego ont mis au point une pile à biocarburant extensible qui peut générer de lélectricité à partir de la sueur. On dit que lénergie générée est suffisante pour alimenter les LED et les radios Bluetooth, ce qui signifie quelle pourrait un jour alimenter des appareils portables tels que des montres intelligentes et des trackers de fitness.

Samsung a réussi à développer des «boules de graphène» capables daugmenter la capacité de ses batteries lithium-ion actuelles de 45% et de se recharger cinq fois plus vite que les batteries actuelles. Pour mettre cela en contexte, Samsung affirme que sa nouvelle batterie à base de graphène peut être rechargée complètement en 12 minutes, contre environ une heure pour lunité actuelle.

Samsung affirme également quil a des utilisations au-delà des smartphones, affirmant quil pourrait être utilisé pour les véhicules électriques car il peut résister à des températures allant jusquà 60 degrés Celsius.

Les scientifiques du WMG de lUniversité de Warwick ont développé une nouvelle technologie qui permet aux batteries lithium-ion actuelles dêtre chargées jusquà cinq fois plus rapidement que les limites actuellement recommandées. La technologie mesure constamment la température dune batterie beaucoup plus précisément que les méthodes actuelles.

Les scientifiques ont découvert que les batteries actuelles peuvent en fait être poussées au-delà de leurs limites recommandées sans affecter les performances ou la surchauffe. Peut-être que nous navons besoin daucune des autres nouvelles batteries mentionnées!

Écrit par Chris Hall.