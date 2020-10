Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Halloween est à nos portes et vous pouvez vous attendre à voir une foule de goules, de fantômes et de manigances totalement effrayantes tout au long de la journée. Mais noublions pas ce plus effrayant des habitants de la pièce sombre, le geek horrible. Ils émergent souvent de leurs terribles demeures à cette période de lannée, gémissant et gémissant - principalement à propos de la surutilisation par JJ Abrams des effets de lumière parasite sur les franchises Star Trek / Star Wars.

Ils éclairent également Internet avec leurs beaux exemples de citrouilles sculptées aux saveurs technologiques. Et nous avons organisé pour vous une superbe collection de leurs produits afin que vous puissiez vous mettre dans lambiance pour un tour ou un traitement.

Wonder Woman

Le nouveau film Wonder Woman a pris dassaut le box-office et a même réussi un score impressionnant de 92% sur Rotten Tomatoes. Nous sommes tout aussi impressionnés par le portrait de Gal Gadot par Pumpkin Geek dans le rôle principal.

Khal Drogo de Game of Thrones

Khal Drogo est un chef de guerre menaçant des Dothraki - un guerrier féroce avec une magnifique crinière. Les yeux perçants de ce guerrier légendaire se tournent vers la coque de cette lanterne dHalloween.

Rocket et Groot (Gardiens de la Galaxie)

«Je suis Groot!

Rocket est trop occupé pour entendre le cri de son camarade Gardien de la Galaxie et est souvent frustré par lui de toute façon. Nous adorons ces petites créatures et lattention portée aux détails par Alex Wers pour capturer chaque petite partie de leurs personnages.

Messagerie de citrouille subliminale

Quelle liste de citrouilles incroyablement geek serait complète sans celle qui inclut le logo de Pocket-lint? Nous navons certainement pas pu résister à celui-ci.

Tetris

Tetris classique du jeu réinventé dans le côté dune citrouille. Celui-ci a dû prendre un certain temps à faire et une main très ferme en effet, un peu comme le jeu lui-même.

Gengar (Pokmon)

L engouement pour les Pokémon nest pas terminé. Pokemon a peut-être vu le jour en 1996, mais lamour pour les personnages et le monde que les jeux ont créés a grandi et grandi. Gengar est lune des espèces fantômes / poison de lunivers Pokemon et un favori des fans. Nous le voyons généralement en fourrure violette, mais je dois admettre quil a lair plutôt génial sculpté dans une citrouille aussi.

Citrouille QR code

Les codes QR sont peut-être le fléau du monde du marketing, mais vous devez certainement admirer le travail complexe qui consiste à en fabriquer un sur une citrouille. Nous ne savons pas si celui-ci numérisera aussi facilement quune impression en noir et blanc.

Un chappy effront

Cette beauté est lune des nombreuses citrouilles finement sculptées par Villafane Studios . Certaines œuvres brillamment détaillées sont disponibles pour consultation dans la galerie de lentreprise et nous vous recommandons de les consulter.

La baleine rate

Si vous avez déjà vu Fail Whale, vous connaissez la douleur et la misère de Twitter. Il sagit dune image Internet célèbre dun béluga blanc transporté en altitude par une volée doiseaux et est souvent vue lorsque Twitter est surchargé ou arrêté pour une raison quelconque.

Logo de Game of Thrones

Game of Thrones savère être assez populaire sur notre liste de citrouilles geek, et il est facile de comprendre pourquoi. Les fans de la série ont un certain flair pour créer de merveilleuses œuvres dart. Ici, nous pouvons voir le logo de la série télévisée recréé dans une splendeur merveilleuse.

Envahisseurs de lespace

Une autre légende du jeu classique, Space Invaders a été lun des premiers jeux vidéo à arriver sur le marché et à amener le jeu au grand public. Ces petits extraterrestres embêtants devaient être traités rapidement pour gagner la partie. Nous sommes juste tristes que cette citrouille ne présente probablement pas le thème musical classique qui va avec.

Pac-Man

Pacman et son ennemi juré capturés dans une seule citrouille. Nous adorons le fait que le fantôme soit celui qui est pourchassé ici, alors que nos souvenirs de Pacman impliquaient principalement de fuir les camarades effrayants.

toile de la mort (Star Wars)

Létoile de la mort annihilant la planète pourrait être un choix évident pour la sculpture de citrouille en raison de sa forme en forme de lune, mais ce nest pas pour minimiser les détails qui sont entrés dans celui-ci.

flux RSS

Lhumble flux RSS nest peut-être pas le même amour quavant, mais nous avons quand même une sensation chaleureuse et floue lorsque nous voyons ce logo. La connaissance est le pouvoir après tout. La jeune génération pourrait cependant confondre celui-ci avec le symbole Wi-Fi.

Pixel Mario

Le voici à nouveau, la légende qui est Super Mario mais dans sa forme pixelisée originale. Celui-ci est un merveilleux hommage à une fantastique légende du jeu vidéo.

Une bouche de la pomme

Celui-ci est probablement la sculpture la plus simple de notre liste, mais reste une œuvre dart merveilleusement geek dun fan dApple. Nous ne sommes pas sûrs de vouloir manger une grosse bouchée de cette pomme.

R2-D2 (Star Wars)

Bien quil nait pas de pattes ici, cette citrouille est une ressemblance indéniable de R2-D2, le petit mais adorable droïde astromech des films Star Wars. Nous doutons cependant quil soit capable de projeter des hologrammes.

Portrait de Mario

Juste au moment où vous pensiez quil ne pouvait pas y avoir une autre sculpture de Mario, vient ce portrait de son visage. Nous aimons le détail de celui-ci et éclairé, il est encore mieux.

Anneau rouge de la mort et un visage clin doeil

Il y a un peu dhumour effronté dans celui-ci. Une citrouille a été sculptée avec le tristement célèbre anneau rouge de la mort de la XBOX 360, lautre avec un emoji au visage clin doeil. Bien sûr, nous doutons que quiconque ayant vu les feux davertissement pour de vrai aimerait voir cela, mais jespère que le reste dentre nous pourra apprécier lhumour.

Manette Wii

Les fans de Nintendo pourraient apprécier celui-ci - une sculpture du célèbre logo Nintendo et une main tenant la manette de la console Wii.

Empereur Palpatine (Star Wars)

Lempereur de la franchise Star Wars est parfaitement sculpté, défiguré le visage flétri et le tout dans cette humble citrouille. Nous espérons juste que la citrouille na pas eu le même sort que sa ressemblance.

Pirate zombie LeChuck

Inspirée du classique du jeu sorti à lorigine en 1997, cette sculpture de citrouille est une superbe représentation du pirate zombie LeChuck de The Curse of Monkey Island .

Dark Vador (Star Wars)

Peut-être le méchant le plus connu de toutes les franchises de films, Dark Vador est instantanément reconnaissable, même sil est sculpté dans une citrouille. Nous aimons la simplicité de celui-ci, maintenant tout ce dont il a besoin est une table dharmonie James Earl Jones pour le rendre complet.

Yoda

La peur des citrouilles est le chemin vers le côté obscur. La peur des sculptures mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Ce sont les apprentissages du maître Jedi.

Transformateurs

Ils ne sont pas susceptibles de se transformer en quoi que ce soit, mais il est indéniable que ces citrouilles Autobot et Decepticon sont plutôt chouettes.

Extraterrestre

Nous nous souvenons tous de cette scène dans Alien où une petite créature a éclaté de la cavité thoracique. Nous avons déjà vu des citrouilles de style horreur intelligentes, mais celle-ci est quelque chose de spécial.

Citrouille Lego

Si vous navez pas les compétences pour sculpter une citrouille ou si vous ne voulez pas dépenser dargent pour quelque chose qui va juste pourrir de toute façon, pourquoi ne pas emprunter cette voie et investir dans du Lego orange pour construire quelque chose qui durera un peu plus longtemps .

Cylon (Battlestar Galactica)

Les Cylons sont les guerriers cybernétiques en conflit avec les humains de lunivers Battlestar Galactica. Nous adorons le détail de cette sculpture, jusquaux LED pour représenter la visière Cylon.

Prdateur

"Vous êtes un moche ..." La célèbre réplique dArnie du film Predator résume bien le visage hideux du Predator. Néanmoins, cette sculpture est quelque chose dassez spécial - complexe, détaillé, laid. Nous aimons ça.

Spock

Il est parfaitement logique davoir une sculpture Spock sur notre liste deux fois. Il y a de la sagesse dans ces Vulcains.

moticne visage Winky

Nous ne serions pas surpris de voir plus de citrouilles de style émoticône cette année. Les émojis sont extrêmement populaires, mais nous ne sommes pas sûrs que quiconque parviendra à reproduire les Animojis dApple.

Master Chief (Halo)

Master Chief et la série Halo ont beaucoup de fans qui adoreront celui-ci.

Oiseau de proie (Star Trek)

Les fans de Star Trek pourraient être enthousiasmés par la dernière itération des Klingons dans la nouvelle série de Netflix "Discovery", mais nous imaginons que cette sculpture doiseau de proie les rendrait heureux. Nous adorons le fond étoilé de celui-ci qui le distingue vraiment.

Minecraft

Lune delles était certainement plus facile à faire que lautre, mais si vous êtes un fan de Minecraft, vous êtes sûr de reconnaître ces sculptures. Minecraft continue de gagner en popularité même avec les graphismes pixelisés de base et montre quun jeu ne doit pas nécessairement présenter une technologie de pointe pour bien fonctionner.

Spiderman frappe nouveau

Un autre spiderman radioactif orne une autre citrouille. Il y a un peu plus de détails dans celui-ci qui comprend même le logo de laraignée sur son costume de super-héros.

Le comdien (The Watchman)

Le comédien est un justicier de The Watchman qui mange des cigares et des armes à feu. Cette ressemblance est impressionnante car elle est exacte. Film craquant aussi!

chasseurs de fantmes

Le logo classique Ghostbusters des films originaux. Nous adorons celui-ci et avons craqué un petit sourire à lutilisation intelligente de cure-dents pour garder les yeux et la bouche en place sur le fantôme.

Pingouin Linux

Il y a de fortes chances que ce soit la citrouille la plus geek de notre liste. Une sculpture dun pingouin Linux montrerait sûrement aux gens à quel point vous êtes ringard si vous aviez cela dans votre fenêtre.

Windows 7

Si vous recherchez une citrouille plus effrayante, le logo Windows Vista aurait peut-être été une meilleure option. Peut-être que cette citrouille a été créée pour célébrer les corrections de bogues et les améliorations apportées avec le nouveau système dexploitation.

Wordpress

Les gens sont de tels nerds. Nous savons que Wordpress est populaire, mais nous ne nous attendions jamais à voir le logo sur une citrouille.

Lien (Lgende de Zelda)

Souvent confondu avec Zelda, mais connu sous le nom de Link, il sagit du héros principal des jeux Legend of Zelda. Link est un héros éternel, avec de nombreuses incarnations, même celle-ci sur le côté dune citrouille.

Bill Gates

Nous parions que lorsque Bill Gates était un jeune homme, il navait jamais imaginé quun jour il pourrait être lun des hommes les plus célèbres et les plus riches du monde. Nous imaginons quil na jamais non plus pensé que quelquun prendrait le temps de sculpter sa ressemblance dans une citrouille.

Le Tardis (Dr Who)

On dit que le Tardis est plus grand à lintérieur quil napparaît de lextérieur. Nous imaginons que cela est tout aussi vrai avec cette citrouille, mais il ny a pas autant de choses intéressantes à lintérieur de celle-ci que dans la boîte de police itinérante en temps réel.

Cassettes audio

La plus jeune génération ne sait peut-être même pas ce quest celle-ci, mais elle nous remplit dune joie nostalgique. Bien que nous soyons heureux de ne pas avoir besoin dun crayon pour rembobiner celui-ci.

Big Daddy (Bioshock)

Big Daddies, également connus sous le nom de Protecteurs, sont des personnages des jeux Bioshock. Ces gars géants sont en fait des humains génétiquement améliorés avec des combinaisons de plongée greffées à leur corps. Leur objectif principal était descorter les petites sœurs autour de Rapture, mais le but de celui-ci est simplement de rendre cette citrouille géniale.

Pi

Pi est le symbole utilisé pour représenter le rapport entre la circonférence dun cercle et son diamètre. Nous doutons quune citrouille compte comme un cercle parfait, mais cest certainement une utilisation geek si nous en avons déjà vu un.

Logo Apple et Steve Jobs

Cest le deuxième logo Apple gravé dans une citrouille apparaissant sur notre liste, mais celui-ci est quelque chose de spécial. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez quau lieu de la morsure sur le côté de la pomme, il y a une tête qui ressemble à Steve Jobs.

Tetris

Nous adorons cette sculpture Tetris. Une légende du jeu classique qui prend vie dans toute la gloire de la citrouille.

Pacman, Mme Pacman et quelques amis

Nous avons un penchant particulier pour Pacman, cest pourquoi il sest faufilé deux fois sur cette liste. Nous adorons la collection de personnages Pacman ici. Mme Pacman et les fantômes font également leur apparition, tout comme les collations de Pacman alors quil se déplace. Brillant.

Armement de guerre

Vous devez admirer le souci du détail avec celui-ci. Il a dû y avoir une sculpture minutieuse pour obtenir le logo au milieu sans que la citrouille ne se brise. Le logo Gears of War na jamais été aussi beau.

Symboles PlayStation

Cette sculpture de jeu simple est tout aussi reconnaissable que toutes les autres de cette liste. Les symboles de jeu de Sony PlayStation.

Petite grosse plante

Sackboy de Little Big Planet na jamais été aussi cool. Nous adorons ce petit personnage tricoté, cest donc génial de voir son visage effronté sur le côté dune citrouille dans toute sa splendeur.

Logo Xbox

Ce simple logo Xbox est probablement la conception de citrouille la plus simple de notre liste, mais montre certainement un certain amour pour la marque de jeux de Microsoft.

Angry Birds

Angry Birds nest peut-être pas aussi populaire quautrefois, mais nous aimons toujours cet ensemble de personnages de la franchise de jeux. Bien que nous ayons limpression que cest un peu triche de simplement peindre une citrouille plutôt que de la découper.

Cochon de Angry Bird

Si vous aimez Angry Birds mais que vous voulez voir des dessins de citrouilles appropriés plutôt que des peintures, alors celui-ci pourrait être pour vous.

Borderlands Psycho

Cette sculpture de citrouille présente le psychopathe de la pochette du jeu Borderlands. Ces maniaques dérangés étaient difficiles à gérer, mais sont immédiatement reconnaissables comme étant de la franchise Borderlands.

Homme araigne

Une autre citrouille de spiderman nous montre que la légende du web-slinging est populaire. Cette sculpture simple fonctionne très bien et a lair bien éclairée aussi.

Zoom

La mère dAlex Barnard a réussi à réaliser très probablement le meilleur design de citrouille pour 2020. La vue familière dune conférence téléphonique Zoom mais sous forme de citrouille.

La rivalit Android contre Apple

La rivalité classique entre les fans dAndroid et dApple a abouti à cette image qui a rapidement fait son chemin sur Internet et peut même être vue sur divers modèles de t-shirts. Cette sculpture, bien que légèrement vulgaire, est au moins impressionnante et légèrement amusante.

Cthulu

Cette représentation lumineuse et brillante de Cthulhu montre lentité cosmique créée par HP Lovecraft. Une attention impressionnante aux détails montre ici une main ferme et beaucoup de patience.

Star Wars contre Star Trek

Pour terminer la liste des citrouilles les plus geek de la liste, il ne semble approprié que de se débrouiller complètement avec un affrontement de franchises Sci-Fi. Ici, nous voyons la Starship Enterprise se battre avec le Millenium Falcon. Nous ne sommes pas sûrs de vouloir dire qui gagnerait dans une telle bataille, nous vous laisserons décider vous-même.

Citrouille Trump

Même si vous nêtes pas daccord avec le sentiment, vous devez admirer celui-ci. Une citrouille dans une citrouille, sculptée pour ressembler à Donald Trump derrière les barreaux.

Une citrouille Spock totalement logique

The Pumpkin Geek , alias Alex Wer, crée de magnifiques œuvres dart sur de "fausses" citrouilles qui durent beaucoup plus longtemps quune citrouille normale qui pourrira avec le temps.

Ces citrouilles sont un choix logique si vous voulez quelque chose qui vivra longtemps et prospérera. On adore ce portrait de Spock, le souci du détail est superbe.

U2

Les gens nont peut-être pas apprécié l album gratuit U2 sur leur compte iTunes, mais on ne peut nier que ce portrait de Bono and co est impressionnant.

Negan et sa chauve-souris Lucille (The Walking Dead)

Negan pourrait être une menace pour lunivers de Walking Dead, mais il est beaucoup moins menaçant sur une citrouille. Lucille nest cependant pas moins intimidante.

BB-8 (Star Wars)

Nous espérons que cette citrouille ne roule pas autant que le petit droïde BB-8. Même sans les sons qui laccompagnent, ce droïde sculpté est assez génial.

Elsa (gele)

Les parents du monde entier en ont probablement marre de voir son visage et dentendre sa voix, mais cette représentation dElsa de Frozen est peut-être la meilleure que nous ayons vue et elle nest pas non plus musicale, ce qui est un soulagement.

Frodon Baggins et Gollum (Le Seigneur des anneaux)

Mon précieux! Oubliez la bague, cette citrouille est une chose de puissance et de beauté. Nous ne voudrions certainement pas le voir jeté dans les incendies de Mount Doom.

Groot pleine taille (Gardiens de la Galaxie)

Bien que le mini Groot soit peut-être plus mignon, nous avons toujours un faible pour le Groot original en taille réelle du premier film Guardians of the Galaxy. Cette sculpture montre à quel point les dessins peuvent être complexes.

Winifred Sanderson (Hocus Pocus)

Winifred "Winnie" Sanderson est le chef des sœurs Sanderson dans le film Hocus Pocus de 1993, mais cette sculpture de citrouille nest pas magique, cest un talent merveilleux.

Armoiries de Poudlard (Harry Potter)

Les designs Harry Potter sont toujours un favori pour les costumes dHalloween et pour les sculptures de citrouilles. Ici, The Pumpkin Geek a recréé les armoiries de lécole de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard. Lécole est peut-être fictive, mais cette sculpture est une véritable œuvre dart.

Super mario

Super Mario a bien plus de 30 ans, mais il na jamais vieilli. Cette image du super plombier est immédiatement reconnaissable à travers le monde et nous sommes sûrs que cette citrouille sera également populaire pendant des années.

Pennywise le clown dansant (IT)

Pennywise a initialement atteint le grand écran en 1986 et est revenu à nouveau en 2017. Si vous avez peur des clowns, il est assez effrayant, mais cette sculpture de citrouille est particulièrement effrayante.

Smaug the Golden (Seigneur des anneaux)

Le dernier grand dragon à exister en Terre du Milieu, Smaug le Doré est un sacré monstre. Smaug est également un stockeur massif. Il est connu pour accumuler de lor et des trésors pour lui tout seul depuis plus de 200 ans. Il est donc tout à fait normal de le voir projeté dans cette lumière dorée.

Homme araigne

Spiderman, spiderman, fait tout ce quune araignée peut. Peut-il être sculpté sur une citrouille? Regardez, oui il peut. Oh-oh, cest un spiderman.

Écrit par Rik Henderson et Adrian Willings.