V-Moda dévoile les premiers écouteurs TWS avec Hexamove Lite et Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque audio Premiu V-Moda a annoncé ses premières paires de véritables écouteurs sans fil.

La série V-Moda Hexamove comprend deux modèles - Lite et Pro.

Les deux offrent des haut-parleurs de 6 mm dans chaque oreille, six heures de lecture, plus 18 heures supplémentaires dans leurs étuis de transport respectifs. Cependant, le Hexamove Pro prend les choses en main avec des modules complémentaires hautement personnalisables, notamment des ailerons, des crochets doreille et des raccords intra-auriculaires exclusifs V-Moda Bliss en trois tailles différentes.

Cela permet de les modifier en fonction du scénario. Ajoutez les crochets doreille pendant la course, par exemple, pour vous assurer quils sont plus sécurisés.

Même les boucliers décoratifs à lextérieur de chaque bourgeon Pro peuvent être échangés, avec des ensembles supplémentaires en argent et en bronze inclus.

Le son des écouteurs Pro peut également être modifié, avec une connexion à lapplication V-Moda offrant un contrôle sur légaliseur.

Les écouteurs Lite et Pro sont tous deux IPX5 résistants à la sueur, à leau et à la poussière. Les écouteurs Lite sont également dotés des embouts auriculaires Bliss.

Le V-Moda Hexamove Lite est disponible en noir, rouge ou blanc sable, au prix de 129,99 $.

Le V-Moda Hexamove Pro est disponible en noir ou blanc, au prix de 169,99 $.

Ils sont disponibles sur le site officiel de V-Moda et sur Amazon.com aux États-Unis.