Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Yamaha a annoncé une paire de véritables écouteurs sans fil dotés dune technologie exclusive pour améliorer lécoute à faible volume, protégeant ainsi votre audition.

Les écouteurs intra-auriculaires Yamaha TW-E3B sont dotés de la technologie Listening Care de Yamaha qui améliore le son sur toutes les plages de fréquences afin que les utilisateurs puissent toujours entendre à faible volume.

"Nous avons vu lOrganisation mondiale de la santé estimer que dici 2050, près de 2,5 milliards de personnes devraient avoir un certain degré de perte auditive. En fait, lOrganisation mondiale de la santé estime que plus dun milliard de jeunes adultes risquent de subir une perte auditive permanente et évitable. en raison de pratiques découte dangereuses", a déclaré la société dans un communiqué.

En écoutant à des volumes plus faibles, le risque peut être réduit, affirme-t-il.

Les écouteurs prennent également en charge Bluetooth 5 avec la technologie de streaming sans perte aptX de Qualcomm, ainsi que jusquà 24 heures de temps découte grâce à la batterie dans chaque oreille et au boîtier de charge.

Les assistants vocaux sont également pris en charge, tandis que chaque oreillette est de taille réduite par rapport au dernier modèle de Yamaha (le TW-E3A).

Des commandes simples sont disponibles sur les têtes elles-mêmes.

Déjà sortis au Japon, les véritables écouteurs sans fil Yamaha TW-E3B seront disponibles ailleurs à partir de septembre, dans six couleurs différentes : violet, vert, gris, bleu, rose et noir.

Ils auront un prix de vente conseillé de 119 £ au Royaume-Uni, 139 € en Europe centrale. Vous pouvez en savoir plus sur une page Web Yamaha dédiée .