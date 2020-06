Certains Xbox Insiders obtiennent un essai précoce de laudio spatial DTS: X sur Xbox One

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Ce nest peut-être pas aussi avant et central que la puissance de traitement graphique et la vitesse du disque dur, mais cela ressemble de plus en plus à laudio, à la fois par le biais de casques et de systèmes audio, devient un champ de bataille pour les principales consoles de jeux en ce moment.

Sony fait un pari relativement important à ce sujet, consacrant une certaine attention à la prochaine PlayStation 5 à la puce audio 3D dédiée à laquelle il est intégré et montrant à quoi cela peut ressembler pendant son impressionnant livestream.

Microsoft na peut-être pas intégré un nouveau système pour la Xbox Series X, mais il fait clairement attention également. Cela vient douvrir un nouvel essai à un nombre très exclusif de membres de son programme Xbox Insider, lanneau Alpha Skip Ahead, leur permettant dessayer un nouveau système audio, DTS: X pour leurs casques sur Xbox One.

Lapplication DTS Sound Unbound est disponible via le Xbox Insider Hub pour ceux qui peuvent lutiliser, avec des essais illimités sur 24 heures du logiciel disponible pendant la période de test. Il devrait déverrouiller laudio spatial pour votre casque qui rivalise ou surpasse même le Dolby Atmos pour casque déjà disponible, à condition que les jeux que vous essayez prennent réellement en charge laudio spatial.

Nous disons depuis toujours que les gens devraient absolument essayer laudio du casque pour leurs jeux sils en ont la chance - non seulement il est presque toujours plus immersif et haute fidélité que les systèmes audio de la plupart des gens, il est également agréable et prévenant pour quiconque vous partagez une maison avec.

Nous sommes impatients, en fait, de jouer The Last of Us: Part II dans les prochains jours avec un casque pour plus de terreur et pour éviter le problème de tous les sons particulièrement déchirants qui déroutent nos voisins.

Quoi quil en soit, plus de détails sur la version Xbox Insider peuvent être trouvés ici , si vous voulez voir ce qui est testé.