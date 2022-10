Une puce MediaTek Dimensity 9200 pourrait faire ses débuts avec le Vivo X90 Pro+.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selon un nouveau rapport, le prochain Vivo X90 Pro+ serait le premier téléphone à utiliser la toute nouvelle puce MediaTek Dimensity 9200.

Le nouveau rapport est basé sur les commentaires du leaker WHYLAB sur Weibo qui affirme que Vivo utilisera bientôt le Dimensity 9200, au moins dans certains modèles. On nous dit également que le Dimensity 9200 sera doté d'une combinaison d'un super cœur Cortex-X3 et d'un grand cœur Cortex A715. Cependant, les choses sont un peu plus vagues au-delà de cela. Il est suggéré que MediaTek pourrait suivre la voie déjà empruntée par le Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm et utiliser une architecture à 1+4+3 cœurs, mais cela n'est évidemment pas confirmé.

WHYLAB souligne également que le GPU utilisé dans le Dimensity 9200 est l'Immportalis G715 - un GPU qui offre des performances et une efficacité énergétique améliorées ainsi qu'un ray tracing au niveau matériel.

Le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et le Dimensity 9200 de MediaTek devant tous deux être commercialisés en novembre 2022, il a été suggéré que nous pouvons nous attendre à ce que le Vivo X90 Pro+ utilise les deux puces, bien que probablement sur des marchés différents.

Quant au Vivo X90 Pro+, nous nous attendons déjà à ce qu'il soit équipé d'un écran AMOLED LTPO avec un taux de rafraîchissement élevé allant jusqu'à 120 Hz. Une batterie de 5 000 mAh et un support de charge rapide allant jusqu'à 120 W sont également considérés comme des possibilités. La recharge sans fil à des vitesses allant jusqu'à 50W a également été évoquée.

Ceux qui cherchent à acheter un Vivo X90 Pro+ obtiendraient un capteur de caméra de 1 pouce pour le tireur principal, tandis qu'un téléobjectif 5x de 64 mégapixels est également pensé pour faire partie du nouveau système de caméra.

Écrit par Oliver Haslam.