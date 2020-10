Coravin Pivot est un gadget à 99 $ qui vous aide à garder une bouteille de vin fraîche pendant des semaines

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Coravin est un nom que vous navez peut-être pas entendu auparavant, mais cest une entreprise qui devrait vous intéresser si vous buvez du vin - son système de conservation du vin est une gamme de conservateurs de vin qui ont déjà utilisé un système daiguilles pour que vous puissiez extraire un verre. de vin de la bouteille sans tirer le bouchon.

Cependant, cela signifiait également de la complexité et les systèmes Coravin précédents étaient coûteux, ce qui signifie que les appareils se trouvaient plus généralement dans les restaurants haut de gamme.

Maintenant, cependant, Coravin a une nouvelle façon moins chère de conserver une bouteille de vin pendant quelques semaines. Il utilise toujours une petite bouteille de gaz Argon comme ses frères plus chers, mais le Coravin Pivot est un verseur plus simple - mais qui maintient lintégrité de la bouteille intacte.

Essentiellement, vous tirez le bouchon et le remplacez par lun des bouchons sur mesure de Coravin. Ensuite, à tout moment, vous pouvez simplement attacher le dispositif Coravin Pivot à 99 $ / 99 £ et le vider - le gaz inerte maintient la pression dans la bouteille afin quil ny ait pas de réaction du vin avec lair. Vous pouvez verser 20 verres avec une capsule avant de devoir la changer.

De plus, alors que les produits Coravin antérieurs avaient une vitesse de versement plus lente, celle du pivot est égale à celle du versement direct de la bouteille. Parce que vous pouvez acheter des bouchons supplémentaires (deux sont inclus), il est idéal pour ceux qui veulent boire un verre ou deux de bouteilles différentes mais qui veulent naturellement gaspiller le reste de la bouteille.

Le Pivot est compatible avec toutes les bouteilles et tous les types de vin - contrairement au système principal Coravin qui na pas encore été en mesure de faire face à leffervescence. Il est livré avec deux bouchons et une bouteille de gaz pour commencer.

Il rejoint la gamme existante de Coravin - les Model Three, Model Five et Model Six introduits plus tôt en 2020. Ensuite, il y a aussi le Model Eleven entièrement automatique.

Écrit par Dan Grabham.