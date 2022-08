Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Peu de designs sont aussi emblématiques ou instantanément reconnaissables que celui de V-Moda sur le marché des casques, ses plaques métalliques de forme hexagonale sur l'extérieur sont une caractéristique du design de la société depuis plus d'une décennie, largement rendue iconique par la série Crossfade.

Aujourd'hui - plus de trois ans après la dernière mise à jour - V-Moda est de retour avec la troisième génération de Crossfade Wireless.

Le V-Moda Crossfade 3 Wireless reprend en grande partie le design et les matériaux de son prédécesseur, le Crossfade 2, mais l'a équipé de composants internes plus performants et d'une prise en charge plus large des codecs audio.

Si la taille des haut-parleurs qui délivrent le son n'a pas changé, les haut-parleurs de 50 mm du Crossfade 3 Wireless sont censés offrir "encore plus de punch et d'impact". Mais la véritable amélioration de l'audio se situe au niveau des codecs sans fil.

Avec le codec aptX HD intégré, vous bénéficiez d'un son sans fil de plus haute résolution que son prédécesseur, et avec une connexion passive filaire, vous bénéficiez également de la prise en charge de Hi-Res Audio.

La plus grande amélioration concerne l'autonomie de la batterie, qui a été portée à 30 heures de lecture (contre 14 heures pour le Crossfade 2 Wireless), offrant une longévité qui permet à ce casque de rivaliser avec les leaders du marché.

V-Moda a également ajouté un port de charge USB-C, disant adieu à l'ancien micro USB qui équipait les modèles précédents.

En ce qui concerne la conception, c'est en grande partie la même chose qu'avant. Le bandeau métallique flexible offre un ajustement sûr, tandis que les grands coussins en mousse à mémoire de forme offrent un confort et une étanchéité passive contre le bruit ambiant.

S'il y a une spécification clé qui manque, c'est l'ANC (Active Noise Cancellation). De nos jours, la plupart des casques phares disposent d'une forme d'ANC afin de filtrer les bruits tels que les moteurs de train et d'avion. V-Moda a choisi de ne pas le faire pour le Crossfade 3.

Le V-Moda Crossfade 3 Wireless est disponible à partir d'aujourd'hui au prix de 299 $, et est proposé dans les coloris Matte Black, Gunmetal Black et Bronze Black. Comme pour les versions précédentes, vous pouvez également personnaliser les boucliers des oreillettes avec une impression couleur et une gravure laser pour les rendre uniques.

Écrit par Cam Bunton.