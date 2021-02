Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le marché des casques de jeu a considérablement augmenté au cours de lannée dernière, les écouteurs tels que SteelSeries et Turtle Beach devenant presque aussi recherchés que les consoles de nouvelle génération quils prennent en charge. Sony a également sa propre option - le casque sans fil Pulse 3D (que nous examinerons en détail bientôt) - et maintenant Microsoft se lance dans lacte, avec son propre casque sans fil Xbox officiel.

Comme il a été construit et conçu en interne, il sassocie à votre Xbox Series X / S aussi facilement quun contrôleur. Il peut également être ajusté dans lapplication Accessoires Xbox sur la console. Et, il a été conçu pour correspondre spécifiquement à la série X, avec le logo Xbox et des accents verts sur les oreillettes noires mates.

En plus de la prochaine génération, le casque fonctionnera avec les PC Xbox One et Windows 10, et vous pouvez le coupler avec un téléphone ou une tablette pour une utilisation pour la lecture de musique ou pour jouer à des jeux xCloud .

Un microphone rabattable est intégré dans la coupelle gauche, tandis que la technologie audio prend en charge Dolby Atmos, DTS Headphone: X, Windows Sonic et dautres formats sonores spatiaux.

La durée de vie de la batterie est censée durer jusquà 15 heures sur une seule charge, avec des capacités de charge rapide donnant quatre heures dutilisation après seulement 30 minutes.

Le casque sans fil Xbox sera disponible à partir du 16 mars 2021, au prix de 89,99 £ / 99,99 $ .

Écrit par Rik Henderson.