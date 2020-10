Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La gamme Rock de vêtements dentraînement et découteurs Under Armour sest élargie avec une paire découteurs véritablement sans fil qui promettent 10 heures dautonomie.

Fabriqués par JBL, les UA True Wireless Flash X Project Rock Edition sont une mise à jour dun modèle similaire sorti lannée dernière, ils sont même au même prix: 199,95 $. Laugmentation de la durée de vie de la batterie est le changement principal, tandis que la conception a également été légèrement modifiée.

Ils sont IPX7 anti-transpiration et imperméables, avec Bluetooth 5.0 pour la connectivité sans fil et ils sont livrés avec un étui de transport en aluminium qui fournit quatre charges supplémentaires - augmentant ainsi la durée totale à 50 heures dutilisation.

Les embouts auriculaires allongés garantissent quils restent dans vos oreilles, même pendant les entraînements intenses. Et ils sont bien ajustés pour fournir une suppression passive du bruit.

Ils viennent dans une seule couleur - chrome noir et argent - et arborent le logo Brahma Bull de Dawyne "The Rock" Johnson, inspiré de son célèbre tatouage.

Les écouteurs UA True Wireless Flash X Project Rock Edition ne sont pas encore disponibles au Royaume-Uni, mais leur prédécesseur lest toujours, ils pourraient donc arriver dans le pays à temps. Le modèle 2019 coûte 179,95 £, alors attendez-vous à ce quils pèsent également dans ce montant.

Écrit par Rik Henderson.