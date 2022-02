Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le pitch de Chord avec le Mojo original était de rendre portable le puissant traitement audio de l'entreprise. Qu'il soit connecté à un ordinateur de bureau ou à votre téléphone au bord de la piscine, le Mojo est conçu pour offrir.

Grâce à une batterie interne - et à la possibilité de fonctionner à partir d'une source d'alimentation en contournant la batterie en mode bureau - il est là pour améliorer votre expérience audio où que vous soyez. Maintenant, il y a une nouvelle version - le Mojo 2.

Chord appelle le Mojo 2 un "amplificateur DAC/casque portable". Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? DAC est une abréviation de convertisseur numérique-analogique. Il prend un signal numérique et le convertit en un signal analogique.

Dans le monde moderne, la musique est stockée numériquement (comme un CD) ou transmise (téléchargement ou diffusion en continu ) et doit être reconvertie en analogique pour que vos haut-parleurs ou vos écouteurs la comprennent.

C'est le travail du CAD. Vous avez déjà des DAC partout - dans votre ordinateur portable, votre tablette ou votre téléphone, par exemple, jouant toute la musique que vous écoutez.

Le Chord Mojo 2 - et les appareils similaires - prennent le contrôle de la conversion numérique-analogique. C'est un appareil dédié pour un travail dédié. C'est en quelque sorte l'affiche de l'anti-convergence, en reprenant une tâche à un appareil qui essaie de tout faire.

L'objectif est de faire un meilleur travail de traitement de ce signal numérique dans l'analogique que vous écoutez. L'attrait du Mojo est qu'il possède sa propre batterie, il peut donc être portable, tout en prenant en charge une gamme d'entrées. Il est compact et polyvalent.

L'autre chose intéressante est qu'il utilise des circuits audio personnalisés, capables de lire des fichiers jusqu'à 768 kHz 32 bits, et DSD 256, avec un soi-disant UHD DSP, qui permet également un certain degré de personnalisation, que nous aborderons plus tard .

La construction du Mojo 2 est excellente ; il ressemble à un bloc de métal solide dans votre main, avec quatre boutons sur un bord et des connexions aux deux extrémités. Il est fabriqué en aluminium de qualité aéronautique.

En commençant par la sortie, on retrouve deux connexions mini jack 3,5 mm. Cela signifie que vous pouvez connecter deux paires d'écouteurs pour une expérience de partage ultime.

À l'autre extrémité du Mojo 2, il existe une gamme de connexions. Tout d'abord, il y a un Micro-USB qui est conçu pour le chargement. Cela charge la batterie ou alimente le Mojo 2, et c'est tout ce qu'il fait.

Il y a un deuxième Micro-USB qui, comme l'USB Type-C, peut être connecté à un appareil source. Cela peut être votre PC ou votre smartphone, par exemple.

Il y a une entrée optique ainsi qu'une coaxiale.

Vous pouvez connecter plusieurs sources en même temps et le Mojo 2 passera à l'entrée jouant de la musique. Il hiérarchisera en fonction de l'ordre suivant si plusieurs sources sont en cours de lecture : USB, coaxiale et enfin optique. Cependant, vous ne pouvez avoir qu'une seule connexion USB à la fois.

L'optique est en bas de la liste, car elle est limitée dans la qualité du signal qu'elle peut fournir.

La durée de vie de la batterie Mojo 2 est évaluée à 8 heures, ce que nous avons trouvé précis dans nos tests jusqu'à présent. Cependant, lorsqu'il est à court de batterie, il s'éteint simplement et vous remarquerez alors un indicateur rouge indiquant qu'il doit être rechargé.

Le Mojo 2 vous dira si vous vous êtes connecté à un chargeur adapté - la plupart des chargeurs mobiles modernes iront très bien, mais c'est quand même un peu énervant de devoir recharger via Micro-USB : l'USB Type-C serait plus pratique partout sauf ancien terrain de raccordement.

Cependant, il y a une raison pour laquelle il s'agit toujours de Micro-USB - c'est pour que vous puissiez connecter le Chord Poly , le module de streaming sans fil de l'entreprise. C'est pourquoi il s'agit toujours de micro-USB et non de l'USB C plus pratique.

La batterie se charge assez rapidement et il y a un certain réchauffement du Mojo 2 lors de la charge, comme c'est le cas pendant la lecture.

En passant en mode bureau, si vous laissez le Mojo 2 connecté en permanence à une source d'alimentation, une fois chargé, il contourne la batterie, vous pouvez donc simplement l'exécuter à partir d'une source d'alimentation connectée tout le temps. Si vous l'utilisez comme DAC de bureau connecté à votre PC, c'est une option pratique.

Non, vous ne le faites pas. Chord dit qu'il augmentera les performances de tous les écouteurs filaires que vous y connectez. C'est parce que le Mojo 2 travaille dur pour traiter la source et vous fournir la meilleure sortie possible.

Mais il y a quelque chose à dire pour avoir des écouteurs de meilleure qualité. Plus les écouteurs sont bons, naturellement, plus vous pouvez entendre et après avoir utilisé le Mojo 2 avec une gamme d'écouteurs, il est évident que de bons écouteurs donnent un meilleur résultat.

Nous avons trouvé les résultats avec les écouteurs Sony MDR-Z1R exceptionnels, par exemple, mais il s'agit d'un excellent ensemble d'écouteurs. Mais c'est toujours une expérience formidable avec d'autres écouteurs filaires, car vous tirez vraiment le meilleur parti de la source.

Mais parce que le Mojo 2 n'est pas pointilleux sur ce que vous branchez, cela peut être un pas sur l'échelle vers une écoute de musique de meilleure qualité à long terme, que vous ayez des écouteurs dont vous ne tirez pas le meilleur parti, ou si vous avez toujours voulu mettre à niveau ces sur-oreilles bon marché que vous avez depuis des années.

Non, mais oui. L'une des choses que le Mojo 2 vise à faire est de tirer le meilleur parti de ce que vous lui donnez. Si vous l'alimentez avec une source de mauvaise qualité… eh bien, vous passerez alors à côté de l'essentiel.

Au cours des dernières années, on a beaucoup parlé de musique à haute résolution . Une grande partie est due à des vitesses mobiles et à large bande plus rapides, ainsi qu'à un stockage moins cher, ce qui signifie que la compression lourde des anciens formats de musique n'est plus nécessaire.

Tidal a mené la charge pour un streaming de meilleure qualité, avec des goûts de Qobus (dont le Mojo 2 vous offre un essai gratuit), Apple Music et Amazon Music poussant tous des niveaux de musique de meilleure qualité, ou fournissant simplement un accès à une qualité supérieure pour les abonnés.

Les personnes intéressées par le Mojo 2 sont susceptibles de rechercher une musique parfaite, ce qui signifie éviter le traitement en cours de route et laisser le Mojo s'en occuper. Cela signifie que vous devez faire attention à la façon dont vous connectez vos appareils et les applications que vous utilisez pour la lecture pour vous assurer que vous alimentez le Mojo 2 au bon format.

Des applications comme Tidal et Qobuz permettent de voir plus facilement ce que vous sortez.

C'est satisfaisant, cependant, quand vous savez que vous avez une piste de haute qualité pour voir cela reflété dans l'éclairage coloré du bouton d'alimentation, avec une échelle allant du rouge au blanc pour la fréquence d'échantillonnage.

Au Royaume-Uni, nous utilisons Richard Of York Gave Battle In Vain pour mémoriser les couleurs de l'arc-en-ciel et c'est le même ordre que le Mojo 2 utilise pour refléter ses taux d'échantillonnage, à partir de 44,1 kHz (rouge) vers le haut. D'autres régions ont probablement des façons similaires de se souvenir de ROYGBIV.

En plus d'être portable et de traiter ces pistes numériques, le Mojo 2 propose quelques ajouts, et ceux-ci utilisent ces boutons qui longent les bords. Ce sont des orbes colorés rétro-éclairés - et ils ont fière allure et se sentent bien sous vos doigts.

Mais ils peuvent être déroutants, car malgré le Mojo 2 ajoutant un bouton de menu pour faciliter le contrôle, le seul retour visuel que vous obtenez se fait via la couleur de la lumière. Vous voudrez peut-être garder une copie du manuel d'utilisation à portée de main jusqu'à ce que vous maîtrisiez les choses.

Le changement de volume à travers les couleurs est assez simple (encore une fois en utilisant ROYGBIV), mais le gros problème, ce sont les fonctions d'égalisation. Cela vous permettra d'ajuster la tonalité en quatre bandes - les graves inférieurs, les graves moyens, les aigus inférieurs et les aigus aigus. Il y a neuf étapes négatives et neuf étapes positives pour chacune de ces quatre bandes.

L'idée est que vous pouvez modifier la sortie en fonction du casque que vous utilisez (baisser les basses si vos écouteurs sont naturellement trop graves, par exemple) ou vous pouvez régler l'égalisation selon vos préférences.

Il se peut très bien que vous pensiez que l'album que vous écoutez a besoin d'un relèvement des basses - et vous pouvez le faire.

Vous pouvez également modifier le crossfeed. Cela vous permet de régler la sortie sur quatre niveaux, en mélangeant les canaux gauche et droit pour les rendre plus ou moins distincts. Encore une fois, cela prend quelques pressions sur les boutons, mais cela ajoutera plus d'immersion et vous éloignera d'une séparation stéréo plus difficile si c'est ce que vous voulez.

Le Chord Mojo 2 offre de nombreuses possibilités à ceux qui souhaitent améliorer leur expérience d'écoute. Pouvoir l'utiliser comme appareil de bureau, ou l'emporter en voyage pour l'utiliser n'importe où, avec à peu près n'importe quel appareil, lui donne un gros avantage sur certains rivaux statiques.

Oui, se promener au jour le jour avec le Mojo 2 dans votre poche demandera un certain dévouement, car vous aurez soit votre câble téléphonique connecté, soit vous devrez utiliser le Poly et accueillir les deux - ainsi que coller aux écouteurs câblés.

Cela pourrait fonctionner sur un trajet en train de 5 heures lorsque vous êtes assis, mais pour le trajet de 30 minutes, il faudrait un dévouement particulier.

Une partie du plaisir d'un appareil comme le Mojo 2 est d'obtenir tous les canards d'affilée : s'assurer que vous avez une source de qualité, s'assurer que votre appareil source émet correctement via les écouteurs, tout cela aide à faire de l'expérience plus qu'une simple prise et joue.

Oui, le Mojo 2 n'apportera pas la simplicité - si c'est ce que vous voulez, restez fidèle aux écouteurs Bluetooth et à Spotify. Mais si vous en voulez plus, le Chord Mojo 2 pourrait bien être une grosse pièce du puzzle.

Il est disponible dès maintenant pour 449 £.

Écrit par Chris Hall.