(Pocket-lint) - Les derniers écouteurs supra-auriculaires de Yamaha sadressent directement au secteur haut de gamme du marché de laudio sans fil , car la dernière offre de la société, le Yamaha YH-L700A, apporte des fonctionnalités haut de gamme qui les positionnent dans un emplacement de choix pour affronter la concurrence. des offres telles que les AirPods Max d Apple.

Lune des fonctionnalités les plus importantes que les fabricants de casques peuvent offrir de nos jours est une version de laudio directionnel, quelque chose quApple appelle laudio spatial , où laudio peut vraiment sonner comme sil était joué directement devant vous. Cela signifie que si vous tournez la tête vers la droite, la sortie sonore change et votre oreille droite inonde de son à un rythme plus élevé que celui de votre oreille gauche - comme si vous écoutiez un "vrai" concert se déroulant le une petite scène devant vous.

Tout cela est également parfois appelé audio 3D, et Yamaha espère surpasser ses concurrents avec sa propre méthode exclusive de création de paysages sonores immersifs en trois dimensions.

Alors que laudio spatial dApple fonctionne exclusivement sur les appareils iOS, le champ sonore 3D de Yamaha est capable de convertir nimporte quel son stéréo en une sortie multicanal, ce qui signifie que le casque peut offrir un son 3D sur iOS et Android, que la piste ait déjà été ou non masterisé en Dolby Atmos - une exigence pour que laudio spatial dApple fonctionne.

Bien sûr, il va presque sans dire que les Yamaha YH-L700A ont également une suppression active du bruit, que Yamaha appelle cette année « ANC avancé ».

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, la société affirme que les utilisateurs devraient sattendre à environ 34 heures de temps découte total sur une seule charge, soit près du double des 20 heures dautonomie annoncées sur les AirPods Max .

Le Yamaha YH-L700A est désormais disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni pour un prix de détail de 499 $ / 449 £, respectivement.

