(Pocket-lint) - Under Armour poursuit son partenariat Project Rock avec Dwayne "The Rock" Johnson avec une nouvelle paire découteurs sans fil que la WWE et la star de cinéma ont aidé à concevoir et à régler.

Fabriqués par JBL , les écouteurs dentraînement UA Project Rock Over-Ear sont sans fil, offrent une suppression adaptative du bruit et offrent jusquà 45 heures dautonomie.

Chaque oreille contient un haut-parleur de 40 mm avec une plage de fréquences de 20 Hz à 20 kHz. Les écouteurs sont livrés avec des basses amplifiées, ainsi que des paramètres dégalisation personnalisables via une application JBL dédiée pour iOS et Android.

Ils sont robustes - une nécessité étant donné quils sont principalement conçus pour être portés lors de lentraînement au gymnase et dautres activités physiques. Et, ils viennent même avec un abonnement de 12 mois à MapMyFitness Premium pour faire bonne mesure.

La durée de vie de la batterie de 45 heures est lorsquils sont utilisés sans suppression adaptative du bruit activée, ils durent jusquà 35 heures avec ANC. La charge USB C garantit également quune charge complète (à partir de vide) peut être réalisée en seulement deux heures.

« Les écouteurs supra-auriculaires UA Project Rock - conçus par JBL - garantissent aux athlètes de tous les jours un accès à une qualité sonore supérieure avec une durabilité robuste, conçus pour durer pendant les séances dentraînement les plus difficiles », a déclaré Pascal Van Laer, directeur général des écouteurs et des appareils portables chez Harman.

"Ajusté avec précision aux préférences audio de Dwayne Johnson et construit avec la technologie exclusive dUnder Armour, ce casque constitue un complément parfait à notre partenariat continu avec UA."

Les écouteurs dentraînement UA Project Rock Over-Ear sont disponibles dès maintenant sur le site Web de JBL, au prix de 299,95 $ et de 279,99 £ .