Lancement au Royaume-Uni des écouteurs sans fil véritables UE Fits auto-moulants

(Pocket-lint) - Ultimate Ears a annoncé que ses écouteurs sans fil personnalisés, les UE Fits, sont désormais disponibles en dehors des États-Unis pour la première fois, à savoir au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Canada.

Alors que les écouteurs personnalisés sont disponibles depuis un certain temps, les UE Fits sont les premiers écouteurs de ce type à le faire sans intervention externe ou professionnelle. Au lieu de cela, ils utilisent la technologie brevetée Lightform pour se mouler automatiquement à l'oreille de l'utilisateur, créant ainsi un ajustement parfait.

Cette opération est réalisée en collaboration avec l'application UE Fits, qui se connecte aux écouteurs et déclenche leurs LED intégrées, qui émettent une légère lueur violette. La technologie Lightform utilise ensuite cette lumière pour durcir les embouts remplis de gel et les adapter aux contours de chaque oreille en moins de 60 secondes.

Ces écouteurs sans fil sont disponibles aux États-Unis depuis quelques années, mais la société a annoncé leur disponibilité au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Canada dès aujourd'hui.

Ils offrent huit heures d'écoute continue sur une seule charge, mais plus de 20 heures de lecture en incluant l'étui de charge. Chaque écouteur est doté de commandes permettant de gérer la lecture de la musique, le volume et les appels entrants, et ces commandes peuvent être personnalisées dans l'application si vous le souhaitez.

Il n'y a pas d'annulation de bruit ici, mais Ultimate Ears promet encore beaucoup dans le département des performances. L'entreprise s'appuie sur l'expertise acoustique de ses écouteurs intra-auriculaires de haut niveau pour faire fonctionner les haut-parleurs dynamiques de 10 mm de chaque écouteur au maximum de leurs capacités. Le résultat est une signature sonore "pleine, chaude et détaillée, avec des basses profondes, serrées et percutantes", selon Ultimate Ears. Un peu comme le Wonderboom 3, peut-être ?

Les UE Fits sont disponibles dès maintenant dans un choix d'Eclipse (bleu nuit), Cloud (gris) et Dawn (lilas) pour 199,99 £/229,99 €.

Écrit par Verity Burns.